Про нее рассказывали в сказках и старинных летописях. Она подавалась к столу царям и императорам, а князь Василий III сделал ее производство монастырской монополией, чем существенно укрепил позиции христианской церкви.

Медовуха – один из древнейших напитков человечества, чья история преодолела не одно столетие, отразившись в современности десятками разных вариаций.

Для лучшего понимания темы мы совершим небольшое путешествие во времени, узнаем старинные рецепты и научимся готовить настоящую, вкусную и полезную (!) медовуху.

Что такое медовуха и из чего она делается

Само название «Медовуха» говорит о том, что в ее составе должен присутствовать мед. Это один из древнейших алкогольных напитков, известных человечеству. Классический состав предельно прост и включает всего из 3 ингредиента.

Два основных – вода и мед, их смесь называют медовым мустом, и 1 опциональный, используемый для брожения. Им могут быть разнообразные ягоды, изюм или, на современный лад, дрожжи. Рецептов медовухи очень много, но основные ингредиенты присутствуют везде.

Не обманывайтесь поверхностной простотой, в рецептах медовухи могут использоваться ягоды, травы, ароматические масла, специи и множество других ингредиентов.

История медовухи

Достать такой мед было сложной и опасной работой. Специальные защитные костюмы еще не изобрели, а окуривать пчел не научились – все приходилось делать на свой страх и риск. Дикие насекомые были не очень рады таким визитам и отвечали незваным гостям по всем правилам своего пчелиного этикета, сокращая ряды и так немногочисленных «человеков».

9 тысяч лет назад люди уже знали, что такое мед и пользовались в быту пчелиным воском. Вкусный, высококалорийный продукт хорошо сочетался с опасной жизнью начала неолита, обеспечивая энергией для кочевок и охоты.

Делать из меда напиток, но еще не медовуху, научились много позже – 4 тысячи лет назад в Индии. Нужно понимать, что цифры эти условные и никто уже не может точно, до года, сказать, когда это было.

А вот следующее упоминание, уверен, известно всем. Амброзия или напиток богов, как называли ее древние греки, была очень популярна среди зажиточных горожан. Такое обожествленное название породило легенды о магических свойствах напитка, даровавшего силу, мужественность, остроумие и поэтический талант.

У кельтов медовуху тоже любили, особенно языческие боги, не гнушавшиеся отведать чудесного питья из коровьих рогов, кубков или церемониальных сосудов, которые часто наделяли магической силой и ритуальной важностью. Существовал даже миф о целой реке меда, которая протекает в раю.

Первые следы медоварения или, точнее, указания на употребление хмельного меда на территории древней Руси встречаются в византийских летописях IX века. Нашлись упоминания медовухи и в Повести временных лет, когда в 996 году Князь Владимир приказал приготовить 300 проварь меду.

Называли ее просто, мед или ставленный мед. Пожалуй, с этого момента начинается славянская история Медовухи, которая продолжительное время была любимым напитком наших предков, но в определенный момент была вытеснена другим алкогольным изыском – водкой.

Срок созревания медовухи

Есть еще третий сегмент – «медовухаподобные» газировки, о сроке созревания которых говорить, я думаю, не стоит. Более того, такую газировку нельзя назвать медовухой, только ее имитацией, которая не подлежит исправлению.

Хватит истории, давайте поговорим о приготовлении. Срок созревания или старения медовухи зависит от технологии и объема сырья. Если вы готовите дома, небольшими партиями для личного употребления, то на готовый напиток уйдет от 2 недель до 4 месяцев. Серьезные бренды, производящие напиток в промышленных масштабах, выдерживают свой напиток до 1 года.

Кстати, от длительности созревания зависит конечная крепость. Чем дольше проходит процесс, тем крепче будет продукт.

Процесс брожения

Длительность брожения у медовухи тоже разная – зависит опять-таки от рецепта. Медовуха наших предков, в которой не используются дрожжи, начинает бродить уже на второй день. Через 10-11 дней процесс заканчивается, и напиток оставляют созревать на 4-5 месяцев.

При использовании сухих дрожжей брожение медовухи существенно ускоряется. В этом случае ферментация занимает от 5 до 7 дней. Чтобы убедиться в завершении брожения, используют гидрозатвор или резиновую перчатку (классика).

Виды крепости медовухи

Медовуха максимальной крепости, которую мне удалось попробовать, содержала 15 % спирта, что явно свидетельствовало об искусственном повышении крепости. Природным брожением можно добиться крепости около 6-10 %, что даже не дотягивает до среднестатистического вина (около 12 %).

