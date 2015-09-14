Наливка из черноплодной рябины отличается от настойки технологией изготовления, меньшим содержанием спирта и большей концентрацией сахара. Описывать все прелести черноплодки в этот раз не буду. Полезные свойства этой ягоды были перечислены в статье с рецептом вина, а также в заметке с рецептами настоек, которую вы найдете здесь. Единственное о чем следует напомнить, так это об одной особенности черноплодной рябины:

В напитки из черноплодки возможно и попадают необходимые нашему организму витамины и микроэлементы, но точно ягода сильно понижает давление, поэтому употреблять настойки, наливки, ликеры и вина из черноплодной рябины нужно в ограниченных количествах. Разумеется, пить их не стоит людям, которые имеют проблемы с пониженным давлением.

Многие наливки из черноплодки, и в этом заключается их уникальность, готовятся с термической обработкой. Таким образом достигается максимальное извлечение из ягоды вкусов и ароматики, но, вероятно, разрушаются многие полезные элементы, поэтому рецептов без термической обработки мы предоставим больше. Также стоит понимать, что термообработка значительно уменьшает сроки настаивания и дальнейшего созревания напитка – некоторые наливки можно пить уже через пару дней после их приготовления, что, безусловно, является ещё одним преимуществом рецептов с варкой ягод.

Наливка из черноплодной рябины с вишневыми листьями

1 кг ягод черноплодной рябины

1 л чистого пищевого спирта 95,6%

500 мл чистой воды

400 г сахара

200 г листьев вишни (около 300 штук)

100 г ароматного мёда

½ стручка ванили (8 г ванильного сахара или 1-1,5 ч. л. экстракта)

2 крупных лимона

4 бутона гвоздики

Рябину очистить от гребней, промыть, просушить и вместе с промытыми листьями вишни поместить в кастрюлю с толстым дном. Добавить половину сахара, воду и цедру лимона без альбедо, довести до кипения и варить на медленном огне 40 минут. Оставить варево до следующего дня в покое. На следующий день процедить образовавшийся сок, ягоду слегка отжать, жмых с листьями выбросить, а к соку добавить вторую часть сахара и слегка подогреть, постоянно помешивая до полного его растворения. Охладить, добавить мёд и сок 2-х лимонов, хорошенько перемешать. Перелить всё в банку подходящего объема, добавить пряности и спирт. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте минимум на 4 месяца. Перед дегустацией снять с осадка, профильтровать, перелить в чистые бутылки и дать отдохнуть пару дней.

Наливка достаточно сладкая, поэтому если вы не любитель, то сахара добавляйте гораздо меньше, грамм 200-300, к примеру. Но именно этот вариант идеально подходит для умеренных возлияний. Пить наливку лучше со льдом или добавлять в чай. Также можно попробовать смешать с шампанским – по густоте и сладости напиток похож на французский ликер Крем де Кассис.

Наливка из аронии “100 листьев”

33 листа вишни

33 листа черной смородины

33 листа малины

200-250 г черноплодной рябины

200 г сахарного песка

0,5 л водки, хорошего самогона или спирта

0,8 л воды

1 ч.л. лимонной кислоты (лимонный сок по вкусу)

Очень вкусный напиток, готовить который совсем не сложно. Сложнее найти ингредиенты, но, как правило, такие продукты легко купить у бабушек на развалах. Если нет прямо сейчас, то можно с бабушками договориться на завтра – такого добра они точно не зажмут. Кстати листьев здесь всего 99 – округлили для «ровного» названия.

Листья и ягоды промыть проточной водой, перебрать, сложить в эмалированную кастрюлю и добавить 800 мл воды. Смесь нужно довести до кипения и кипятить на слабом огне около 30 минут. Затем листья и ягоды нужно убрать с помощью дуршлага и выбросить, они нам больше не понадобятся. В отвар добавляем сахар и лимонную кислоту (лимонный сок), на слабом огне помешиваем до полного растворения сахара. Даем сиропу немного остыть и добавляем 0,5 л водки. Можно влить 200 мл спирта 95,6% и еще 300 мл воды. Полученный напиток нужно перелить в двухлитровую банку и дать ей постоять в темном прохладном месте 1-2 недели. Перед розливом по бутылкам наливку нужно профильтровать через ватный фильтр.

Наливки из черноплодки на спирту

плоды черноплодной рябины

сахарный песок

пищевой спирт 60%

Разумеется, есть рецепты и без кипячения. Это требуется гораздо больше времени на приготовление, но напиток того стоит.

Ягоды перебрать и хорошо промыть. Засыпать их в любую емкость на ¾ объема, к примеру, в трехлитровую банку. Добавить немного сахара, приблизительно 1/10 от объема черноплодки, емкость закупорить. Подождать 4-5 дней и залить ягоду доверху 60% спиртом (желательно виноградным, к примеру, чачей, или любым фруктовым). Оставляем настаиваться в темном прохладном месте на 1 месяц. Затем настойку сливаем и ягоду засыпаем таким же количеством сахара, что и в первый раз. Ждем еще 3-4 дня и сливаем образованный спиртованный сироп. Смешиваем с первым настоем, при необходимости фильтруем и разливаем по бутылкам. На выдержку рекомендуется выделить 1-2 месяца. В эту наливку на этапе настаивания можно добавить щепотку дубовой коры для пикантного вкуса, 0,5-1 ч. л. лимонной кислоты (лимонного сока по вкусу) и/или 0,3 ч. л. ванилина.

Простая наливка из аронии с мёдом

1 кг ягод черноплодной рябины

500 мл чистого пищевого спирта 95,6%

500 мл водки/самогона 40-50%

500 г ароматного мёда

200 г сахара

Действительно простая, действительно наливка. Мёд только усилит полезные свойства напитка, правда фильтровать наливку будет достаточно проблематично. Но длительный срок выдержки и трудолюбие должны помочь.

Ягоды освободить от гребней, промыть, просушить и поместить в банку подходящего объема. Добавить сахар и подавить деревянной ложкой, после чего оставить в таком виде примерно на час. Когда ягода пустит сок, добавить мёд, водку и спирт. Банку плотно закрыть, хорошенько потрясти и оставить в тёмном прохладном месте на 5 недель. Раз в несколько дней содержимое нужно перемешивать. Когда срок подойдёт, слить ликёр через несколько слоёв марли, слегка отжать твёрдый остаток, профильтровать через вату или кофейные фильтры и перелить в чистые бутылки. Выдержка в течение нескольких месяцев приветствуется.

Наливка из черноплодки с имбирём

1 кг ягод черноплодной рябины

500 г сахара

1 л чистого спирта 95,6%

1 л водки/самогона

1 стручок ванили (16 г ванильного сахара, 2 ч. л. экстракта)

3 зернышка кардамона

2-3 см подсушенного корня имбиря

Готовится без термической обработки и без листьев, но с корнем имбиря и различными пряностями. Цепкий вкус аронии ломает кардамон и ванильные ноты. Очень сбалансированный напиток!

Аронию очистить от гребней, промыть, просушить и переложить в банку подходящего объема. Добавить сахар, пряности, влить водку и спирт. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 3 недели. Не забывать каждый день банку встряхивать. Через 3 недели слить настой через сито или несколько слоёв марли, при необходимости профильтровать через вату или кофейные фильтры. Разлить готовый ликёр в чистые бутылки и хранить в тёмном прохладном месте около 6 месяцев для выдержки, а затем приступать к дегустации.