Дорогой читатель, в этой статье я расскажу, о том, как сделать приятное спирное из вишни. Наливка из вишни – это не только вкусно, но и полезно. Существует несколько десятков рецептов ее приготовления, которые я опишу в этой статье с фото и без него.

Некоторые виноделы, например, категорически запрещают использовать для наливки неочищенные от косточек ягоды. Они считают, что такое сырье все портит и делает наливку непригодной к употреблению. Так ли это на деле, разберемся с вами вместе.

Чем полезна настойка на вишне

антибактериальным;

противовирусным;

мочегонным;

потогонным;

желчегонным.

Наливку применяют для профилактики инфарктов. Она также оказывает позитивное воздействие на сердечно – сосудистую систему, препятствует образованию тромбов.

Наливку на вишне рекомендуют пить небольшими дозами (до 50 мл в сутки). Вишневка способствует улучшению аппетита, стабилизирует работу ЖКТ и обладает следующими положительными свойствами:

Наливка помогает:

очистить сосуды от холестерина;

снять стресс;

повысить иммунитет;

улучшить пищеварение;

и даже предотвратить преждевременное старение.

Вишневка рекомендуется людям, страдающим пониженным давлением и малокровием. Такие лекарственные свойства напитку придают вишневые листья, которые одновременно обуславливают особый привкус, обогащают витаминами и минералами.

Вкус и крепость наливки зависит от количества определенных ингредиентов в ее составе. Готовый продукт хранят в прохладном помещении (подвале, винном шкафу).

Химический состав наливки

A-1,5 %; b-каротин-1,6 %; В1-1,6 %; B2-1,3 %; B5-1,3 %; B6-2 %; B9-1,2 %; C-13 %; E-1,6 %; H-0,6 %; PP-2 %; Калий-8,2 %; Ca-3,1 %; Mg-5,2 %; Na-1,6 %; P-3 %; Cl-0,3 %; Fe-2,6 %; Co-8 %; Mn-3,2 %; Cu-8 %; Mo-3,4 %; F-0,3 %; Cr-11 %; Zn-1 %.

В алкоголе, настоянном на вишне, содержится:

Расчет дан на 100 гр. наливки, приготовленной по классическому рецепту.

Как готовят киршвассер европейцы

плоды вишни или черешни – 900 грамм;

водка – 375 мл;

чистая вода – 300 мл;

сахар – 450 грамм.

Kirschwasser – это дословно вишневая вода. Если попытаться отнести киршвассер к какой-либо группе общеизвестных алкогольных напитков, то его можно назвать водкой, бренди, самогоном, ликером или настойкой. Необходимые составляющие для Kirschwasser:

Правильная последовательность действий при приготовлении такой европейской наливки:

Моют ягоды, в каждой делают пару маленьких надрезов, при этом плод должен оставаться целым. Косточки оставляют внутри. Вишню помещают в кастрюлю, засыпают сахарным песком. Содержимое заливают водой, ставят на включенную конфорку. Огонь должен быть небольшим. Доводят смесь до состояния кипения, постоянно помешивая в течение 4—6 минут. Когда киршвассер закипит, кастрюлю снимают с плиты. Дают жидкости остыть до комнатной температуры, добавляют водку и тщательно перемешивают. Наливку переливают в стеклянную бутылку, закупоривают пробкой, отправляют на хранение в подходящее место.

Киршвассер следует настаивать в течение 28—30 дней. Перед дегустацией наливку процеживают через марлю с ватой.

Подготовка ягод

Косточки удаляют из-за синильной кислоты, чтобы не отравиться.

Вишню необходимо правильно подготовить. Для наливки используют свежие, сушеные либо замороженные ягоды. Сырье перебирают, отбирая поврежденные ягоды.

Чтобы придать наливке особый миндальный привкус, небольшое количество косточек все же можно ославить внутри ягод.

Совет: чтобы напиток приобрел изысканный аромат, ягоды подвяливают на солнце либо в духовом шкафу.