безалкогольную с крепостью около 1 %;

средней крепости – 6-10 %;

крепкую с крепостью выше 11 %.

Многие удивятся, но медовуха бывает безалкогольной. Крепость такого напитка сопоставима с кефиром и составляет около 1 оборота. С другой стороны, если не использовать спирт, то классическую медовуху можно причислить к слабоалкогольным напиткам.По крепости медовуху делят на:

Существуют более крепкие медовые напитки, алкогольная составляющая в которых достигает 30 % и более. Выдержка таких экземпляров занимает от 10 до 50 лет и проходит в бочках, которые, иногда, закапывают в землю. Но к медовухам я бы их не причислял, пусть это будет альтернативная ветка развития.

Подготовка ингредиентов

Замечу, алкогольная интоксикация очень опасна.

Первое, о чем должен позаботиться человек, решивший заняться производством медовухи – чистота инструментов, емкостей и помещения. Все должно быть обеззаражено, как делается это на серьезных предприятиях. Только так патогенная флора не испортит напиток и не станет причиной отравления.

Дезинфекция оборудования проводится специальными средствами или кипячением. Лично я рекомендую использовать оба способа, так будет надежнее. Очистке подвергается все, с чем будут контактировать ингредиенты медовухи.

Когда все тщательно обеззаразили, можно переходить к подготовке сусла, состоящего из воды и меда. Берем большую глубокую кастрюлю на 4-5 литров, заливаем в нее воду и доводим до кипения. Когда вода прокипела 10 минут, снимаем емкость с огня и вливаем мед. После, снова доводим до кипения и оставляем на среднем огне еще на 15 минут.

Важно: теплое сусло – отличная среда для развития патогенных бактерий, поэтому охлаждаем кастрюлю как можно быстрее. Для этого отлично подойдет ванна с холодной водой или льдом.

После остывания переливаем сусло в меньшую емкость и добавляем дрожжи. Тут есть один очень важный момент, дрожжи лучше активировать заранее, поэтому размешайте их в теплой воде с сахаром. Самый простой и надежный способ – прокипятить воду сахаром и дать немного остыть, чтобы дрожжи не погибли от высокой температуры.

Получившееся сусло нужно оставить бродить на 1,5-2 недели в темном прохладном месте с температурой около 20°С. Чтобы понять, когда процесс первичного брожения завершится, закрепите на крышке емкости с суслом гидрозатвор. Если пузыри исчезли – сусло для медовухи готово.

Советы по выбору хорошего меда для медовухи

Мед – уникальный в своем роде продукт. Он практически не портится со временем и только постепенно кристаллизуется.

Но это не означает, что можно взять совершенно любой мед и приготовить из него медовуху. Чтобы не испортить будущий напиток, достаточно придерживаться трех простых правил:

Убедитесь в отсутствии пены на поверхности меда. Те, кто уже готовил медовые напитки путем брожения, знают, что пена возникает при разбавлении меда водой. Если вы купили чистый мед и на его поверхности присутствует пенка – перед вами пропавший, разбавленный или поддельный товар. Строгая сезонность сбора практически исключает наличие в продаже свежего жидкого меда весной и зимой. Исключением является вересковый мед, его собирают вплоть до конца августа. Дегустируйте перед покупкой. Мед, который делается из разных видов цветов очень сильно отличается по вкусу. Технически, для медовухи подойдет совершенно любой сорт, главное, чтобы он был хорошего качества. Что касается вкусовых особенностей: малиновый, каштановый и липовый мед придадут готовому напитку дополнительную яркость вкуса.

Можно ли делать медовуху из старого меда

Хочется сказать несколько слов про одно заблуждение – якобы для медовухи нужен только жидкий мед. Это глупости, текучесть меда влияет только на его растворимость.

Другими словами, чтобы растворить в воде засахаренный мед, придется повозиться немного дольше. Для медовухи же подойдет любой, главное, чтобы не порченый.

Простые рецепты медовухи в домашних условиях

«Медовуха» появилась в 18 веке в Великом Новгороде. А вот широким спросом напиток начал пользоваться только в 20-м веке. Мед, который не годился для того, чтобы его продавать или хранить, был разбавлен и сбраживался с пекарскими дрожжами многими пчеловодами.

Свойства состава:

Медовуха – напиток с малым содержанием алкоголя, добавлением дрожжей и меда. В нее могут быть добавлены различные специи по вкусу.

D составе меда присутствуют от 70 до 300 разнообразных веществ: сахарные добавки (75,9%), вода (18-20%), олигосахариды (2-5%), азотистые (0,5%) и минеральные в-ва (0,2%). [1]

Если говорить о домашнем приготовлении медовухи, то ее рецепт должен отвечать следующим требованиям:

простота в приготовлении;

отсутствие необходимости специализированных знаний;

доступность ингредиентов.

