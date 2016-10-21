Я уже рассказывал, как приготовить настойки и вино из красной рябины. В тех статьях вы можете найти практически всю нужную информацию по этому сырью, в том числе полезные свойства растения и некоторые хитрости подготовки плодов. Много интересного вы почерпнете и из статьи дона Помазана с рецептами ликеров из красной рябины. В ней, кстати, описан уникальный рецепт, который случайным образом был задействован Виталием. Результатом стал вкуснейший напиток, один из лучших, который он, да и я, готовили дома.

Наливки из красной рябины в домашних условиях готовят тоже. Получается очень качественный продукт, не имеющий ни каких аналогов, ни по вкусу, ни по запаху. Как и прежде, очень важно правильно подготовить плоды, а всё остальное делает время и хорошая алкогольная база, в качестве которой одинаково хорошо себя показали и водка, и спирт, и хороший самогон, и коньяк. Правда со спиртом наливки такие делать проще и сроки настаивания можно сократить.

Но сроки выдержки, к сожалению, сокращать нельзя – наливка набирает вкус минимум полгода, но весь вкусовой диапазон проявляется лишь через год. Со временем не очень приятная горечь рябины, от которой полностью избавиться практически невозможно, превращается в приятную терпкость, мягко растекающуюся по нёбу.

Что касается подготовки плодов рябины, то тут всё просто. Разумеется, их нужно собирать после первых морозов – замораживание приводит к разрушению горького гликозида сорбиновой кислоты и горечь уходит. Если такой возможности нет, просто поместите плоды в морозилку на одну ночь. После размораживания плоды нужно переработать в течение недели, иначе могут пропасть. После замораживания рябину желательно промыть тёплой водой или вообще обдать кипятком. Это ещё эффективней уберет горечь, а плоды от перепада температуры лопнут, что хорошо, ведь лопнувшая ягода быстрее отдаёт вкус и аромат.

Рецептов даю несколько. Выбирайте на свой вкус и не забывайте, что лучшие домашние напитки – это напитки, полученные в результате удачного эксперимента, а порой и не очень удачного. Так что удачных и не удачных вам опытов!

Простая наливка из рябины красной на водке

2 кг плодов красной рябины

150-500 г сахара

2,5 л водки

Рябину собрать после первых морозов или оставить на ночь в морозильной камере. Дать плодам оттаять, убрать веточки, просушить. Разложить подготовленную рябину на противне с пергаментом и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15-20 минут, чтобы плоды пустили сок и слегка скукожились. После этого переложить рябину в банку подходящего объема, пересыпать сахаром по вкусу (начните с минимального количества в 150 граммов, наливку всегда можно подсластить после настаивания) и залить водку. Настаивать в тёмном тёплом месте минимум восемь недель. Процедить наливку через несколько слоёв марли, плоды слегка отжать. Разлить напиток в бутылки и выдерживать минимум шесть месяцев.

Рябиновая наливка с лимоном

1 кг плодов красной рябины

0,5 л пищевого спирта

0,5 л воды

цедра половины лимона

сок половины лимона

100-200 г сахара

Рябину берем после первых морозов или оставляем на ночь в морозилке. После оттаивания заливаем плоды кипятком, а затем промываем под проточной тёплой водой. Плоды пересыпаем в банку подходящего объема, добавляем цедру половины лимона и сок, а затем заливаем всё смесью спирта с водой так, чтобы она покрыла рябину полностью. Плотно закрытую банку оставляем в тёплом тёмном месте на один месяц.

Сливаем настой через сито, а плоды рябины пересыпаем сахаром по вкусу. Ждём ещё 5 дней, пока сахар превращается в сироп и впитывает в себя остатки спирта. Сливаем сироп, смешиваем его с настоем, фильтруем и оставляем наливку в прохладном месте для выдержки. Обычно напиток набирает приятный вкус и аромат в течение года, но идеальным он становится только через два-три года, так что запасайтесь терпением.

Домашняя наливка из рябины с че рносливом

2 кг плодов красной рябины

100-150 г сахара

50-75 мл воды

100 г чернослива

2,5 л водки

Добавление чернослива позволяет получить напиток с легким дымным ароматом и вкусом, что делает наливку более интересной (любители шотландского виски поймут). Если вы любите чернослив, то обязательно попробуйте настойки с ним, рецепты вы найдете в этой статье. Часть водки в этом рецепте можно заменить небольшим количеством спирта, но по итогу, с водкой, получится напиток оптимальной крепости, в районе 20-30%.

Рябину подморозить, дать оттаять и промыть под тёплой водой. Из сахара и воды сварить густой сироп. Плоды рябины переложить в банку подходящего объема, добавить чернослив и сразу залить кипящим сиропом. Дать смеси остыть до комнатной температуры и добавить водку. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном тёплом месте минимум на 8 недель. Затем слить настой через несколько слоёв марли, деликатно отжать рябину с черносливом, напиток профильтровать и разлить в бутылки. Выдерживать готовую наливку следует минимум шесть месяцев, но чем дольше, тем лучше.

Еще одна наливка из рябины с мёдом

1 кг плодов красной рябины

500 г сахара

1 л спирта

1 л воды

½-1 палочка корицы

мёд по вкусу

Рябину заморозить на ночь, после чего дать её оттаять и промыть под тёплой водой (можно предварительно обдать кипятком). Пересыпать в банку подходящего объема, добавить сахар, корицу по вкус и залить всё спиртом, разбавленный напополам с водой. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном тёплом месте на срок от шести недель до полугода, сколько хватит терпения. Затем слить настой через несколько слоёв марли, плоды слегка отжать и добавить в напиток мёд по вкусу, предварительно растворив его в тёплой воде. При необходимости наливку профильтровать, после чего разлить в бутылки и отправить на длительную выдержку, минимум в течение одного года.

Лечебная рябиновая наливка с коньяком

300 г красной рябины

3-4 сушеных фиников

10 изюмин

3 ст. л. сахара

100 мл спирта

100 мл коньяка

800 мл водки

Лечебная наливка из рябины помогает при кишечно-желудочных расстройствах, при заболеваниях желчного пузыря, способствует разрушению камней в почках, а также часто используется для детоксикации печени (очень пригодится в первых числах января).

Рябину подморозить, обдать кипятком и промыть под тёплой водой. Переложить плоды в банку подходящего объема, добавить финики, изюм, сахар, спирт и коньяк. Влить ещё 300 мл водки (чтобы полностью покрыть рябину), банку плотно закрыть и оставить в тёплом тёмном месте не 4-6 недель. Слить настой через сито, а рябину залить оставшейся по рецепту водкой. Через неделю слить второй настой, объединить его с первым, профильтровать, разлить в бутылки и отправить на выдержку в течение года. Пить в небольших количествах после еды как диджестив.