Регулировка количества сахара

Существуют чуть сладкие и более кислые сорта вишни. Чем выше содержание фруктозы в сырье, тем меньше сахара понадобится для приготовления наливки.

Вишенка – плод с кислым вкусом, поэтому в каждом рецепте вишневой наливки присутствует сахар. Его количество зависит от сорта сырья и предпочтений винодела.

Сахар засыпают в ягоды небольшими порциями. После этого снимается проба. Если вкус вас не устраивает, то добавьте еще. В целом же количество сахара не должно превышать 30 % от общей массы наливки.

Простые рецепты вишневых настоек

Для приготовления наливки подходят все сорта вишни. Ее можно настаивать на спирту, самогоне, водке и даже вине.

Привкус, аромат и лекарственные свойства конечного продукта зависят от используемого сырья и оригинальных добавок.

Классический рецепт

Для приготовления классической наливки, которую еще называют «медовый лучик», по старинному рецепту понадобится деревянный либо пластиковый бочонок. В емкость засыпают 12 кг вишни без косточек.

До верха бочки должно остаться 20-25 см. Ягоды заливают медом. Емкость закрывают и спускают в подвал. Процесс брожения контролируют. Через 90 дней полученную наливку процеживают и разливают по бутылкам. Срок годности напитка - около 5 л

На водке с косточками

Без косточек

Способ приготовления аналогичен предыдущему рецепту. Разница состоит в том, что из ягод удаляют все косточки. Делают это булавкой либо специальным приспособлением.

ет.Вяленая вишня с косточками (2 кг) засыпается в трехлитровую банку. Плоды заливают до краев водкой и настаивают 3 месяца в темном месте (подвал, холодильник, кладовая). Через 90 дней напиток процеживают, добавляют сахар либо сироп по вкусу.

Вишни из такой вишневки можно потом использовать для кондитерских изделий.

Без водки и косточек

Наливку оставляют бродить на 90 дней. В конце этого срока продукт процеживают и разливают по подходящим емкостям.

На спирту

вишневые ягоды —1 кг;

чистый спирт (подойдет медицинский)—1,5 л;

сахар либо иные подсластители — 0,3 кг.

При помощи булавки из плодов удаляют косточки. Ягоды засыпают сахаром (из расчета 2 кг на 2 кг). Смесь пересыпают в пятилитровую бутыль. На горловину натягивают перчатку либо воздушный шарик, в котором проделывают несколько небольших дырочек.Часто вместо водки виноделы берут чистый спирт. В этом случае получается довольно крепкий напиток. Список компонентов:

Очищенные ягоды помещают в стеклянную банку, заливают пищевым (медицинским) спиртом и оставляют настаиваться в кладовой на 2 недели. Затем напиток разливают в более мелкую тару. Отцеженные ягоды засыпают сахаром и снова настаивают 14 дней. Полученный сироп отделяют от ягод и смешивают со спиртовой настойкой.

Совет: если вишневка оказалась слишком крепкой, ее можно развести дистиллированной водой.

На коньяке

свежая либо замороженная вишня — 700 г;

коньяк или любое фруктовое бренди — 1,2 л;

сахар — 150 г;

пряности (корица, гвоздика) на свой вкус.

Изысканным вкусом обладает вишневка, настоянная на коньяке. Для ее приготовления берут:

Ягоды перебирают, моют, удаляют кости, подвяливают и выкладывают в емкость, подходящего объема. Заливают коньяком. Тару с жидкостью убирают в кладовую на 1 месяц.

Через 30 дней настойку процеживают, вливают в нее 200-300 г коньяка. Жидкость тщательно перемешивают. Емкость с содержимым убирают в холодильник.

Вкус конечного напитка зависит от выдержки.

На водке с добавлением гвоздики с корицей

плоды вишни — 0,6 кг;

сахар — 0,35 кг;

гвоздика — 2 шт.;

водка — 1 бутылка;

корица — щепотка.