Из чего делают медовуху?

Мед; Вода; Ягодные плоды или дрожжи.

В состав такого питья входят продукты:

Если готовить такое питье дома, то на это понадобится 2-4 месяца. В промышленных предприятиях медовуха готовится двенадцать месяцев.

Если использовать дрожжи, то напиток начнет бродить через неделю. Без добавления дрожжей брожение происходит на вторые сутки, а через 10-11 дней оно завершается. Созревание напитка происходит в течение 4-5 месяцев.

Тут можно добавить пункт о том, сколько выдерживают домашнюю медовуху. В этом вопросе все очень индивидуально и зависит от того, проживаете вы в квартире или в частном доме с погребом.

Сделать такой напиток дома легко, а ингредиенты доступны для каждого человека.

Продукты:

Вода; Мед; Пшеница или перга (для ферментации).

Повторяться насчет стерилизации оборудования не буду, об этом уже писал выше. Поскольку в рецепте не используется термическая обработка, лучше использовать жидкий мед – растворение происходит быстрее.

Этапы готовки:

Приготовить отвар, смешать мед с теплой водой (1:4). Добавить пшеницу или пыльцу-обножку (200 грамм на 1 килограмм меда). Налить в резервуар с крышкой и сифоном, одеть перчатку из резины. После того, как отвар перебродил, профильтровать и перелить в другой резервуар. Оставить медовуху зреть на 4 месяца в холодное помещение.

Если у вас в семье готовят медовуху с другим соотношением ингредиентов – это нормально. Рецептов изготовления напитка очень много.

Старинная пряная медовуха

Несмотря на то что этот рецепт пришел к нам из далекого прошлого, он включает в себя кипячение и использование дрожжей, что сеет сомнения насчет его истинной старинности. Однако пока не доказано обратного, давайте будем считать его и правда старинным.

Продукты:

1 кг меда; Вода; Хлеб ржаной; Дрожжи – 30 г; Специи по вкусу – примерно 20 г.

Надеюсь, вы поняли мою шутку насчет дрожжей, нашему рецепту подойдут и современные культуры.

Этапы готовки:

Смешать воду с медом в кастрюле, закипятить. Добавить специи: кардамон, имбирь, корица, перец (20 г на 1 кг меда). Остудить и перелить в резервуар с плотной крышкой и сифоном. Добавить хлеб. Время брожения - 12 – 30 часов. Процедить сусло и оставить зреть в прохладной комнате. Температурный режим помещения: 15 – 22 градуса. Быстрая классическая Один из простых и быстрых рецептов медовухи – на шишках хмеля.

Продукты:

1 порция меда;

6 порций воды;

30 г прессованных дрожжей;

5 г шишек хмеля на каждые 300 г меда;

Корица и мускатный орех по вкусу.

Этапы готовки:

Сварить отвар из меда и воды. Добавить шишки и специи после растворения меда. Варить 10 минут на среднем огне, остудить до 30 градусов, добавить дрожжи Перелить отвар в резервуар для ферментации на 10-12 суток. Дать настояться от недели до месяца. Такую медовуху можно пить через 5-7 дней после приготовления, но я рекомендую дать ей настояться минимум месяц. Горячая Горячая медовуха согреет вас зимними вечерами, а готовится она на скорую руку. Для ее приготовления нам нужна уже готовая медовуха. Подойдет совершенно любая, лишь бы вам нравился ее вкус.

Для приготовления нужен готовый напиток.

Вылить медовуху в кастрюлю и поставить на медленный огонь. Добавить корицу (1 ч. л. на 1 л).

Горячая медовуха готова к употреблению.

Не забудьте, пить ее нужно сразу, иначе напиток растеряет все свои спирты.

Рецепт без дрожжей

Медовуха с добавлением изюма

Дрожжи – не основной ингредиент для приготовления вкусной медовухи. Наши предки обходились без них, и я хочу поделиться парочкой рецептов, которыми сам остался очень доволен.Обладая целым набором питательных веществ, такая медовуха станет отличным поддерживающим средством при авитаминозе, а для ее приготовления нам понадобится только вода, мед и изюм.

Продукты:

Вода; Мед; Изюм.

Этапы готовки:

Вскипятить воду и добавить в нее 50 г меда. Добавить размельченный изюм в отвар. Отвар перелить в резервуар для ферментации. После завершения ферментации перелить в бутылки и оставить настаиваться.

