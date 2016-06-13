Сегодня отстреляюсь без лишних слов, потому как много слов о наливке из черной смородины не скажешь – лучше делать, чем говорить. Напомню лишь, что ягоду эту я не очень люблю, но в напитках, как по мне, ей нет равных. Это мне сразу стало понятным после дегустации черносмородинового ликера своего производства. Поэтому просто рецепты наливок, просто из черной и красной смородины.

Наливка из черной смородины на листьях

1 кг черной смородины

600 мл спирта 95,6%

400 мл воды

250-350 г сахара

10 шт. листьев смородины

Очень популярный напиток, проверенный сотнями самогонщиков. Наливка из черной смородины по данному рецепту обладает насыщенным фиолетовым цветом и ярким ароматом ягоды. Листья черной смородины придают напитку свежесть и приятную кислинку.

Ягоды черной смородины перебрать, убрать черенки, мусор и прочее, хорошо промыть. Засыпать в банку и размять деревянной скалкой, добавить промытые листья черной смородины. Залить воду, спирт, хорошо перемешать. Банку плотно закрыть и убрать на один месяц в тёмное прохладное место. Через месяц настой профильтровать через пару слоёв марли, отжать жмых (его можно использовать для ароматизации сахарного самогона). Добавить сахар по вкусу, хорошо всё перемешать и оставить наливку на 3-4 дня. Первые 2 дня напиток следует хорошо перемешивать, чтобы сахар полностью растворился, а затем оставить его в покое, чтобы выпал осадок. Процедить, разлить по бутылкам.

Черносмородиновый спотыкач

1 кг черной смородины

750 мл водки

1 кг сахара

700 мл воды

Почему-то считается, что только черная смородина может быть использована для приготовления настоящего спотыкача , а все эти мятные и лимонные вкусняхи – от лукавого. В дискуссию вступать не буду. Просто рецепт спотыкача из черной смородины, вроде как классический.

Смородину перебрать, хорошо промыть под проточной водой, просушить. Ягоды растолочь деревянной скалкой и переложить всю массу в полотняный мешочек. Подождать, пока стечет весь сок (жмых на ароматизацию самогона). Из сахара и воды сварить сироп, доведя его до кипения и не забывая снимать пену. Добавить сок смородины и снова довести до кипения. Снять с огня, остудить немного и добавить водку. Снова поставить на огонь и, не доводя до кипения, на слабом огне потомить спотыкач минут 10-15, пока он не загустеет. Готовую наливку процедить, разлить по бутылкам и хранить в прохладном месте. Перед дегустацией подождать пару дней.

Черносмородиновая наливка классическая

3 кг черной смородины

1 кг сахарного песка

250 мл 70%-го спирта

Почему-то считается, что только продукт брожения может называть наливкой. Я считаю это заблуждением. Но рецепт этот можно смело назвать классическим и с его помощью можно приготовить классическую черносмородиновую наливку. Впрочем, чем она отличается от крепленого черносмородинового вина я так и не понял. Но рецепт мне нравится.

Ягоды отделить от плодоножек, хорошо перебрать, промыть под проточной водой и просушить. Засыпать смородину в банку послойно с сахаром и поставить на 3-4 дня на подоконник, завязав горлышко банки марлей. Банку желательно периодически встряхивать, чтобы ягода не закисала. После начала брожения на банку следует установить гидрозатвор (можно, но не желательно, надеть на банку медицинскую перчатку с отверстием в одном из пальцев) и поставить её в темное место на месяц-полтора.

Когда брожение по всем признакам завершится (гидрозатвор перестанет пускать пузыри, перчатка сдуется, напиток станет сухим, без сахара), наливку нужно процедить через марлю и закрепить 70%-ым спиртом, из расчета 50-70 мл на 1 л черносмородиновой наливки. При необходимости профильтровать напиток через ватный фильтр и подсластить. Готовую наливку разлить по бутылкам и плотно укупорить. Пробовать можно уже через пару недель, но лучше подождать месяц-два, периодически снимая напиток с возможного дрожжевого осадка.

Черносмородиновая наливка с мёдом

1 кг черной смородины

0,5 л водки

0,5 л спирта

2 стакана коричневого сахара

мёд для подслащивания

Классный рецепт наливки, раздобытый у поляков. Рекомендую поэкспериментировать с количеством сахара и мёда – 2 стакана сахара, указанные в рецепте, достаточно для приготовления полусухого напитка.

Ягоды тщательно помыть и перебрать, пересыпать в банку необходимого объема. Добавить водку и спирт, дать напитку постоять в теплом темном месте 1 месяц. Каждый день содержимое нужно энергично встряхивать. Через месяц настой процедить, а ягоды засыпать сахаром, также ягоды можно подавить. Сахар оставить на 10 дней – за это время он превратиться в ароматный сироп, который нужно процедить. Смешать черносмородиновый настой и полученный сироп, при необходимости подсластить наливку мёдом. Через неделю напиток можно ещё раз процедить и профильтровать, а затем разлить по бутылкам. Разумеется, выдержка решает.

“Запечённая наливка” из красной смородины

1,5 кг красной смородины

0,75 л красного вина

300 г сахара

Вот здесь действительно без слов. Очень-очень оригинальный рецепт очень-очень интересного напитка.

Очищенную от гребешков и помытую смородину пересыпать в эмалированную кастрюлю подходящего объема. Залить ягоду вино (здесь простор для фантазии, можно даже домашнее), накрыть сверху кастрюлю фольгой или пергаментом, проделав в них несколько отверстий. Поставить кастрюлю в духовку, разогретую до 50-70 градусов, на 7-10 часов. Запекание можно проводить с перерывами. Затем содержимое кастрюли остудить, профильтровать через марлю, добавить сахар по вкусу. Через пару часов готовую наливку можно разливать по бутылкам. Пить этот необычный напиток можно уже через неделю-две.

Из белой смородины наливки делать не рекомендую – ягода бедна как на вкус, так и на запах. Можно готовить по первому рецепту, но тогда взять равные части белой, красной и черной смородины, тогда может получиться что-то интересное. Так же можно поступить и с красной смородиной - готовить по первому рецепту, но 60-70% ягоды заменить черной. Угощайтесь, запасайтесь!