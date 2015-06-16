Таких рецептов очень много, но в нынешних реалиях они кажутся чересчур экзотическими и мудрёными. Мы же предлагаем вам простые, проверенные временем рецепты вишневых наливок, как на водке или любом другом алкоголе, так и без неё.

Немного о спиртовой основе, где всё зависит от рецепта. В большинстве случаев используется обычная, но качественная водка, как самый доступный вариант спиртосодержащей смеси (доступный, но не самый дешевый). Вишня очень хорошо сочетается с коньяком, в этом мы убедились при изготовлении вишневых настоек – вишня на коньяке чудо как хороша. Некоторые рецепты рассчитаны на чистый спирт, который также можно разбавить до 45-50% и использовать вместо водки.

Также обязательно посмотрите рецепты вишневых ликёров, они много интересней и разнообразней.

Наконец, если вы заядлый самогонщик и у вас в распоряжении всегда есть пару десятков литров качественного домашнего дистиллята или ректификата, то, разумеется, используйте его. Если “сэм” хороший и в процессе приготовления подвергался тщательной очистке, то напиток получится еще лучше, чем на покупном алкоголе. Вишню же лучше брать спелую или даже переспелую. От гнилых и порченых ягод следует сразу отказаться. Если есть подозрения на червивость, то вишню можно на пару часов замочить в воде – незваные гости всплывут сами.

Наливка вишневая на водке “Классическая”

1 кг спелой свежей вишни

300-400 г сахарного песка

1,5 л водки/самогона/спирта 40-50%

Вишню хорошо моем и перебираем, от косточек !не освобождаем. Закладываем ягоды в трехлитровую банку и заливаем их водкой. Настаиваем будущую вишневую наливку 2 недели в темном прохладном месте. Периодически напиток можно перемешивать. Через две недели настойку переливаем в другую емкость без ягод. Саму же вишню засыпаем сахаром, от 300 до 400 г в зависимости от предпочтений, и хорошо встряхиваем, чтобы сахар покрыл все ягоды. Оставляем спиртованную вишню с сахаром еще на 2 недели в темном прохладном месте. Раз в 2-3 дня банку перетряхиваем.

Сезон вишни короткий, но нам это не страшно. Мороженая ягода, которая продается в каждом супермаркете, подходит для наливок лучше, чем свежая, за исключением напитка естественного брожения.

Через две недели снова достаем наше добро. Вишня с сахаром должна дать сок и превратиться в концентрированный сахарный сироп. Его мы отцеживаем через дуршлаг или несколько слоёв марли, ягоду отжимаем. Смешиваем первоначальный настой с сиропом и разливаем нашу вишневую наливку на водке по бутылкам. С бутилированием можно не спешить, а оставить напиток в банке до выпадения осадка, после чего наливку аккуратно слить и профильтровать через вату или кофейные фильтры. Перед дегустацией рекомендуется подождать минимуму 2-4 недели, а лучше оставить её в погребе-холодильнике до Нового Года или другого знаменательного события. Выдержанная наливка по этому рецепту ну просто бомба!

В данном рецепте можно смело использовать чистый спирт, но напиток получится излишне крепким. Исправить это можно следующим образом: оставшуюся спиртованную и засахаренную ягоду нужно залить водой так, чтобы она только-только покрыла вишню. Подождать ещё 2 недели, после чего ароматную, подкрашенную и отчасти сладкую воду перелить в наливку – получится напиток умеренной крепости. Просто водой разбавлять наливку не рекомендуется, это может сильно ухудшить её вкус и аромат.

Вишневая наливка без водки

2 кг свежей вишни

0,8 кг сахара

200 мл чистой воды

Если вы не хотите тратиться на алкоголь, а вишни в закромах более чем достаточно, наливку можно приготовить и без водки. По факту мы будет готовить вишневое десертное полу-вино (впрочем, зачем вдаваться в такие крайности, если можно приготовить хорошее вишневое вино по технологии ). Из расчета на трехлитровую банку нам понадобится:

Целую вишню с косточкой (если не любите миндальный вкус, то косточку можно убрать) помыть и засыпать в трехлитровую банку слоями. Каждый слой пересыпать сахаром, чтобы в итоге влезло 800 г. Добавить воды не более 200 мл, но так, чтобы в банке осталось 3-4 см свободного места для брожения ягоды – она будет подниматься и пениться. После этого вишню нужно немного помять скалкой или любой подходящей для этого кухонной принадлежностью (в принципе, ягоды можно и не мять, но тогда перед закладкой в банку каждую вишенку нужно проколоть зубочисткой).

