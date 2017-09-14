Ваш покорный слуга айву обожает. Всё детство я пил бабушкины компоты, ел варенье и восторгался этим божественным ароматом. Поэтому к поиску и формированию рецептов напитков из айвы подошёл основательно. И начну я, пожалуй, с того, что айва бывает двух видов: айва обыкновенная/продолговатая и айва японская (она же хеномелес). Первая растёт, преимущественно на юге (в виде дерева), формой плода напоминает грушу, содержит незначительное количество сахара и сока, плоды крупные. Японская айва больше напоминает мелкое яблоко и произрастает в северных регионах (в виде кустарника), плоды более твёрдые, содержат меньше сока, но чрезвычайно ароматные (ароматика очень схожа с ананасом). Из-за большого содержания витамина С и ярко-жёлтого цвета хеномелес часто называют серверным лимоном.

Разумеется, для приготовления настоек, наливок и ликёров лучше подходит японская айва, но и из обычной получаются достойные напитки. Рецептов этих напитков будет восемь…

Настойка из айвы (айвовая о-де-ви)

2 больших плода айвы (3-4 плода японской)

200-250 г сахара (можно заменить мёдом)

500 мл водки/спирта/самогона 40-50%

Первый и единственный рецепт настойки (впрочем, её то и настойкой не назовёшь, ближе к ликёру) – айва, что продолговатая, что японская, чрезмерно кислая, без сахара не обойтись. К тому же, сахар раскрывает более тонкие вкусы. Рецепт имеет французские корни, а значит, вместо «беленькой» можно пробовать ту самую Eau de Vie (иначе говоря, любой фруктовый бренди).

Айву промыть, нарезать колечками вместе с кожурой и семечками, а затем переложить в банку подходящего объема. Добавить сахар и водку, хорошенько перемешать и отправить настаиваться в тёмное прохладное место. Первые две недели встряхивать содержимое банки каждые два дня, а после раз в неделю в течение одного месяца. После этого готовый напиток можно процедить через сито или несколько слоёв марли, а затем профильтровать через вату или кофейные фильтры (учтите, что напиток может получиться очень мутным и фильтрация будет проходить мучительно долго, поэтому имеет смысл дать напитку отдохнуть в течение 2-х недель и более, пока не выпадет осадок). Выдержка приветствуется. Айвовая настойка великолепно пьется в чистом виде после ужина.

Итальянский айвовый ликёр с пряностями

10 крупных спелых плодов айвы

1 л аквавита или граппы (или любой другой алкоголь)

15 шт. горького миндаля

2 палочки корицы

10 бутонов гвоздики

1 ч. л. тёртого мускатного ореха

450-500 г сахара

500 мл воды

Насыщенный, пряный, итальянский. Хороший, проверенный рецепт Алессандры Винчигуэрры, садовода и президента Giardini La Mortella. В оригинальном рецепте в качестве алкогольной основы, конечно же, указана граппа, но вы можете заменить её любым другим напитком с нейтральным или фруктовым вкусом. В крайнем случае используйте водку.

Айву промыть, мелко нарезать или натереть на крупную тёрку, а затем переложить в банку подходящего объема. Добавить горький миндаль, корицу, гвоздику и тёртый мускатный орех. Залить всё аквавитом (рецепт домашнего аквавита можно найти здесь) или граппой (можно заменить любым фруктовым бренди, той же чачей, к примеру). Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 2 месяца. По истечении положенного времени слить настой через несколько слоёв марли, слегка отжать, профильтровать жидкость через несколько слоёв марли или кофейные фильтры. Из сахара и воды сварить простой сироп, охладить и смешать с настоем. Перелить готовый ликёр в чистые бутылки, дать отдохнуть, выдержать и подавать к столу. Хорошо смакует в чистом виде.

Ликёр из печёной айвы и яблок

3 спелых яблока (такие как Гала, Фуджи и т.д.)

