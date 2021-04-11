Готовились с коллегами к юбилею шефа и решали, какой подарок ему преподнести. Как-то сразу подумали о спиртном. Конечно же, начальству не подаришь дешевый алкоголь, поэтому я предложил купить для него виски.

Моя идея не понравилась никому! Главный аргумент – априори слишком высокая цена за бутылку любого виски. Я же заверил своих коллег, что даже за небольшие деньги можно купить вполне приличный напиток.

Teacher’s Highland Cream

Teacher’s Highland Cream (Тичерс Хайленд Крим) – традиционный шотландский виски с приятной ценой за бутылку. В ближайшем супермаркете увидел такой за символическую цену – 689 рублей за объем 0,5 л. В супермаркете нашел обычную бутылочку виски. В специализированных алкомаркетах его можно приобрести в заводской подарочной упаковке.

Цвет янтарного хрусталя, чистый, прозрачный. Ожидал от недорогого виски преобладания запаха спирта, однако, аромат приятно меня удивил. Достаточно сложный, с нотками меда, солода, карамели и орехов.

Вкус нежный, мягкий. Полностью оправдывает название и напоминает крем с добавлением качественного алкоголя. Длительное, приятное послевкусие, полностью разгадать которое мне до сих пор не удалось.

Универсальный вариант подарка и для мужчины, и для женщины. Если не знаете, что преподнести на праздник – смело выбирайте Teacher’s Highland Cream (Тичерс Хайленд Крим). Мужскую аудиторию он покорит сложным, но гармоничным сочетанием нестандартного аромата и вкуса, а женскую – кремовой нежностью.

Glen Eagles

Glen Eagles (Глен Иглс) – классический шотландский виски. В ближайшей «Пятерочке» возле дома взял на пробу бутылку 0,5 л по акции всего за 315 рублей. Без скидки средняя цена – 770-800 рублей. Красивая фляга с изысканной гравировкой за приятную цену.

По цвету - насыщенного янтарного оттенка. Прозрачный, осадка на дне не наблюдаю. Кстати, дешевый виски нередко попадается мутным. Этим доволен, потому что и недорого, и отличного качества.

В аромате и послевкусии четко ощущается кофе. Сам вкус отдает карамелью с яблоками. Интересное ассорти, дополненное ореховыми нотками.

Lauders

Lauders (Лаудерс) – купажированный шотландский виски. 0,5 л приобрел за 849 рублей. Взял для дегустации себе и коллегам по работе, для подарка шефу в случае одобрения купим литровую бутылку. Отличный виски с отличным ценником.

Виски насыщенного соломенного цвета. Понравилось, что столь крепкий напиток не имеет сильного спиртового запаха. Аромат благородный, если не знать цены на этот виски – с легкостью можно принять за очень дорогой алкоголь.

Во вкусе четко ощущаются фруктовые нотки. Приятно пьется, достаточно мягкий. Послевкусие непродолжительное, но яркое, запоминающееся.

Один из немногих крепких алкогольных напитков, который (несмотря на крепость в 40 %) не вызывает характерное чувство жжения при глотании. Ощутил лишь тепло, согревающее изнутри.

Famous Grouse

Famous Grouse (Феймос Граус) – еще один интересный вариант бюджетного виски. Объем 0,5 л купил за 789 рублей. Приемлемая цена как за 0,5 л по акции, так и за 0,7 л без скидки.

Виски только для мужчин, поскольку мягкости от него ждать не стоит. Цвет темно-соломенного оттенка. Аромат яркий, с небольшой примесью спирта.

По вкусу достаточно жесткий напиток. Если подержать немного во рту, четко отмечаются нотки орехов и фруктов. При этом послевкусие кратковременное. Обволакивает, немного обжигает в груди после приема внутрь.

Hankey Bannister

Hankey Bannister (Хэнки Беннистер) недавно завезли в магазин «Красное & Белое», расположенный недалеко от моего дома. Цена всего 479 рублей за 0,35 л, поэтому не удержался и взял попробовать. Один из самых недорогих виски оказался на удивление приятным по вкусу.

Отнесу этот виски тоже к универсальным, поскольку небольшая порция Hankey Bannister (Хэнки Беннистер) придется по вкусу даже женщинам. Имеет очень красивый янтарный цвет, при попадании солнечного света на бокал с виски создается ощущение, что держишь в руках драгоценный камень.

Аромат нежный, приятный, без ярких спиртовых оттенков. Во вкусе ощущаются пряности и медовые нотки. Немного сладковат. При распитии не создается ощущения, что это крепкий сорокаградусный алкоголь. Послевкусие без резкости, нет желания побыстрее закусить хоть чем-нибудь.

У многих виски вызывает ассоциации, связанные в первую очередь с очень высокой ценой. Но мне удалось найти несколько экземпляров, которые не сильно ударят по бюджету и при этом подходят в качестве элитного подарка. Если вы знаете ещё марки недорогих виски – обязательно напишите в комментариях.

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!