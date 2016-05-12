Нижеизложенные рецепты можно отнести, как к наливкам, так и к ликерам. Принципиальной разницы в данном конкретном случае не вижу. Точно наливкой является напиток, приготовленный без дрожжей, с вишней. Ягоды лучше брать спелыми, но не переспевшими. Однозначно для напитков подходит шелковица красная и в большей степени черная. Белая просто потеряется, ведь вкус у неё не такой яркий. В остальном руководствуйтесь здравым смыслом и проверенными рецептами.

Отмыть руки и одежду от сока черных тутовых ягод поможет сок белой или зеленой шелковицы. Также поможет щавель или лимон.

Наливка из шелковицы классическая

800 мл шелковицы (по объему)

750 мл водки/коньяка/самогона

250 мл воды

300 г сахара

Срок хранения: 3 года в тёмном прохладном месте.

Поместить тутовые ягоды в двухлитровую банку, залить алкогольной основой (коньяк предпочтителен). Из воды и сахара приготовить простой сахарный сироп и добавить к настою. Банку плотно укупорить и поставить в темное прохладное место. Неделю содержимое нужно каждый день интенсивно взбалтывать. После, оставить наливку на 2-3 месяца в покое. Готовый напиток процедить, при необходимости профильтровать. Разлить по бутылкам. Перед дегустацией рекомендуется наливку выдержать в течение 6 месяцев.

Не всегда тутовая ягода дает напиток насыщенного вкуса. Именно поэтому многие рецепты шелковичных вин, ликеров, настоек и наливок предполагают специи. На своё усмотрение можете добавить ваниль, душистый перец, гвоздику, корицу и т.д. Также можно добавить немного цедры лимона.

Тутовая наливка на джине

450 г ягод шелковицы

750 мл джина/водки

150 г сахарной пудры

1 горсть жареного миндаля

В целом, называть это напиток наливкой можно с натяжкой. Скорее это ликер, причем технология его приготовления очень похожа на рецептуру многим известного тернового джина , который можно смело назвать классикой жанра, ликерного жанра.Срок хранения: 3 года в тёмном прохладном месте.

Смешать все ингредиенты в банке подходящего объема, плотно укупорить. Поставить банку в тёмное прохладное место на 2-3 месяца. Раз в несколько дней содержимое нужно интенсивно перемешивать до полного растворения сахарной пудры. После, готовую наливку/ликер из шелковицы нужно процедить через сито или марлю, при необходимости профильтровать. Перед розливом наливки по бутылкам рекомендуется попробовать напиток и подсластить, если он окажется недостаточно сладким. После розлива по бутылкам дайте напитку отдохнуть недельку-другую и можете приступать к дегустации.

Наливка шелковичная «Вишневая», без водки

1 кг спелой шелковицы

2 кг спелой вишни

800 г сахара

250 мл чистой воды

По пропорциям ингредиентов напиток можно скорее называть вишневой наливкой «Шелковичный», но раз у нас тут статья про тутовые наливки… Технология очень схожа с приготовлением шелковичного вина , так что возьмите на заметку.Срок хранения: 3 года в тёмном прохладном месте.

Все ягоды хорошо промыть и просушить. Убрать косточки и черенки у вишни, у ягод шелковицы – черенки. Насыпать небольшое количество сахара в банку и горсть ягод. Повторять процедуру до тех пор, пока не закончатся ингредиенты. Добавить чистой воды и перевязать горлышко банки марлей. Следует учитывать, что во время брожения наливка будет пениться и подниматься, поэтому банка не должна быть заполнена под самое горлышко. В идеале это ёмкость объёмом 4 л. Через 2-3 дня содержимое банки должно забродить. Нужно убрать марлю и установить гидрозатвор или медицинскую перчатку с дыркой в одном из пальцев.

Поставить наливку под гидрозатвором в тёмное тёплое место до тех пор, пока напиток полностью не отбродит: гидрозатвор перестанет пускать пузыри, перчатка опадёт. Аккуратно перелейте наливку в чистую ёмкость, плотно укупорьте и поставьте на солнце на пару дней. После, процедите напиток через сито. Повторите процедуру, но в сито положите немного ваты или хлопковой ткани для фильтрации. Разлейте готовый напиток в чистые бутылки. Наливка из шелковицы и вишни без дрожжей готова!