Ягоды ежевики – это природный мультивитаминный комплекс. В них содержится достаточное количество витаминов С, Е, Р, РР, К, провитамина А, витаминов группы В. Еще ежевика богата на натуральные антиоксиданты, биофлавоноиды, которые одновременно снимают воспаление, отёки и укрепляют стенки сосудов. Для сердечнососудистой системы эта ягода является лучшим помощником.

Считается, что наливки из ежевики обладают такими же целебными свойствами. Но есть у них еще одно весомое преимущество – они невероятно красивы, очень ароматны и имеют неповторимый ягодный вкус. Такой напиток есть настоящей усладой для вкусовых рецепторов женских и верным помощником для сердцееда. Для сердцееда ленивого, но терпеливого, потому как готовить ежевичные наливки в домашних условиях достаточно просто, но долго. Гораздо дольше ежевичных ликеров.

Простой рецепт ежевичной наливки на водке и спирту

1 кг спелой ежевики

0,75 кг сахара

0,5 л водки/самогона/коньяка

0,25 л спирта

Ягоды не должны быть переспевшими. Лучше всего для наливок подходит свежая ежевика, собранная в солнечный день – на такой ягоде в изобилии живут дикие дрожжи, необходимые для подбраживания. Лучшей алкогольной основой для наливки является коньяк или хорошо очищенный двойной самогон.

Ягоды ежевики промыть, откинуть на дуршлаг и высушить бумажными полотенцами. Переложить их в банку подходящего объема и пересыпать сахаром, хорошо перетрясти. Банку накрыть марлей и оставить в тёплом месте на 7-10 дней, чтобы ягоды отдала сок и слегка подбродили. Пару раз в день ягоды нужно перемешивать. Затем влить спирт, банку плотно закрыть и оставить на 10 дней в тёмном прохладном месте, не забывая каждый день перемешивать содержимое. Слить полученный настой, а ягоды залить водкой на 7 дней. Слить настой на водке и смешать его с настоем на спирту. Готовую наливку разлить по бутылкам и отправить на длительную выдержку, не менее шести месяцев.

Ежевичная наливка с мёдом

1 кг спелой ежевики

0,5 кг сахара

0,1 кг гречишного мёда

0,35 л водки/самогона/коньяка

0,5 л спирта

Ягоды промыть, откинуть на дуршлаг, высушить и переложить в большую банку, пересыпая сахаром. Подождать пару дней до полного растворения сахара, добавить мёд, водку и спирт. Банку хорошо потрясти, плотно закрыть и отправить на месяц на солнечный подоконник. По истечении этого времени слить наливку через сито и профильтровать через несколько слоёв марли. Подождать 1-2 недели, пока на дно банки выпадает осадок. Слить напиток с осадка, при желании профильтровать и разлить по бутылкам. Рекомендует полугодовая выдержка. При выпадении осадка наливку можно декантировать.

Кстати, пчеловодам также известен ежевичный мёд. Он прозрачен как вода и очень вкусный. Его используют при лечении простудных заболевания и заболеваний почек.

Наливка из ежевики на спирту с листьями

0,5 кг спелой ежевики

5 молодых листьев ежевики

2 бутона гвоздики

½ палочки корицы

250 г ароматного мёда

370 мл спирта

80 мл воды

В этом рецепте используются молодые листья ежевики, в которых содержится большое количество витамина С, дубильные вещества, минералы и антиоксиданты. В медицине листья используются как ранозаживляющее, противовоспалительное, вяжущее средство. Как и листья черной смородины, они сильно влияют на вкус напитка и, как правило, в лучшую сторону.

Ежевику промыть, откинуть на дуршлаг, высушить и пересыпать в банку подходящего объема. Добавить листья ежевики, специи и залить всё мёдом. Подождать 3 дня до первых признаков брожения, после чего добавить воду и спирт. Настаивать ровно месяц в тёмном прохладном месте, после чего слить наливку через сито, профильтровать и в бутылку. В течение выдержки будет выпадать осадок, с которого напиток нужно деликатно сливать.

Наливка из ежевики на коньяке (с вином)

1 кг спелой ежевики

0,5 л красного вина

0,5 л коньяка

0,5 кг сахара

0,25-0,5 л воды

Ягоды промыть, высушить, переложить в банку и слегка помять, чтобы появился сок. Добавить вино и коньяк, банку плотно закрыть и отправить в тёмное прохладное место. Мацерация должна проходить около месяца. После этого ежевичный настой нужно слить через сито, профильтровать. Сварить из сахара и воды простой сироп, подождать, пока он остынет и добавить к настою. Наливку можно еще раз профильтровать и разлить по бутылкам. Готовый напиток лучше хранить в прохладном месте, к примеру, в подвале. Использовать исключительно для угощения слабого пола. Перед угощением наливку следует охладить.

А ещё ежевика хорошо сочетается с ромом…

Ежевичная наливка с ромом на водке №1

1 кг спелой ежевики

1 кг сахара

1 л водки

200 мл светлого рома

сок 2 лимонов

2 ч.л. ванильного сахара

Ежевику промыть, просушить и переложить в банку. Добавить сахар и перемешать, банку накрыть марлей и оставить на солнечном подоконнике на 48 часов. Время от времени банку нужно встряхивать. Через двое суток сахар должен раствориться – полученный сироп нужно слить. Сироп перелить в небольшую банку, добавить половину водки, лимонный сок и ванильный сахар. Банку закрыть и спрятать от глаз долой. Оставшуюся ягоду залить второй половиной водки и подождать неделю. Слить настой через сито, профильтровать и объединить с заспиртованным сиропом. Добавить 200 мл светлого рома, хорошо перемешать, разлить по бутылкам и отправить на выдержку в течение 6 месяцев.

Ежевичная наливка с ромом на спирту№2

0,5 л ежевичного морса

0,1 л вишневого, малинового или клубничного морса

70 г сахара

50 мл рома (или анисового напитка*)

600 мл спирта

200-400 мл воды

здесь имеется ввиду любой анисовый алкогольный напиток крепостью около 40%: анисовая настойка, восточный арак, турецкая ракы, греческий узо и т.д.

Из воды и сахара сварить простой сахарный сироп, остудить и перелить в двухлитровую банку. Добавить морс из ежевики и другой ягоды. Помешивая содержимое банки влить спирт. Добавить светлый ром или анисовый напиток (в оригинальном рецепте используется арак). Банку плотно закрыть и хранить в прохладном месте как можно дольше.

Подавать наливку к столу следует не ранее чем через 3 месяца выдержки. Фильтровать не обязательно, пить можно прямо с мякотью ягод.

В древнегреческой мифологии ежевика – это застывшая кровь титанов, поверженных в неравной битве с греческими богами.