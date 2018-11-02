У нас уже есть статья о настойках из облепихи – загляните, там приведены интересные рецепты. Но все-таки эта ягода – маслянистая, насыщенная, самодостаточная – лучше подходит для приготовления именно наливок. Для наливки из облепихи почти не нужны дополнительные ингредиенты, дорогой элитный алкоголь, сделать в домашних условиях такой напиток не сложнее, чем настойку или ликёр, а результат гарантированно получается вкусным, красивым и ароматным. Сегодня мы рассмотрим несколько вариантов таких наливок, а заодно – узнаем рецепт облепихового масла – побочного, но крайне полезного продукта!

Домашняя наливка из облепихи на спирту

1 кг ягод облепихи

0,5 л спирта 70% или чуть больше

0,5 кг сахара или мёда

вода - по необходимости

Все довольно просто – нужны только ягодки облепихи (либо собранные после первых заморозков, либо, что немного хуже – свежемороженые). Сахар можно заменить мёдом, причем любым – аромат облепихи достаточно яркий, чтобы его не перебил даже гречневый мёд.

Готовится напиток в два этапа. Вначале мы перебираем, моем и высушиваем ягоды, укладываем их в банку и заливаем спиртом доверху – так, чтобы свободного пространства в ёмкости почти не осталось. Банку переставляем в темное теплое место на 1.5-2 месяца, периодически встряхиваем содержимое. Через положенное время настойку фильтруем, переливаем в другой сосуд и ставим в холодильник, а спиртованные ягоды засыпаем сахаром либо заливаем мёдом. Теперь банку лучше переместить на солнышко, чтобы улучшить мацерацию. Готово будет через 3-4 дня.

За время отстаивания в спиртовом настое должен образоваться масляный слой сверху. Если собрать его, например, шприцем – вы получите ценное облепиховое масло, так сказать Extra Virgin. О нем мы подробнее поговорим в конце статьи. Масло можно оставить в напитке – но тогда перед каждым употреблением наливку придется взбалтывать, как сок с мякотью.

Последний этап – смешивание настоя с сиропом. Мой совет – делайте это постепенно, добавьте сначала половину сиропа, затем, понемногу вводите остальной и пробуйте. Когда сладости достаточно – наливку нужно еще раз отфильтровать, при надобности – разбавить чистой водой, закупорить и переместить в прохладное место. Готово будет через 2-3 месяца, причем этот напиток рекомендуется выпить максимум в течение года, иначе он потеряет вкус и лечебные свойства. В общем, придется поднатужиться.

Простой рецепт наливки из облепихи на водке

1 кг спелой облепихи

0,7 л водки/спирта/самогона 40-50%

0,5 кг сахарного песка

Просто, быстро и без лишних напрягов. Количество сахара можно уменьшить, а при надобности подсластить наливку уже перед розливом в бутылки.

Дополнительно в напиток можно добавить половину звездочки аниса, пару гвоздичек, щепотку муската.

Ягоды перебрать, вымыть, высушить. Засыпать в банку слоями, вперемешку с сахаром. Доверху залить водкой, настаивать в тёмном тёплом месте порядка 2 месяцев. Далее настойку нужно тщательно профильтровать (предварительно можно собрать масло, как в прошлом рецепте) – через несколько слоев марли, потом – через ватку или бумажный фильтр. Если не сладко – добавить сахара или мёда, если крепко – немного разбавить водой. Переставляем наливку в прохладное место ещё на два месяца. После этого – опять фильтруем и с удовольствием употребляем!

Наливка из облепихи и айвы

1 кг ягод облепихи

0,5 кг спелой айвы

500-600 г сахара

1 л спирта 95,6%

700 мл чистой воды

Чуть более сложный рецепт, в котором используется термообработка сырья – мы слегка проварим плоды в сахарном сиропе, что разрушит пектины, размягчит облепиху и айву, а следовательно – улучшит и ускорит мацерацию.

Айва хорошо сочетается с облепихой и вообще прекрасно себя показывает при приготовлении всякого алкоголя. О пахучих айвовых настойках у нас есть отдельная статья.

