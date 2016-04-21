Ягоды для наливки из малины должны быть спелыми и желательно свежими. Из мороженой ягоды хорошо делать ликеры или настойки, а вот для наливок традиционно используют ягоду свежую, поэтому напиток этот можно считать сезонным. Рецептов малиновых наливок, как и всех напитков, относящихся к этой категории, очень много. Одни подразумевают естественное брожение, и в этом они мало чем отличаются от десертных и ликерных вин, другие – настаивание ягод-фруктов на водно-спиртовой смеси с дальнейшим добавлением сахара.

Если говорить о традиционных, народных наливках, то это чаще именно напитки естественного брожения. Малина в данном случае является идеальным сырьем. В народе именно ягоды малины используются как дрожжевую закваску, наряду с изюмом. Перед тем, как приступить к приготовлению любой наливки, ягоды нужно подготовить: убрать плодоножки и чашелистики, при необходимости замочить ягоды в подсоленной воде (1 ч.л. соли/1 л воды на 8-10 мин), чтобы убрать личинки малиновых жучков. Мыть малину нужно щадяще, на долго в воде не оставлять, так как ягода очень быстро набирает влаги.

Наливка малиновая естественного брожения

На 3-литровую ёмкость:

2,2 кг свежей малины

0,8 кг сахарного песка

200 мл чистой воды

На 10-литровую ёмкость:

7,3 кг малины

2,7 кг сахара

700 мл воды

Подготовленную ягоду засыпаем в ёмкость слоями, пересыпая каждый слой сахаром. Таким же образом мы готовили вишневую наливку, как, впрочем, и любую другую ягодную естественного брожения. Теперь ягоду нужно подавить деревянной скалкой, чтобы она пустила сок. Добавляем воду. Она должна быть чистой, без сторонних запахов и обязательно не кипяченой, ведь кипячение убирает из жидкости кислород, который необходим для нормальной жизнедеятельности дрожжевых культур, в данном случае диких. Перематываем горлышко ёмкости марлей и отправляем её в тёмное место на 3-4 дня на начальное брожение. Малина является идеальным сырьем для приготовления дрожжевой закваски, поэтому бродит она хорошо и сильно, даже если её слегка промыть. Когда ягода хорошо забродит – на поверхности будет скапливаться пена, появится кислый запах брожения – на ёмкость нужно установить любой гидрозатвор или надеть резиновую перчатку и дыркой в одном из пальцев. Гидрозатвор, разумеется, всегда предпочтительнее. В таком состоянии наливка должна бродить порядка 10-20 дней при температуре 22-27оС в темном месте. Когда гидрозатвор перестанет пускать пузыри и напиток начнет осветляться, наливку нужно процедить через несколько слоёв марли и перелить в чистую ёмкость. Оставить еще на недельку-две в прохладном месте (желательно в погреб при температуре 10-12оС) и когда напиток осветлится, снять его аккуратно с осадка и разлить по бутылкам. Готово!

Наливка из малины естественного брожения получается не крепкой, ведь дикие дрожжи не устойчивы к высокой концентрации спирта. Поэтому рассчитывайте на 14% спирта – очень лёгкий женский напиток. Сахар можно регулировать, добавив его в нужном количестве в виде сахарного песка или простого сиропа по окончании брожения. Также наливку можно «закрепить», добавив в неё некоторое количество водки, самогона или спирта.

Очень хорошей получается малиновая наливка с добавлением сока лимона, лайма или апельсина – добавьте свежеотжатый сок в готовую наливку и получите очень оригинальный напиток с приятным кисло-сладким цитрусовым вкусом. Кстати, не спешите выбрасывать оставшийся жмых после приготовления напитка. Его можно залить водкой, самогоном или разбавленным спиртом, добавить сахара по вкусу и получить нечто замечательное, относящееся к категории настоек-ликеров. Этот способ приготовления показал себя великолепно, когда достопочтенный дон Помазан готовил рябиновое вино, а вышла удивительная настойка.

Наливка из малины на водке

1,3 кг свежей или замороженной малины

1 л водки или 0,6 л спирта

200-700 мл воды

400-600 г сахара

Данный напиток относится к наливкам образно – технология больше похожа на приготовление малиновых ликеров , с которыми советую ознакомиться до того, как использовать этот рецепт.

Подготовленную малину засыпьте в банку, подавите деревянной скалкой. Залейте водкой или спиртом и 400 мл воды. Настаивайте напиток под крышкой на солнышке 8-10 дней. Затем отфильтруйте полученный настой через сито, а жмых хорошо отожмите с помощью марли в несколько слоёв. Добавьте сироп, сваренный из сахара по вкусу и 200-300 мл воды. Дайте напитку отдохнуть 2-3 недели, еще раз процедите и можете приступать к дегустации. Осветляется малиновка по этому рецепту достаточно быстро.

На выходе получается более грубая наливка, но не менее вкусная и ароматная. Добавьте в напиток 80-100 мл свежеотжатого лимонного сока, не пожалеете. Жмых, кстати, можно использовать по аналогии с первым рецептом. В завершении хочется добавить, что пить сий божественный напиток нужно крайне аккуратно. Пьется наливка малиновая очень легко, но при этом ведёт себя как молодые вина или сидр. Голова ясная, а ноги…