Наливку из шиповника в домашних условиях под силу сделать практически каждому! Все, что для этого нужно – спелый, свежий, недавно собранный шиповник. Сушеная ягода для всех трех приведенных ниже рецептов не подойдет – из нее лучше сделать настойку, о которой у нас есть отдельная статья, в ней же, кстати, приведен способ приготовления простейшей шиповниковой наливки. Сегодня же мы обсудим рецепты более интересные – шиповниковых наливок с айвой, с мятой и с пряностями. Все они будут делаться на алкогольной основе – наливка из шиповника без водки или спирта это не наливка, а вино (кстати, очень вкусное!), о котором мы в будущем напишем отдельную статью. В общем, приступим!
Наливка из шиповника в домашних условиях – с айвой и медомАйва – вообще крайне ароматный фрукт, отлично подходящий для различных алкогольных напитков! Да что там напитков – совсем недавно ваш покорный слуга готовил плов с айвой, который был признан дегустаторами весьма необычным, но удивительно вкусным и ароматным. Но мы отвлекаемся. Для наливки нужно:
- Свежий шиповник – 1 кг;
- Свежая, полностью спелая айва – 1 кг;
- Мед жидкий – 600 г (можно взять меньше);
- Спирт 96° – 1.5 литра;
- Вода – 1.5 литра;
- Стручок ванили – 1 штука.
В этот рецепт можно добавить корицу, гвоздику, мускат или другие пряности, если нет меда – его можно заменить простым сахаром или сиропом агавы – если таковой случайно завалялся у вас в кладовке.
- Подбраживание плодов в данном случае не применяется, поэтому шиповник и айву мы тщательно моем. С шиповника также лучше срезать заднюю часть и стебельки, но можно оставить его и целым, если лень возиться. Айву освободить от сердцевины с косточками, порезать кубиками по 2-3 см. Стручок ванили разрезать на несколько частей.
- Шиповник, айву и ваниль укладываем в банку, добавляем весь спирт и пол литра обычной не кипяченой чистой воды. Плотно закрыть и отправить в темное теплое место для настаивания, ежедневно встряхивая в банку.
- Через 3-4 недели настойка готова. Ее нужно слить в другую банку, добавить мед или сахар, тщательно размешать и отставить в сторонку.
- Шиповник и айву, оставшиеся в банке, заливаем теплой водой и оставляем на 2-3 дня, чтобы вытянуть из плодов остатки спирта и вкусоароматических соединений. После этого воду сливаем, а жмых выбрасываем – он больше не нужен.
- Смешиваем обе полученные жидкости. Пробуем. Если напиток вышел крепковатым (при соблюдении пропорций его расчетная крепость на данном этапе выйдет примерно 30-35 градусов), добавьте немного воды. Также наливку можно подсластить по вкусу.
Выдерживать продукт рекомендуется в темном прохладном месте не меньше месяца. Только после этого он фильтруется через ватный фильтр и бутылируется. Ну или сразу выпивается – там уж у кого какой аппетит.
Шиповниковая наливка с мятой и ромашкойИнтересный рецепт, в котором используется метод криодеструкции, или, если не ругаться – подмораживания плодов шиповника. Цель – размягчить ягоды, разрушить пектины, замутняющие напиток, освободить содержащиеся в шиповнике сахара. Так же поступают, например, с рябиной, из которой делают чудесный рябиновый ликер – очень рекомендую! Если вы собирали ягоды после первых заморозков – в криодеструкции, естественно, нет необходимости.
- Шиповник – 1 кг;
- Спирт 96° – 0.7 литра;
- Вода – 1 литр;
- Мёд (желательно прозрачный) – 0.5 литра;
- Гвоздика – 5 бутончиков;
- Сушеная мята и цветки ромашки – по одной столовой ложке.
К ингредиентам, как и в предыдущем рецепте, можно добавить корицу, ваниль, мускат, а также – мёд заменить сахаром, при отсутствии иных вариантов.
- Шиповник вымыть, обсушить и выдержать в морозилке сутки.
- Разморозить ягоды, добавить к ним мяту, ромашку и специи, поместить все в банку подходящего объема и доверху залить спиртом. Отставить в темное место, ежедневно встряхивать.
- Готовится настойка 4-6 недель. После этого ее нужно слить, жмых хорошенько отжать через марлю или тряпочку.
- Из воды и меда сделать медовый сироп. Варить его нужно на медленном огне, постоянно помешивая и не давая жидкости закипать. Сироп остудить и смешать с настойкой.
- Дать напитку отстояться еще как минимум неделю, не тревожа его попусту – за это время в наливке выпадет осадок и жидкость можно будет аккуратно декантировать с помощью трубочки, значительно упростив его фильтрацию.
- При надобности наливку профильтровать и попробовать. На данном этапе ее можно развести водой или подсластить по вкусу.
- Почти готовая шиповниковая наливка должна отдыхать по меньшей мере 2 месяца – за это время ее вкус полностью раскроется, не совсем родственные ароматы шиповника и трав «подружатся» между собой. Не пренебрегайте выдерживанием, это очень важно!
Через 2 месяца готовую наливку из шиповника по необходимости повторно профильтровать и всё – она готова к дегустации!
Шиповник на коньяке с пряностямиЯгоды шиповника отлично сочетаются с бренди! Нам подойдет любой бренди или коньяк сносного качества – такой, который не страшно выпить и в чистом виде. Не волнуйтесь, коньяка нужно немного – всего полбутылки, остальной объем наливки – обычная водка.
- Шиповник – 1 кг;
- Водка – ¾ литра;
- Коньяк – ¼ литра;
- Мед (лучше всего акациевый) – примерно 400 граммов;
- Гвоздика – 2 бутончика;
- Палочка корицы – 2 см;
- Кардамон – 2 коробочки.
Готовится эта наливка куда проще, чем две предыдущие. Берем подготовленный шиповник и специи, укладываем в банку, заливаем водкой и коньяком, плотно закрываем и настаиваем не менее полутора месяцев в темном теплом месте. По прошествии этого времени жидкость сливаем, ягоды отжимаем и выбрасываем. В настойку постепенно добавляем мёд, размешиваем и пробуем – она должна быть довольно сладкой. В этом рецепте мёд сахаром лучше не заменять! Когда сладость напитка вас устроила – отставляем его еще на 3-4 недели в темное место. После этого наливку нужно достать и тщательно отфильтровать через ватный или бумажный фильтр. Все, готово!
В домашних условиях наливки из шиповника практически в 100% случаев получаются очень вкусными и ароматными. Такой напиток – отличная замена шиповниковому отвару, так как в алкоголе эта витаминная ягода сохраняет куда больше аскорбиновой кислоты и других полезных веществ. В общем, шиповниковая наливочка – идеальное средство на зиму, и общеукрепляющее, и согревающее, и веселящее – куда ж без этого!