3 крупных спелых плода айвы

450-500 г сахара

250 мл воды

2 бутона гвоздики

1 палочка корицы

2 полоски апельсиновой цедры длиной 7,5 см

750 мл коньяка или любого фруктового бренди

Идеальный сезонный напиток к новогодним праздникам. Создан коктейльным энтузиастом для домашних смешанных напитков и по итогу укоренился в коктейлях с игристыми винами. Вся соль этого рецепта заключается в запекании плодов айвы и яблок, что способствует их обезвоживанию, карамелизации и, что самое главное, концентрации вкуса. По итогу мы получается насыщенную смесь красивого, глубокого золотистого цвета, с тонким ароматом фруктов и пряностей. Наслаждайтесь!

Разогреть духовку до 190оС, подготовить противень с пергаментом. Айву и яблоки промыть, срезать всю мякоть, сердцевину с косточками выбросить. Разместить кусочки плодов на противне и отправит в духовку. Запекать до тех пор, пока кусочки не станут мягкими и слегка карамелизированными по краям (примерно 30-35 минут). Каждые 10-15 минут нужно встряхивать, чтобы они запекались равномерно. В это же время из воды и сахара сварить густой сироп, прокипятив его 1 минуту. Переложить запечённые плоды в банку подходящего объема, добавьте горячий сироп, пряности и цедру. Дать смеси остыть и добавить коньяк так, чтобы он полностью покрыл содержимое. Настаивать в тёмном прохладном месте 1-2 недели, встряхивать каждые пару дней. Дегустировать можно начинать через неделю и как только аромат и вкус ликёра начнёт устраивать, процедить его через несколько слоёв марли, профильтровать и перелить в чистые бутылки. Хранить в холодильнике.

Ликёр из печёной айвы и яблок станет достойным ингредиентом новогодних коктейлей с шампанским. Вот рецепт одного из них:

Яблочно-айвовый спарклер (Apple & Quince Sparkler) 45 мл яблочно-айвового ликёра

15 мл свежего лимонного сока

охлаждённое сухое игристое вино В бокал для шампанского налить ликёр и лимонный сок, долить доверху охлаждённое шампанское. Аккуратно перемешать. Украсить полоской лимонной цедры.

Японский айвовый ликёр Каринсю (Karinshu)

1 кг спелой японской айвы

1,8 л сётю 35% или 1,5 л водки

от 300 г до 1 кг сахара

Карин – японское название той самой японской айвы, сю – алкоголь или что-то в этом роде, в японском не силён. По схожей технологии в Японии готовят ликёр из сливы умэ – Умэсю . Каринсю готовят на сётю, дистилляте из риса, но при этом очень важно использовать сётю крепостью 35%, а не 25% (чаще на рынке попадается менее спиртуозный дистиллят), потому как в готовом ликёре должно получиться минимум 15% алкоголя для его сохранности. Конечно, можно мыслить стратегически и использовать водку или фруктовый дистиллят, но тогда этот рецепт не сильно будет отличаться от первого в этой статье. Такие дела.

Айву промыть горячей водой и хорошо протереть сухим вафельным полотенцем. Порезать плоды кружочками толщиной 1 см, семена не выбрасывать. Нарезанную айву поместить в банку подходящего объема, пересыпая её послойно сахаром. Налить сётю или водку, банку плотно закрыть и оставить настаиваться в тёмно прохладном месте на полгода. Через 6 месяцев слить настой через несколько слоёв марли, айву отжать, настой профильтровать через вату или кофейные фильтры. Перелить готовый ликёр в чистые бутылки и дать выдержку в течение ещё 6 месяцев. Пить в чистом виде после еды.

Ну вот мы и подошли к самому интересному (хотя куда ж интересней?), а именно к наливкам из айвы. Готовьтесь, рецептов будет четыре!

Наливка из японской айвы на спирту

1 кг спелых плодов японской айвы

1 л пищевого спирта 95,6%

1 кг сахара

вода по потребности

Рецептом поделился пользователь oleg на форуме forum.homedistiller.ru, где тот быстро опробовали бывалые и не очень самогонщики, оценили его по достоинству и пустили в массы. Напиток категоризировали как ликёр, но по всем признакам это наливка. Выход – порядка 3 литров, крепость – порядка 25-28%.