Изысканный вкус приобретет вишневая настойка, если добавить в нее пряности. Для этого потребуются следующие ингредиенты:

Ягоды помещают трехлитровую банку, пересыпают сахаром. Массу перемешивают, оставляют на сутки - двое в теплом помещении (необходимо для брожения). В смесь вводят корицу и гвоздику и заливают водкой.

Емкость отправляют в подвал или холодильник для настаивания, процесс которого длится 10 суток.

По окончанию этого срока, продукт фильтруют, разливают по бутылям.

Вариант 2

ягоды— 700 г;

сахар — 10 ст. л.;

гвоздика — 8-10 бутонов;

корица — щепотка;

водка — 1,5 л.

Нежелательно хранить настойку дольше 3-х месяцев.

С медом

Рецепт приготовления такой наливки предполагает использование натурального меда вместо сахарного сиропа. В результате получается забористая и вкусная вишневка.

Берут сладкие вишенки с косточкой, делают прокол в каждой ягодке. Ягоды помещают в подготовленную емкость, засыпают сахаром, заливают водкой и оставляют на 14-20 дней. Долго настаивать смесь нельзя, чтобы не отравиться синильной кислотой. Необходимые для этого варианта компоненты:

Список ингредиентов:

свежие либо замороженные плоды вишни – 225 г;

любой мед – 225 г;

водка (можно взять бренди или коньяк) – 480 мл;

Метод приготовления:

Ягоды промыть, отделить от мусора и черенков. Плоды разрезают в верхней части до косточки. Сырье помещают в банку вместе с медом. Смесь заливают алкоголем. После этого тару закрывают плотной крышкой.

Емкость с наливкой отправляют доходить до нужного состояния на три месяца в темное место. Готовый напиток фильтруют через несколько слоев бязи, марли и бутилируют.

Из сока

Этот рецепт отличается простотой. Для его приготовления достаточно растворить в готовом напитке сахар и водку. Обычно все составляющие берут в равных пропорциях.

На сушеной вишне

сушеная вишня с косточками — 0,7 кг;

сахар — 300 г;

водка — 1,2 л.

Основой для приготовления такой вишневки является свежевыжатый либо консервированный натуральный вишневый сок.Вишневку можно получить не только из свежих, но и из сушеных плодов. Для настойки необходимо:

Составляющие смешивают в стеклянной емкости. Банку закрывают пластиковой (полиэтиленовой) крышкой, ставят в кладовку для настаивания на 1 месяц. Через положенный срок напиток процеживают, разливают в мелкую тару.

Вишневка из сушеных ягод имеет вкус, напоминающий выдержанное сухое вино. Усилить качество и запах продукта можно, если добавить в него пряности. Сахарный сироп же улучшит вкус.

Из листьев вишни

Листья часто используются в кулинарии для приготовления напитков. Их добавляют в отвар из черноплодной рябины и черной смородины. Благодаря этому компоненту горькая настойка становится вкуснее и мягче.

В плодоножках содержится танин, а в листьях вишни – лимонная кислота и кумарин. В народной медицине эти вещества применяют как потогонное средство. Отвар из молодых побегов вишневого дерева помогает снизить боли при ревматизме (его пьют и заливают в ванну).

Для приготовления лечебной наливки из ягод и листьев вишни потребуются:

1 л дистиллированной воды;

1 кг сахара;

1 пакетик ванильного сахара;

1 кг вишни (очищенной от косточек);

100 г вишневых листьев;

0,5 л спирта.

Процесс приготовления:

В воду насыпать сахар, пакетик ванили и поставить на плиту. Пока смесь будет подогреваться, всыпать в кастрюлю ягоды и листья. Жидкость перемешать, довести до кипения, уменьшить огонь и варить 30 минут, не накрывая крышкой.

Отвар процедить и остудить. Добавить спирт и перемешать. Разлить по бутылкам и плотно закрыть. Поставить на хранение в подвальное помещение на 6 месяцев.