Напиток из вишни

Как видно из названия, для приготовления такой медовухи, вместо дрожжей, используется вишня. Скажу сразу, ее понадобится много.

Продукты:

Вода – 1 л; Мед – 2 кг; Вишня – 4 кг.

Этапы готовки:

Поставить кастрюлю с водой и медом на маленький огонь. Варить 15 минут. Дать остыть до 45-50 градусов. Отчистить вишню и добавить в жидкую массу. В теплом помещении оставить напиток для ферментации. Перелить в бутылки и оставить зреть на 3 месяца.

Современная газированная медовуха

Налить мед в резервуар (1,5 ч. л. на 1 л жидкости). Залить готовый напиток и закрыть крышкой. Оставить на карбонизацию на 8-12 дней. По истечению 12 дней поставить на 7 дней в холодильник.

Этапы готовки:

Медовуха с кипячением и без

На самом деле тут нет никаких противоречий, поскольку все упомянутые мною способы являются общепринятыми и полностью проверенными.

В этой статье я описывал несколько рецептов приготовления медовухи, делая упор на стерильности условий производства. С другой стороны, я не ругал рецепты, в которых не используют кипячение.

Но, еще раз, это совсем не значит, что вы можете не мыть виноград или вишню, перед тем как забросить в сусло. Сам мед обладает бактерицидными свойствами и в 99,9 % случаях никаких проблем, если вы его не прокипятите, не будет.

Еще 1 важный нюанс – длительность созревания. Если медовуха должна созревать долго – кипятите ингредиенты.

И еще, используйте только кипяченую воду, даже в рецептах без термической обработки сусла.

Крепкая медовуха

Чтобы цифра крепости стала значительно выше, используют два способа: выдержку и крепление.

Обычная крепость медовухи невысока и составляет 6-8 градусов. Это вполне нормальные значения для напитка, который изготавливают путем классического брожения.

К первому варианту нет совершенно никаких вопросов. Этот способ можно сравнить с производством дорогого вина или виски, когда готовый продукт годами хранят в бочках. Существуют медовые напитки 20, 30 и даже 40 градусов, но времени для их созревания требуется очень много.

Второй способ проще, но я ни в коем случае не рекомендую его использовать. Медовуху можно разбавить спиртом, да, просто взять и испортить божественную амброзию. Я не говорю про пшеничный или, не дай бог, картофельный ректификат. Даже использование винного спирта, который считается качественным, портит конечный продукт.

Медовуха, это не про «напиться и забыться», это напиток, за которым хочется хорошо проводить время, а не страдать от провалов памяти на следующее утро. Хотите чего-нибудь крепкого – купите водки.

Отдельно стоит упомянуть медовую настойку – смесь водки, лимона и меда. Такой народный вариант имеет право на жизнь, но это не совсем медовуха, а скорее коктейль, имеющий отдаленные с ней сходства.

Напиток из клюквы

Стоит перечислить еще несколько разновидностей медовухи, но в связи со схожестью рецептов, я не буду их подробно расписывать.

Продукты:

1 литр воды; 170 грамм клюквы; 170 грамм светлого меда; 10 грамм свежих дрожжей.

Этапы готовки:

Вскипятить воду. Выжать клюкву. Клюквенный сок перелить в отдельную тару. Клюквенную мякоть вскипятить в воде на протяжении пяти – десяти минут на небольшом огне. Дать настояться на полчаса. Профильтровать и перелить в кастрюлю, добавить мед. Кипятить на протяжении четырех минут. Снять пенку. Дать жидкой массе остыть до 40 градусов. Добавить дрожжи и полученный клюквенный сок.

Доходит такая медовуха стандартным образом. Наливаем отвар в закрытую емкость с гидрозатвором, а после первичного брожения переливаем содержимое через фильтр в бутылки и даем созреть.

Розовая медовуха

Вода – 1 литр;

Мед – 400 грамм;

Сушеная черника – 60 грамм;

Дрожжи – ½ ст. л.;

Желатин – 3 грамма;

Масло розовое – 3 капли.

Нельзя не упомянуть об этом рецепте, уж очень он выделяется на фоне других. Для приготовления розовой медовухи нам понадобится:

Этапы готовки:

В кастрюле с водой варить мед на протяжении 60 минут, не кипятить. Добавить настойку из черники, желатин и розовое масло. В остывшую до 40 градусов жидкую массу добавить дрожжи. Перелить в резервуар с сифоном для первичной ферментации. Профильтровать, разлить в бутылки напиток и оставить настаиваться на полгода.

Суздальская медовуха

1 литр воды; 125 грамм меда; 125 грамм сахара; 25 грамм дрожжей.