Плоды нарезать на 4 части, убрать сердцевину с косточками, потом нарезать дольками. Поместить айву в банку подходящего объема, засыпать сахаром, хорошенько встряхнуть и отправить в тёмное место до тех пор, пока сахар полностью не вытянет сок и не превратится в ароматный сироп. Каждый день содержимое банки нужно встряхивать. По итогу должно получиться 0,7-1 л сиропа. Его нужно слить в отдельную ёмкость и отправить в холодильник на хранение. Оставшиеся в банке кусочки айвы залить спиртом с 0,5 л воды. Настоять неделю, слить, айву залить водой так, чтобы та покрыла дольки примерно на 1 палец. Подождать ещё 1 неделю, слить, добавить первый слив и сироп. Готовую наливку перелить в чистую ёмкость и отправить на отдых. Напиток получается очень мутным, фильтруется плохо, но со временем выпадает осадок, с которого уже прозрачная наливка охотно сливается. Айвовую наливку желательно хранить в бутылках из тёмного стекла или в тёмном шкафу, иначе она меняет красивый золотистый цвет на окисленный коричневый.

Айвовая наливка с ромом и апельсинами

1 кг спелых плодов обычной айвы

200-250 г сахара

3 ст. л. ароматного мёда

100 мл светлого рома

500 мл водки/спирта/самогона 40-50%

сок и цедра ½ апельсина

Айву промыть, просушить, удалить сердцевину с косточками, порезать дольками. Измельчённые плоды поместить в банку подходящего объема, добавить сахар, хорошенько встряхнуть и оставить в тёплом тёмном месте на несколько дней до полного растворения сахара. Раз в день содержимое банки нужно встряхивать. Когда сахар растворится и превратится в сироп, добавить мёд, ром, водку, сок и цедру (без белой кожицы) половины апельсина. Банку плотно закрыть и оставить на 6 недель в тёмном прохладном месте. Через полтора месяца слить наливку через несколько слоёв марли и перелить в чистые бутылки. Хранить в тёмном шкафу. Напиток желательно выдержать несколько месяцев, а лучше полгода. По необходимости сливать с осадка.

Наливка из айвы на водке пряная

0,8-1 кг спелых плодов айвы

0,5 л воды

150 г коричневого сахара

1 средняя палочка корицы

2-3 бутона гвоздики

4 звёздочки бадьяна

500-600 мл водки

Айву промыть, просушить, разрезать на четвертинки. Разрезанные плоды поместить в большую кастрюлю с толстым дном, добавить сахар и жарить до карамелизации сахара в течение несколько минут. Добавить пол литра воды и пряности, убавить огонь и варить примерно 2 часа (если во время варки вы заметите, что сироп быстро густеет и начинает превращаться в желеобразную массу, снимайте его с огня; можно проварить сироп только 20 минут, а затем оставить на 1 час настаиваться). В итоге должен получиться очень густой ароматный сироп (за это время сироп должен увариться примерно на 1/3). Дать ему остыть, процедить (айву можно пустить на десерты или блюда) и смешать в банке подходящего объема с водкой. Банку плотно закрыть и оставить на месяц в тёмном прохладном месте для стабилизации вкуса. После наливку можно профильтровать и разлить в чистые бутылки. Выдержка приветствуется.

Наливка из айвы на водке «Делюкс»

1 кг спелых плодов айвы

0,5-0,7 л воды

150-400 г коричневого сахара

1 средняя палочка корицы

несколько кусочков мациса (мускатный цвет)

4 звёздочки бадьяна

щепотка шафрана

1 стручок ванили (16 г ванильного сахара, 2-3 ч. л. экстракта)

Приготовление аналогично предыдущему рецепту, только ваниль нужно добавлять непосредственно в бутылки.