Когда я собираюсь навестить дальних родственников, всегда впадаю в ступор от необходимости подобрать интересный и запоминающийся сувенир. Ведь в наш век глобализации в интернете можно купить все что угодно.

Решением моей проблемы стал экзотический алкоголь, который можно приобрести только в стране его производства.

Я расскажу о том, как пронести алкоголь в самолет и сколько литров вы сможете взять с собой, чтобы избежать проблем с охраной аэропорта и не нарушить законодательство страны назначения.

Можно ли провозить алкоголь в самолете

Запрещен алкоголь выше определенной крепости.

Пронести можно только определенный объем на 1 человека.

Существуют требования к упаковке и хранению бутылок.

Также есть разного рода ограничения, касающиеся законов определенных стран.

Отвечу на этот вопрос коротко – можно. Но есть ряд ограничений на пронос спиртного в самолет:

Правила перевозки алкогольных напитков

если содержание спирта выше 70 % – запрещено проносить в самолет;

от 24 % до 70 % – можно пронести не более 5 литров на 1 человека;

до 24 % – без ограничений.

Начнем по порядку, с процентного содержания спирта. Практически все известные мне авиакомпании работают по одному принципу:

Относиться к этим цифрам стоит как к верхней границе допустимого. Чаще всего, вы столкнетесь с ограничениями конкретного государства, более жестко регулирующие объемы спиртного, которые можно пронести в самолет. Поэтому готовьтесь, что вместо 5 л сможете пронести всего 1-3 л.

Спиртное из Duty Free

Я уже упоминал, объем алкоголя, который можно пронести в самолет, сильно зависит от таможенных законов страны. Эти правила распространяются на любое спиртное из Duty Free и сверх максимально допустимого значения пронести не получится.

С другой стороны, товары из Duty Free можно пронести на самолет как ручную кладь, но вы должны заранее сообщить об этом представителю службы безопасности аэропорта.

Примечание: если перелет подразумевает пересадку между рейсами, ознакомьтесь с условиями ввоза алкоголя в страну, где она будет совершена.

В ручной клади

Кроме багажа, вы можете пронести определенный объем алкоголя в ручной клади. Тут действуют очень жесткие ограничения: объем 1 бутылки не должен превышать 100 мл. Другими словами, взять с собой полноценную бутылку вина не получится.

Суммарно в самолет можно пронести не более 10 бутылочек до 100 мл. В этом вопросе важен именно объем. Если, например, вы нальете 100 мл алкоголя в тару объемом 500 мл, то ее попросят оставить в аэропорту.

В багаже

Тут действует 2 вида норм: аэропорта и страны назначения. Таможенные правила конкретного государства, на территорию которого планируется перелет, имеют высший приоритет. Если по правилам аэропорта, вы возьмете 5 литров алкоголя, а в страну разрешено ввозить только 1, то лишнее у вас изымут представители таможни. И это, поверьте, лучший вариант развития событий.

Существует понятие беспошлинного ввоза. Если мы говорим о спиртном, то это величина алкоголя, которую можно пронести с собой без уплаты НДС или пошлинного сбора. За превышение придется заплатить.

Внутренние рейсы

При перелетах по России действуют правила авиакомпании, касающиеся крепости и объема спиртного. Напомню, что содержание спирта не должно превышать 70 %, а объем 5 литров на 1 особу. На напитки крепостью менее 24 % ограничения не действуют.

Эти правила распространяются только на совершеннолетних. Детям проносить в своем багаже любое спиртное запрещено.

