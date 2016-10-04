Плоды груши необычайно медленно отдают свой вкус и аромат напитку, поэтому процесс мацерации порой затягивается на многие месяцы. После этого напиток нужно выдержать ещё хотя бы полгода-год, поэтому звездой дружеских застолий со своей наливкой вы станете не скоро. Но звездой вы станете, уж поверьте. Грушевая наливка стоит всех этих страданий, а кроме того, готовиться она очень просто. Это именно тот случай, когда быстро сделал и забыл.

Секретов здесь не много. В отличие от грушевого сидра или вина (а ещё из груши готовят потрясающий ликер, рецепты которого вы найдете в этой статье), наливки готовить не сложно. Есть, правда, несколько нюансов, которые следует учесть в процессе приготовления. К примеру, плоды груши быстро темнеют после контакта мякоти с кислородом. Потемневшие плоды дают не очень красивый напиток, поэтому проблему эту нужно решать. А решается она очень просто – разрезанные плоды достаточно обработать лимонным соком. Еще одна хитрость: чтобы груши быстро не темнели, резать их нужно не металлическим ножом, а керамическим или, если вы потомок Романовых, серебряным.

Также очень важно выбрать правильные груши. Это должны быть максимально сочные и ароматные плоды. Таковые может обеспечить, к примеру, груша сорта «Вильямс», которую зачастую и используют для приготовления алкогольных напитков. Её винно-сладкий вкус отлично раскрывается в напитках, гармонирует со специями и другими добавками, а слегка мускатный аромат завершает эту симфонию вкуса. Вместо «Вильямса» можно брать сорта «Оливье де Серр», «Любимица Клаппа» и т.д. Впрочем, устранить недостатки не подходящей груши мы можем специями или благородным алкоголем.

Наливка из груши на водке или белом роме

1 кг спелых груш типа «Вильямс»

1 л водки или белого рома

500 г светлого или коричневого сахара

кусочек свежего корня имбиря

Рецепт этот простой, но наименее интересный из представленных в этой статье.

Груши помыть, разрезать на половинки и убрать сердцевины с косточками, а затем нарезать на небольшие кусочки. Плоды можно немного сбрызнуть лимонным соком, чтобы они не потемнели. Уложить грушу на дно банки, засыпать сахаром, добавить очищенный и мелко нарезанный корень имбиря (по вкусу).

Залить всё водкой или светлым ромом (для экономии можно использовать часть водки и часть рома, к примеру, в пропорции 700/300). Банку плотно закрыть и отправить в тёмное прохладное место на срок от 1 до 6 месяцев. После этого слить наливку через несколько слоёв марли, профильтровать через вату и разлить в бутылки. Груши отжимать не рекомендуется, так как позже осветлить напиток будет очень сложно. Наливку следует выдержать минимум 5-6 месяцев.

Универсальный рецепт грушевой наливки

1 кг спелых груш типа «Вильямс»

1 л спирта 70% или 0,5 л водки и 0,5 л спирта

300-500 г сахара

100 г мёда

1-2 лимона

по вкусу: гвоздика, корица, кардамон, бадьян, ваниль

Подготовить лимонный сок, предварительно срезав с лимонов цедру без белой кожицы, и налить его в широкую миску. Груши промыть, разрезать на половинки. Половину половинок, уж извините за каламбур, не трогать, удалив только сердцевину, а у остатка плодов дополнительно срезать кожицу. Плоды нарезать на небольшие кусочки и сразу отправлять в миску с лимонным соком, чтобы предотвратить их потемнение. Переложить плоды вместе с лимонной цедрой в банку подходящего объема, добавить специи по вкусу (на выбор 1-2 звёздочки бадьяна, 3-4 коробочки кардамона, половинку ванили, 5-10 бутонов гвоздики, палочку корицы), мёд и залить всё спиртом 70% (разбавить по калькулятору или использовать смесь водки и спирта 50/50).

Для улучшения напитка вместо части десертной груши можно взять немного дички или кислых ароматных яблок. Наливка из яблок и груш или с добавлением дички обладает более интересным, полным вкусом, при этом не теряет в аромате.

