Как заваривать мате

Что такое чай мате, который технически чаем не является, мы с вами разобрались в прошлой статье. Сегодня я хочу вам поведать, как правильно заваривать мате, и, естественно, как его пить. По сути, приготовить «йербу» может каждый, но намного сложнее найти, а тем более стать хорошим Cebadores (Себадор – тот, кто заваривает мате). Дело в том, что для заваривания хорошего мате нужно располагать достаточным количеством времени. Все искусство заключается не в первичной заварке, а постоянном поддержании напитка в нужной, так сказать, кондиции. Именно поэтому во времена колоний, в богатых семьях был свой себадор, занимающийся исключительно завариванием йербы.
Для ценителей матэ в прошлые времена плохо приготовленный напиток считался просто оскорблением. Даже сейчас от жителей Южной Америки можно услышать фразу: «Нет, этот мате для гринго!», - этот напиток для пришлых, приготовлен отвратительно. В Аргентине по-прежнему продолжают поддерживать традиции йербы, проводя состязания между себадорами. На подобных соревнованиях огромное значение уделяется нескольким вещам: воде, мате и, конечно же, правильно подготовленному калабасу.
Есть несколько способов приготовления напитка. Чаще всего это йерба без сахара или крепкий мате (Amargo, Gaucho, Cimarron, зеленый). Здесь еще одна хитрость: сахар оседает в порах калабаса и постепенно разрушает его, поэтому я рекомендуют пить мате без сахара. Аргентинцы на этот счет говорят: «Сладкий мате пьют только горожане, женщины, дети и гринго, а настоящий гаучо пьет крепкий!». Так как мы с вами все же являемся для гаучо гринго, поэтому нам резонно попробовать именно сладки мате =). Но давайте сначала разберемся, как заваривается традиционный, крепкий мате.
Как традиционно заваривают мате
Приготовление мате – это четкое соблюдение пропорций и последовательности. Правильно заварить мате, значит суметь «раскрыть йербу» полностью, тем самым в полной мере обогатить свой организм целебными веществами (в прошлой статье я писал о пользе мате). Для начала стоит поговорить о посуде. Несомненно, для приготовления правильного мате нужен калабас – тыквенный сосуд Lagenaria Vulgaris и бомбижья (трубочка с ситом). Если вы решили угостить напитком большую компанию, то, соответственно, стоит использовать большой калабас – для индивидуального пития подходит сосуд и поменьше.
[help]В идеале, бомбижья должна быть изготовлена из серебра – оно не поддается коррозии и обладает антисептическими свойствами, что идеально подходит для коллективного пития йербы. Также рекомендую попробовать деревянные бомбижьи из бамбука – они не обжигают губы, если пить напиток сразу же после заварки.[/help]
Крепкий мате Amargo1. Наполните калабас на 2/3 йербой; 2. Закройте ладонью горлышко сосуда и несильно встряхните калабас, сочетая с круговыми движениям. Это необходимо для разделения частиц мате на фракции: снизу осядут более крупные листочки и стебельки, которые не будут забивать бомбижью. 3. Аккуратно наклоните калабас, чтобы йерба образовала горочку на одной из стенок сосуда; 4. Налейте в калабас немного горячей (до 80 градусов, не кипяток!!!) воды в то место, где нет мате. Дайте заварке увлажнится. Повторите процедуру еще раз. 5. Поместите бомбижью в калабас следующим образом: нижняя часть бомбижьи, где располагаются маленькие отверстия, должны оказаться на дне, где нет мате. Во время помещения трубочки в сосуд, закройте ее с другой стороны пальцем, чтобы в ней не циркулировал воздух. 6. Затем по стенкам бомбижьи можно не спеша подливать горячую воду, но не кипяток (я рекомендую 65 градусов).
Такой способ подходит для заваривания йербы в большом калабасе с расчетом на большую компанию. Горка мате, образовавшаяся после наклона сосуда, будет увлажняться постепенно, тем самым постоянно поддерживая насыщенный вкус. Подливать воду можно несколько раз, но не более 8-12 – такой мате считается lavado, то есть «промытым».
[help]Важно! Пить мате нужно сразу же после заливки его водой. Если напиток настоять, он начнет горчить. Если его залить слишком горячей водой, напиток начнет горчить. Бомбижью не трогать – если перемешать, будет горчить. С каждой последующей заливкой мате становится мягче и пьется с не меньшим удовольствием.[/help]
Для индивидуального пития мате в маленьком калабасе достаточно изменить только один пункт приготовления, а именно 5: после внедрения бомбижьи в калабас, потрусите сосуд так, чтобы йерба немного прикрыла трубочку. После, налейте воду и подождите несколько минут, чтобы мате достаточно увлажнился и не забивал бомбижью.
Несколько способов приготовления мате
Мате Терере
Готовится, как и традиционный, только вместо горячей воды используйте холодную, добавив еще несколько кубиков льда. В такой мате можно добавить немного сока апельсина или лимона. Мате Терере – идеальный способ заваривания мате в летнюю пору – он отлично утоляет жажду и наполняет энергией.
Мате Русо (Матe Ruso)
Также используется традиционный способ приготовления, только к сухой йербе добавляются высушенные компоненты: листья смородины, мяты, малины, зверобоя, брусники, цветков липы и т.д. Этот способ позволит придать напитку более привычной привкус, а также насытить организм еще большим количеством полезных микроэлементов.
Мате Косидо (Мате Cocido)
Он же заваренный мате. Для заварки можно использовать молоко, тогда напиток будет называться Mate Cocido con leche. Я пробовал – удивительно приятный вкус. Просто заварите 50 грамм йербы в 0,5 л молока, разогрев его до 50-60 градусов. Смешав мате и молоко, нужно довести смесь до кипения и через сито перелить в чашки. По вкусу можно добавить сахар, но я бы рекомендовал немного меда. Очень полезный напиток для детей.
Рецептов приготовления мате очень много. В Киеве я слышал, есть заведение, под название «МатеИн». Там гостям предлагают огромное количество способов заварки мате. Работая в Кофеине, я стал свидетелем внедрения проекта «МатеИн» в барную карту кофейни. Мы заваривали мате с различными соками (мне очень нравится с яблочным), молоком, пряностями и т.д. В общем, экспериментируйте.
Как хранить калабас
Если вы пьете мате каждый день, то можно его оставлять влажным, сполоснув и очистив сосуд после употребления. Если же вы употребляете мате периодически, то я вам рекомендуют калабас хорошо просушивать, оставляя его в положении горлышком вниз – так со стенок будет стекать вода. Не оставляйте калабас влажным в замкнутом пространстве, иначе на его стенках образуется плесень! На этом все, пока![embed width=“600”]https://www.youtube.com/watch?v=jtNUeJUllVA[/embed]
[embed width=“600”]https://www.youtube.com/watch?v=kph2g6r0iXM[/embed]
[embed width=“600”]https://www.youtube.com/watch?v=fInQXmMxXxw[/embed]
[embed width=“600”]https://www.youtube.com/watch?v=91US_G5n_vo[/embed]
[embed width=“600”]https://www.youtube.com/watch?v=CV8Yiw2Pmdg[/embed]
[embed width=“600”]https://www.youtube.com/watch?v=h9UQxrFmgGs[/embed]