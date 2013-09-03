«Знаешь, старик, давай останемся здесь. Я женюсь на индианке из знатного инкского рода, провозглашу себя императором и стану правителем Перу, а тебя назначу премьер-министром, и мы вместе осуществим социальную революцию».

Че ответил: «Ты сумасшедший, Миаль, революцию без стрельбы не делают!»

Первым собеседником был Альберто Гранадо по прозвищу Миаль. Второй, как вы, наверное, догадались – великий революционер Эрнесто Гевара, он же Че Гевара. Разговор произошел на площадке для жертвоприношений в древнем городе инков Мачу-Пикчу, что в Перу. Друзья беседовали, мечтали и… пили чай мате. Даже сейчас можно найти фотографии, где Че с удовольствием потягивает живительный напиток из маленького, сужающего кверху сосуда через серебряную трубочку.

Что такое мате

Матэ (он же мате) – тонизирующий напиток, который прижился в народе как парагвайский чай. Фактически, мате чаем не является, так как готовится он не из листьев чайного дерева, а из листиков и молодых побегов вечнозеленого дерева из семейства падубовых Йерба Матэ (он же Hierba mate, Yerba mate или даже лат. Ilex paraguariensis). У индейцев кечуа и гуарани дерево называют каа – его листья нужны им как воздух, в то время как у нас мате по-прежнему является диковинкой. В Латинской Америке напиток служит аналогом трубки мира. Хозяин дома подает мате самому уважаемому гостю, а затем он перемещается по кругу в зависимости от значимости остальных гостей.

Слово «Матэ» позаимствовано у индейцев кечуа (matí) и подразумевает под собой высушенную тыкву, то есть сосуд, из которого можно пить. Аналогия приведена неспроста. Традиционно, мате пьют из высушенных и обработанных тынкв-горлянок, которые у нас называют калебас (я же предпочитаю «калабас»). Чтобы измельченные частицы листьев не попадали в рот, изобретательные индейцы придумали трубочки бомбильи (снова-таки, я предпочитаю «бомбижья» или, на худой конец «бомбижа»). Внизу трубочка имеет колбообразное сито, которое и фильтрует напиток. Изначально бомбижьи делали из дерева, но со временем для этого стали использовать металл, особенно серебро из-за его антисептических свойств (все-таки напиток пьется по кругу из одной трубочки).

История мате: от Бога к коммерции

Вдаваться в подробности истории мате я не особо хочу – Гугл вам в помощь. Скажу лишь, что первое письменное упоминание о напитке числится 1605 годом – монах Рехинальдо де Лисаррага писал об освоении испанцами Парагвая. Конечно же, глупо исследовать вопрос: кто придумал заваривать измельченные листья дерева по столь сложной технологии? Этот напиток могли подарить людям только небожители или же их наставники на земле. У разных народов происхождение напитка воплотилось во многих легендах.

Одна из легенд гласит, что людям мате был подарен двумя богинями, которые спустились на Землю и были напуганы ягуаром. Молодой индеец отогнал зверя, за что и был удостоен секретом напитка, который удваивает силы и превосходно утоляет жажду. Гуарани же утверждают, что мате им подарил бог-мужчина, который со своими наставниками прогуливался по лесам Южной Америки и заблудился. Путников приютили и накормили старик и его юная красавица-дочка. Богу так понравилась девушка, что он превратил ее в прекрасное дерево, которое почитают и по сей день. Легенд не счесть, но суть одна: мате – божественный напиток.

В 17 веке, когда испанцы решили искоренить в захваченных колониях еретичество, мате был объявлен «напитком дьявола». Но монахи, особенно иезуиты, сами пристрастились к напитку, а уже затем и увидели его экономическую выгоду. Так мате попал в Европу, где он был невероятно популярным до 19 века, пока его не вытеснили «модный соперники» - чай и кофе. К слову сказать, как раз по вине иезуитов мате долгое время считали травой – им индейцы поставляли уже готовый, измельченный напиток, монахи даже и не видели самих растений.

Полезные свойства мате

А это самое интересное и мною проверено на собственной шкуре. Сначала о вкусе. Правильно заваренный напиток имеет терпкий, слегка горьковатый вкус с легким сладковатым привкусом. Через странички блога вряд ли получится объяснить этот необычный и приятный вкус, поэтому лучше попробуйте сами. Мате содержит алкалоиды, которые входят в ту же группу, что и кофеин (еще эти алкалоиды называют матеином, помните, я писал о нем в статье о передозировке кофеином). Помимо прочего, напиток содержит порядка 196 активных витаминов, а также огромное количество микроэлементов, включая магний, серу, калий, натрий, марганец, медь, железо, хлор и многие другие. В принципе, мате по составу напоминает чай, только с более интересным действием.

Считается, что мате укрепляет иммунитет, улучшает аппетит, разглаживает морщины и приостанавливает старение. Но больше всего употребление напитка из Йерба Матэ влияет на психическое здоровье человека. Его рекомендуют как средство, снижающее пагубное влияние депрессий и неврозов. Он улучшает настроение и повышает активность (как и кофеин), только действует мате более мягко – снимает симптомы бессонницы, суетливость, чувство тревоги, нервозность и эмоциональную неуравновешенность. Во многом это связывают с подавлением адреналина в крови. Многие люди доказали, что после приема мате требуется гораздо меньше времени на сон.

Я лично заявляю, что мате – панацея от многих проблем. В свое время, когда я трудился по 12-15 часов и сну уделял по 4-5 часов, пару завариваний в калабасе мате помогало мне выстоять очередной рабочий день. Также я сразу заметил, что мате, как и грейпфрут, притупляет чувство голода, но затем аппетит только улучшается. Это уже потом я услышал, что его используют барышни во время своих многонедельных диет, как средство от чувства голода. Еще я слышал, что в некоторых странах монахи используют мате во время поста, и мне кажется, что это истинная правда. В общем, польза мате неопровержима.

Не вижу смысла дальше разглагольствовать – быстро ноги в руки и в ближайший чайный магазин. Купить мате можно практически везде, но о его существовании, почему-то, знают не многие. Это лишь вступительный пост. В ближайшем будущем ждите новых записей об этом замечательном напитке, где я расскажу, как заваривать мате, как его пить, а также предложу несколько альтернативных рецептов.

А что вы думаете о мате?