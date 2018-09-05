Что общего у чая с вином? Много всего. Например, и к чайному листу, и к винограду, из которого было сделано вино, можно применить термин терруар. Климат, тип почвы, рельеф, окружающий животный и растительный мир – всё это влияет на качество (и цену) чая и вина. Удивительно, но даже производство обеих напитков базируется на схожих принципах: вино получают путём брожения виноградного сока, чай – продукт частичной или полной ферментации чайного листа. Наконец, кто не понаслышке знает о хорошем китайском чае и правильных способах его пития, также знает, насколько сложным, глубоким и многогранным может быть его вкус и аромат. Я почти уверен, он даже более сложный и многогранный, чем у винтажного Каберне-совиньон и иже с ним.

Зачем настаивать вино на чае? Во-первых, это интересно! Возможность посредством очень простых манипуляций получать принципиально новые напитки радует. Во-вторых, это уже делают другие! К примеру, компания Teavine предлагает своим покупателям белое вино с зелёным чаем и мёдом, Hernder Estate настаивает японский зелёный чай на Гевюрцтраминере, бренд Steep’d миксует белые вина (купаж из Совиньон-блан, Шардоне и Вионье) с зелёным чаем и натуральным экстрактом персика, а красные (купаж Каберне, Каберне-совиньон и Мерло) – с ройбушем и натуральным ароматизатором граната. В-третьих, это вкусно! Сложные фруктовые оттенки вина отлично подчеркивают травянистые мотивы чая и наоборот. Почему бы и вам не попробовать?

Для тех, кого градус вина не впечатляет и хочется чего покрепче, рекомендую обратить внимание на рецепты чайных ликёров . Да, они не такие изящные и тонкие, но, в то же время, простые и понятные большинству пьющих.

О выборе чая и вина для настойки

Китайским чаем я увлекаюсь с декабря прошлого года. Не скажу, что прям погрузился в эту тему с головой, но друзьям и знакомым, полагаю, я уже прожужжал все уши на этот счёт. Что ж, дорогие мои читатели, настал и ваш черёд. На этот раз я буду краток, но мы обязательно вернёмся к этой теме в будущем. А правильно выбрать чай для нашей настойки очень важно!

Классификаций чая несколько, но общепринятой и более понятной для человека неискушенного считается классификация по степени ферментации чайного листа. В Европе принято делить весь чай на зелёный (слабоферментированный чай с лёгким вкусом, цветочным ароматом и желтоватым цветом настоя) и чёрный (сильноферментированный чай с насыщенным вкусом, ягодно-пряными ароматами и красно-бурым цветом настоя). В китайской классификации основных чайных категорий больше, а именно шесть: белый, зелёный, жёлтый, улун (улуны делятся на светлые и тёмные, что обусловлено степенью обжарки чайного листа, степенью ферментации и особенностями производства), красный чай (именно его в европейской классификации называют чёрным) и пуэр (пуэры делят на шу и шен). По степени ферментации картина выглядит примерно так:

Европейская классификация Китайская классификация Зелёный чай Белый чай Зелёный чай Жёлтый чай Улуны юга Фуцзяни Улуны Тайваня Чёрный чай Улуны с гор Уи Улуны Гуандуна Красный чай Шу Пуэр

Шен пуэр похож больше на полуферментированные улуны и его можно смело отнести к светлым улунам. Условно, разумеется.

Классификация чая позволяет из огромного разнообразия китайского и не только чая выделить определённый группы с похожими характеристиками (вкус, аромат, воздействие на организм, состояние и т.д.). С нашей настойкой она тоже пригодится. С белыми винами лучше сочетаются светлые чаи: белый, зелёный, светлые улуны, возможно шен пуэр. Красное вино лучше настаивать на чаях тёмных: тёмных улунах, красных, шу пуэре. Улуны – самый универсальный сорт чая. Они обладают такой глубиной вкуса, что могут сочетаться, как с самыми насыщенными красными, так и свежими белыми винами. Вот мои рекомендации:

зелёные китайские и японские чаи;

белые чаи типа Бай Хао Инь Чжэнь, Бай Му Дань и т.д.;

молодые шен пуэры на свой вкус;

светлые китайские и тайваньские улуны типа Те Гуань Инь;

нежные красные чаи – для меня это Да Цзинь Я, юньнаньские Дянь Хуны, Цзинь Цзюнь Мэй и т.д.;

индийский Дарджилинг первого сбора (обязательно с мускатными винами).