Плотно закрытую банку следует оставить на солнечном подоконнике минимум на 5-6 месяцев, а лучше на год. После томительного ожидания ароматный настой следует слить через сито или несколько слоёв марли, а груши пересыпать 300-500 граммами сахара. Подождать 2-3 недели, пока сахар медленно превращается в сироп. Слить сироп (через плотную ткань), объединить его с ранее слитым настоем, при необходимости профильтровать. Подождать ещё 3 месяца, после чего разлить готовую наливку в бутылки и отправить на выдержку в течение ещё 6 месяцев.

Примечание к рецепту:

Выдержка здесь имеет решающее значение, поэтому жадничать не стоит. В качестве спиртовой основы можно использовать 0,5 л чистого спирта в смеси с 0,5 л коньяка, фруктового бренди или виски. Также можно поэкспериментировать и ускорить процесс приготовления наливки: груши смешать с простым сахарным сиропом (количество сахара по рецепту) и проварить на высокой температуре 5-15 минут, после чего остудить, а дальше действовать по рецепту. Правда может получиться «компотная» наливка без особых изысков.

Крошеный торт из «наливочных» фруктов и ягод Когда вы выбрасываете фрукты из-под наливки в мусорное ведро, где-то в мире плачет один ирландец, запивая свою печаль бутылкой виски. Не заставляйте страдать целую нацию – из любого фрукта или ягоды, которую вы использовали для приготовления наливки, можно приготовить потрясающий крошеный торт, аналог европейского рождественского хлеба. Для этого нам понадобится: 1 чашка (200-250 мл) «наливочных» фруктов или ягод (сейчас груши)

150 г просеянной муки

100 г сливочного масла (замороженного)

2 ст. л. сахарного песка

1 ст. л. ванильного сахара

½ ч. л. разрыхлителя для выпечки

2 ст. л. кокосовой стружки

2 ст. л. овсяных хлопьев

щепотка молотой корицы

форма для выпечки Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму для выпечки и пергамент, если вы его используйте, сливочным маслом. Нарежьте сильно замороженное масло на небольшие кусочки, добавьте к нему муку, разрыхлитель, сахар, ванильный сахар, кокосовую стружку, овсяные хлопья, корицу. Замешивайте тесто кончиками пальцев (как будто делаете мягкий массаж любимому человеку), чтобы не растопить масло и ваше тесто не превратилось в пластилин. Должно получиться крошеное тесто. В форму для выпечки переложите наши фрукты или ягоды, после чего сверху притрусите тонким слоем крошеного теста. На 25-30 минут в духовку, пока тесто не подрумянится. Готовый торт переложите на тарелку, добавьте по вкусу мороженое или взбитые сливки. Торт смакует как горячим, так и холодным. Испечь такой десерт можно с любыми «наливочными» фруктами: сливами, яблоками, вишней и даже ревенем. Перед тем, как класть фрукты в форму для выпечки, им можно слегка пересыпать сахаром, чтобы тот карамелизировался.

Еще один рецепт грушевой наливки с лимоном

0,75 кг спелых груш типа «Вильямс»

230 г сахара (белый или тростниковый)

250 мл спирта

250 мл водки

100 мл воды

1-2 лимона (только сок)

5-6 бутонов гвоздики

2 коробочки кардамона

1 палочка корицы

50-100 мл светлого рома

Груши хорошо промыть и нарезать на половинки. Убрать сердцевину, нарезать на небольшие дольки. Сбрызнуть подготовленную грушу соком 1-2 лимонов, чтобы она не потемнела. Переложить плоды в банку и пересыпать сахаром. Оставить банку на солнечном подоконнике на 2-3 дня, пока сахар превращается в сироп. Добавить специи и залить всё спиртом, водкой и водой. Банку плотно укупорить и оставить в тёмном прохладном месте на 3 месяца. После этого слить напиток через несколько слоёв марли или холщевую ткань, профильтровать через вату или кофейный фильтр. Добавить 50-100 мл светлого рома и разлить всё в бутылки. Выдержать грушевую наливку 3-6 месяцев и подавать к столу.