Ввоз алкоголя в РФ

Международные рейсы

Таможенные нормы других государств

Республика Беларусь На борт самолета, направляющегося в братскую республику, можно пронести напитки любой крепости, но только до трех литров на 1 совершеннолетнего. За превышение этой нормы придется доплатить пошлину – €10 за каждый литр сверху. Все, что превышает 5 л (суммарно на 1 чел.), будет конфисковано. Украина На самолет в Украину разрешено пронести не более 1 л алкоголя крепостью свыше 22 %, до 2 л. вина и до 5 л пива. Правила касаются совершеннолетних пассажиров, которые пересекают границу страны не чаще 1 раза в сутки. Польша Если лететь в Польшу из Евросоюза, то разрешается пронести с собой до 10 л крепкого алкоголя, 20 л вина и 110 л пива. Для других стран ограничения составляют 1 л крепкого алкоголя, до 2 л алкоголя крепостью 22 % и ниже, 4 л игристого вина и до 16 л пива. Финляндия Пассажиры самолета, направляющегося в Финляндию, могут свободно пронести на борт (включая багаж) 1 л крепкого алкоголя и 2 литра напитков крепостью до 22 градусов. Учтите, суммарная стоимость акцизных товаров не должна превышать 430 евро. Казахстан Из стран ЕАЭС (Евразийский экономический союз) на самолет, следующий в Казахстан, разрешено проносить не более 5 л алкогольной продукции на общую сумму до 500 долларов. Из них, 3 литра можно пронести бесплатно, а за остальные два придется заплатить пошлину в размере 30 % от стоимости товара. Германия Если вы летите в Германию не из страны – члена ЕС, то сможете пронести на самолет не более 1 л крепкого алкоголя (выше 22 %) или 2 литра напитков крепостью ниже 22 %. За каждый литр сверх этой нормы придется заплатить пошлину – 10 евро. Интересно: для ввоза алкоголя в Германию, пассажиру должно исполниться 17 лет, а для вывоза из страны – 18. Турция Для алкоголя крепостью выше 22 % ограничение составляет 1 л на пассажира. Если крепость ниже этого значения, то вам разрешат пронести 2 л. Египет В Египте действуют стандартные ограничения – 1 л крепкого алкоголя и 2 л слабоалкогольных напитков (пиво). Всего, на борт разрешено пронести до 3 литров алкоголя. Таиланд В Таиланде действуют довольно жесткие нормы: максимум 1 л алкоголя любой крепости. Пронесете больше и рискуете заплатить штраф в размере 1000 долларов. Китай Разрешается брать не более 1,5 литров любого алкоголя (крепче 12 %) в бутылках объемом до 750 мл. Индия Не пытайтесь пронести на самолет свыше 2 л алкоголя. Из хороших новостей – напиток может быть любой крепости. Канада На самолет в Канаду можно пронести 1,1 л крепкого алкоголя и 8,5 л. пива. Бали и другие острова Индонезии Максимально допустимый для провоза объем – 2л. Крепость напитка значения не имеет. Шри-Ланка Любители вина смогут пронести в самолет всего 2 л этого напитка. Для крепкого алкоголя ограничение составляет 1,5 л. Арабские эмираты Разрешенный объем зависит от точки назначения: Дубай – можно пронести 4 литра любого алкоголя; Шарджа – можно пронести 2 литра любого алкоголя; Абу-Даби – до 1 литра (мусульманам проносить на самолет алкоголь запрещено). Литва и Латвия На борт разрешено пронести до 1 л крепкого спиртного (свыше 22 %) или 2 литра алкоголя крепостью до 22 %. Эстония Для крепких напитков – 1 л. Для алкоголя с долей спирта мене 22 % – 2 л.

По российским законам, на борт самолета, летящего в страну, нельзя пронести свыше 5 л крепостью до 70 %. Из этих 5 беспошлинно ввезти разрешается только 3. За остальное придется заплатить НДС (20 % от стоимости товара).Для международных перевозок действуют таможенные правила страны назначения. В большинстве случаев разрешено проносить на самолет от 1 до 3 литров алкоголя, но об этом нужно рассказать более подробно.Я собрал небольшой перечень стран, в которые чаще всего летают наши соотечественники. Рассмотрим крепость и объемы разрешенного для ввоза алкоголя.

Как упаковать и провозить алкогольную продукцию

Если говорить про ручную кладь, то весь алкоголь должен находиться в едином прозрачном пакете (например, Zip-Lock). Перед посадкой его нужно предъявить на стойке контроля службы безопасности.

При перевозке алкоголя в багаже позаботьтесь о безопасности тары. Самолет не застрахован от турбулентных потоков, поэтому плохо закрепленные чемоданы нередко летают по багажному отделению. Лучшим решением будет обертывание бутылок в пузырчатую пленку, ту самую, которую используют для транспортировки хрупких грузов.

Спиртное из Duty Free должны упаковать в магазине при покупке товара. Его тоже нужно предъявить службе безопасности.

Тонкости упаковки шампанского

оберните бутылку в несколько слоев пузырчатой пленки;

купите специальную дорожную сумку с отсеком для спиртных напитков.

С игристыми винами нужно обращаться особенно осторожно. Такую бутылку легко повредить даже при малейшем ударе, а они, поверьте, случаются довольно часто. Дам несколько советов, как перевозить шампанское:

Распитие алкоголя в салоне самолета

Авиакомпании сами устанавливают правила и вам придется лично уточнить их у перевозчика. Даже в том случае, если алкоголь есть в меню, не факт, что разрешено употреблять напитки, которые вы сами пронесли на самолет.

Можно ли пить алкоголь на борту самолета – один из самых распространенных вопросов у пассажиров.

Важно: поскольку алкоголь из Duty Free нельзя распаковывать, то его употребление однозначно запрещено.

