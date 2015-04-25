Почти все формулировки описывающие наливки как отдельный алкогольный напиток не могут в полной мере описать их сущность. Для большинства это напиток, приготовленный без крепкого алкоголя, то есть исключительно за счёт естественного брожения. Тогда чем наливки отличаются от десертных или ликёрных плодово-ягодных вин, крепость и сладость которых почти всегда сопоставимы? Более того, зачем готовить этот напиток по очень примитивной технологии виноделия, если можно соблюсти все правила и получить продукт более высокого качества? Не понятно.

Впрочем, клубничные наливки народным способом готовить можно. Если вы прочтете статью о клубничных винах, то вам сразу станет понятно, что десертные и ликёрные их вариации не приносят большой радости их готовящим. Другое дело наливка, приготовленная изначально так, чтобы быть максимально крепкой, сладкой и насыщенно-клубничной. Посему начну я своё повествование именно с такого рецепта, где главными ингредиентами выступают всего лишь клубника и сахар. Ну а дальше рецепты будут становиться всё более интересными и изощренными…

Вино – не единственное, что мы предлагали вам приготовить из клубники. Не многим раньше написания этой статьи были предложены уникальные рецепты клубничных ликёров, а в этой статье мы учились готовить клубничный самогон.

Рецепт клубничной наливки без водки

2,2 кг спелой свежей клубники 800 г сахарного песка

В данном рецепте лучше использовать свежую клубнику, не замороженную, так как здесь нужны дикие дрожжи, обитающие на поверхности ягод. Но ягоды лучше помыть, чтобы избежать неприятных земляных привкусов. На выходе получается очень ароматный напиток крепостью не более 14%.

Помытые и очищенные от плодоножек ягоды нужно сложить в трехлитровую банку и пересыпать сахаром. Хорошенько перемешать, перевязать горлышко банки марлей в пару слоёв и поставить на 2-3 дня в темное теплое место (18-25°C). Когда ягода забродит (появится пена и кислый запах, будет слышно шипение), марлю нужно снять и на банку установить гидрозатвор или надеть резиновую перчатку с дырочкой в одном из пальцев (смотрим рецепт яблочного сидра, там хорошо описан процесс брожения). Бродит клубника от 2 до 4 недель. Во время брожения следует поддерживать температуру 22-27 градусов.

Когда напиток отбродит (перчатка сдуется, а гидрозатвор перестанет пускать пузыри), его нужно будет отфильтровать через несколько слоёв марли и отправить на недельку в прохладное место. Затем еще раз отфильтровать (можно через вату), разлить по чистым бутылкам и хранить в темном прохладном месте. Срок годности у такой наливки – 2-3 года.

Наливка из клубники “Польская”

1,2 кг спелой свежей клубники

1 л водки/спирта/самогона 40-50%

480 г сахарного песка

Это рецепт польской наливки из клубники, который на родине именуется как Likier Truskawkowy. В принципе, он мало чем отличается от клубничного ликера, только немного слаще и для его приготовления требуется гораздо больше времени. Он крепче предыдущей наливки, так как для его приготовления требуется водка. Кроме того, здесь очень важно соблюдать стерильность, поэтому тару лучше предварительно простерилизовать.

Клубнику помыть и очистить от плодоножек. Засыпать её в стерильную банку подходящего объема и залить водкой так, чтобы она полностью покрывала ягоды. Банку плотно закрыть и отправить в темное прохладное место на 1 неделю. Через неделю настой процедить, клубничную водку перелить в чистую тару и закупорить. Оставшуюся клубнику засыпать сахаром, хорошо перемешать и плотно закрыть крышкой. Хранить обе емкости нужно в темном прохладном месте не меньше 1 месяца.

Через месяц клубничный сироп отфильтровать, смешать с водкой и разлить готовую наливку по стерильным бутылкам. Бутылки хорошо закупорить и выдержать напиток еще несколько месяцев (сколько хватит терпения, можно закатать в банки и открыть к Новому Году). Засахаренную и спиртованную клубнику можно сразу же после отделения от сиропа добавлять в мороженое или к выпечке.

Наливка из клубники на спирту с ромом

2 кг спелой свежей клубники

750 г сахарного песка

0,5 л спирта

0,5 л светлого рома

веточка мяты

лимон

молотый перец чили

Клубнику промыть и освободить от плодоножек, разрезать ягоды пополам и переложить в банку подходящего объема. Добавить сахар, хорошо встряхнуть и оставить в таком виде на 3 дня в тёмном тёплом месте, не забывая каждый день банку встряхивать. За это время сахар должен превратиться в сироп, а клубника пустит сок и немного подбродит. По прошествии трёх дней добавить в банку веточку мяты, 2-3 ломтика лимона (можно лайма) и щепотку перца чили. Залить спирт, банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 10 дней. Банку желательно периодически встряхивать.

Когда подойдёт указанный срок, продукт мацерации на спирту нужно аккуратно слить через сито в чистую банку. Оставшуюся клубнику залить ромом и оставить в тёмном прохладном месте ещё на 2 недели. Слить второй настой через сито, смешать с первым, отфильтровать через кофейные фильтры или вату, а затем разлить в чистые бутылки. Хранить наливку нужно в тёмно прохладном месте. Выдержка от полугода. Срок годности не ограничен.

Клубничная наливка с бузинным цветом

1 кг свежей клубники

12 зонтиков цветков бузины

8 листиков свежей мяты

0,7 л водки/спирта/самогона 40-50%

0,8 кг сахара

Интересный экспериментальный рецепт. Результат: невероятно вкусная наливка с потрясающим весенним ароматом, который даже в самый суровый зимний вечер напомнит о солнечных днях мая. Принцип приготовления тот же, что и для польской наливки, только сроки другие. А вообще это очень вкусно!

Сначала простерилизуйте банку подходящего объема (для данных пропорций 3 л в самый раз). На дно поместите цветки бузины и мяту, а сверху промытую целую клубнику без плодоножек. Залейте всё водкой или разбавленным спиртом/самогоном так, чтобы полностью покрыть клубнику. Банку плотно закройте и оставьте в тёмном прохладном месте на 2-3 месяца. Когда подойдёт срок, слейте настой через сито, а клубнику с цветами и мятой засыпьте сахаром. Банку снова плотно закройте и оставьте в тёмном прохладном месте на 2-3 недели, пока сахар полностью не растворится. Банку периодически можно встряхивать. Слейте полученные сироп через сито или несколько слоёв марли, объедините его с настоем, слитым ранее, профильтруйте через вату или кофейные фильтры и разлейте в чистые бутылки. Пить наливку можно уже через месяц.