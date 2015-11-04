Если в настойках калина является доминантой, то в наливках и ликерах ягода оттеняется другими ингредиентами – специями, цедрой лимона и прочим. Ароматные добавки необходимы, так как сама по себе ягода в сладких настойках обладает слабым ароматом. Рецепты, которые вы найдете в этой статье, призваны не только облагородить запах напитка, но и подчеркнуть лучшее, что есть во вкусе калины, а также отсечь явно аптечные нотки.

В прошлой статье, где были собраны рецепты калины на спирту и самогоне, описаны основные лечебные свойства калины. Те рецепты можно подогнать и под наливки, добавив в них сахарный сироп в достаточном количестве или мёд. В нижеизложенных рецептах в качестве алкогольной основы можно использовать всё что горит или стремится к этому: разбавленные спирт и двойной самогон, коньяк, водку, а также благородные напитки с более-менее нейтральным вкусом. В остальном полагайтесь на чутье и свои предпочтения.

Наливка из калины на водке классическая

200 мл сока калины (примерно 400 г ягод)

Цедра 1/3 лимона

150 сахара (мёда)

100 мл воды

500 мл водки

Рецепт классической наливки из калины уже публиковался. Случайно, а может быть и нет, он попал в настойки калины на водке . Там все предельно просто и понятно. Но есть рецепт куда более интересный, с цедрой лимона. Калина очень хорошо сочетается с цитрусовыми.

Калину отделить от гребней, убрать порченые ягоды. Промыть и просушить на салфетке. С помощью сита перетереть, чтобы получилось около 200 мл густого сока. С 1/3 лимона срезать цедру. Очень важно не задевать белую кожицу, которая горчит и передает эту горечь напиткам. Калина тоже горчит, но после заморозки эта горечь или уходит, или становится незначительной.

Чтобы калина не горчила, её нужно собирать после первых морозов, а лучше подержать ягоды в морозилке пару недель.

Все ингредиенты, включая сироп, сваренный из 150 г сахара и 100 мл воды, поместить в литровую банку и поставить в темное прохладное место на 2 недели. Каждый день наливку нужно перемешивать. Когда напиток настоится, его нужно процедить через марлю или сито. При желании можно профильтровать через ватный фильтр, но дело это муторное. Пить наливку из калины можно сразу, а можно подождать пару недель, пока она не осветлится сама, но делает она это очень и очень неохотно.

Вкус наливки насыщенный и свежий, пахнет лесом и лимонами. Вместо водки можно использовать качественный самогон двойной перегонки или спирт, которые предварительно нужно разбавить до 40-50%. Продукт на все 100% натуральный, поэтому может через какое-то время расслоится. Желательно наливку употребить за сезон, но кажется мне, такой проблемы возникнуть не должно. Чтобы уменьшить риск расслаивания, в напиток можно добавить немного глицерина.

Наливка из калины без водки

7 кг ягод калины

2,5 кг сахара

Часто ищут именно такую наливку, что в данном случае странно, ведь все знают, какой на вкус и на запах может быть эта ягода. Признаюсь честно, не готовил и вряд ли рискну, но рецепт выложу для успокоения души. По сути, готовим ликерное вино. Рецепт используйте на свой страх и риск.

Ягоды отделить от гребней и промыть (после морозов на них все равно нет дрожжей). Калину пересыпать в бродильную емкость нужного объема и добавить сахар. Перемешать. Горлышко бродильной емкости перевязать марлей в 1-2 слоя и дать ягодам подбродить. Обычно на это уходит 3-5 дней. Если признаком брожения через 3 дня не появилось, значит добавьте какую-нибудь закваску или винные дрожжи (не пекарские). После того, как ягода забродит, установите на ёмкость гидрозатвор и дайте наливке отбродить от 15 до 20 дней. Потом процедить, разлить по бутылкам и немного отстоять. Для понимания рецепта читайте эту статью, где хорошо описан принцип брожения, хоть и на примере винограда.

Наливка «Калина красная» на специях

1,5 кг ягод красной калины

500 г сахара или больше по вкусу

2-3 звездочки бадьяна

3-5 горошин розового перца

водка по потребности

Ягоды нужно отделить от гребней и перебрать. Засыпать в банку и сахар туда же, даем сахару раствориться, а калине дать сок. Можно подождать 2-3 дня, пока ягода немного подбродит. Сливаем полученный сок и добавляем водку в том же количестве, что и сока (будет в пределах 1 л сиропа и 1 л водки). Теперь нужно добавить специи и наливку плотно укупорить, а затем настаивать в темном прохладном месте 1,5-2 месяца. Периодически напиток нужно перемешивать. Процедить, разлить по бутылкам и наслаждаться необычно вкусным напитком.

Ягоды, кстати, которые остались после слива сиропа, также можно залить водкой, так, чтобы она покрыла калину полностью. Достаточно настоять «вторичную» наливку 2-4 недели и слить – получится напиток ни чем не хуже первого. В отличие от предыдущих двух наливок эта осветляется великолепно сама по себе.

Ликер из калины авторский «Калинка-малинка»

500 мл водки (напополам с малиновой)

150 мл сахарного сиропа

150 мл лимонного сока

350 г калины

Рецепт такого ликера вы точно не найдете в Сети. Считайте это полетом фантазии главного редактора, то бишь, меня. Ни чего сверхъестественного, но должно получиться вкусно.

Калину перебрать, помыть и высушить. Пересыпать в литровую банку, помять пестиком и добавить водку. Настоять неделю в темном прохладном месте, а затем процедить через мелкое сито. Добавить в настой сок лимона и простой сахарный сироп. Настоять 2 недели, еще раз процедить через сито и прогнать через ватный фильтр. Разлить по бутылкам. Пить в охлажденном виде. Для лучшего эффекта, в частности аромата, половину водки рекомендую заменить водкой малиновой – такое добро продается. Малиновую водку можно успешно заменить малиновой настойкой.

Вот такая вот калина. На самом деле, чего уж греха таить, все напитки из калины, будь то настойки, наливки или ликеры, на любителя. Сама по себе ягода вкусная, если её собирать после первых морозов или просто выморозить. Но запах в напитках блеклый или уж совсем отдает аптекой (исключением является наливка «Калина красная», во вкусе и аромате которой с трудом можно узнать ягоду). Однако добавление специй и цедры значительно улучшает положение и среди похожих аперитивов-дижестивов наливка или ликер из калины занимают далеко не последнее место. А по полезным свойствам и вовсе дадут всем фору.

Лично я предпочитаю калину добавлять в чай…