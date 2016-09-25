Тёрн – одна из самых лучших осенних ягод, хоть сама по себе и не очень-то вкусная, но превосходно подходящая для всяких варений и компотов на зиму и, конечно же, домашнего алкоголя. Из нее отлично получаются почти любые напитки, кроме, пожалуй, самогона – прекрасное вино, настойки, есть даже ряд национальных напитков, при приготовлении которых используется терновник – например, sloe gin или испанский пачаран. Но объективно лучше всего получается в домашних условиях наливка из терна – рецепт ее попроще, чем рецепт вина, напиток выходит более насыщенным и менее крепким, чем классическая настойка.

Сегодня мы рассмотрим сразу 3 варианта терновой наливки – самую простую, классическую, более сложную, с добавлением винограда, и «кагорную», с предварительной термообработкой терна. Еще один проверенный вариант полуналивки-полунастойки есть в статье о терновках. Сразу оговорюсь – во всех рецептах используется водка или разбавленный спирт, на крайняк – хорошо очищенный двойной дистиллят. Наливка из терна без водки – это никакая не наливка, а грубое вино (давайте уж придерживаться правильной терминологии), если терна у вас много, а водки жалко – воспользуйтесь рецептами из данной статьи и сделайте нормальное вино по технологии.

Простой рецепт наливки из терна в домашних условиях

целые ягоды терна – 2 кг;

водка – 2 литра;

сахар – 400-600 граммов.

Простая, но, тем не менее, нереально вкусная наливка по классической «бабушкиной» технологии. Готовится такой напиток не дольше месяца – иначе в спирт могут перейти ненужные соединения из косточки ягоды: амигдалин, синильная кислота и прочее. Вынимать косточки – дело муторное и непростое, тем более при этом мы начисто лишим напиток присущего ему миндального аромата и неизбежно подавим ягоды, из-за чего наливку будет сложнее фильтровать.

Как сделать из всего этого терновую наливку? Да проще простого! Берем ягоды, очищаем их тряпочкой – не моем, так как нам понадобятся дикие дрожжи. Отвешиваем половину сахара. Укладываем в банку слой ягод, сверху – слой сахара, снова слой ягод и еще один слой сахара – пока ёмкость не заполнится на 2/3. Прикрываем марлей и ставим в теплое место, чтобы началось брожение. Если этого по каким-либо причинам не произошло через 3-4 дня – в банку нужно будет добавить винные дрожжи типа малтифлора или, например, малиновую закваску, рецепт которой есть в этой статье.

Бродить все это дело должно под гидрозатвором, относительно недолго – от 4-х до 8-и дней, ждать окончания брожения не нужно, достаточно чтобы ягода максимально размягчилась, а весь сахар растворился. Теперь берем водку (если хотите напиток покрепче – можно и спирт градусов 60) и заливаем ею банку. Хорошенько встряхиваем, размешиваем, при надобности снова доливаем водку до самых краешков. Отставляем в темное место. Время настаивания – 3 недели, больше ждать нет смысла. Когда это время прошло – жидкость сливаем и усиленно фильтруем через несколько слоев марли, потом – через ватку. Пробуем. Мало сладости? Добавьте сахар по вкусу, размешайте и бутылируйте напиток. По рецепту терновую наливку нужно выдержать перед употреблением 2-3 месяца в подвале – так будет вкуснее.

Терново-виноградная наливка на спирту

терн – 2 кг;

виноград – 2 кг;

спирт или самогон 60% – 5 литров;

сахар – 2 кг;

вода – 1 литр.

Терн и виноград отменно сочетаются в алкоголе. Горсть терна на бутыль обычного виноградного вина способна сделать вкус напитка более интересным и изысканным, скрасить огрехи не очень хорошего винограда, придать вину пикантность и легкую миндальную нотку. В этом рецепте терн и виноград берутся поровну, 50:50, виноград подойдет, ессно, красный, типа изабеллы, альфы, в общем – любой «синий».

