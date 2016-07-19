Если вы готовили настойку из клюквы по одному из этих рецептов, то должны знать, насколько великолепным получается этот напиток. Не готовили? Поверьте, он великолепный. Так вот, наливки ни чем не хуже. Это кисло-сладкие, тягучие, красивые и очень ароматные дижестивы. Готовить их совсем не сложно, но требуется недюжая выдержка, ведь, как и все напитки в этой категории, клюквенные наливки требуют длительной мацерации и еще более длительной выдержки.

Немного сухих фактов о не сухом напитке. Для наливок из клюквы лучше всего использовать спирт, разбавленный до 70% - есть мнение, неоднократно проверенное на практике, что именно такая крепость спирта способствует лучшему извлечению вкусо-ароматических веществ из ягод, фруктов и специй. Водка подходит, но время мацерации (вымачивание компонентов напитка в спирте) следует увеличить. Очень интересным получается результат с джином, который не перебивает вкус ягоды и вносит интересный вкус.

Клюква является продуктом с самым высоким содержанием антиоксидантов среди остальных фруктов и ягод (22, 5 ORAC - показатель способности антиоксидантов поглощать свободные радикалы).

Рецепт наливки из клюквы на спирту №1

600 г свежей или мороженой клюквы

0,5 л спирта 70%

2 стакана сахара (желательно тростникового)

1 стакан ароматного мёда

½-2/3 стакана воды

стручок ванили (по желанию)

Клюква обладает ярким вкусом и ароматом, но другие ингредиенты позволяют округлить вкус напитка, подчеркнуть достоинства ягоды и сгладить её недостатки. В большинстве рецептов используется ароматный мёд как натуральный подсластитель. Клюква гармонирует с ванилью, корицей (одна палочка на 1 л), душистым перцем (1/8 ч.л. молотого перца на 1 л), корнем имбиря (1-2 ч.л. на 1 л), корнем калгана (на свой вкус) и прочими интересными добавками. Простор для фантазии и экспериментов есть. Фантазируйте и экспериментируйте!

Если клюква свежая, положите её в морозилку на 2-3 дня, чтобы убрать лишнюю горечь. Разморозьте ягоду и подавите толкушкой (можно измельчить в блендере или через мясорубку). Добавьте стручок ванили (или экстракт ванили – 1 ч.л., или ванильный сахар – 10-15 г) и залить 70% спиртом. Настаивать клюкву нужно в тёмном прохладном месте минимум 2 недели, периодически встряхивая. Затем профильтруйте настой через ватный, кофейный или любой другой плотный фильтр. Сахар и мёд растворите в минимальном количестве тёплой воды, дайте сиропу отстояться, профильтруйте его и смешайте с настоем. Снова подождите 2 недели, отфильтруйте и разлейте по бутылкам. Для лучшего результата клюквенную наливку следует выдержать 2-3 месяца.

Рецепт наливки из клюквы на спирту №2

2 кг клюквы

1 кг сахара

1,5 спирта 95%

1,5 водки 40%

Ягоды перебрать, положить в морозилку на 2-3 дня. Затем разморозить и подавить толкушкой или измельчить в блендере. Переложить давленую клюкву в большую банку и пересыпать сахаром. Подождать 24 часа, пока ягода даст сок, а сахар растворится. Залить спирт и водку, хорошо перемешать и оставить в тёмном прохладном месте на месяц. Через четыре недели слить наливку с осадка, процедить через сито, затем через несколько слоёв марли, а после через ватный или кофейный фильтр. Разлить напиток по бутылкам и выдержать минимум 3 месяца. Если покажется сильно крепкой – разбавить.

Рецепт наливки из клюквы на водке с малиной

2 кг свежей клюквы

1 л водки или 40-45% самогона

½ стакана ароматного мёда

½ стакана малинового сока

Клюкву перед использованием подморозить 2-3 дня в морозилке. Промыть, положить в банку подходящего объема, подавить и залить водкой или самогоном. Настоять в тёмном прохладном месте 4 недели, не забывая каждый день банку встряхивать. Затем, не сливая настой, добавить мёд и малиновый сок. Настоять ещё 4 недели. Слить готовую наливку, профильтровать через любой плотный фильтр и разлить по бутылкам. Выдерживать от 2-3 месяцев, периодически снимая с осадка до полного осветления наливки. Часть ягод, оставшихся от приготовления напитка, можно использовать для украшения наливки во время дегустации.

Клюквенная наливка на спирту и сливовице (лечебная)

1 кг клюквы

750 г сахара

1 л воды

200 мл сливовицы

750 мл спирта 95%

500 мл мёда

Ягоду подморозить в морозилке, дать оттаять. Пересыпать в банку подходящего объема и залить спиртом с 250-300 мл воды. Банку забыть на три недели в тёмном прохладном месте, периодически вспоминая о встряхивании. Затем развести в остатке тёплой воды сахар и мёд и добавить получившийся сироп в настой. Туда же добавить сливовицу домашних кровей и забыть о наливке месяца на 3, а лучше на полгода для полной мацерации. Затем процедить вкуснейшую наливку через плотную ткань, в идеале муслиновую, и разлить напиток по бутылкам. Пить в небольших количествах для улучшения кровообращения, от головной боли и при простудных заболеваниях.

Для достижения максимального результата в получении полезных свойств клюквы рекомендуется потреблять в день 300 мл клюквенного напитка (с минимальным 27% содержанием сока), 29 г свежей или замороженной клюквы или 27 г сладкой сушеной клюквы.