Входят ли алкогольные напитки в меню

Вы можете заказать спиртное непосредственно в самолете. Разнообразие меню зависит от купленного билета. Очевидно, экономклассу доступно меньше всего позиций: пиво и вино. Для первого класса выбор много разнообразнее: ликер, виски, джин и мартини.

Не забывайте, что конкретное меню самолета зависит от политики авиакомпании и в вашем случае может отличаться от набора из моего примера.

Сколько стоит спиртное на борту

Что предпринять в случае ЧП

Выбор алкоголя в самолете обычно определяется ассортиментом в Duty Free. Цены зависят от «жадности» перевозчика, но, обычно, авиакомпании не делают больших наценок – 1-3 евро на одну позицию.Во время полета или до его начала часто возникают разного рода ЧП. Я говорю не о технических проблемах, а про случаи с людьми.

Все возможные сценарии событий описать невозможно, но подготовить вас к наиболее частым происшествиям я попробую.

Превышения норм

Пошлина за объемы, превышающие норму. Это тоже очень хороший для пассажира вариант.

Штраф (в Таиланде он составляет $1000).

Аннулирование визы и депортация (полетите домой первым же рейсом).

В Саудовской Аравии и других странах, живущих по закону шариата, вам может грозить тюремное заключение за любое пронесенное в самолет спиртное.

Если вы легкомысленно относитесь к нормам проноса алкоголя на самолет, то рискуете попасть в очень неприятную ситуацию. В большинстве стран у вас просто изымут алкоголь, превышающий допустимые объемы, но это, можете считать, вы очень легко отделались. Вот, что может произойти, если вы пронесете лишнее в менее лояльных странах:

Превышения багажа

Максимально допустимый вес багажа на 1 человека устанавливается авиакомпанией. Этот показатель зависит от класса, в котором летит пассажир. Ориентируйтесь примерно на 20 кг, но я советую предварительно ознакомиться с условиями перевозчика.

В случае если вы случайно превысили допустимый вес и пронесли больше, вам придется заплатить за каждый лишний килограмм багажа примерно 1-2 евро.

Штрафы и конфискация

Размеры штрафов и условия для конфискации пронесенного на самолет спиртного зависят от таможенных норм конкретной страны. Например, в Казахстане вам придется заплатить пошлину по тарифу 30 % от стоимости товара. Но это касается только 5 литров на 1 пассажира.

Если объем перевозимого алкоголя превышает 5 литров, то он подлежит конфискации. Но, как я уже говорил, ознакомьтесь с нормами в конкретной стране, иначе рискуете не только потерять несколько бутылок, но и сесть в тюрьму за свою неосмотрительность.

Выпившие пассажиры в самолете

Многие люди боятся перелетов и немного выпивают перед рейсом на самолет. Ключевое слово тут «немного», ведь человек, который напился до невменяемого состояния, несет потенциальную опасность для всех пассажиров.

Хоть случаи, когда поведение пассажиров выходит за допустимые рамки и редки, но все же происходят. Существует четкий алгоритм действий, следуя которому экипаж должен успокоить дебошира. Это помогает не всегда, поэтому некоторые авиакомпании содержат собственную службу безопасности, члены которой присутствуют на каждом рейсе.

Кроме того, возмутителю спокойствия грозит немаленький штраф и вероятность провести остаток поездки в пластиковых наручниках.

Существует «черный список» пассажиров, которым могут отказать в покупке билета на самолет, но я не знаю, является ли он общим для всех авиаперевозчиков. Будьте осторожны, пронося алкоголь на борт, особенно если не умеете себя контролировать.

Как избежать конфликта

Возможный вред для здоровья

Лучший способ избежать конфликта – не реагировать на действия дебошира и вызвать представителя экипажа. Без специальной подготовки ваши действия только усугубят ситуацию. Если вы решите применить силу, то можете попасть под санкции вместе с виновником конфликта.Как и при любой драке участники рискуют получить определенные травмы. Проблема в том, что на борту самолета довольно сложно оказать качественную медицинскую помощь в случае серьезных осложнений.

Вторая проблема – самолет нельзя посадить мгновенно, для этого потребуется время, за которое состояние пострадавшего может ухудшиться.

Рекомендую избегать драк любым способом, самолет – не место для разборок. Более того, в условиях, когда вокруг вас находятся другие пассажиры, легко нанести травму постороннему человеку. Я уже не говорю о том, что пострадать могут ребенок или беременная женщина.

В общем, путешествуйте на здоровье и помните, что все хорошо в меру! Если из моего опуса вы подчерпнули что-то полезное для себя, то делитесь им с друзьями в соцсетях. Пусть поломают голову, куда это вы собрались лететь – в соседний Крыжополь или в дорогой экзотический Канкун?