Издавна считается, что ягоды черники улучшают зрение, особенно сумеречное. Разумеется, это всё народные небылицы, которые давным-давно опровергнуты учеными (только про сумеречное зрение, а так ягода для глаз верный помощник). Но отрицать полезность этой ягоды не приходится. Ягоды, благодаря большому содержанию в ней красителя антоциана, является хорошим профилактическим средством заболеваний сердца, кровеносной системы, глаз и даже онкологии. И на этом её полезные свойства не заканчиваются.

Нам она полезна своим необычным вкусом. Не таким ярким, как у других ягод, но в наливках он раскрывается очень качественно. Вот с запахом сложнее – его практически нет, поэтому часто в рецепты добавляют пряности и другие ароматные ингредиенты, к примеру, цедру лимона или апельсина. Вообще, готовить наливки из черники очень просто, а результат зачастую предсказуем и редко разочаровывает. Единственное, придется проявить терпение и дать напитку выстояться с полгодика – иначе никак.

Напитки из черники очень популярны в Польше. В 2009 году черничная наливка стала традиционным продуктом Поморского воеводства (административная единица на севере Польши). Это плотная, тёмно-синяя с малиновым оттенком наливка, крепостью 25-35%. В Нижней Силезии сок черники добавляют в различные травяные ликеры.

Простой рецепт наливки из черники

1,5 кг ягод черники

0,75 кг сахара

1 л водки

0,5 л спирта

корица, гвоздика по вкусу

Ягоды промыть под проточной водой и высушить. Положить в банку подходящего объема и пересыпать сахаром, хорошо перемешать. Добавить по вкусу пряности: на этот объем не более 1,5 палочки корицы и 3 гвоздички. Банку накрыть марлей и оставить на подоконнике на срок от 3 до 7 дней. За это время сахар должен превратиться в ароматный сироп, а ягода слегка подбродить. Каждый день содержимое нужно встряхивать, чтобы черника не закисала.

После этого добавить спирт, банку плотно закрыть и оставить ее в покое на месяц в тёмном прохладном месте. Через месяц слить первый продукт мацерации в отдельную емкость, а ягоду залить водкой еще на 2 недели. Через две недели слить водочный настой через сито и смешать его со спиртовым настоем первого слива. При необходимости профильтровать. Разлить черничную наливку в бутылки и отправить стареть в течение полугода.

Черничная наливка на водке «Полусладкая»

0,5 кг ягод свежей черники или 0,25 сушеной

0,75 л водки или самогона 45%

200-250 г сахара

Ягоды хорошо промыть под проточной водой и высушить. Переложить в банку, добавить водку или самогон, банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 2 недели. Периодически банку нужно встряхивать. Затем слить настой через сито, а ягоды засыпать сахаром (если используется сушеная ягода, то лучше их сахара сварить простой сироп с небольшим количеством воды, которым и заливать ягоду после мацерации). Подождать неделю, пока сахар полностью растворится, после чего слить полученный сироп через несколько слоёв марли, деликатно отжав ягоду. Смешать настой и сироп, при необходимости профильтровать и разлить по бутылкам. Выдерживать не менее 5-6 месяцев.

Наливка из черники на спирту ароматная

1 кг ягод черники

0,75 кг сахара

1 л спирта

0,4 л воды

½ палочки корицы

цедра апельсина или лимона

корень аира

Ягоды промыть и переложить в миску. Слегка подавить их руками и оставить на 3 часа под марлей. Затем перетереть ягоду через сито. В полученный сок добавить ½ палочки корицы, немного цедры апельсина по вкусу и небольшой ломтик корня аира (к примеру, из аптеки, но его добавлять не обязательно, хоть вкус и получается более интересным). Также можно добавить 1-2 бутона гвоздики. Сок поставить на слабый огонь и проварить около 15 минут. Остудить, процедить через сито.

Из воды и сахара сварить простой сахарный сироп, который также нужно остудить и смешать с соком. Перелить подслащенный сок в банку подходящего объема, добавить спирт и оставить наливку настаиваться в темном теплом месте на 3 месяца. Затем процедить, профильтровать через ватный или кофейный фильтр и разлить по бутылкам. Выдержать не менее трех месяцев в прохладном месте.

P.S. Все рецепты, описанные в этой статье, одинаково применимы к голубике и бруснике. Часто наши читатели ищут все наливки без водки. С недавних пор мы перестали публиковать такие рецепты, потому как, по сути, они являются десертными или ликерными винами, а это тема для отдельной статьи. Рецепт черничного вина планируется в ближайшем будущем или уже к следующему урожаю ягоды.