Готовится напиток сложнее, чем предыдущий, зато он будет интереснее и – что немаловажно – его будет больше.

Перебранный терн мнем скалкой, не отделяя косточку. Виноград просто перебираем. Ничего не моем – в случае надобности просто протираем тряпочкой. Из половины сахара и всей воды делаем стандартный сахарный сироп, остужаем его, заливаем ягоды, уложенные в тару с широким горлом. Накрываем марлей, ставим в теплое место и ждем, когда все это дело забродит – обычно такое случается на второй-третий день. Когда сусло забродило – переливаем его в бутыль максимум на ¾ и устанавливаем гидрозатвор. В данном случае нужно ждать, пока ягоды с сахаром полностью перебродят – это займет в среднем 2 недели. Если гидрозатвор уже пару дней не булькает – переходим к следующему этапу. Аккуратно сливаем перебродившее сусло, ставим в другую банку в прохладное место. А оставшийся жмых заливаем алкоголем доверху. Он должен настояться – еще дней 15. Через 2 недели сливаем спиртовой настой, отжимая остатки ягод, фильтруем его. Предварительно полученную терновую наливку без водки аккуратно, с помощью трубочки, сливаем с осадка и соединяем с настойкой. Смесь должна отстояться не менее 4-х недель – тогда ее можно будет повторно декантировать, при надобности и желании – тщательно профильтровать и добавить сахар. Желательно не бухать в напиток весь килограмм сразу, а добавлять его постепенно, пока сладость вас не устроит – приторным он быть не должен.

Приготовленная таким образом в домашних условиях терновая наливка должна постоять перед дегустацией в бутылках еще хотя бы пару недель, лучше – пару месяцев, после чего ее смело можно подавать к столу!

Терновая наливка по «кагорной» технологии

ягоды терна – 3 кг;

сахар – 1 кг;

вода – 1 литр;

водка или сортировка – 2 литра.

Ну, не совсем кагорной, конечно (правильная технология приготовления кагора описана в этой статье ), но похожей. Нам понадобится термически обработать мезгу, что позволит, во-первых – проще отделяться соку из ягод, а во-вторых – «убить» синильную кислоту, находящуюся в косточках, сохранив при этом бензальдегид, отвечающий за «миндальность» напитка и другие ароматические соединения.

Несмотря на то, что подготовительный этап – проваривание ягод в сиропе – отнимет у вас некоторое количество сил и времени, в целом этот рецепт терновой наливки проще предыдущего. Ягоды в данном случае не подбраживаются – будет меньше проблем с осадком и выдержкой.

Для начала терновник нужно перебрать. В этом случае ягоды наконец-то нужно помыть. Помещаем их в подходящую кастрюльку, заливаем воду, засыпаем сахар и включаем огонь. Когда масса почти вскипела – огонь снижаем до минимального, варим до тех пор, пока весь сахар не растворится, а ягоды не сморщатся и полопаются. При желании то же самое можно сделать в мультиварке. Слегка остуженный «компот» переливаем в подходящую бутыль и доверху заливаем алкогольной основой. Плотно закрываем крышкой и отставляем в темное место. В данном случае наливку можно выдерживать дольше, чем месяц – недель 6-8, чтобы все ароматические и вкусовые вещества перешли в алкоголь. После настаивания терн нужно отжать, жидкость профильтровать и «довести» вкус – добавить сахар, а если продукт кажется слишком крепким – то немного воды. Теперь наливке нужно отдохнуть еще пару недель, после чего ее нужно вновь профильтровать, если появилась муть, и все – можно дегустировать!

Вот мы и узнали, как приготовить в домашних условиях наливку из терна тремя разными способами – непохожими друг на друга, но неизменно дающими отличный результат! Помните, что любые напитки из терна становятся значительно лучше при длительной выдержке – не спешите, и ваше терпение будет вознаграждено сторицей!