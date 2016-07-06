Это действительно просто. Риск испортить такой напиток минимален, при этом результат, как правило, получается ни чем не хуже домашних виноградных вин. Наливки из винограда не подвержены болезням, они не заплесневеют, не превратятся в уксус. Не нужно следить за температурой брожения, постоянно сливать с осадка и проводить другие трудоёмкие процедуры. Просто поставил и забыл. При этом, чем хуже память, тем вкуснее потом получается наливка.

Снова упустил рецепт наливки естественного брожения без водки – это обычное десертное или даже ликерное виноградное вино, приготовление которого нельзя охарактеризовать как «потому что просто». Во всех рецептах добавляются специи, так как виноград не очень ароматный сам по себе и легко забивается спиртом. В своих наливках вы можете использовать другие свои любимые пряности, а также некоторые травы, к примеру, розмарин. В остальном действуйте по инструкции и не отключайте логическое мышление.

Наливка из красного винограда

2 кг красного винограда

1,5 кг сахарной пудры

1 л водки

0,5 л спирта 95%

4 бутона гвоздики

Виноград промыть и отделить от гребней. Переложить ягоды в банку и засыпать сахарной пудрой (количество сахара можно уменьшить, если попался слишком сладкий виноград). Содержимое банки аккуратно перемешать и дать постоять в тёплом месте 2-4 дня, чтобы ягода немного подбродила, виноград дал сок, а сахар растворился. Каждый день банку нужно встряхивать.

Через 2-4 дня в банку добавить гвоздику и залить всё водкой. Настоять в тёмном прохладном месте 1 неделю, хорошо перемешать, добавить спирт и оставить наливку в покое ещё на 2 недели. Затем процедить, отжать немного ягоды, профильтровать через вату. Разлить по бутылкам и подавать к столу через три месяца выдержки.

Наливка из белого винограда

2 кг белого винограда

1,5 л спирта 95%

0,8 кг сахарного песка

10 бутонов гвоздики

1 стручок ванили (эквивалент)

Виноград хорошо промыть и очистить от гребней. Положить ягоды в банку, добавить гвоздику и ваниль (ванильный стручок можно заменить ванильным экстрактом или ванильным сахаром, пропорции, а также рецепт экстракта, описаны в этой статье). Залить ягоды спиртом и оставить на 6 недель в тёмном прохладном месте, не забывая каждый день банку встряхивать. Через 6 недель настаивания слить настой, а ягоды пересыпать сахаром. Подождать еще приблизительно 12 дней и слить получившийся сироп. Объединить настой и сироп, разлить готовую настойку по бутылкам и дать ей отдохнуть около трёх месяцев перед дегустацией.

Промытый и очищенный от гребней виноград положить в кастрюлю и поставить на медленный огонь. Довести виноградную массу до кипения, постоянно помешивая, и варить 10 минут. Снять с огня, остудить и перетереть через сито. Перелить полученную жидкость в банку, добавить сахар, 6-10 бутонов гвоздики, стручок ванили (не обязательно) и залить спиртом. Также в эту наливку из винограда можно добавить немного корицы, примерно 4 см от палочки. Настаивать наливку нужно в тёмном прохладном месте около 4 недель. Затем профильтровать, разлить по бутылкам и отправить в прохладное место на старение на 5-6 месяцев.

Наливка виноградно-малиновая

1 кг красного винограда

0,5 кг малины

0,5 кг сахара

1 л водки

0,5 л спирта 95%

1 ст. л. лимонной кислоты

Малина ароматная, хорошо сочетается с виноградом, поэтому без проблем заменяет специи и другие ароматные добавки. Рецепт по-прежнему простой.

Промытые ягоды положить в банку и засыпать сахаром на 3 дня. Каждый день банку нужно встряхивать. Когда ягоды дадут сок и сахар растворится, добавить водку и спирт. Банку плотно закрыть и оставить её в покое на 3 месяца в тёмном прохладном месте.

Через три месяца процедить наливку и добавить 1 столовую ложку лимонной кислоты, растворенную в 2 столовых ложках горячей воды. Лимонная кислота способствует более быстрому осветлению наливки – через 2 недели выдержки её уже можно будет аккуратно слить с осадка и разлить по бутылкам.

Пробовать напиток рекомендуется после полугодовалой выдержки.

Наливка-настойка из красного винограда с розой

1 кг тёмного винограда

2 стакана лепестков чайной розы

0,5 л водки

0,5 л спирта 95%

0,5 кг сахара

гвоздика по вкусу

стручок ванили (эквивалент)

Простой и оригинальный рецепт. В источниках фигурирует как настойка (о виноградных настойках у нас есть отдельная статья ), но по способу приготовления больше похожа на наливку. Оставлю рецепт тут, а вы уже сами решайте.

Виноград промыть и освободить от гребней. Ягоды положить в банку и слегка подавить, к примеру, толкушкой для картофеля. Добавить в банку лепестки роз (их можно предварительно засыпать небольшим количеством сахара), несколько бутонов гвоздики по вкусу и стручок ванили (заменяем ванильным сахаром или экстрактом). Залить сначала водку, а затем спирт, банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на шесть недель. Время от времени банку нужно встряхивать. После этого слить настой через сито, а оставшийся виноград засыпать сахаром и хорошо потрясти. Через 12-14 дней слить образовавшийся сироп и объединить его с настойкой. Профильтровать готовую наливку из винограда через ватный фильтр и разлить по бутылкам. К дегустации приступать после выдержки наливки в течение трёх месяцев в прохладном месте.