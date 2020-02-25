Ромовый Дневник

Начальник подарил бутылку голубого шампанского, что же там намешано?

О напитках · Вячеслав Буров
Перед новым годом мне на работе подарили бутылку шампанского голубого цвета. Сначала я подумал, что это просто стекло такое цветное. Присмотревшись, я увидел, что бутылка прозрачная, а вот напиток действительно перламутрово-синий.

Странно, подумал я. Вроде и работаю я не плохо, и конфликтов не было… За что меня отравить-то хотят? Я поставил бутылку в шкаф и забыл о ней.

Недавно наткнулся на нее и захотелось разобраться, что это за напиток такой. Оказывается, это очень модное игристое вино. Сегодня поделюсь с вами результатами своего исследования.

Что такое кандурин

Candurin (Кандурин) — пищевой натуральный краситель с эффектом перламутра, который используется в кондитерской промышленности для придания блеска и цвета готовым изделиям.

Производится из природных силикатов (смол) и по заверениям изготовителей многократно проходил международные проверки безопасности.

Бывает нескольких цветов:

  • золото;
  • розовый перламутр;
  • голубой перламутр;
  • серебро;
  • фуксия.

Добавлять его в напитки додумались сравнительно недавно, буквально 5-7 лет назад. Сначала в безалкогольные детские газированные лимонады и соки (ага, все лучшее – детям). Чуть позже появились и игристые вина с кандурином.

Вредно ли это

Как и любой алкогольный напиток, шампанское с кандурином нельзя пить беременным и детям, а также лицам управляющим автотранспортом и работающим на особо опасном производстве.

Так как кандурин это натуральный пищевой краситель, производимый из смол, то никаких побочных действий он не оказывает.

Если приобретать этот разноцветное вино у хорошо зарекомендовавших себя производителей в проверенных алкогольных магазинах, которые обладают лицензией и сертификатами, то сложно наткнуться на подделку.

Важно: в поддельном перламутровом шампанском могут оказаться: технический спирт, вода, сахар и краситель.
Производители, которых я советую:

  • Avivo (Авиво);
  • UP2U Azul (Ап ту ю Азул);
  • Mavam Magic (Мавам Меджик).

Коктейли на основе перламутрового шампанского

Оказывается, подарив мне такой напиток на новый год, начальство не хотело меня отравить. Но как-то мне, брутальному мужчине с бородой, не престало пить такое гламурное шампанское. Поэтому я решил использовать его в коктейли для жены к 8 марта.

Добавлять кандурин можно в любой алкогольный напиток, поэтому изготовлении коктейлей на основе шампанского с кандурином зависит только от полета фантазии.

Мохито

В классический рецепт Мохито добавляют шампанское с кандурином любого цвета. Лично мне нравится, как смотрится золотое.

Рецепт:

  • светлый ром 40 мл;
  • лед;
  • целый лайм;
  • мята;
  • тростниковый сахар.

Лайм, мяту и сахар приминаем на дне широкого стакана с толстыми краями, добавляем ром, затем лед и сверху доливаем шампанским.

Северное сияние в космосе

Вариация классического коктейля. К 50 мл водки добавляем шампанское любого цвета в количестве 150 мл. Подается в высоком бокале для шампанского. Можно украсить фруктом или ягодой, которая совпадает с цветом шампанского.

Мимоза

Для приготовления Мимозы все ингредиенты должны быть хорошо охлажденными.

Рецепт:

  • 150 мл перламутрового игристого напитка;
  • 10 мл апельсинового ликера Куантро;
  • 50 мл апельсинового сока.

По очереди вливаем все ингредиенты в высокий бокал. Можно украсить цедрой апельсина.

Hemingway Champagne (Шампанское от Хемингуэя)

Вариация классического рецепта коктейля. Смешиваем в высоком бокале 50 мл абсента и 150 мл шампанского цвета серебро или золото. Коктейль получается достаточно крепким.

Важно: коктейль был назван в честь известного писателя Эрнеста Хемингуэя, которому и приписывается идея его создания.

Можно ли сделать в домашних условиях

Кандурин продается во многих специальных магазинах для кондитеров. Выглядит как перламутровый порошок в небольшой пластиковой баночке.
Важно: можно сделать безалкогольный напиток на основе виноградного или яблочного сока.
Для изготовления алкогольного напитка в домашних условиях понадобится:

  • белое вино 0,7 л;
  • 0,5 грамма кандурина любого цвета;
  • заправленный аппарат для приготовления газированных напитков (сифон).

В охлажденное белое вино добавляем кандурин и тщательно размешиваем. После этого можно перелить напиток в сифон, загазировать и разливать по бокалам

Чрезмерное употребление спиртного вредит вашему здоровью. Берегите себя!
А вы пробовали такой напиток? Как считаете, сможет он стать альтернативой традиционному праздничному шампанскому или же оно вне конкуренции?