Продукты:

Этапы готовки:

В кастрюле с водой варить 1/2 сахара и меда 15 минут. Остудить до 30-35 градусов. Залить разведенные с водой дрожжи. оставить напиток бродить в теплом помещении. Через три дня профильтровать содержимое и оставить для ферментации на один месяц. Через месяц профильтровать жидкую массу и добавить остатки меда и сахара. Оставить зреть на 4-5 дней.

К сожалению, купить такую медовуху довольно сложно из-за ограниченной логистики, но рассказать про некоторые виды можно.

Особенности и виды

Казачья суздальская медовуха, отличающаяся использованием приправ и перца;

Пятиалтынная – похожая на молодое вино с мягким вкусом и медовым ароматом;

Трапезная – более густая благодаря большему добавлению меда;

Опричная медовуха с пряностями – с добавлением корицы, имбиря и гвоздики;

Полуполтинная – с шишками хмеля;

К классическим видам суздальской медовухи относятся:

Технология приготовления классики

До наших дней сохранилось много рецептов приготовления суздальской медовухи. Наверное, классическим является дрожжевой напиток, приготовленный из меда и сахара (пополам).

вода – 1 л;

мед – 125 гр;

сахар 125 гр;

дрожжи – 25 гр.

Для этого понадобится:

Для приготовления варим половину сахара и меда в кастрюле с водой 15 минут. Снимаем с огня и остужаем до 30-35 градусов. Заливаем в кастрюлю разведенные в воде дрожжи и ставим ее бродить в теплое место.

Через 3 дня переливаем содержимое через фильтр в другую емкость и оставляем дображивать на месяц. Потом снова процеживаем жидкость, добавляем оставшийся мед с сахаром и оставляем дозревать на 4-5 дней.

Медовуха считается готовой, когда на ее поверхности появляется пенка.

Пряная медовуха

Что касается технологии, особых различий нет, и вы можете спокойно приготовить современный вариант по старинному рецепту. А вот ингредиенты немного отличаются.

С рецептом приготовления старинной пряной медовухи вы можете ознакомится выше, но существует и современный вариант этого напитка.

Продукты:

Мед – 500 грамм; Вода – 3 литра; Прессованные дрожжи – 30 грамм; Шишки хмеля – 8 грамм; Корица – половина палочки; Гвоздика – 1 шт.; Корень имбиря – 2 грамма; Перец с горошком – 1 шт.

Какие добавки можно использовать для медовухи

Над этим вопросом ломало голову не 1 поколение любителей напитка. Я считаю, что те рецепты, которые дожили до наших дней, являются реальным воплощением правильных добавок.

Это в первую очередь ягоды, особенно кислые, запускающие процесс ферментации. Вишня, клюква, черника, брусника и т. д. Они придадут напитку изюминку, украсив букет вкусов.

На втором месте хочется отметить специи, в основном корицу. Она универсальна, но не единственная возможная для медовухи. Я уже упоминал про перец, имбирь и гвоздику – это все подходит.

Как можно представить классическую медовуху без хмеля? Вот тоже отличная добавка. Из необычных – эфирные масла, но с их дозировкой нужно быть осторожными и не переборщить.

Как правильно пить медовуху

Еще один важный аспект – пить ее нужно на голодный желудок.

Если вы занимаетесь реконструкцией или просто любите древние славянские традиции, то знаете, медовуху пьют на праздники и точно не с целью напиться.

Для менее принципиальных людей нет четких правил. Летом ее пьют охлажденной, а зимой подогревают, добавляя ароматную корицу (надеюсь, вы не пропустили рецепт). Используя модное слово, медовуха – это «лонгдринк». Пить ее нужно медленно, маленькими глотками.

Медовуха не любит тяжелой пищи, поэтому закусывают ее ягодами, фруктами и легкими блюдами. Но я не рекомендую закусывать вообще, чтобы не размывать палитру вкусов выдержанного напитка.

Заключение

Покупая этот напиток в магазине, вы не прочувствуете и 10 % того богатого вкуса, который дарит натуральный цветочный мед, спелые ягоды и ароматные специи. Зато с лихвой получите ароматизаторы, усилители вкуса и водичку с присутствием меда на атомарном уровне.

Приятно осознавать, что богатое наследие наших предков еще не до конца растворилось в унифицированной культуре современности. Если вы решили приобщиться к этой истории, советую приготовить медовуху своими руками, по одному из написанных рецептов.

Если же у вас хватит решимости приготовить медовуху самому, то выпивая очередную кружку, вспомните, как сотни лет назад ваши предки также наслаждались этой амброзией, отмечая праздники под неизменным звездным небом.

Источник