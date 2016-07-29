Считается, что крыжовник для приготовления домашнего алкоголя практически не подходит, дескать, в вино он еще так-сяк, а вот ликер или наливка из крыжовника – это уже нечто несусветное. Ну и пусть считается. Мы-то знаем, что в алкоголе порой превосходно раскрывается вкус и аромат плодов, которые в свежем виде, мягко говоря, не блещут – например, той же рябины. Крыжовник для наливок и ликеров подходит отлично, причем любой – белый, розовый, красный. Так что не стоит изводить урожай на компоты – запасаемся спиртом, домашним дистиллятом или водкой и приступаем, результат вас удивит!

Классическая наливка из крыжовника

2 кг спелого крыжовника

600 г сахарного песка

2 л самогона или спирта 60%

2 литра чистой воды

Типичный рецепт наливки. Кстати, оговорюсь, что в данной статье будут представлены только рецепты на алкогольной основе, наливка из крыжовника без водки – это не наливка, а грубо сделанное крыжовниковое вино, а вино лучше готовить по правильной, «чистой» технологии – синьор Гудимов даже написал об этом отдельную статью . Наливка – это напиток, в котором ягоды сначала слегка подбраживаются, а потом сразу заливаются алкоголем, делается это для того, чтобы из плодов лучше отделялся сок. В общем, приступим.

Приготовить напиток несложно, следить за ним нужно будет только первые пару дней.

Крыжовник (естественно, не мытый, но перебранный освобожденный от черенков и прочего) укладывается в банку и засыпается сахаром. Банка ставится под марлю в темное теплое место на пару дней. Когда началось брожение – появилась пена, пошел кислый запах, начали выделяться пузыри – ёмкость доверху доливается спиртом, плотно закрывается и отставляется недели на две – на три в темное место с комнатной температурой. После означенного срока (даже если вы прозеваете и подержите наливку дольше положенного – ничего страшного) настой нужно слить и профильтровать, но не пить, а отставить в сторонку. Теперь ягоды надо залить обычной фильтрованной водой и снова отправить с темное место. Вода вытащит из крыжовника остатки сахара, спирта и аромата. Через неделю-две воду слить, профильтровать и соединить с предыдущей настойкой. При надобности подсластить и разлить по бутылкам, которые отправить в прохладное темное помещение. Чем дольше простоит ваша крыжовниковая наливка – тем она станет вкуснее. В идеале – не меньше месяца. Но если очень хочется – можно попробовать и раньше.

Простой крыжовниковый ликер

1 кг спелого крыжовника

1 л самогона или спирта 70%

300-400 г сахарного песка

вода - опционально

Чистые перебранные ягоды сложить в банку и слегка помять деревянной ложкой или другим подходящим приспособлением. Все это дело залить спиртом и отставить в ваше заветное «темное и теплое» место. Настаивать около 10 дней. После этого настой слить и пропустить через ватный или другой фильтр, а оставшиеся толченые ягоды засыпать сахаром. С сахаром крыжовник должен постоять дней 5, пока весь песок не преобразуется в сироп. Для ускорения процесса банку можно переставить на солнышко, на подоконник. Сироп также следует слить, остатки ягод отжать и выкинуть. Или съесть, если в них остался вкус. Измеряем, сколько получилось сиропа. Чтобы по концовке получить 25-градусный напиток, нам нужно добавить в настойку около 1000 мл воды – отнимаем от этого сироп и получаем нужное количество чистой воды. Соединяем настойку, сироп и воду, все хорошенько смешиваем и фильтруем от мути. Отставляем минимум недельки на 3, если муть появилась снова – повторяем фильтрацию.

Этот метод даже проще предыдущего и немного быстрее, единственный его минус – напиток придется более тщательно фильтровать, так как в нем будет много осадка.

Мозг человека изучен всего на 3% и я живой тому… кому… дательный падеж! Поймите, ложка - это маленькая ложь! А во всем в России виноват… крыжовник! Команда КВН «Фёдор Двинятин»

Крыжовниково-малиновая настойка

2 кг спелого крыжовника

400 г ягод малины

1,5 л водки/спирт/самогона 40-50%

Достаточно крепкий, не очень сладкий, но очень вкусный напиток. Готовится элементарнейшим образом!

