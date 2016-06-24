Алыча, как правило, даёт огромные урожаи. Если у вас во дворе по счастливой случайности растет деревце алычи, то вам должно хватить не только на вкусные и освежающие компоты и квасы, но и на яркое вино и необычную наливку, даже если какую-то часть плодов вы хотите пустить на варенье, желе или грузинский ткемали. Как приготовить вино из алычи уже упоминалось в этой статье. Там это тема затронута вскользь, поэтому следующая моя статья будет именно об этом напитке. Сейчас же предлагаю вам приготовить наливку из алычи по одному из трех рецептов.

Для ясности, алыча – это не всегда желтые плоды. Наоборот, чаще можно встретить плоды красные, фиолетовые и даже черные. Еще чаще алычу отожествляют со сливой Мирабель, что является заблуждением. Слива сорта Мирабель имеет мелкие желтые плоды с легко отделяемой косточкой (у всех видов алычи косточка отделяется плохо). Но что важнее, у этой сливы слабый, не яркий вкус, поэтому в наливках и винах она немного проигрывает алыче. Но Мирабель можно использовать для приготовления наливок по рецептам ниже, делая больший акцент на пряностях.

Из-за высокого содержания в плодах алычи пектинов фильтровать наливку очень муторно. После фильтрации, если вкус покажется слишком бледным, в наливку можно добавить немного свежего имбиря, несколько бутонов гвоздики или немного корицы. После этого наливку достаточно выдержать с пряностями еще 2-3 недели и снова профильтровать. Вкус у напитка получится более насыщенным и пряным, но алыча по-прежнему будет в нём доминировать. Хранить наливку из алычи нужно обязательно в тёмном прохладном месте и дать ей как можно больше времени на созревания (более 1 года).

Домашняя наливка из алычи #1

1 кг алычи без косточки

0,5 л водки

0,5 л спирта 70-80%

1 кг сахара

200 мл воды (по желанию)

1 бутон гвоздики

Алычу или Мирабель промыть под проточной водой, убрать косточки. Порезать пополам, поместить в банку подходящего объема и пересыпать сахаром. Когда плоды пустят сок (2-3 часа), залить их водкой и спиртом, а затем выдержать в темном прохладном месте около трёх недель. Процедить через несколько слоёв марли, хорошо отжать алычу. Профильтровать через вату и разлить по бутылкам. Цвет напитка получается лимонным, почти как у Лимончелло, запах яркий, фруктовый.

Алычу или Мирабель промыть под проточной водой, убрать косточки. Пересыпать плоды в банку подходящего объема и залить спиртом. Настаивать в течение трёх недель в темном прохладном месте, периодически встряхивать. Через 3 недели настой процедить, а оставшуюся алычу засыпать сахаром, встряхнуть. Подождать неделю и слить получившийся сироп, отжать плоды. Объединить настойку и сироп, разлить по бутылкам и отправить наливку на созревание.

Домашняя наливка из алычи #2

2 л сока, отжатого из алычи

1 л спирта 95,6%

0,5 кг сахара

1 ст. л. пряного настоя

Сок из алычи или Мирабели легко добывается с помощью обычной соковыжималки. Сок тщательно, можно блендером, перемешать с сахаром, перелить в ёмкость подходящего объема. Добавить спирт и 1 столовую ложку пряного настоя*. Настаивать в течение 2х недель в темном прохладном месте. Процедить, перелить в чистую ёмкость, плотно укупорить и отправить на выдержку в течение 6 месяцев. По истечении срока выдержки отфильтровать наливку из алычи через ватный фильтр и разлить по чистым бутылкам. Отложить бутылки для дальнейшего созревания или дегустации.

*Пряный настой – в Польше его называют дословно «настойка четырех корней». На самом деле это обычная пряная настойка, состоящая из 0,5 л спирта, палочки корицы, 1 стручка ванили (или аналога), 5 бутонов гвоздики и 1 целого мускатного ореха. Также в эту настойку некоторые добавляют 5 коробочек кардамона, но я рекомендую использовать не более 2-3. Выдерживать эту ароматизирующую настойку нужно в течение двух недель, а затем можно добавить 5 столовых ложек тростникового сахара, но это не обязательно.

Домашняя наливка из алычи #3

спелые плоды алычи без косточки

½ часть сахара от веса плодов

спирта или самогона крепостью 50%

Половину 2-3-литровой банки засыпать очищенной от косточки и промытой алычи. Пересыпать плоды сахаром и залить спиртом так, чтобы он покрыл алычу полностью. Банку плотно укупорить и отправить содержимое настаиваться на солнышке в течение трех недель, не забывая банку периодически встряхивать. Затем полученную наливку нужно профильтровать через несколько слоёв марли, отжать алычу и разлить напиток по бутылкам. Хранить наливку нужно в темном прохладном месте в течении минимум 6 месяцев до дегустации. Наливка получается слегка кисловатой и идеально подходит для сладких десертов.

Наливка из алычи, приготовленная в домашних условиях, нуждается в длительной выдержке, и откупоривать любой напиток по вышеуказанным рецептам рекомендуется не ранее, чем через 6 месяцев после розлива по бутылкам, а лучше через 1 год. Что касается последнего рецепта, то некоторые рекомендуют залить оставшуюся алычу, которую, разумеется, тогда не нужно отживать, сахарным сиропом – получится не крепкий ликер из алычи. Также можно ягоды еще раз засыпать сахаром, подождать, пока он растворится, а затем процедить и перед розливом по бутылкам прокипятить. Получится вкусный десертный напиток на зиму, к горячему чаю.

P.S. В Рунете также фигурирует наливка из алычи без спирта, то есть наливка естественного брожения. Чем она отличается от вина, как по технологии производства, так и по вкусовым качествам, я так и не понял, поэтому рецепты подобного рода решил из данной статьи исключить. Лучше готовить вино из алычи по правильной технологии, чем наливку по псевдо винной.