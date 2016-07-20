Чтобы приготовить классную наливку из яблок придётся подождать. Яблоки очень долго раскрываются в напитках, но результат, как правило, того стоит. Не скажу, что плоды эти идеальны для приготовления настоек, ликеров и наливок. Хорошие вина или дистилляты из яблок получить куда проще, чем сделать достойный продукт мацерации. Но нет ни чего невозможного. Нужны лишь спелые, сочные, яркие плоды, интересный рецепт и по-прежнему много терпения.

Мы уже готовили из яблок и будем готовить ещё: настойки – вкусно, но брутально

ликеры – вкусно, но непредсказуемо

вина – вкусно, но не просто

самогон – вкусно, но ещё сложнее

кальвадос – еще вкуснее, но ещё сложнее

Пора пробовать наливки. Это точно будет вкусно, это будет не сложно, но это будет долго как ни когда. Зато интересно, потому что в этой статье собраны самые неожиданные рецепты, с самыми неожиданными ингредиентами. Это нужно пробовать.

Для приготовления наливок потребуются очень яркие яблоки, а это, как мы знаем, сорта поздние. Есть гипотеза, что из красных яблок напитки получаются лучше, чем из зеленых. Но это лишь гипотеза. Полагайтесь на свой вкус и обоняние. Особенно обоняние. Очень подходят райские яблочки. Во всех рецептах будет использовать спирт – достойный напиток получится лишь в процессе длительной и интенсивной мацерации, в которой задействован спирт определенной крепости. Самый оптимальный вариант, как и для большинства настоек/наливок/ликеров, это спирт крепостью 70%.

Наливка из яблок «Пряная»

1 кг спелых яблок

1 л спирт 70%

450 г сахара

450 мл воды

8 бутонов гвоздики

3 см палочки корицы

1 стручок ванили

Яблоки помыть, убрать черенки, порезать небольшими дольками и избавить от косточек. Переложить в банку подходящего объема, добавить все специи (ванильный стручок можно заменить экстрактом ванили – 1 ч.л., или ванильным сахаром – 10-15 г) и залить 70% спиртом. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном тёплом месте на шесть недель. Затем слить получившийся настой и убрать его на хранение в герметичной ёмкости.

Оставшиеся яблоки пересыпать 450 граммами сахара и оставить в тёмном месте на неделю, не забывая каждый день банку встряхивать. Сцедить сироп и смешать его с настоем из яблок и специй. Профильтровать наливку через мелкое сито, затем через ватный или кофейный фильтр и разлить по бутылкам. Запаситесь терпением – фильтровать придётся долго. Наливка получается достаточно крепкой, поэтому добавить к ней 450 мл воды (вы можете добавить больше или меньше по вкусу). Разлить готовый напиток по бутылкам на выдержку в течении 6-ти месяцев. Раньше откупоривать бутылки не рекомендую.

Яблочная наливка «Особо пряная»

10 крупных, очень спелых яблок

1,5 пищевого спирта 95,6% На каждые 3 л яблочного сока: 700 г сахара

6 г корицы

3 г кориандра

1,5 г гвоздики

1,5 г аниса

12,5 г горького миндаля

Яблоки помыть, высушить, убрать черенки. Натереть плоды на крупной терке и сложить жмых с соком в большую кастрюлю, которую нужно накрыть крышкой и оставить в покое на 1-2 часа. Затем следует отжать сок из жмыха через марлю или холщевый мешочек. Всю процедуру получения сока можно заменить соковыжималкой, если такая оказалась под рукой. Полученный сок перелить в банку подходящего объема, добавить сахар и специи с перерасчетом на количество сока, залить спирт. Настаивать наливку следует на солнечном подоконнике минимум 2 недели. Готовый напиток процедить, отфильтровать и разлить по бутылкам. Выдерживать как можно дольше.

