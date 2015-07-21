Не путайте сливянку со сливовицей – первая является наливкой, а сливовица – это ракия или сливовый бренди, дистиллят из сливовой браги, который с незапамятных времен делают в балканских странах. Рецепт сливовицы представлен в этой статье. Кстати, правильным будет готовить все наливки из сливы именно на сливовице, чтобы напиток получился максимально «сливовым», уж извините за каламбур. Такой напиток будет мягким, без сторонних вкусов и запахов. Так же следует поступить и со сливовыми ликерами.

Любой рецепт сливянки можно улучшить – добавить корицу, гвоздику, ваниль, цедру цитрусовых и другие ингредиенты.

Сливянка на водке классическая

1 кг спелых слив

0,5-0,7 л водки

300 г сахара

Для приготовления нашей сливянки будем использовать обычную водку и такой же обычный спирт. Хорошо сюда зайдет домашний самогон двойной перегонки, только желательно фруктовый, не сахарный. Сливовые наливки лучше готовить из слегка переспевших, ароматных плодов. Не порченных, не червивых. Это очень важно, как и качественный алкоголь. Напиток получается кисло-сладким, умеренной крепости, красивого красного оттенка.

Сливы помыть, просушить и избавить от косточки. Если плоды крупные, можно их порезать на небольшие дольки. Положить сливы в банку нужного объема и залить водкой, при этом важно, чтобы она полностью покрыла плоды – при необходимости водки нужно добавить. Настаивать сливовый ликер необходимо минимум 30 дней, после чего аккуратно слить настой через сито, при этом важно оставить сливы не тронутыми. Дальше засыпаем сахар, слегка встряхиваем банку и оставляем её в покое еще на неделю. За это время сахар полностью растворится, превратиться в сироп, и впитает в себя остатки спирта и сока.

Дальше отцеживаем сироп через несколько слоёв марли и хорошо отжимаем. Смешиваем сироп с настоем и разливаем сливянку по бутылкам. Выдерживать наливку желательно месяц, а лучше два-три, после чего её можно отфильтровать и подавать к столу. Пить её рекомендуется в чистом виде комнатной температуры – холод напрочь убивает аромат и яркий сливовый вкус. Водка в напитке не чувствуется.

Для этого рецепта можно взять спирт – тогда сливянка получится более крепкой, но питься будет легко. Если взять 1,5 кг слив и 2 литра 80% спирта или самогона, получится как раз трехлитровая банка. Пересчитать количество сахара несложно.

Домашняя наливка из слив с мёдом

3 кг спелых слив

20-30 косточек от слив

1,5 л спирта 95,6%

1 л водки или самогона 40%

0,75 кг мёда (или сахара)

Сливы хорошо помыть, разломить пополам и удалить косточки. 20-30 косточек завернуть в марлю и положить на дно банки подходящего объема. Добавить половинки слив, залить содержимое спиртом. Банку плотно закрыть и оставить на 4-6 недель в темном прохладном месте. Затем аккуратно слить настой через сито, косточки, завернутые в марлю, аккуратно достать, а половинки слив, оставшиеся в банке, залить мёдом или пересыпать сахаром. Подождать ещё 2 недели, не забывая банку периодически встряхивать.

Через 2 недели мёд, как и сахар, должен вытянуть из мякоти слив остатки спирта и превратиться в ароматный сироп. Сироп нужно аккуратно слить через сито, а сливы залить водкой, в этот раз на три недели. Через три недели водку слить, объединить её с первой настойкой и сиропом. Подождать пару недель, пока на дне не появится мутный осадок. Слить наливку с осадка, профильтровать и разлить по бутылкам. Хранить напиток нужно в прохладном месте. Перед дегустацией этого шедевра рекомендуется подождать минимум один год.

Проспиртованные сливы, которые остаются после приготовления наливки, выбрасывать не нужно. Переложите их в небольшие банки и залейте остатками наливки, к примеру, той частью, которая остается после снятия напитка с осадка (мутной фракцией). Хранящиеся таким образом сливы можно целый год использовать для украшения тортов, мороженного или десертов, а также в качестве ингредиента к мясу.

Сливянка на спирту мятная

2 кг спелых слив

200 мл пищевого спирта

450 г сахарного песка

5 небольших веточек мяты или мелисы

Очень нежный, свежий напиток. Крепость не маленькая, но пьется наливка легко.

Сливянку готовили и в СССР

Сливы промыть, просушить, разломить на две части и достать косточки. Мякоть перетереть в пюре и оставить на пару часов в прохладном месте. Затем пюре нужно процедить через сито или отжать через несколько слоёв марли. Так мы получим сок с мякотью без шкурок. Дальше добавляем к соку спирт, сахар и мяту/мелису (можно взять только листочки).

Переливаем всё в банку, закрываем её и оставляем настаиваться в темном прохладном месте на 2 месяца. Дальше сливовую наливку отцеживает через сито, фильтруем через ватный фильтр и разливаем по бутылкам. Перед дегустацией выдержать минимум 2 недели.

Можно также приготовить наливку-сливянку без водки, только за счет естественного брожения. Но лучше сделайте сливовое вино – технология там продуманная и напиток получается более качественным.

Если вы не любите сладкое, а ликеры и наливки из сливы как раз такие, приготовьте обычную настойку: 1 кг слив с косточкой (плоды нужно надрезать или проколоть зубочисткой) нужно залить 2 л водки и выдержать 6 недель. В итоге должен получиться очень приятный, умеренной сладости напиток. Если не понравится или покажется излишне крепким, можно добавить сахар из расчета, к примеру, 200 г сахара на 1 л напитка. Другие рецепты настоек из сливы вы найдете в этой статье. Всё очень просто!