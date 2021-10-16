Приветствую тебя, дорогой читатель! Сегодня мы поговорим о традиционном для России и Украины алкогольном напитке. У него смешное название «спотыкач» и достаточно хорошая крепость (около 30%). Собственно, именно благодаря ей наливка и получила свое название: выпив несколько рюмок, уже сложно ходить прямо.

Одно из достоинств этого напитка – это простота его приготовления. Сделать его можно в домашних условиях самостоятельно, да и набор ингредиентов совсем незатейливый. Поэтому сегодня мы еще рассмотрим рецепты спотыкача на основе различных ягод и фруктов.

Исторические сведения

Впервые спотыкач упоминался еще в XVIII веке. В основном его готовили женщины, одна хозяйка могла делать сразу несколько видов напитка, так как ингредиенты для него (ягоды, фрукты, мед) были доступными. Из-за сладкого вкуса его также считали подходящим для дам, хотя и крепость у него оставалась довольно высокой.

Из Российской империи спотыкач перешел и в Советский союз, где его изготовление приобрело промышленные масштабы (его делали на заводах). Его даже экспортировали в другие страны. Сейчас готовый спотыкач тоже можно встретить на полках российских алкогольных магазинов.

В чем отличие Спотыкача от настойки

Как и с чем пить Спотыкач

Классический спотыкач, как и обычная настойка или наливка, делается на основе фруктов и ягод. Но главное отличие состоит в том, что для этого напитка и сырье, и спиртовую составляющую (самогон) подвергают термической обработке. Также он получается достаточно сладким, похожим по вкусу на ликер. К тому же чтобы приготовить спотыкач, используют мед, именно он снижает резкость вкуса.Пить спотыкач рекомендуется охлажденным, небольшими порциями (по 50-100 мл). Теплым он может иметь слишком сладкий и приторный вкус. Чаще всего спотыкач подают к десертам, но им вполне можно запивать и основные блюда – например, мясные.

Не стоит слишком увлекаться этим напитком. Несмотря на то что он имеет приятный вкус и не сразу затуманивает сознание, спотыкач может принести неожиданное опьянение и нарушить координацию движений, что само по себе травмоопасно.

Можно ли приобрести в готовом виде

Спотыкач продается в обычных магазинах, в отделе алкоголя, либо в алкомаркетах. Он имеет высокую крепость, и потому продажа ограничена по времени (в регионах РФ действует такое ограничение – покупать алкоголь ночью нельзя). Готовый спотыкач может иметь разный вкус – в зависимости от того, что было взято в качестве основного ингредиента.

Одна из популярных марок – это Кукушечка. Ее готовят на основе меда, сливового и персикового сока, крепость составляет 20%.

Рецепты Спотыкача

Из чернослива

Приготовленный дома самостоятельно спотыкач получится еще более вкусным, чем покупной, ведь вы сможете самостоятельно выбрать ингредиенты и добиться уникального букета.Ингредиенты: чернослив (400 грамм), сахар (400 грамм), водка (0,5 литра), вода (300 мл).

Этапы приготовления:

Помыть чернослив и засыпать в бутылку. Приготовить сироп (сварить сахар с водой). Остывший сироп нужно смешать с водкой. Перелить в бутылку и оставить на две недели для того, чтобы он настоялся. Готовый напиток процедить, и он будет готов к употреблению.

Получается не слишком сладко, с отчетливым сливовым вкусом.

Ягодный

Ингредиенты: 1 килограмм любой ягоды (малины, смородины, клубники и т. д.), 1 килограмм сахара, 700 мл воды, 750 мл водки или самогона, ванилин.

Этапы приготовления:

Добавить ванилин в алкоголь и настоять в течение двух суток. Размять ягоды и отжать из них сок (для этого в качестве фильтра используют марлю). Сварить сахарный сироп и добавить к нему сок. Продолжить варить их вместе. Снять кастрюлю с огня и влить в нее алкоголь, после чего вновь поставить вариться. Варить готовый спотыкач следует на небольшом огне так, чтобы он не доходил до состояния кипения.

Приготовленный на основе ягод напиток будет иметь кисло-сладкий вкус и отлично подойдет для летнего сезона.

https://youtu.be/3MUSnt3Q6-o

Вишневый

Ингредиенты: вишня (300 грамм), чернослив (50 грамм), водка или самогон (500 грамм), мед (300 грамм).

