Приветствую всех ценителей различных видов алкоголя, особенно сидров и других пивных напитков! Я давно веду блог об алкоголе, снимаю видео на данную тематику, рассказываю о сортах хмеля, винограда и т. д. В этот раз решил, что не должен обходить стороной российский рынок, и хочу удивить вас тем, что на полках наших магазинов есть бюджетный сидр, вкус которого не уступает зарубежным маркам.

Как любитель сидра, я предпочитаю датский «Сомерсби» с 4,7 % алкоголя (Somersby — его оригинальное название на этикетке). Особенно мне нравится классический яблочный (в линейке их много, но в магазине видел только грушевый, яблочный и ежевичный).

Долго не мог найти ему достойную замену, даже из дорогого сегмента на рынке. Именно этот сидр давал мне нужный процент «веселья» и приятный вкус без горечи.

Когда я путешествовал по Алтайскому краю, в одном из магазинов случайно наткнулся на «Келвиш» (Kelvish) и взял его в корзину без особого изучения. Единственное, что меня удивило сразу, — это производство в Барнауле. Да, именно так, «Келвиш» — сидр российского производства.

Мое любопытство взяло верх, и я безумно захотел его протестировать и сравнить со своим любимцем.

Сначала о «Келвише». Это полусладкий сидр с крепостью 4,7 %. Вкусов очень много: яблоко, вишня, груша, малина, черная смородина, японская слива, клубника и клубника с мятой. Я покупал полусладкие, но есть и полусухие. Производство напитка на барнаульском предприятии МПА-1 началось в 2000-х годах, рецептура основана на опыте испанских и английских виноделов, а также на старорусских традициях приготовления.

Я купил классический яблочный напиток, а также грушевый и вишневый. Тестировал сидр по классике: температура должна быть (для меня) 10–15 градусов (в идеале — 11 градусов), из закусок — сыр «Камамбер» либо горький шоколад (иногда беру стейк говядины и с ним трапезничаю).

Яблочный сидр меня покорил, я чувствовал отголоски «Сомерсби», но вкус отличался. Больше всего он напомнил мне яблочный сидр La’Colvert Cidre apples, такой же мягкий, сладковатый, с отголосками зеленых яблок.

От грушевого первое впечатление было противоречивым, так как грушу в напитках я не сильно люблю, но отдам должное «Келвиш» — вкус не перебивал основной яблочный, впрочем, как и вишневый.

Алкоголь чувствовался, сладость на его уровне была в балансе, но ароматизаторы ощущались, что не сказать о яблочном.

После своей дегустации могу сделать вывод, что в остальных фруктово-ягодных вкусах с ароматизаторами дела обстоят не лучше. Этот винный напиток хорошо пить небольшими глотками, тяжести никакой не вызывает (кроме стандартных спазмов после газированных напитков). Так что я взял еще бутылочку яблочного и уже с ним любовался особыми видами на звезды ночного алтайского неба. Идеально!

В общих впечатлениях могу сказать, что «Келвиш» — это отличный сидр, имеющий приятное послевкусие. Советую именно яблочный, чтобы почувствовать всю натуральность, но и фруктово-ягодные я не могу не отметить, потому что баланс яблока не перебивается и сладость ярче — как раз для любителей сладких газированных напитков.

Поддерживайте отечественных производителей, пробуйте и обязательно найдете для себя что-то уникальное на нашем рынке! Я нашел, и теперь у меня новый фаворит среди сидров.