Вариант 2

Ароматный напиток с вишневыми листьями готовят, когда ягод недостаточно. Вкус стабилизируют лимонной кислотой.

вода — 1 л;

русская водка — 1 л;

вишневые листочки — 60 г;

сахар — 0, 5 кг;

лимонная кислота — 1,5 ч. л.

Необходимые составляющие:

Сырье моют, заливают водой и ставят варить на слабый огонь. Через 20 минут отвар снимают с плиты, затем жидкость процеживают. Всыпают сахар, лимонную кислоту и снова варят все в течение 5 минут. В охлажденный сироп добавляют крепкий алкоголь и свежие листья.

Состав отправляют настаиваться в подвал на 20-30 суток. Если использовать такую вишневку как лекарственное средство, то она сохраняет свои свойства 2 года.

Из замороженной вишни

сахар — 250 г;

ягоды — 0, 4 кг;

водка — 1 л;

вода — 1 стакан.

Летние заготовки можно тоже использовать для приготовления домашнего алкоголя. Для этого варианта потребуются следующие продукты:

С размороженных ягод сливают лишнюю воду. Вишню давят руками либо протирают через сито. Сырье засыпают сахаром. В смесь вливают воду.

Емкость ставят на плиту и доводят массу до кипения. В остывший состав добавляют водку.

Настойку оставляют на 1 месяц в погребе. Употребляют после фильтрации в охлажденном виде.

Из плодоножек

Через месяц в продукт добавляют водку, все перемешивают и снова отправляют на 3 дня. По окончанию этого срока наливку фильтруют через марлю.

Промыть, обсушить исходное сырье. Плодоножки всыпать в стеклянную тару с широким горлом, засыпать в нее сахарный песок. Массу тщательно взболтать. Горловину закрывают чистой тряпочкой и оставляют настаиваться в теплой комнате до 30 суток.

На полкилограмма плодоножек понадобится:

сахар — 0,2 кг;

водка —2 л.

С мускатным орехом

Если пропорции рассчитаны на трехлитровую емкость, то количество специй можно довести до чайной ложки.

Вариант 2

Если в предыдущий рецепт, настоянный на водке, добавить специи, получится пряная наливка. Немного дробленого мускатного ореха и розового перца вносят в смесь непосредственно перед настаиванием.По мнению опытных виноделов, качественный пищевой спирт является наиболее подходящей основой для вишни.

Список ингредиентов:

свежая либо мороженая вишня – 1 кг;

сахарный песок – 1 кг;

мускатный орех (по вкусу);

холодная прокипяченная вода – 0, 5 л;

спирт – 1 л.

Метод приготовления:

Вишню промывают, отделяют от черенков и косточек, мнут и помещают в трехлитровую банку. Дробят примерно половину имеющихся вишневых косточек, добавляют к ягодам вместе с мускатным орехом и заливают спиртом. Емкость закрывают и ставят на три недели в холодильник.

По истечении упомянутого срока, содержимое банки остается отфильтровать через плотную марлю и смешать с охлажденным сахарным сиропом.

Получившуюся жидкость бутилировать и вернуть в темное место на два-три месяца для окончательного дозревания.

Без водки

Вишню перебирают, моют, а косточки удаляют. Чтобы придать наливке особые вкусовые ноты, достаточно добавить в смесь буквально одну горсточку косточек. Перекладывают плоды в трехлитровую банку, пересыпая сахаром. Важно не заполнять банку доверху, чтобы напиток мог свободно бродить. Наливают в банку воду. Разминают вишню. Это удобно делать скалкой. Устанавливают на банку гидрозатвор. Для этого используют резиновую перчатку, сделав прокол в одном из пальцев. Банку с будущей наливкой держат при комнатной температуре, пока не остановится процесс брожения. Это легко понять по перчатке. Если она опала, значит наливка готова. Обычно процесс занимает 1,5-2 месяца в зависимости от температуры в помещении. Процеживают наливку через марлю, сложенную в несколько слоев. Наливку оставляют постоять 2 дня, после чего снова ее процеживают. Разливают готовую наливку по красивым бутылкам и убирают в холод. Пить ее лучше через 2-3 месяца. Наливка будет особенно вкусной, если ее запивать минеральной водой.

