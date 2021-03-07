«В конце 80-х, я, будучи молодым парнем, попал по путёвке Кишинев, где впервые на дегустации попробовал местный алкоголь. Насколько я помню, молдавские вина достойно конкурировали в СССР с грузинскими и крымскими.
При этом вкус, запах и цвет молдавского вина отличался от вин из других советских республик из-за особенностей климата и географического положения региона».
Так начал историю мой отец на одном из домашних застолий. Далее все записано с его слов.
Где и из чего делали эти винаВ Молдавской ССР была отдана под виноградники территория более 150 гектар, которая условно делилась по территориальному принципу на северную, центральную, южную и юго-восточную зоны. На территории каждой такой зоны располагались знаменитые заводы по производству вина.
Например, на севере находился Бельцкий винно-коньячный комбинат, который прославился коньяками высокого качества, выпускавшимися под названиями «Кодру», «Букурия», «Сэрбэтоарэ».
Много винодельческих предприятий было на юге республики – в больших и малых населённых пунктах Чимишлии, Комрате, Кагуле, Вулканештах, а также в Волово. В центре Молдавской ССР располагались крупные заводы в Кишиневе и Крикова. Хорошие вина производили в Малых Милештах, Страшенах, Калараше, Оргееве, Романештах. На Юго-востоке виноделие было поставлено на поток в особой зоне Пуркарах, а также в городе Суворов.Каждый виноградник давал сырьё для определенного вида вина. Основные виды винограда, которые выращивались для марочного белого вина это:
- Фетяска Албэ;
- Фетяска Регалэ;
- гибрид Фетяска Албэ и Фурминт;
- Плавай.
Красные вина делали в основном из Рарэ Нягрэ, Гаме Фрео, Каберне-Совиньон, Саперави, Мерло, Пино Нуар, Мальбек. Для столовых вин использовались сорта Молдова, Мускат Гамбургский, Жемчуг Сабо, Королева виноградников, Мускат янтарный.
Помимо официального виноделия в Молдавской ССР процветало частное изготовление вина, которое продавалось туристам «из-под полы».
Сколько они стоили, пользовались ли популярностьюВсе вина в Молдавской ССР, да и по всему Союзу продавались по одной цене, которую печатали сразу на этикетках заводским способом. В государственных магазинах Кишинёва я видел такие вина, как «Кодру», «Ниспоренское» и «Фетяска» по 2 рубля 40 копеек.
Но молдаване – народ предприимчивый. Поэтому у частников можно было купить эти же вина в заводских бутылках на 40-50 копеек дешевле.
Чуть дороже стоили марочные вина «Романешты», «Гратиешты» и «Совиньон». Официальная цена таких напитков была ровно 3 рубля, но новоиспеченные деловары на эти вина тоже демпинговали цены в районе полтинника.«Гратиешты» - марочное вино от Совнархоза Молдавской ССР. «Фетяска» – вино, обладатель международных наград.
Единственное вино, которое нельзя было купить дешевле – это знаменитое на весь Союз и за его пределами «Букет Молдавии». В этом вине были добавки настоев трав, и оно являлось визитной карточкой Республики.
Его цена держалась на уровне 5 рублей за бутылку, и частники считали ниже своего достоинства продавать «лицо» Молдавской ССР дешевле.
Кстати, после дегустации, на которой мне довелось побывать, на выходе в качестве презента давали 2 бутылки «Букета Молдавии».Этикетка с ценой – признак стабильности в СССР.
Молдавские вина пользовались большим спросом во всём СССР. Например, на Урале они были в дефиците и считались элитным алкоголем.
Какие вина выпускали в СССР и как они выгляделиЛюбой совершеннолетний человек, приезжая в Молдавскую ССР, обязательно ходил на дегустацию. Я не стал исключением. В 1989 году, проживая в гостинице Интурист в Кишинёве, я приобрёл экскурсию на небольшой винный завод.
Прогулка по погребам, осмотр плантаций мало врезались в память. Но вкус вин, которые я дегустировал, помню до сих пор.
Столы на 2 или 4 человека были уставлены всевозможными закусками, от солёной брынзы и мяса до сладких заварных пирожных и фруктов. И целый ряд винных бокалов. Бармены разливали сначала белые вина, а после их дегустации гости переходили к красным.
Человек с микрофоном в центре зала рассказывал историю каждого вина, сорт винограда, район произрастания. После предлагалось попробовать вино и закусить его определенным продуктом.
Интересно! Вкус вина зависит не только от сорта винограда и местности его выращивания, но и от времени сбора урожая.Коллекция, которой гордились в любом советском доме.
Десертные светлые вина, такие как «Гратиешты», имели нейтральный лёгкий ягодный вкус с медовыми нотками. Красные вина отличались ярким букетом, насыщенным вкусом с небольшой терпкостью и красивым тёмно-рубиновым цветом.
Например, в букете вина «Чумай» я легко угадал ноты шоколада и ванили. Вот такое марочное вино можно было попробовать и купить в советской Молдавии.
Что с ними стало после СССРПосле развала СССР в 1991 году молдавское виноделие пришло в упадок. Хотя разрушение отрасли началось задолго до распада Союза – знаменитая антиалкогольная реформа Горбачёва заставила виноградарей вырезать лозу.
Сейчас виноделы Молдовы подняли виноградарство на новый уровень. Хорошо, что фанаты своего дела сохранили технологии и местные сорта винограда. Готовится гид, по типу ресторанного, для возобновления винного туризма.
Интерес к молдавским винам возрастает и в России. На крупные производства в Крикова и Пуркарь выезжают сомелье и рестораторы для изучения ассортимента. Молдова поставляет свои вина в азиатские страны – Японию и Китай, а также на запад – Объединенное королевство, Польшу, Румынию.
Сегодняшние вина из Молдовы – это тот же продукт виноделов, но в другой таре и с более привлекательными этикетками.
А я скучаю по тем неказистым бутылкам с невзрачными наклейками, в них вкус вина казался ярче. А вы пробовали молдавские вина в СССР и современные марки из Молдовы? Почувствовали разницу?
Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!