светлые китайские и тайваньские улуны типа Те Гуань Инь;

тёмные улуны типа Да Хун Пао, Жоу Гуй и т.д.;

выраженные китайские красные чаи типа Кимун, Хун Би Ло, Исин Хун Ча и т.д.;

не китайские красные чаи типа Ассам;

красный копчёный чай Чжэн Шань Сяо Чжун, также известный как Лапсан Сушонг;

шу и шэн пуэры на свой вкус.

С выбором вина будет проще: только сухое, максимум полусладкое, не дорогое, но и не полный ширпотреб. Лучшим решение будет купить в маркете по акции недорогое импортное вино из Франции, Италии, Чили и т.д. Плохо разбираетесь в винах? Берите те, которые на слуху: Каберне, Мерло, Рислинг, Пино Гриджио и т.д. Не ошибётесь. А теперь пора переходить к практике!

Тайваньское холодное заваривание чая

зелёные, жёлтые и белые чаи – от 6 до 8 часов

светлые и тёмные улуны – от 8 до 10 часов

красные чаи – от 8 до 12 часов

шу и шен пуэры – от 10 до 12 часов

травяные сборы – от 12 до 14 часов

Базовый рецепт винной настойки на чае

1 бутылка сухого или полусладкого вина 750 мл

2-8 ч. л. листового чая

кувшин или банка с крышкой

сито или марля для фильтрации

Все знают, что остывший чай вреден, как и то, что остывший чайный лист нельзя заваривать повторно. В китайской традиции это одни из основных чайных запретов. Благо, есть прекрасный остров Тайвань, где измученные несносной жарой жители придумали заваривать чаи холодной водой. Выглядит это примерно так: чайный лист (примерно 2 ч. л. чая на 1 л воды) засыпают в кувшин с холодной водой и оставляют на ночь в холодильнике. За это время происходит медленная экстракция чая и тот раскрывается совсем иначе. Напиток получается более лёгким, фруктовым, тонким. Риск получить чайную горечь минимален. Всё, что нам нужно, так это заменить воду вином и погнали!

Вариант 1. Поместить чайный лист в кувшин или банку подходящего объема, добавить вино, перемешать, ёмкость плотно закрыть и оставить в холодильнике на 6-12 часов или больше, в зависимости от сорта чая. Через 6-8 часов напиток можно пробовать. Когда вкус насыщенного чаем вина вас устраивает, процедить его через сито или несколько слоёв марли. При наличии мелкой взвеси профильтровать напиток через кофейный или ватный фильтр. Наслаждаться!

Вариант 2. Перед закладкой чая в ёмкость поместить его в марлю и быстро промыть горячей водой – это поможет «раскрыть» чайный лист и ускорить процесс мацерации. Как это повлияет на свойства чайного листа, я не знаю, так что – на свой страх и риск.

Белые вина рекомендуется настаивать в холодильнике, красные – при комнатной температуре. Хорошее правило для заваривания чая холодной водой: на 1 л воды – 2 ч. л. чая. Чаёв плотной скрутки нужно брать меньше, как и прессованных пуэров. Объемных листовых чаёв – чуть больше. Можно придерживаться и другого правила: на 1 л воды – 3-4 г чая. Строгих правил нет. Слушайте своё чутье и делайте так, как считаете нужным. Шу пуэр для нашей настойки будет совсем диковинкой, но попробовать стоит. Перед смешиванием его с красным вином прессованный лист (а он, скорее всего, будет прессованным) рекомендую вымочить в холодной воде: залить на минут 5 холодной водой, слить, снова залить и так 3-4 раза. Также на финише лист можно обдать горячей водой. Не используйте дорогой китайский чай – он совсем не о том!

Пару винно-чайных рецептов для вдохновения

1 бутылка сладкого белого вина типа Рислинг или Пино Гриджио

4-6 ч. л. чая Те Гуань Инь

30 г лепестков чайной розы

1-2 стручка ванили

Смешать вместе и оставить на ночь в холодильнике в герметично закрытой таре. На следующий день процедить через сито или марлю. Подавать охлаждённым.

1 бутылка красного вина типа Пино-нуар

4-6 ч. л. красного чая типа Ассам, Кимун и т.д.

2 ст. л. какао-бобов

1 ст. л. коробочек кардамона

2 палочки корицы

Смешать вместе и оставить на ночь в герметично закрытой таре при комнатной температуре. На следующий день процедить через сито или марлю. Перед подачей дать вину подышать, насытиться кислородом.