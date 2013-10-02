Как заваривать мате

Что такое чай мате, который технически чаем не является, мы с вами разобрались в прошлой статье. Сегодня я хочу вам поведать, как правильно заваривать мате, и, естественно, как его пить. По сути, приготовить «йербу» может каждый, но намного сложнее найти, а тем более стать хорошим Cebadores (Себадор – тот, кто заваривает мате). Дело в том, что для заваривания хорошего мате нужно располагать достаточным количеством времени. Все искусство заключается не в первичной заварке, а постоянном поддержании напитка в нужной, так сказать, кондиции. Именно поэтому во времена колоний, в богатых семьях был свой себадор, занимающийся исключительно завариванием йербы.

Для ценителей матэ в прошлые времена плохо приготовленный напиток считался просто оскорблением. Даже сейчас от жителей Южной Америки можно услышать фразу: «Нет, этот мате для гринго!», - этот напиток для пришлых, приготовлен отвратительно. В Аргентине по-прежнему продолжают поддерживать традиции йербы, проводя состязания между себадорами. На подобных соревнованиях огромное значение уделяется нескольким вещам: воде, мате и, конечно же, правильно подготовленному калабасу.

Есть несколько способов приготовления напитка. Чаще всего это йерба без сахара или крепкий мате (Amargo, Gaucho, Cimarron, зеленый). Здесь еще одна хитрость: сахар оседает в порах калабаса и постепенно разрушает его, поэтому я рекомендуют пить мате без сахара. Аргентинцы на этот счет говорят: «Сладкий мате пьют только горожане, женщины, дети и гринго, а настоящий гаучо пьет крепкий!». Так как мы с вами все же являемся для гаучо гринго, поэтому нам резонно попробовать именно сладки мате =). Но давайте сначала разберемся, как заваривается традиционный, крепкий мате.

Как традиционно заваривают мате

Приготовление мате – это четкое соблюдение пропорций и последовательности. Правильно заварить мате, значит суметь «раскрыть йербу» полностью, тем самым в полной мере обогатить свой организм целебными веществами (в прошлой статье я писал о пользе мате). Для начала стоит поговорить о посуде. Несомненно, для приготовления правильного мате нужен калабас – тыквенный сосуд Lagenaria Vulgaris и бомбижья (трубочка с ситом). Если вы решили угостить напитком большую компанию, то, соответственно, стоит использовать большой калабас – для индивидуального пития подходит сосуд и поменьше.

Очень важно! После того, как вы приобрели понравившийся вам калабас, перед применением его необходимо подготовить. Это единоразовая акция, необходимая для того, чтобы очистить внутренние стенки сосуда от натуральной пленки, остающейся после обработки тыквы. Эта пленка может в дальнейшем испортить вкус мате, сделав его горьким. Самый простой способ: наполнить калабас на половину мате и залить горячей водой, после чего продержать сосуд в заполненном состоянии 24 часа. После вылить содержимое и почистить внутренние стенки калабаса кончиком ложки, разогрев ее или обернув в мягкую ткань. Эту процедуру стоит повторить дважды. Еще один способ, подходящий для дорогих сосудов, изготовленных на заказ: наполнить калабас на половину йербой и залить его коньяком, после чего настоять сосуд 24 часа. Затем вылить содержимое, промыть водой и просушить мягкой тканью. После налить еще немного коньяка и равномерно распределить его по стенкам калабаса, дать высохнуть.

[help]В идеале, бомбижья должна быть изготовлена из серебра – оно не поддается коррозии и обладает антисептическими свойствами, что идеально подходит для коллективного пития йербы. Также рекомендую попробовать деревянные бомбижьи из бамбука – они не обжигают губы, если пить напиток сразу же после заварки.[/help]

Крепкий мате Amargo

1. Наполните калабас на 2/3 йербой;

2. Закройте ладонью горлышко сосуда и несильно встряхните калабас, сочетая с круговыми движениям. Это необходимо для разделения частиц мате на фракции: снизу осядут более крупные листочки и стебельки, которые не будут забивать бомбижью.