Айву почистить и порезать кусочками, облепиху перебрать, всё вымыть и высушить. Вскипятить в кастрюле воду, растворить в ней сахар. Варить, помешивая, пока не перестанет образовываться пена. Добавить фрукты, снова вскипятить и подержать всё на медленном огне 10-15 минут. Остудить под крышкой, перелить в подходящую банку, добавить спирт и переместить в тёмное тёплое место.

Благодаря предварительной термообработке настаиваться такой облепиховой наливке нужно не так долго, как предыдущим – десяти дней будет достаточно. Но фильтровать её будет немного сложнее – лучше запасти побольше марли. Очищенный напиток нужно попробовать, при надобности разбавить чистой водой и/или подсластить. Перед дегустацией рекомендуется выдержка в прохладном месте в течение по крайней мере двух месяцев.

Наливка из облепихового сока

5 л облепихового сока

6 кг сахара - можно меньше

2 л водки/спирта/самогона 40-50%

Интересный рецепт, который позволит нам дополнительно произвести побольше облепихового масла. Для наливки нужен только сок, а отжимки мы будем использовать в дальнейшем.

Самый простой рецепт на сегодня, самое сложное тут – добыть сок. В этом нам поможет соковыжималка, мясорубка или блендер + марля, в общем – любой подручный способ. Учтите, что облепиха – ягода довольно сухая, чтобы добыть 1.5 литра сока понадобится никак не меньше 3 кг ягод. После того, как сок отжат – ставим его в холодильник на двое суток. Снимаем образовавшееся сверху масло и переходим к следующему этапу.

Теперь все элементарно – сок, сахар и водку смешиваем до взаимного растворения, наливаем в банку и переставляем в темное теплое место. Настаиваем от 10 дней, после этого – тщательно фильтруем и разливаем по бутылкам. Дальше все как обычно – выдержка от двух месяцев и долгожданная дегустация!

Что делать с облепиховым маслом и как его добыть?

Облепиховое масло – потрясающе полезная вещь! Оно, например, стимулирует восстановительные процессы в белках печени после алкогольной интоксикации. Очевидный профит: вечером выпил наливочки, с утра – полирнул маслицем из той же облепихи и снова на коне!

Собрать при помощи шприца или посредством декантирования с поверхности сока – хоть свежевыжатого, хоть уже спиртованного, всё равно спирт не растворяется в жирах. Это – самый чистый продукт, гораздо лучший, нежели аптечные аналоги, которые почем зря разбавляются посторонними жирами. Рекомендуется применять внутрь.

Взять жмых, полученный при добыче сока, подсушить его на солнце, а затем полностью высушить на небольшом огне в приоткрытой духовке. Когда цвет жмыха станет тёмно-коричневым – измельчить его в кофемолке и залить любым рафинированным маслом в соотношении 1:3 по объему. Плотно закрыть и оставить в темном месте на 2-3 недели, ежедневно встряхивать. После этого – процедить. Применять наружно.

Опять-таки взять жмых, разогреть в кастрюле на водяной бане и залить подогретым до 40-50⁰ рафинированным маслом так, чтобы его уровень был на 1 см выше уровня жмыха. Перелить в банку, плотно закрыть, переставить в темное место. Срок мацерации – 7-10 дней, после этого масло фильтруется и применяется наружно.

Масло облепихи содержит витамины А, Р, С, Е, флавониды, замедляющие оксидацию клеток и нейтрализующие свободные радикалы, токоферолы, стерины, фосфолипиды, мононенасыщенные жирные кислоты Омега-9, в том числе полезнейшую олеиновую и линолевую. Короче, полный букет!

Масло обладает выраженным противовоспалительным и антибактериальным действием, оно участвует в регулировке липидного обмена (то, что нужно при избытке жирной пищи), противодействует атеросклерозу. Им лечат раны, ожоги, пролежни и кожные болезни, воспаления зубов и десен, гайморит и тонзиллит, даже язвы желудка и кишечника! Делая в домашних условиях наливку из облепихи имеет смысл заморочиться и приготовить также немного масла. Только хранить его следует не более полугода – потом целебные свойства постепенно сходят на нет.