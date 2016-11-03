Наливку из шиповника в домашних условиях под силу сделать практически каждому! Все, что для этого нужно – спелый, свежий, недавно собранный шиповник. Сушеная ягода для всех трех приведенных ниже рецептов не подойдет – из нее лучше сделать настойку, о которой у нас есть отдельная статья, в ней же, кстати, приведен способ приготовления простейшей шиповниковой наливки. Сегодня же мы обсудим рецепты более интересные – шиповниковых наливок с айвой, с мятой и с пряностями. Все они будут делаться на алкогольной основе – наливка из шиповника без водки или спирта это не наливка, а вино (кстати, очень вкусное!), о котором мы в будущем напишем отдельную статью. В общем, приступим!

Наливка из шиповника в домашних условиях – с айвой и медом

Свежий шиповник – 1 кг;

Свежая, полностью спелая айва – 1 кг;

Мед жидкий – 600 г (можно взять меньше);

Спирт 96° – 1.5 литра;

Вода – 1.5 литра;

Стручок ванили – 1 штука.

Айва – вообще крайне ароматный фрукт, отлично подходящий для различных алкогольных напитков! Да что там напитков – совсем недавно ваш покорный слуга готовил плов с айвой, который был признан дегустаторами весьма необычным, но удивительно вкусным и ароматным. Но мы отвлекаемся. Для наливки нужно:

В этот рецепт можно добавить корицу, гвоздику, мускат или другие пряности, если нет меда – его можно заменить простым сахаром или сиропом агавы – если таковой случайно завалялся у вас в кладовке.

Подбраживание плодов в данном случае не применяется, поэтому шиповник и айву мы тщательно моем. С шиповника также лучше срезать заднюю часть и стебельки, но можно оставить его и целым, если лень возиться. Айву освободить от сердцевины с косточками, порезать кубиками по 2-3 см. Стручок ванили разрезать на несколько частей. Шиповник, айву и ваниль укладываем в банку, добавляем весь спирт и пол литра обычной не кипяченой чистой воды. Плотно закрыть и отправить в темное теплое место для настаивания, ежедневно встряхивая в банку. Через 3-4 недели настойка готова. Ее нужно слить в другую банку, добавить мед или сахар, тщательно размешать и отставить в сторонку. Шиповник и айву, оставшиеся в банке, заливаем теплой водой и оставляем на 2-3 дня, чтобы вытянуть из плодов остатки спирта и вкусоароматических соединений. После этого воду сливаем, а жмых выбрасываем – он больше не нужен. Смешиваем обе полученные жидкости. Пробуем. Если напиток вышел крепковатым (при соблюдении пропорций его расчетная крепость на данном этапе выйдет примерно 30-35 градусов), добавьте немного воды. Также наливку можно подсластить по вкусу.

Выдерживать продукт рекомендуется в темном прохладном месте не меньше месяца. Только после этого он фильтруется через ватный фильтр и бутылируется. Ну или сразу выпивается – там уж у кого какой аппетит.

Шиповниковая наливка с мятой и ромашкой

Шиповник – 1 кг;

Спирт 96° – 0.7 литра;

Вода – 1 литр;

Мёд (желательно прозрачный) – 0.5 литра;

Гвоздика – 5 бутончиков;

Сушеная мята и цветки ромашки – по одной столовой ложке.

Интересный рецепт, в котором используется метод криодеструкции, или, если не ругаться – подмораживания плодов шиповника. Цель – размягчить ягоды, разрушить пектины, замутняющие напиток, освободить содержащиеся в шиповнике сахара. Так же поступают, например, с рябиной, из которой делают чудесный рябиновый ликер – очень рекомендую! Если вы собирали ягоды после первых заморозков – в криодеструкции, естественно, нет необходимости.

К ингредиентам, как и в предыдущем рецепте, можно добавить корицу, ваниль, мускат, а также – мёд заменить сахаром, при отсутствии иных вариантов.

Шиповник вымыть, обсушить и выдержать в морозилке сутки. Разморозить ягоды, добавить к ним мяту, ромашку и специи, поместить все в банку подходящего объема и доверху залить спиртом. Отставить в темное место, ежедневно встряхивать. Готовится настойка 4-6 недель. После этого ее нужно слить, жмых хорошенько отжать через марлю или тряпочку. Из воды и меда сделать медовый сироп. Варить его нужно на медленном огне, постоянно помешивая и не давая жидкости закипать. Сироп остудить и смешать с настойкой. Дать напитку отстояться еще как минимум неделю, не тревожа его попусту – за это время в наливке выпадет осадок и жидкость можно будет аккуратно декантировать с помощью трубочки, значительно упростив его фильтрацию. При надобности наливку профильтровать и попробовать. На данном этапе ее можно развести водой или подсластить по вкусу. Почти готовая шиповниковая наливка должна отдыхать по меньшей мере 2 месяца – за это время ее вкус полностью раскроется, не совсем родственные ароматы шиповника и трав «подружатся» между собой. Не пренебрегайте выдерживанием, это очень важно!

Через 2 месяца готовую наливку из шиповника по необходимости повторно профильтровать и всё – она готова к дегустации!

Шиповник на коньяке с пряностями

Шиповник – 1 кг;

Водка – ¾ литра;

Коньяк – ¼ литра;

Мед (лучше всего акациевый) – примерно 400 граммов;

Гвоздика – 2 бутончика;

Палочка корицы – 2 см;

Кардамон – 2 коробочки.

Ягоды шиповника отлично сочетаются с бренди! Нам подойдет любой бренди или коньяк сносного качества – такой, который не страшно выпить и в чистом виде. Не волнуйтесь, коньяка нужно немного – всего полбутылки, остальной объем наливки – обычная водка.

Готовится эта наливка куда проще, чем две предыдущие. Берем подготовленный шиповник и специи, укладываем в банку, заливаем водкой и коньяком, плотно закрываем и настаиваем не менее полутора месяцев в темном теплом месте. По прошествии этого времени жидкость сливаем, ягоды отжимаем и выбрасываем. В настойку постепенно добавляем мёд, размешиваем и пробуем – она должна быть довольно сладкой. В этом рецепте мёд сахаром лучше не заменять! Когда сладость напитка вас устроила – отставляем его еще на 3-4 недели в темное место. После этого наливку нужно достать и тщательно отфильтровать через ватный или бумажный фильтр. Все, готово!

В домашних условиях наливки из шиповника практически в 100% случаев получаются очень вкусными и ароматными. Такой напиток – отличная замена шиповниковому отвару, так как в алкоголе эта витаминная ягода сохраняет куда больше аскорбиновой кислоты и других полезных веществ. В общем, шиповниковая наливочка – идеальное средство на зиму, и общеукрепляющее, и согревающее, и веселящее – куда ж без этого!