Этапы приготовления:

Немного размять вишню и залить сверху мед. Дать настояться в течение нескольких часов и поставить на огонь, помешивая – мед должен полностью раствориться. Добавить к сладкой вишне чернослив и снять с огня. К остывшему ягодному сиропу добавляют алкоголь, после чего напиток необходимо оставить в закупоренной бутылке на 10-15 дней. Отфильтровать спотыкач.

Вишневый спотыкач получается ярко-красным с очень насыщенным вкусом. Перед тем как его пить, рекомендуется настоять бутылку еще в течение нескольких дней.

Из рябины

Ингредиенты: рябина (0,5 килограмма), крепкий алкоголь (1 литр), вода (300 мл), сахар (500 грамм).

Этапы приготовления:

Рябина должна быть замороженной в морозилке, либо собранной в холодное время года. Ягоду нужно залить водой и добавить сахар, после чего варить в течение часа. Добавить алкоголь и довести до кипения, после этого снять с плиты. Отвар оставляют настаиваться на две недели вместе с ягодой, после чего процеживают. Готовый спотыкач закупоривают в бутылке и оставляют еще на несколько недель (лучше на несколько месяцев).

Рябиновый спотыкач еще также называют варяжским. У него получается необычный и не очень сладкий вкус, так как ягода имеет некоторую горечь.

Абрикосовый

Ингредиенты: 1 килограмм абрикосов, 750 мл водки или другого крепкого алкоголя, 400 грамм сахара, 0,5 литра воды.

Этапы приготовления:

Помыть абрикосы и удалить косточки. Выложить абрикосы в кастрюлю, добавить к ним сахар и воду, поставить вариться. После того как отвар закипит, его нужно варить еще полчаса на малом огне. Влить в сироп алкоголь и снова довести до кипения, после чего снять кастрюлю с плиты. После того как спотыкач остынет, его нужно оставить настояться на две недели.

Готовый сладкий напиток процеживают от абрикосовой мякоти, закупоривают в бутылке и оставлять еще на недельку-другую, чтобы вкус стал более сладким и насыщенным.

Мятный

Ингредиенты: 70 грамм мяты, 200 грамм сахара, 1 литр водки или другого спиртного напитка.

Этапы приготовления:

Растопить в воде сахар и сварить сироп. Добавить мяту и проварить ее с сиропом еще в течение 20 минут. Смешать с сиропом водку и оставить кастрюлю на плите до закипания, после чего снять. Налить спотыкач в бутылку и оставить в темном месте на несколько дней (лучше всего на семь).

Это простой рецепт с нейтральным мятным ароматом, у которого нет какого-либо фруктового или ягодного вкуса. Однако для того, чтобы мята была лучше выражена, а сам спотыкач стал интереснее, можно оставить сироп провариваться со специями – корицей, мускатным орехом или ванилином.

Из грецких орехов

Ингредиенты: 500 грамм орехов, 750 мл водки или другого спиртного напитка, 400 грамм сахара, 10 абрикосовых косточек, специи.

Этапы приготовления:

Измельчить грецкие орехи и залить их водкой. Оставить настаиваться на солнце на 4 недели. Процедить настойку и добавить в нее сахар, специи и также измельченные абрикосовые косточки. Все перемешать и оставить на неделю. Раз в день встряхивать настойку или хорошо перемешивать. Через неделю напиток нужно отфильтровать, и он будет готов к употреблению.

Этот напиток, на самом деле, нельзя определять, как спотыкач, поскольку он скорее является настойкой. Однако его так называют из-за добавления большого количества сахара.

Пряный

Ингредиенты: мускатный орех, корица, гвоздика – по 5-10 грамм, ваниль – 20 грамм, водка – 0,5 литра, мед – 400 грамм.

Этапы приготовления:

Все специи добавить в водку и оставить ее настояться в течение 14 дней, ежедневно встряхивая. Процедить получившийся напиток, добавить в него мед и вскипятить на плите. Отфильтровать и разлить по бутылкам.

Отличительная черта этого рецепта – в отсутствии фруктов и ягод. Получается резковатый, но очень ароматный напиток с пряным вкусом.

