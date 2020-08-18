Минутка ностальгии: 9 самых оригинальных советских алкогольных этикеток

В советские годы на праздничных столах стояли бутылки не только с самым вкусным алкоголем, но и с оригинальными этикетками.

Они ассоциируются у меня с теми временами и навевают приятную ностальгию. Я уже давно собираю самые интересные этикетки от спиртных напитков СССР, поэтому решил поделиться с вами своей небольшой, но красочной коллекцией.

Водка

Водочная индустрия СССР берет свое начало в 1920-х годах. Тогда она называлась еще хлебным вином. Со временем ее производство изменялось и совершенствовалось, появлялось деление на обычную водку и водку особенную.

Я выделю среди этого крепкого алкоголя всего три бренда, которые, на мой взгляд, были самыми достойными.

Этот бренд был одним из немногих, которые получили товарный знак. Название водки написано большим шрифтом (тогда его называли оригинальным) и на латинице. Далее идет название напитка на русском языке в специальной рамке. Внизу подписано RUSSIAN VODKA тоже латиницей.

Этикетка выпущена в честь сооружения серии космических кораблей «Восток». Все надписи выполнены на латинице.

Сорокаградусный алкоголь изготавливался на территории Украинской ССР. Все надписи сделаны на русском языке, а слово «водка» выделено крупным шрифтом. На этикетке нет товарных знаков.

Пиво

Пиво в СССР не сравнится с тем, которое производят сейчас. Я думаю, вы со мной согласитесь. Некоторые марки дошли и до наших дней, правда, их этикетки немного модернизировались. Покажу вам несколько моих любимых.

Напиток производился на Ангарском пивзаводе. Этикетка очень простая: слово «бархатное» выделяется на общем фоне.

Это пиво мне нравилось больше всего. Раньше его, естественно, делали лучше. Вкус не сравнится с нынешним. Этикетки со временем модернизировались, но в моей памяти осталась одна самая запоминающаяся. Производилось оно на Ленинградском заводе.

Эта этикетка отличается интересным расположением букв и необычным шрифтом. Кроме того, на ней присутствует товарный знак. Производилось пиво на Вольском пивоваренном заводе.

Вино

Среди производителей вин в советские времена предпочтение отдавалось, конечно, краснодарским и грузинским сортам. Хотя и другие винодельни союза выпускали весьма хорошие вина.

Однако я всегда любил только грузинские вина, впрочем, как и сейчас. Это единственный алкоголь, который с годами только становится лучше.

Грузинское белое столовое вино, которое производится в представленном образце с 1943 года. Оно не терпкое, но при этом содержит тонкие нотки разных сортов винограда Ркацители и Мцване.

Вино молдавского производства. Тоже относится к белым и сделано из винограда Пино Гри. В бокале обретает очень красивый, темно-янтарный цвет. Производится с 1952 года.

Прочие напитки

Стоит отметить, что во времена СССР делали отменный коньяк и ликер. Мне в душу запал ликер Кянну Кукк по Таллиннскому рецепту. Он отличался очень жгучим вкусом, но при этом пился легко и мягко.

Напиток выдержан до 45 градусов с добавлением 50% сахара. В аромате можно уловить тонкие нотки тмина, кориандра и апельсина. Цвет напитка очень приятный – рубиновый.

Вот я и поделился с вами самыми интересными этикетками из моей многолетней коллекции. Подводя итог, хотелось бы сказать, что алкогольная индустрия СССР – особый вид искусства в промышленности тех времен.

Многие бренды сейчас уже не возродить, не сделать так же, как готовили полвека назад. Однако воспоминания об этих напитках все равно будут греть душу даже через сто лет.

А вы согласны, что нынешнее производство спиртных напитков значительно хуже по качеству, чем алкоголь в СССР?