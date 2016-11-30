Вот обычно как бывает – выпьешь чего-нибудь, в мозгах мутнеет, язык заплетается, а ходить еще полночи можешь, особенно в магазин за догоном. Приготовленный по классическому рецепту спотыкач действует в точности наоборот – голова от него ясная, а ноги начинают заплетаться в замысловатые узлы и напрочь отказываются нести хозяина куда бы то ни было. Короче, для дружеских посиделок или застолья самое то – нечего попусту шляться, сиди, кушай, пей да разговаривай о философских дилеммах. Сегодня мы поговорим об этом старинном украинском напитке – его истории, разновидностях, отличии от прочего сладкого алкоголя и, конечно же, узнаем как приготовить спотыкач в домашних условиях четырьмя разными способами.

В чем отличие классического рецепта спотыкача?

Спотыкач упоминается в литературе начиная с XVIII века, но на деле он, похоже, готовился и в более давние времена. Делали его обычно женщины, да и потребляли в основном они же – напиток все-таки сладкий, достаточно легкий, хоть и весьма эффективный. Подпоил паняночку вкусненьким – и тащи куда хочешь. Говорят, в хатах ответственных «крепких хозяйственниц» всегда присутствовало не менее 10 видов спотыкачей – и ягодных, и пряных, и травяных.

Как уже было сказано, спотыкач – обязательно сладкий напиток крепостью порядка 20-25 градусов, приготовленный исключительно на крепком алкоголе – водке, самогоне или разведенном до водочной крепости спирте. По сладости спотыкач занимает золотую середину между наливкой и ликером, в нем обычно находится около 20-25% сахара.

Но основная отличительная черта этого напитка – необычный способ изготовления, непременно включающий термическую обработку сырья. Во фруктовых спотыкачах в кипятке обрабатываются сами плоды, что позволяет размягчить их, разрушить пектины, дать отделиться соку, в пряных – сироп проваривается со специями и травами. После этого алкогольная основа вливается прямо в горячий сахарный отвар, что облегчает и ускоряет мацерацию. И только вслед за этим наступает этап настаивания, занимающий обычно неделю-две – заметно меньше, чем у обычной настойки.

Так что если вы встретили рецепт «холодного» спотыкача – смело называйте его наливкой, такой напиток на звание «классического» претендовать не может. Кстати, принцип нагревания всяких алкогольных няшек в процессе готовки весьма распространен в украинской кухне – например, похожим образом готовится варенуха, только последняя не отстаивается, а подается к столу прямо горячей, как пунш. Качественный (а вернее – спотыкачественный) народный напиток готовится только «по горячему»!

Как приготовить спотыкач в домашних условиях? 4 разных рецепта

Самые распространенные спотыкачи – черносмородиновый, малиновый, клубничный, вишневый, сливовый, виноградный, клюквенный – готовятся они практически одинаково. Существует также рябиновый спотыкач (варяжский рецепт, по слухам). Из украинских народных популярны варианты напитка на зеленых грецких орехах (аналог ночино ), цветках акации, розы, мяте, черносливе, а из современных – на лимоне.

Наливка «Спотыкач» из нежных ягод

ягоды – 1 кг;

водка или самогон – 0.75 литра;

сахар – 0.3-0.4 кг;

вода – 0.5 литра.

Для приготовления данного напитка сойдут любые сладкие, свежие, мягкие ягоды – типа малины, клубники, смородины, вишни, сливы, абрикос, черники, ежевики, клюквы, винограда фруктовых сортов, брусники, земляники – в общем, выбрать есть из чего! Можно также делать спотыкач из смесей ягод – например, малина-черника 2:1, черная и красная смородина 2:1, абрикос-персик 1:1, малина-черешня 1:2, земляника – белая смородина 1:1, вишня-крыжовник 1:2 – короче, вариантов не счесть!

Готовить наливку «спотыкач ягодный» несложно и не очень долго. Для начала перебираем и моем ягоды, укладываем их в кастрюльку, заливаем водой, засыпаем сахаром и включаем огонь. После закипания огонь нужно снизить до минимума и потомить наше варево где-то полчаса, постоянно помешивая – чтобы плоды сморщились и полопались, отдали побольше сока. Теперь прямо в горячую смесь вливаем водку, доводим массу почти до кипения и накрываем крышкой. Даем остыть естественным способом, после чего – переливаем в подходящую банку и плотно закрываем.

Срок настаивания – примерно 10 дней, лучше – 2 недели. После этого наливку нужно процедить, остатки ягод хорошо отжать – они больше не нужны. Напиток хорошенько фильтруется через марлю, потом – через ватный фильтр, отправляется на отдых еще на пару недель, после чего его уже можно подавать на стол!

Совет. Спотыкач – наливка сладкая, но понятие «сладкий» у всех разное, кто-то любит чуть-чуть подсахаренные напитки, а кому-то по нраву приторные. Чтобы достичь идеального вкуса, рекомендуется при варке не бухать весь сахар сразу, а положить только половину, остальной же понемногу добавлять в уже готовую отфильтрованную настойку и все время пробовать. Только после подслащивания напитку обязательно требуется отдохнуть недельку-другую!

