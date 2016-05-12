Нижеизложенные рецепты можно отнести, как к наливкам, так и к ликерам. Принципиальной разницы в данном конкретном случае не вижу. Точно наливкой является напиток, приготовленный без дрожжей, с вишней. Ягоды лучше брать спелыми, но не переспевшими. Однозначно для напитков подходит шелковица красная и в большей степени черная. Белая просто потеряется, ведь вкус у неё не такой яркий. В остальном руководствуйтесь здравым смыслом и проверенными рецептами.
Наливка из шелковицы классическая
- 800 мл шелковицы (по объему)
- 750 мл водки/коньяка/самогона
- 250 мл воды
- 300 г сахара
Поместить тутовые ягоды в двухлитровую банку, залить алкогольной основой (коньяк предпочтителен). Из воды и сахара приготовить простой сахарный сироп и добавить к настою. Банку плотно укупорить и поставить в темное прохладное место. Неделю содержимое нужно каждый день интенсивно взбалтывать. После, оставить наливку на 2-3 месяца в покое. Готовый напиток процедить, при необходимости профильтровать. Разлить по бутылкам. Перед дегустацией рекомендуется наливку выдержать в течение 6 месяцев.
Тутовая наливка на джинеВ целом, называть это напиток наливкой можно с натяжкой. Скорее это ликер, причем технология его приготовления очень похожа на рецептуру многим известного тернового джина, который можно смело назвать классикой жанра, ликерного жанра.
- 450 г ягод шелковицы
- 750 мл джина/водки
- 150 г сахарной пудры
- 1 горсть жареного миндаля
Смешать все ингредиенты в банке подходящего объема, плотно укупорить. Поставить банку в тёмное прохладное место на 2-3 месяца. Раз в несколько дней содержимое нужно интенсивно перемешивать до полного растворения сахарной пудры. После, готовую наливку/ликер из шелковицы нужно процедить через сито или марлю, при необходимости профильтровать. Перед розливом наливки по бутылкам рекомендуется попробовать напиток и подсластить, если он окажется недостаточно сладким. После розлива по бутылкам дайте напитку отдохнуть недельку-другую и можете приступать к дегустации.
Наливка шелковичная «Вишневая», без водкиПо пропорциям ингредиентов напиток можно скорее называть вишневой наливкой «Шелковичный», но раз у нас тут статья про тутовые наливки… Технология очень схожа с приготовлением шелковичного вина, так что возьмите на заметку.
- 1 кг спелой шелковицы
- 2 кг спелой вишни
- 800 г сахара
- 250 мл чистой воды
Все ягоды хорошо промыть и просушить. Убрать косточки и черенки у вишни, у ягод шелковицы – черенки. Насыпать небольшое количество сахара в банку и горсть ягод. Повторять процедуру до тех пор, пока не закончатся ингредиенты. Добавить чистой воды и перевязать горлышко банки марлей. Следует учитывать, что во время брожения наливка будет пениться и подниматься, поэтому банка не должна быть заполнена под самое горлышко. В идеале это ёмкость объёмом 4 л. Через 2-3 дня содержимое банки должно забродить. Нужно убрать марлю и установить гидрозатвор или медицинскую перчатку с дыркой в одном из пальцев.
Поставить наливку под гидрозатвором в тёмное тёплое место до тех пор, пока напиток полностью не отбродит: гидрозатвор перестанет пускать пузыри, перчатка опадёт. Аккуратно перелейте наливку в чистую ёмкость, плотно укупорьте и поставьте на солнце на пару дней. После, процедите напиток через сито. Повторите процедуру, но в сито положите немного ваты или хлопковой ткани для фильтрации. Разлейте готовый напиток в чистые бутылки. Наливка из шелковицы и вишни без дрожжей готова!