Готовить такую наливку очень просто:

С ванильным спиртом

Единственная разница между рецептами приготовления вишневки на спирту состоит в том, что в качестве основы для наливки берут крепкий алкоголь, настоянный с ванилином. Его можно приготовить самостоятельно либо купить.

На 1 литр спирта достаточно пачки ванильного сахара.

С виноградным вином

вишневые ягоды — 0,7 кг;

виноградное вино (красное полусладкое либо сухое) — 1,6 л;

сахар — 0,3 кг.

Для наливки понадобятся:

Как приготовить:

Ягоды перебирают, моют, избавляются от косточек. Можно подвялить их в духовке. Затем сырье помещают в емкость и пересыпают сахаром. После того, как ягоды дадут сок, массу заливают вином. Наливку настаивают 1 месяц. После этого все фильтруют и разливают в красивые бутылки. Употребляют наливку с фруктами или шоколадом. Заспиртованные вишни тоже можно использовать в кулинарии.

Польская версия от Беаты Тышкевич

Эта наливка позволяет снять стресс, добавить шарм и уют вечеру с друзьями, помогает восстановить силы.

1,5 кг вишни;

примерно 1 кг сахара;

500 мл спирта;

500 мл чистой водки.

Виноделу потребуется:

Приготовление:

Вишню подготавливают обычным способом (моют, перебирают, удаляют косточки). Сырье засыпают в банку с горсточкой костей. Туда же добавляют сахар. Состав накрывают несколькими слоями марли, которую закрепляют резинкой или бечевкой. Смесь оставляют на 2-3 дня пустить сок.

Затем необходимо вылить содержимое в кастрюлю, вскипятить и остудить. Процедить наливку. Смешать со спиртом и разлить по бутылкам.

Вишни из наливки можно использовать для разного рода десертов.

Через 2 недели наливку процедить через марлю и смешать водку с получившимся вишневым спиртом. Снова разлить по бутылкам.

Поставить на три месяца.

Элитная с бренди

1 кг вишни;

0,5 кг сахара;

0,75 л бренди;

0,25 л сладкого рома.

Для приготовления этой наливки хозяйке потребуется:

Как готовить наливку:

Вишню промыть, перебрать, удалить косточки (можно удалить косточки лишь из половины вишни). Положить ягоды в бутыль и засыпать сахаром. Когда вишня пустит сок, а сахар растворится, добавить бренди и ром.

Хорошо перемешать. Закрыть и поставить в кладовую на 30 дней. Через месяц процедить, разлить по бутылкам и снова поставить в темное место – на 6 месяцев, чтобы наливка набралась вкуса и аромата.

На вишне и смородине

За основу берется классический рецепт. В качестве дополнительного ингредиента идет черная смородина. Перед приготовлением ягоды перетирают через сито, добавляют сахар и спирт. Настаивают примерно месяц.

На коньяке с гвоздикой

Чтобы придать благородный вкус вишневке, в обычный рецепт наливки на коньяке вводят дополнительные ингредиенты – травы и пряности.

Особый запах и вкус вишневому напитку придадут несколько бутонов гвоздики. Добавляют специи в емкость со спиртным непосредственно перед тем, как отправить его настаиваться.

Украинская

Ведьмак в Украине готовят давно. Этот напиток отличается крепостью и ароматом, для чего в процессе приготовления важно соблюсти нужные пропорции. Очищенные от косточек плоды должны занимать только четверть емкости, а оставшийся объем заливают спиртом.

Через месяц, когда настойка созреет, ее процеживают и добавляют сахар. Его количество составляет 200 г на литр готового продукта. Крепкую настойку снова оставляют доходить до нужной кондиции в подвале.