Яблочная наливка с мёдом и лимоном

1 кг спелых яблок

2 ароматных лимона

1 л спирта 60-70%

300 мл воды

320 г свежего мёда

Наливка готовится год, но результат стоит ожиданий. Если есть возможность и доверие к моей персоне – готовьте сразу большую партию напитка.

Яблоки помыть и нарезать на мелкие кусочки, избавившись от черенков и косточек. С лимонов снять цедру и добавить её к нарезанным яблокам (можно добавить немного сока из этих лимонов). Переложить всё в банку подходящего объема и залить спиртом 60-70% и водой. Мацерация должна проходить в тёмном прохладном месте около 3-х месяцев. Затем настой процедить через сито, добавить в него мёд, хорошо перемешать и оставить ещё на 3 месяца, но на этот раз в тёплом тёмном месте. После этого готовую наливку аккуратно слить с осадка, профильтровать и разлить по бутылкам. На старение рекомендуется отвести 6 месяцев.

Наливка из яблок с айвой и изюмом

200 г нарезанных яблок

200 г айвы

500 мл спирта 95%

400 мл воды

200 г сахара

100 г изюма

Яблоки помыть и нарезать мелкими дольками. Также поступить и с айвой. Положить яблоки и айву по 200 г в банку подходящего объема, добавить изюм и залить спиртом. Дать настояться фруктам на спирту шесть недель. После этого срока процедить настой через сито и отставить его на хранение в герметичной таре. Фрукты засыпать сахаром и подождать ещё неделю-две, периодически встряхивая банку. Затем влить в банку 2 стакана воды, перемешать и слить ароматный сироп через сито. Смешать сироп с настоем, профильтровать и разлить по бутылкам. Готовой наливке достаточно 2-4 недель выдержки, но лучше подождать пару месяцев.

Яблочная наливка с апельсинами

1 кг яблок

0,5 кг апельсинов

4 ст.л. сушеной лимонной травы

1 л спирта 60%

300 г сахара

300 мл воды

1 палочка корицы

5 бутонов гвоздики

Из сахара и воды предварительно сделать простой сироп – растворить сахар в тёплой воде. Яблоки помыть, высушить и нарезать маленькими дольками, избавившись от черенков и косточек. Апельсины хорошо помыть и протереть жесткой тканью, а затем нарезать небольшими ломтиками. Положить фрукты в банку подходящего объема, добавить специи, лимонную траву, залить всё спиртом и ранее приготовленным сиропом. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном тёплом месте на 3 месяца. Затем наливку процедить, профильтровать и разлить по бутылкам. Выдерживать её нужно минимум 6 месяцев – вкус и аромат раскрываются очень долго.

Бонусная наливка на яблочных косточках

1 стакан яблочных косточек

250 мл спирта 95%

500 мл воды

350 г сахара

Экспериментальный рецепт для тех, кто любит всё, абсолютно всё пускать в ход. В последнее время такой подход практикует дон Помазан, наш автор. Бери на заметку ;)

Из сахара и воды сварить сироп. Косточки сложить в банку и залить их спиртом с сиропом. Дать постоять наливке в тёмном прохладном месте полтора месяца. Банку периодически нужно встряхивать. Процедить наливку через сито и разлить по бутылкам из тёмного стекла. Выдерживать эту наливку следует минимум 3 месяца, но чем дольше, тем лучше. Пить в небольших количествах для поддержания здоровья.

В косточках яблок содержится много полезного, в том числе приличная доза йода. Но в них также содержится гликозид амигдалина, который, как известно, в желудке расщепляется с выделением синильной кислоты. Об этом сильнодействующем яде мы тут на Ромовом говорим часто, в том числе о нейтрализации этого яда сахаром, нагревом и т.д. В общем, о возможном вреде я предупреждаю и снимаю с себя ответственность, но вы опирайтесь на здравый смысл. Пока ни кто из моего круга общения не пострадал от напитков, которые предположительно содержали амигдалин.

По статистике, каждое второе плодовое дерево на нашей планете – яблоня, а после этой статьи каждая вторая наливка – яблочная…