3. Аккуратно наклоните калабас, чтобы йерба образовала горочку на одной из стенок сосуда;

4. Налейте в калабас немного горячей (до 80 градусов, не кипяток!!!) воды в то место, где нет мате. Дайте заварке увлажнится. Повторите процедуру еще раз.

5. Поместите бомбижью в калабас следующим образом: нижняя часть бомбижьи, где располагаются маленькие отверстия, должны оказаться на дне, где нет мате. Во время помещения трубочки в сосуд, закройте ее с другой стороны пальцем, чтобы в ней не циркулировал воздух.

6. Затем по стенкам бомбижьи можно не спеша подливать горячую воду, но не кипяток (я рекомендую 65 градусов).

Такой способ подходит для заваривания йербы в большом калабасе с расчетом на большую компанию. Горка мате, образовавшаяся после наклона сосуда, будет увлажняться постепенно, тем самым постоянно поддерживая насыщенный вкус. Подливать воду можно несколько раз, но не более 8-12 – такой мате считается lavado, то есть «промытым».

[help]Важно! Пить мате нужно сразу же после заливки его водой. Если напиток настоять, он начнет горчить. Если его залить слишком горячей водой, напиток начнет горчить. Бомбижью не трогать – если перемешать, будет горчить. С каждой последующей заливкой мате становится мягче и пьется с не меньшим удовольствием.[/help]

Для индивидуального пития мате в маленьком калабасе достаточно изменить только один пункт приготовления, а именно 5: после внедрения бомбижьи в калабас, потрусите сосуд так, чтобы йерба немного прикрыла трубочку. После, налейте воду и подождите несколько минут, чтобы мате достаточно увлажнился и не забивал бомбижью.

Несколько способов приготовления мате

Мате Терере

Готовится, как и традиционный, только вместо горячей воды используйте холодную, добавив еще несколько кубиков льда. В такой мате можно добавить немного сока апельсина или лимона. Мате Терере – идеальный способ заваривания мате в летнюю пору – он отлично утоляет жажду и наполняет энергией.

Мате Русо (Матe Ruso)

Также используется традиционный способ приготовления, только к сухой йербе добавляются высушенные компоненты: листья смородины, мяты, малины, зверобоя, брусники, цветков липы и т.д. Этот способ позволит придать напитку более привычной привкус, а также насытить организм еще большим количеством полезных микроэлементов.

Мате Косидо (Мате Cocido)

Он же заваренный мате. Для заварки можно использовать молоко, тогда напиток будет называться Mate Cocido con leche. Я пробовал – удивительно приятный вкус. Просто заварите 50 грамм йербы в 0,5 л молока, разогрев его до 50-60 градусов. Смешав мате и молоко, нужно довести смесь до кипения и через сито перелить в чашки. По вкусу можно добавить сахар, но я бы рекомендовал немного меда. Очень полезный напиток для детей.

Рецептов приготовления мате очень много. В Киеве я слышал, есть заведение, под название «МатеИн». Там гостям предлагают огромное количество способов заварки мате. Работая в Кофеине, я стал свидетелем внедрения проекта «МатеИн» в барную карту кофейни. Мы заваривали мате с различными соками (мне очень нравится с яблочным), молоком, пряностями и т.д. В общем, экспериментируйте.

Как хранить калабас

Если вы пьете мате каждый день, то можно его оставлять влажным, сполоснув и очистив сосуд после употребления. Если же вы употребляете мате периодически, то я вам рекомендуют калабас хорошо просушивать, оставляя его в положении горлышком вниз – так со стенок будет стекать вода. Не оставляйте калабас влажным в замкнутом пространстве, иначе на его стенках образуется плесень! На этом все, пока!

[embed width=“600”]https://www.youtube.com/watch?v=kph2g6r0iXM[/embed]

[embed width=“600”]https://www.youtube.com/watch?v=fInQXmMxXxw[/embed]

[embed width=“600”]https://www.youtube.com/watch?v=91US_G5n_vo[/embed]

[embed width=“600”]https://www.youtube.com/watch?v=CV8Yiw2Pmdg[/embed]

[embed width=“600”]https://www.youtube.com/watch?v=h9UQxrFmgGs[/embed]