К употреблению напиток будет готов через полгода.

Старосветская

Ягоды берут целыми - удалять косточки для этого рецепта не требуется. Плоды давят в эмалированной кастрюле, пересыпают в пятилитровую бутыль, оставляют пустить сок и забродить на 3 суток. После этого добавляют сахар и пряности (корицу, гвоздику, ваниль и т. д.) и оставляют настаиваться на 1 неделю.

Когда жидкость станет прозрачной, ее фильтруют и разливают в стеклянные банки небольшого объема. Перебродившую наливку из вишни закупоривают.

Старосветская или как ее еще называют буржуйская настойка выпивается быстро, она не пригодна для длительного хранения.

Малороссийская

Перебранное сырье без плодоножек, укладывают одним слоем на противень с бортиками, вверх тем местом, где были прикреплены плодоножки. Духовку нагревают до 70-80°C. Противень ставят в духовой шкаф на 5-10 минут (ягоды должны немного сморщиться, но не высохнуть). Сырье укладывают в стеклянную банку, постоянно встряхивая, чтобы вошло больше ягод. В наполненную вишней банку доверху наливают водку и оставляют вызревать в холодильнике на 10 дней. Готовую наливку из вишни сливают. Оставшиеся плоды снова заливают водкой. Настаивают 14 дней. Вторичный продукт сцеживают и снова заливают водкой оставшуюся вишню. Напиток «зреет»7 недель, затем его фильтруют. Все три части смешивают вместе, добавляют нужное количество сахара (по вкусу).

Принцип приготовления:

По-французски

очищенные ягоды - 1 кг;

сахарный песок - 850 гр.;

самогон или водка - 200 мл;

Для этой наливки из вишни по-европейски понадобится заготовить:

Чистим сырье от косточек, укладываем в банку, параллельно пересыпая сахарным песком.

Примерно через двое - трое суток вишни нужно залить водкой или самогоном.

По-деревенски

плоды вишни или черешни – 8 кг;

48 грамм сухих или 240 грамм прессованных дрожжей;

чистая вода – 10 л;

сахар – 2 кг.

Горло баллона перетягиваем марлей и ставим в темное теплое место на 2 месяца. Далее фильтруем, разливаем по бутылкам и закрываем пробками.Вам потребуются такие ингредиенты:

Дальше поступаем следующим образом:

Вишню аккуратно мнем руками. Косточки не извлекаем, помещаем в кастрюлю и засыпаем сахар. Заливаем водой. Добавляем дрожжи и помещаем массу под гидрозатвор. Ежедневно сбиваем шапку из мезги, сусло интенсивно перемешиваем. Это позволит насытить смесь кислородом. Среднее время длительности этой стадии 7—10 дней. После окончания брожения сусло перегоняем в перегонном кубе. Первый перегон осуществляем паром без дробления, досуха, пока капает дистиллят. Полученный продукт разводим водой до крепости 18—20 градусов и снова помещаем в куб. При второй перегонке отделяем хвосты и головы.

Основа вишневки готова. Этим самогоном заливаем набитую до краев банку с вишней и настаиваем в подвале 4 недели. Сцеживаем и в готовый продукт насыпаем сахар по вкусу. Снова настаиваем примерно 3 недели.

Напиток следует подавать охлажденным. Хранить его нужно в холодильнике или подвале. Срок годности такой вишневой водки составляет 2,5—3 года.

На самогоне

Для этого рецепта подойдут и другие алкогольные основы (от пищевого спирта до многочисленных разновидностей бренди). Однако по мнению опытных виноделов, именно домашний зерновой самогон придает ему особую самобытность.

перебранная вишня – 500-600 г;

сахар – 1 кг;

вода – 1 л;

самогон домашний на зерне (40-45 градусов) – 2 л;

лимонная кислота – 0,5 ч. л.

