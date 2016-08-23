Ягоды ежевики – это природный мультивитаминный комплекс. В них содержится достаточное количество витаминов С, Е, Р, РР, К, провитамина А, витаминов группы В. Еще ежевика богата на натуральные антиоксиданты, биофлавоноиды, которые одновременно снимают воспаление, отёки и укрепляют стенки сосудов. Для сердечнососудистой системы эта ягода является лучшим помощником.
Считается, что наливки из ежевики обладают такими же целебными свойствами. Но есть у них еще одно весомое преимущество – они невероятно красивы, очень ароматны и имеют неповторимый ягодный вкус. Такой напиток есть настоящей усладой для вкусовых рецепторов женских и верным помощником для сердцееда. Для сердцееда ленивого, но терпеливого, потому как готовить ежевичные наливки в домашних условиях достаточно просто, но долго. Гораздо дольше ежевичных ликеров.
Простой рецепт ежевичной наливки на водке и спиртуЯгоды не должны быть переспевшими. Лучше всего для наливок подходит свежая ежевика, собранная в солнечный день – на такой ягоде в изобилии живут дикие дрожжи, необходимые для подбраживания. Лучшей алкогольной основой для наливки является коньяк или хорошо очищенный двойной самогон.
- 1 кг спелой ежевики
- 0,75 кг сахара
- 0,5 л водки/самогона/коньяка
- 0,25 л спирта
Ягоды ежевики промыть, откинуть на дуршлаг и высушить бумажными полотенцами. Переложить их в банку подходящего объема и пересыпать сахаром, хорошо перетрясти. Банку накрыть марлей и оставить в тёплом месте на 7-10 дней, чтобы ягоды отдала сок и слегка подбродили. Пару раз в день ягоды нужно перемешивать. Затем влить спирт, банку плотно закрыть и оставить на 10 дней в тёмном прохладном месте, не забывая каждый день перемешивать содержимое. Слить полученный настой, а ягоды залить водкой на 7 дней. Слить настой на водке и смешать его с настоем на спирту. Готовую наливку разлить по бутылкам и отправить на длительную выдержку, не менее шести месяцев.
Ежевичная наливка с мёдом
- 1 кг спелой ежевики
- 0,5 кг сахара
- 0,1 кг гречишного мёда
- 0,35 л водки/самогона/коньяка
- 0,5 л спирта
Ягоды промыть, откинуть на дуршлаг, высушить и переложить в большую банку, пересыпая сахаром. Подождать пару дней до полного растворения сахара, добавить мёд, водку и спирт. Банку хорошо потрясти, плотно закрыть и отправить на месяц на солнечный подоконник. По истечении этого времени слить наливку через сито и профильтровать через несколько слоёв марли. Подождать 1-2 недели, пока на дно банки выпадает осадок. Слить напиток с осадка, при желании профильтровать и разлить по бутылкам. Рекомендует полугодовая выдержка. При выпадении осадка наливку можно декантировать.
Наливка из ежевики на спирту с листьямиВ этом рецепте используются молодые листья ежевики, в которых содержится большое количество витамина С, дубильные вещества, минералы и антиоксиданты. В медицине листья используются как ранозаживляющее, противовоспалительное, вяжущее средство. Как и листья черной смородины, они сильно влияют на вкус напитка и, как правило, в лучшую сторону.
- 0,5 кг спелой ежевики
- 5 молодых листьев ежевики
- 2 бутона гвоздики
- ½ палочки корицы
- 250 г ароматного мёда
- 370 мл спирта
- 80 мл воды
Ежевику промыть, откинуть на дуршлаг, высушить и пересыпать в банку подходящего объема. Добавить листья ежевики, специи и залить всё мёдом. Подождать 3 дня до первых признаков брожения, после чего добавить воду и спирт. Настаивать ровно месяц в тёмном прохладном месте, после чего слить наливку через сито, профильтровать и в бутылку. В течение выдержки будет выпадать осадок, с которого напиток нужно деликатно сливать.
Наливка из ежевики на коньяке (с вином)
- 1 кг спелой ежевики
- 0,5 л красного вина
- 0,5 л коньяка
- 0,5 кг сахара
- 0,25-0,5 л воды
Ягоды промыть, высушить, переложить в банку и слегка помять, чтобы появился сок. Добавить вино и коньяк, банку плотно закрыть и отправить в тёмное прохладное место. Мацерация должна проходить около месяца. После этого ежевичный настой нужно слить через сито, профильтровать. Сварить из сахара и воды простой сироп, подождать, пока он остынет и добавить к настою. Наливку можно еще раз профильтровать и разлить по бутылкам. Готовый напиток лучше хранить в прохладном месте, к примеру, в подвале. Использовать исключительно для угощения слабого пола. Перед угощением наливку следует охладить.
А ещё ежевика хорошо сочетается с ромом…
Ежевичная наливка с ромом на водке №1
- 1 кг спелой ежевики
- 1 кг сахара
- 1 л водки
- 200 мл светлого рома
- сок 2 лимонов
- 2 ч.л. ванильного сахара
Ежевику промыть, просушить и переложить в банку. Добавить сахар и перемешать, банку накрыть марлей и оставить на солнечном подоконнике на 48 часов. Время от времени банку нужно встряхивать. Через двое суток сахар должен раствориться – полученный сироп нужно слить. Сироп перелить в небольшую банку, добавить половину водки, лимонный сок и ванильный сахар. Банку закрыть и спрятать от глаз долой. Оставшуюся ягоду залить второй половиной водки и подождать неделю. Слить настой через сито, профильтровать и объединить с заспиртованным сиропом. Добавить 200 мл светлого рома, хорошо перемешать, разлить по бутылкам и отправить на выдержку в течение 6 месяцев.
Ежевичная наливка с ромом на спирту№2
- 0,5 л ежевичного морса
- 0,1 л вишневого, малинового или клубничного морса
- 70 г сахара
- 50 мл рома (или анисового напитка*)
- 600 мл спирта
- 200-400 мл воды
- здесь имеется ввиду любой анисовый алкогольный напиток крепостью около 40%: анисовая настойка, восточный арак, турецкая ракы, греческий узо и т.д.
Из воды и сахара сварить простой сахарный сироп, остудить и перелить в двухлитровую банку. Добавить морс из ежевики и другой ягоды. Помешивая содержимое банки влить спирт. Добавить светлый ром или анисовый напиток (в оригинальном рецепте используется арак). Банку плотно закрыть и хранить в прохладном месте как можно дольше.
Подавать наливку к столу следует не ранее чем через 3 месяца выдержки. Фильтровать не обязательно, пить можно прямо с мякотью ягод.
В древнегреческой мифологии ежевика – это застывшая кровь титанов, поверженных в неравной битве с греческими богами.