Теперь на банку нужно установить гидрозатвор и дать ей полностью отбродить в теплом месте, к примеру, на подоконнике. Здесь проще всего использовать резиновую медицинскую перчатку: натягиваем её на горлышко банки и перевязываем веревкой, в одном из пальцев перчатки делаем иголкой маленькое отверстие, чтобы через него выходил углекислый газ. В процессе брожения перчатка надуется, а когда этот процесс закончится – она опадет (в свою очередь, гидрозатвор перестанет пускать пузыри). Перчатка проще, но гидрозатвор надежней.

После того, как ягоды отбродят, наливку нужно профильтровать через несколько слоёв марли и хорошо отжать оставшуюся вишню. Дать напитку постоять 2-3 дня, а затем профильтровать еще раз, можно через ватный фильтр. Разлить по бутылкам и хранить в погребе или холодильнике до трёх лет (здесь имеет смысл готовить большими партиями на весь год и даже с запасом на последующие 2 года, чтобы отведать вкуснейшего выдержанного напитка).

Вишневая наливка на спирту пряная

2/3 или 3/5 трехлитровой банки вишни

400 г сахарного песка

1,2 л спирта или самогона 50%

4-10 бутонов гвоздики

½ палочки корицы

В трехлитровую банку насыпаем чуть больше половины вишни. Ягоды засыпаем слоями и каждый слой пересыпаем сахаром. Закрываем горлышко банки плотной х/б тканью и оставляем в теплом месте примерно на неделю, пока не появятся признаки брожения. Когда ягода забродит, заливаем её по самое горлышко 50% спиртом или самогоном и добавляем специи. Можно добавить немного полыни горькой, которая идет в домашний абсент – она придаст интересный вкус и аромат.

Настаивать вишневую наливку по данному рецепту нужно 2 недели, после чего процедить через несколько слоёв марли, отжать спиртованную вишню и профильтровать напиток через ватный фильтр. Разлить наливку по бутылкам и дать ей на созревания минимум месяц, а лучше полгода. Получается очень вкусный и ароматный дижестив, который обязательно придется по вкусу слабому полу. Подбраживание ягод всегда себя оправдывает – вкус любого напитка меняется кардинально и только в лучшую сторону (без преувеличения, подбраживание ягоды перед заливкой её спиртом - лучший способ приготовления ягодных наливок и даже настоек).

Польская вишневая наливка от Беаты Тышкевич

1,5 кг спелой свежей вишни

1 кг сахарного песка

500 мл пищевого спирта 95,6%

500 мл водки или самогона 40%

По словам польской актрисы, эта настойка не только согревает холодными вечерами и добавляет уют дружеским встречам, но и сохраняет жизненные силы.

Вишню помыть и перебрать, удалить косточки. Вместе с горстью косточек ягоды засыпать в банку слоями с сахаром. Банку закрыть марлей в несколько слоёв, закрепив её веревкой или резинкой. Дать постоять несколько дней, пока вишня не даст сок. Отцедить сок в кастрюлю и вскипятить. Остудить кипяченый сироп до комнатной температуры и смешать со спиртом. Отставить полученную смесь в сторонку. Оставшиеся ягод залить водкой и дать им настояться 2 недели в темном прохладном месте. Через 2 недели процедить настой, смешать его с вишневым спиртом и разлить наливку по бутылкам. Отстаивать напиток нужно минимум 1 месяц.

Наливка из вишни “Буржуйская”

1 кг свежей спелой вишни

0,5 кг сахарного песка

0,75 л коньяка (или любого фруктового бренди)

0,25 л рома (темного или светлого)

Вишню промыть и перебрать, из половины удалить косточки. Положить ягоды в банку, пересыпая их сахаром. Дать вишне пустить сок и подождать, пока сахар сам растворится – на это может понадобиться несколько дней. Добавить ром и бренди, хорошо перемешать и дать настояться 1 месяц. Через месяц профильтровать и разлить по бутылкам. Напиток не дешевый, поэтому будет глупо пить его сразу. В лучшую форму наливка придет через 6 месяцев – тогда и доставайте её из закромов. Рекомендуется добавлять по 2-3 чайных ложечки в горячий чай.

Если вы всё сделаете правильно, ваши вишневые наливки не оставят равнодушных дегустаторов в принципе. И да, обязательно заготавливайте их побольше… впрочем, таких “деликатесов” ни когда не хватает.