Список ингредиентов:

Пошаговые этапы приготовления:

Вишню вымыть, избавить от косточек и бросить в кастрюлю с водой. Вскипятить и продержать четверть часа на медленном огне. Содержимое кастрюли нужно остудить, отфильтровать жидкость и добавить сахар. Смесь снова поставить на огонь и помешивать до полного растворения сахарного песка, не забывая при этом снимать пену (количество сахара можно увеличить до 2 кг). Полученный сироп снова остужается, смешивается с самогоном и лимонной кислотой. Готовый напиток бутилируется и выдерживается в прохладном темном месте от трех месяцев до одного года.

Скороспелка

Быстрая спиртовая настойка готовится в глиняном горшочке, рассчитанном на пол литра продукта. Емкость до половины насыпают плоды и сахар (2 ст. л.).

Емкость заливают спиртом до краев. Горшок закупоривают крышкой, замазывают тестом и на ночь ставят в духовку, разогретую до 80 градусов. На следующий день наливка из вишни готова.

На черноплодной рябине и вишне

Эта ароматная настойка готовится по классическому рецепту. Обязательное условие состоит в том, что вместе с вишневыми ягодами в равной пропорции берут плоды черноплодной рябины, в остальном же процесс приготовления остается таким же.

В качестве основы используют крепкий алкоголь - спирт, водку, самогон.

Из вишневого варенья

Сладкая с косточками и сахаром

Вишневое варенье заливают в пропорции 1 к 1 спиртом. Оставляют настаиваться на неделю, затем процеживают и бутилируют.Эта наливка более напоминает вишневый ликер и готовится очень просто. Неочищенную от косточек вишню засыпают сахаром и заливают смесь водкой.

Все ингредиенты берут в равных пропорциях. Настаивают наливку из вишни всего месяц.

Заспиртованные плоды с косточками не пригодны в пищу.

На вишне с апельсинами

вишня — 1 кг;

апельсины либо апельсиновый сок 250 г;

водка — 1,5 л;

сахар — 0, 3 л.

Для приготовления этой наливки из вишни используют апельсины, хотя это могут быть и другие цитрусовые. Ингредиенты:

Ягоды вишни просушиваю на солнце либо провяливают в духовом шкафу. Из апельсинов выдавливают сок. Ингредиенты смешивают в стеклянной таре. Смесь заливают водкой, так, чтобы она покрывала плоды на 1-2 см.

Количество спиртовой основы можно довести до 700 мл. Настойку оставляют зреть несколько недель. Готовый продукт нужно процедить через марлю.

Как правильно хранить продукт

После настойки домашний самодельный алкоголь хранят в подвале или специальном винном шкафу. Важно, чтобы в помещении (холодильном отсеке) температура не понижалась ниже 0 градусов. Срок хранения наливки из вишни зависит от метода приготовления.

Особенности употребления

Вишневку пьют охлажденной. Подают к столу с десертом. Если у вас вышел слишком крепкий алкоголь, то его можно развести столовой минеральной водой - получится легкая шипящая слабоалкогольная газировка с небольшим содержанием спирта.

Если наливка готовилась на ягодах без косточек, то заспиртованные вишни можно использовать как закуску.

Видео рецепты по теме

Как правильно приготовить алкогольный напиток на вишне смотрите в видео:

https://www.youtube.com/watch?v=NB6TTrC_9Io

https://www.youtube.com/watch?v=Ybs1i866dyw

Заключение

Чтобы вишневка приобрела лечебные свойства, в состав добавляют вишневые листья и лекарственные травы. За изысканный аромат и вкус наливки отвечают специи.

Подводя итог, могу сказать, что рецептов приготовления домашней наливки из вишни очень много. И конечно, каждая хозяйка выберет наиболее удобный, исходя из имеющегося сырья.

Дорогие читатели, надеюсь, что эта статья была полезной для вас. Подписывайтесь и делитесь этой информацией со своими друзьями и подписчиками в социальных сетях!