Все это дело сваливается в банку, заливается алкогольной основной, плотненько укупоривается и отправляется в чулан или шкаф на 3-4 недели. Периодически банку нужно встряхивать. После этого настойка сливается, фильтруется и пробуется. Хотите послаще? Добавьте немного – пару чайных ложек – сахара. Отфильтруйте через марлю и ватку и дайте отдохнуть недельку другую, после чего настойка готова к применению!

Винно-спиртовой ликер на крыжовнике

1,5 кг спелого крыжовника

2 л самогона или спирта 50%

300 г сахара

2-2,5 л вина*

вино берите полусладкое, для белого крыжовника – белое, для красного – красное.



Подготовленные ягоды ссыпать в банку, залить спиртом или дистиллятом доверху, плотно закрыть и забыть о ней на 2 недели. Если забыть не получается – можете время от времени встряхивать настойку. Получившийся спиртованный морс нужно слить и профильтровать, а ягоды залить вином, под самую крышку. На этот раз ждать придется всего неделю. После этого срока настоянное вино сцеживается и переливается в кастрюльку, в нее же бросается сахар. Все поставить на огонь и довести до кипения, постоянно помешивая. Когда видно, что жидкость вот-вот закипит – огонь выключить, размешать до полного растворения сахара. В чуть остуженный винно-сахарный сироп добавить первоначально слитую спиртовую настойку. Перемешать, дать полностью остыть и отфильтровать через бумажный или ватный фильтр до прозрачности или пока не надоест.

Говорят, вино и водку мешать нельзя. Так говорят явно не те, кто пробовал этот чудный напиток! После длительного настаивания все ароматы сливаются воедино и создают дивный, насыщенный и целостный букет.

Ликер из крыжовника, приготовленный таким способом, должен отдохнуть перед дегустацией не менее 3-х недель, чтобы вино и ароматизированный крыжовниковый спирт «подружились» между собой.

Ликер из крыжовника с красной и чёрной смородиной

1 кг белого крыжовника

500 г красной смородины

500 г чёрной смородины

2 л самогона или спирта 50%

400 г сахарного песка

Подготовленные ягоды сложить в банку и залить до краев сортировкой. Отставить на 2 недели. Слить настой, ягоды выложить в кастрюльку, залить водой, добавить сахар, закипятить и варить на сильном огне до тех пор, пока плоды не полопаются. После этого подостывший сироп слить, остудить и соединить со спиртовой настойкой. Отстояться ликер должен не менее месяца, после этого его нужно будет декантировать с осадка и отфильтровать.

Крыжовник и смородина – ближайшие родственники, поэтому их сочетания всегда дают интересный результат. Приготовленный таким образом ликер ничем не будет уступать хваленому «Crème de cassis» , а то и выиграет у своего французского смородинового собрата по богатству вкуса и аромата.

Все, готово!

Польская крыжовниковая nalewka с медом и имбирём

1 кг спелого крыжовника

1 л водки/спирта/самогона 40-50%

300-500 мл ароматного мёда

5-6 срезов толщиной 0,5 см свежего имбиря

2 стручка ванили

Оригинальный островато-пряный, сладкий, очень вкусный и потрясающе ароматный напиток!

Если вам негде достать стручковую ваниль – ее можно заменить ванильным экстрактом, тут есть способ его приготовления. Крыжовник уложить в банку, слегка помять, добавить имбирь и ваниль, залить водкой и отставить на 3-4 недели. Периодически встряхивать. После этого настой слить, а в оставшуюся массу залить свежий цветочный мёд. Дать отстояться еще 2 недели, слить медовый сироп и соединить его с настоем, профильтровать. Получившийся напиток должен отстояться еще 3 недели, после чего его можно – нет, нужно! – употреблять!

Деньги, как водка, делают человека чудаком. А.П. Чехов, «Крыжовник»

Чудачьте правильно – из водки делайте крыжовниковые наливки, пейте вкусно и экономьте деньги на дорогом бухле!