Спотыкач рябиновый по варяжскому рецепту

рябина красная – 0.5 кг;

водка – 1 литр;

сахар – 0.5 кг;

вода – 300 мл.

Не знаю, имеют ли варяги (викинги) какое-то отношение к данному напитку, да и вообще – видел ли когда-нибудь Рагнар Кожаные Штаны такое дерево, как рябина. Впрочем, это не имеет никакого значения – варяжский или не варяжский, а спотыкач получается вкусным и оригинальным, напоминающим рябиновый ликер . Кстати, обычную красную рябину в этом рецепте вполне можно заменить черноплодкой. Также к рябине можно добавить немного чернослива, корицы, а сахар заменить медом.

Рябину лучше собирать после первых морозов – тогда она размягчится и станет слаще. В крайнем случае перед приготовлением ее рекомендуется на ночь отправить в морозилку. Далее все как в предыдущем рецепте – ягоды поместить в кастрюльку, залить водой, засыпать сахаром и кипятить на слабом огне, пока она хорошенько не полопается. Это может занять больше времени – порядка часа, в зависимости от спелости рябины. Теперь в горячую массу вливается водка, кастрюля закрывается и остывает, после чего отвар вместе с ягодами перемещается в банку.

Настаивается такой напиток порядка двух недель – в нем должен проявиться легкий миндальный оттенок, как у Амаретто. После этого жидкость слить, ягоды отжать, все профильтровать. К такому спотыкачу не помешает добавить немного – буквально чайную ложку – карамельного сиропа, тут написано, как его готовить. Все, наш рябиновый спотыкач готов! Дегустировать его можно уже через неделю отдыха, но давно замечено, что все напитки на основе рябины становятся заметно лучше при длительном – до полугода – настаивании.

Рецепт классического спотыкача на мяте

100 граммов свежей мяты;

2 стакана сахара;

1 литр водки;

2 стакана воды.

Мятный спотыкач – самый популярный после ягодных, готовить его быстрее и проще, чем мятный ликер , но напиток получается весьма интересным, освежающим, «холодящим» на вкус и вдобавок – очень красивым! Этим же способом можно приготовить спотыкач из молодых цветков акации или лепестков роз, только навеску сырья нужно увеличить вдвое по сравнению с мятой.

Кипятим воду, добавляем к ней сахар и варим минут 10, постоянно помешивая и снимая пенку. В сироп отправляем мяту – только листики, естественно вымытые. Можно добавить также специи – корицу, семена укропа, тмин, фенхель, гвоздику, молотый имбирь, лаймовую или апельсиновую цедру – но совсем по чуть-чуть, буквально по 1-2 грамма. Проварить все это дело в сиропе минут 15, внести водку и оставить остывать под крышкой.

Остывший отвар перелить в банку вместе с мятой, настаивать в темном теплом месте не более пяти дней, после чего дважды отфильтровать и все – мятная наливка Спотыкач готова к употреблению! Подавать такой напиток рекомендуется сильно охлажденным.

Лимонный спотыкач

5 средних лимонов;

водка – 0.75 литра;

сахар – 400 граммов;

вода – 250 мл;

специи – по желанию, не более четверти чайной ложки каждой.

Что-то среднее между лимончелло и лимонадом, сладкий напиток с кислинкой, которая в процессе термообработки лимонов заметно смягчается. Для расширения вкусовой гаммы в спотыкач при приготовлении кладут специи – семена кориандра, укропа, гвоздику, бадьян, но на первый раз я бы порекомендовал сделать чисто лимонный напиток – он и так будет весьма ярким.

Лимоны хорошенько моем под горячей водой. Специальным ножом для чистки овощей (ну или обычным острым) срезаем тонкую желтую цедру, стараясь не задевать горькую белую «подкорку». Цедру откладываем, из лимонов вырезаем мякоть, белые шкурки выбрасываем. Кипятим в кастрюльке воду, кладем сахар, варим до полного растворения оного. Добавляем кусочки фруктов, половину всей цедры и специи. Кипятим еще минут 5-10, после чего – добавляем в варево водку. Даем остыть под крышкой.

Полученную жидкость вместе с лимонами и цедрой переливаем в банку и даем постоять 5-7 дней – больше нет необходимости. Сливаем настой, отжимаем жмых, фильтруем через марлю и ватку. Отдохнуть напитку нужно буквально 3-4 дня, после этого он годен к употреблению. Лимонный спотыкач так же, как и мятный следует подавать хорошо охлажденным.

Как мы видим, и в классических рецептах спотыкача, и в его модернизированных более поздних версиях ничего особо сложного нет. Готовятся напитки по такому принципу довольно быстро, так что если надвигается праздник, и вам хотелось бы подать на стол что-нибудь своё, домашнее и вкусное, спотыкач станет отличной альтернативной классической наливке или ликеру!