Из сливы

Ингредиенты: сливы (400 грамм), сахар (400 грамм), вода (0,5 литра), водка (0,5 литра).

Этапы приготовления:

Сливы залить водой и насыпать сахар, поставить на плиту. Довести до кипения, после чего варить еще полчаса на малом огне. Добавить водку, снова вскипятить. Процедить и оставить настояться на 3-4 недели.

Этот спотыкач похож на тот, что готовят из чернослива, но благодаря использованию свежих фруктов он имеет немного кислый вкус.

Из цветков акации

Ингредиенты: 100 грамм цветков, 300 грамм меда, 750 мл водки или другого спиртного напитка, 500 мл воды.

Этапы приготовления:

Цветки акации в банке залить медом, после чего накрыть ее салфеткой и оставить на сутки в прохладе. Мед с цветками промыть водой через сито. В эту ароматную воду нужно добавить водку и мешать до тех пор, пока мед не растворится.

В отличие от многих других, этот рецепт не нужно варить или настаивать в течение двух недель. Его можно приготовить очень быстро, например, если вы ожидаете гостей уже завтра.

Лимонный

Ингредиенты: 5 лимонов, 0,7 литра водки, 400 грамм сахара, 250 мл воды, специи.

Этапы приготовления:

Залить лимоны кипятком и снять с них кожуру. Сварить сахарный сироп и добавить в него нарезанные лимонные дольки, а также специи. Сироп варят еще в течение 10 минут, после чего его снимают с огня и добавляют водку. Добавить водку и оставить напиток на неделю настаиваться, после чего его нужно процедить и налить в бутылку.

Можно добавить в сироп гвоздику и измельченную лимонную цедру для получения более насыщенного вкуса.

Из лепестков розы

Ингредиенты: цветы розы (100 грамм), сахар (300 грамм), водка или самогон (750 мл), вода (250 мл).

Этапы приготовления:

На цветы высыпать сахар и оставить их на сутки в холодильнике. Залить сахарные розы водой и водкой. Оставить напиток настояться на несколько дней, после чего его можно пить. Варить не требуется, а вот процедить от лепестков – обязательно.

Этот крепкий, но деликатный напиток имеет приятный розовый цвет. Такой рецепт можно даже назвать романтичным, поэтому его готовят для дам. Впрочем, некоторые мужчины тоже смогут по достоинству оценить вкус розовой воды, на основе которой и придуман этот рецепт.

Кофейный

Ингредиенты: 150 грамм кофе, 1 литр воды, 0,5 литра водки и 500 грамм сахара.

Этапы приготовления:

Зерна кофе перемолоть либо использовать уже молотый кофе. Залить его водой и оставить на сутки. Отфильтровать воду, добавить в нее сахар и варить на малом огне 20 минут. Снять с плиты, добавить водку и вернуть на огонь. Варить еще несколько минут. Остудить кофейный напиток и налить в бутылку.

Такой спотыкач не рекомендуется пить на ночь. Из-за большого количества кофеина может быть трудно заснуть. Также его нельзя пить людям, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Из аниса

Ингредиенты: 50 грамм аниса, полтора литра водки, 2 килограмма сахара, немного апельсиновой цедры и специй.

Этапы приготовления:

Семена аниса растереть и залить водкой. Настаивать в течение нескольких дней. Приготовить сахарный сироп и смешать его с анисовой настойкой. Добавить к напитку специи и оставить его на неделю. После этого его нужно перелить в бутылку и можно пить.

Благодаря анису, такой спотыкач будет иметь сладковато-пряный вкус. Можно усилить его с помощью гвоздики, корицы и ванилина.

Общие рекомендации по приготовлению

Для того чтобы спотыкач получился по-настоящему вкусным, его нужно готовить на свежих ягодах и фруктах. Проверьте, чтобы на них не было плесени, гнили или вмятин. Если вы используете самогон вместо водки, то убедитесь, что ваш самогон хорошо очищен, иначе он даст неприятный вкус.

Ну я на этом с вами прощаюсь. Подписывайтесь на новые публикации, рассказывайте о нас друзьям и пробуйте готовить различные виды этого интересного напитка! До новых встреч!