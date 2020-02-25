Начальник подарил бутылку голубого шампанского, что же там намешано?

Перед новым годом мне на работе подарили бутылку шампанского голубого цвета. Сначала я подумал, что это просто стекло такое цветное. Присмотревшись, я увидел, что бутылка прозрачная, а вот напиток действительно перламутрово-синий.
Странно, подумал я. Вроде и работаю я не плохо, и конфликтов не было… За что меня отравить-то хотят? Я поставил бутылку в шкаф и забыл о ней.
Недавно наткнулся на нее и захотелось разобраться, что это за напиток такой. Оказывается, это очень модное игристое вино. Сегодня поделюсь с вами результатами своего исследования.
Что такое кандуринCandurin (Кандурин) — пищевой натуральный краситель с эффектом перламутра, который используется в кондитерской промышленности для придания блеска и цвета готовым изделиям.
Производится из природных силикатов (смол) и по заверениям изготовителей многократно проходил международные проверки безопасности.
Бывает нескольких цветов:
- золото;
- розовый перламутр;
- голубой перламутр;
- серебро;
- фуксия.
Добавлять его в напитки додумались сравнительно недавно, буквально 5-7 лет назад. Сначала в безалкогольные детские газированные лимонады и соки (ага, все лучшее – детям). Чуть позже появились и игристые вина с кандурином.
Вредно ли это
Как и любой алкогольный напиток, шампанское с кандурином нельзя пить беременным и детям, а также лицам управляющим автотранспортом и работающим на особо опасном производстве.Так как кандурин это натуральный пищевой краситель, производимый из смол, то никаких побочных действий он не оказывает.
Если приобретать этот разноцветное вино у хорошо зарекомендовавших себя производителей в проверенных алкогольных магазинах, которые обладают лицензией и сертификатами, то сложно наткнуться на подделку.
Важно: в поддельном перламутровом шампанском могут оказаться: технический спирт, вода, сахар и краситель.Производители, которых я советую:
- Avivo (Авиво);
- UP2U Azul (Ап ту ю Азул);
- Mavam Magic (Мавам Меджик).
Коктейли на основе перламутрового шампанскогоОказывается, подарив мне такой напиток на новый год, начальство не хотело меня отравить. Но как-то мне, брутальному мужчине с бородой, не престало пить такое гламурное шампанское. Поэтому я решил использовать его в коктейли для жены к 8 марта.
Добавлять кандурин можно в любой алкогольный напиток, поэтому изготовлении коктейлей на основе шампанского с кандурином зависит только от полета фантазии.Мохито
В классический рецепт Мохито добавляют шампанское с кандурином любого цвета. Лично мне нравится, как смотрится золотое.
Рецепт:
- светлый ром 40 мл;
- лед;
- целый лайм;
- мята;
- тростниковый сахар.
Лайм, мяту и сахар приминаем на дне широкого стакана с толстыми краями, добавляем ром, затем лед и сверху доливаем шампанским.Северное сияние в космосе
Вариация классического коктейля. К 50 мл водки добавляем шампанское любого цвета в количестве 150 мл. Подается в высоком бокале для шампанского. Можно украсить фруктом или ягодой, которая совпадает с цветом шампанского.Мимоза
Для приготовления Мимозы все ингредиенты должны быть хорошо охлажденными.
Рецепт:
- 150 мл перламутрового игристого напитка;
- 10 мл апельсинового ликера Куантро;
- 50 мл апельсинового сока.
По очереди вливаем все ингредиенты в высокий бокал. Можно украсить цедрой апельсина.Hemingway Champagne (Шампанское от Хемингуэя)
Вариация классического рецепта коктейля. Смешиваем в высоком бокале 50 мл абсента и 150 мл шампанского цвета серебро или золото. Коктейль получается достаточно крепким.
Важно: коктейль был назван в честь известного писателя Эрнеста Хемингуэя, которому и приписывается идея его создания.
Можно ли сделать в домашних условияхКандурин продается во многих специальных магазинах для кондитеров. Выглядит как перламутровый порошок в небольшой пластиковой баночке.
Важно: можно сделать безалкогольный напиток на основе виноградного или яблочного сока.Для изготовления алкогольного напитка в домашних условиях понадобится:
- белое вино 0,7 л;
- 0,5 грамма кандурина любого цвета;
- заправленный аппарат для приготовления газированных напитков (сифон).
В охлажденное белое вино добавляем кандурин и тщательно размешиваем. После этого можно перелить напиток в сифон, загазировать и разливать по бокалам
Чрезмерное употребление спиртного вредит вашему здоровью. Берегите себя!А вы пробовали такой напиток? Как считаете, сможет он стать альтернативой традиционному праздничному шампанскому или же оно вне конкуренции?