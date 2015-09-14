Наливка из черноплодной рябины отличается от настойки технологией изготовления, меньшим содержанием спирта и большей концентрацией сахара. Описывать все прелести черноплодки в этот раз не буду. Полезные свойства этой ягоды были перечислены в статье с рецептом вина, а также в заметке с рецептами настоек, которую вы найдете здесь. Единственное о чем следует напомнить, так это об одной особенности черноплодной рябины:
Многие наливки из черноплодки, и в этом заключается их уникальность, готовятся с термической обработкой. Таким образом достигается максимальное извлечение из ягоды вкусов и ароматики, но, вероятно, разрушаются многие полезные элементы, поэтому рецептов без термической обработки мы предоставим больше. Также стоит понимать, что термообработка значительно уменьшает сроки настаивания и дальнейшего созревания напитка – некоторые наливки можно пить уже через пару дней после их приготовления, что, безусловно, является ещё одним преимуществом рецептов с варкой ягод.
Наливка из черноплодной рябины с вишневыми листьями
- 1 кг ягод черноплодной рябины
- 1 л чистого пищевого спирта 95,6%
- 500 мл чистой воды
- 400 г сахара
- 200 г листьев вишни (около 300 штук)
- 100 г ароматного мёда
- ½ стручка ванили (8 г ванильного сахара или 1-1,5 ч. л. экстракта)
- 2 крупных лимона
- 4 бутона гвоздики
Рябину очистить от гребней, промыть, просушить и вместе с промытыми листьями вишни поместить в кастрюлю с толстым дном. Добавить половину сахара, воду и цедру лимона без альбедо, довести до кипения и варить на медленном огне 40 минут. Оставить варево до следующего дня в покое. На следующий день процедить образовавшийся сок, ягоду слегка отжать, жмых с листьями выбросить, а к соку добавить вторую часть сахара и слегка подогреть, постоянно помешивая до полного его растворения. Охладить, добавить мёд и сок 2-х лимонов, хорошенько перемешать. Перелить всё в банку подходящего объема, добавить пряности и спирт. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте минимум на 4 месяца. Перед дегустацией снять с осадка, профильтровать, перелить в чистые бутылки и дать отдохнуть пару дней.
Наливка достаточно сладкая, поэтому если вы не любитель, то сахара добавляйте гораздо меньше, грамм 200-300, к примеру. Но именно этот вариант идеально подходит для умеренных возлияний. Пить наливку лучше со льдом или добавлять в чай. Также можно попробовать смешать с шампанским – по густоте и сладости напиток похож на французский ликер Крем де Кассис.
Наливка из аронии “100 листьев”Очень вкусный напиток, готовить который совсем не сложно. Сложнее найти ингредиенты, но, как правило, такие продукты легко купить у бабушек на развалах. Если нет прямо сейчас, то можно с бабушками договориться на завтра – такого добра они точно не зажмут. Кстати листьев здесь всего 99 – округлили для «ровного» названия.
- 33 листа вишни
- 33 листа черной смородины
- 33 листа малины
- 200-250 г черноплодной рябины
- 200 г сахарного песка
- 0,5 л водки, хорошего самогона или спирта
- 0,8 л воды
- 1 ч.л. лимонной кислоты (лимонный сок по вкусу)
Листья и ягоды промыть проточной водой, перебрать, сложить в эмалированную кастрюлю и добавить 800 мл воды. Смесь нужно довести до кипения и кипятить на слабом огне около 30 минут. Затем листья и ягоды нужно убрать с помощью дуршлага и выбросить, они нам больше не понадобятся. В отвар добавляем сахар и лимонную кислоту (лимонный сок), на слабом огне помешиваем до полного растворения сахара. Даем сиропу немного остыть и добавляем 0,5 л водки. Можно влить 200 мл спирта 95,6% и еще 300 мл воды. Полученный напиток нужно перелить в двухлитровую банку и дать ей постоять в темном прохладном месте 1-2 недели. Перед розливом по бутылкам наливку нужно профильтровать через ватный фильтр.
Наливки из черноплодки на спиртуРазумеется, есть рецепты и без кипячения. Это требуется гораздо больше времени на приготовление, но напиток того стоит.
- плоды черноплодной рябины
- сахарный песок
- пищевой спирт 60%
Ягоды перебрать и хорошо промыть. Засыпать их в любую емкость на ¾ объема, к примеру, в трехлитровую банку. Добавить немного сахара, приблизительно 1/10 от объема черноплодки, емкость закупорить. Подождать 4-5 дней и залить ягоду доверху 60% спиртом (желательно виноградным, к примеру, чачей, или любым фруктовым). Оставляем настаиваться в темном прохладном месте на 1 месяц. Затем настойку сливаем и ягоду засыпаем таким же количеством сахара, что и в первый раз. Ждем еще 3-4 дня и сливаем образованный спиртованный сироп. Смешиваем с первым настоем, при необходимости фильтруем и разливаем по бутылкам. На выдержку рекомендуется выделить 1-2 месяца. В эту наливку на этапе настаивания можно добавить щепотку дубовой коры для пикантного вкуса, 0,5-1 ч. л. лимонной кислоты (лимонного сока по вкусу) и/или 0,3 ч. л. ванилина.
Простая наливка из аронии с мёдомДействительно простая, действительно наливка. Мёд только усилит полезные свойства напитка, правда фильтровать наливку будет достаточно проблематично. Но длительный срок выдержки и трудолюбие должны помочь.
- 1 кг ягод черноплодной рябины
- 500 мл чистого пищевого спирта 95,6%
- 500 мл водки/самогона 40-50%
- 500 г ароматного мёда
- 200 г сахара
Ягоды освободить от гребней, промыть, просушить и поместить в банку подходящего объема. Добавить сахар и подавить деревянной ложкой, после чего оставить в таком виде примерно на час. Когда ягода пустит сок, добавить мёд, водку и спирт. Банку плотно закрыть, хорошенько потрясти и оставить в тёмном прохладном месте на 5 недель. Раз в несколько дней содержимое нужно перемешивать. Когда срок подойдёт, слить ликёр через несколько слоёв марли, слегка отжать твёрдый остаток, профильтровать через вату или кофейные фильтры и перелить в чистые бутылки. Выдержка в течение нескольких месяцев приветствуется.
Наливка из черноплодки с имбирёмГотовится без термической обработки и без листьев, но с корнем имбиря и различными пряностями. Цепкий вкус аронии ломает кардамон и ванильные ноты. Очень сбалансированный напиток!
- 1 кг ягод черноплодной рябины
- 500 г сахара
- 1 л чистого спирта 95,6%
- 1 л водки/самогона
- 1 стручок ванили (16 г ванильного сахара, 2 ч. л. экстракта)
- 3 зернышка кардамона
- 2-3 см подсушенного корня имбиря
Аронию очистить от гребней, промыть, просушить и переложить в банку подходящего объема. Добавить сахар, пряности, влить водку и спирт. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 3 недели. Не забывать каждый день банку встряхивать. Через 3 недели слить настой через сито или несколько слоёв марли, при необходимости профильтровать через вату или кофейные фильтры. Разлить готовый ликёр в чистые бутылки и хранить в тёмном прохладном месте около 6 месяцев для выдержки, а затем приступать к дегустации.