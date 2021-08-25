Так уже заведено, что спиртные напитки ассоциируются преимущественно с мужчинами. Женщинам, по неписаным правилам хорошего тона, дозволяется пригубить сладкого ликера, наслаждаться брызгами сухого шампанского или как максимум утопить груз бытовых забот в бокале вина. Вот, пожалуй, и все.

Поэтому, девочки, у меня для вас хорошая новость – знакомьтесь, сидр яблочный. Очень легкий фруктовый напиток с небольшим градусом, приятный на вкус, а главное, был изобретен в средневековой Европе специально для дам.

Инструкция приготовления яблочного сидра

Одним из наиболее популярных вариантов сидара является именно яблочный. Во время приготовления можно использовать разные сорта этого чудесного фрукта. Наиболее идеальным вариантом будет соотношение, где в одной части будет смешивать кислые яблоки, а в другом сладкие.

Чтобы приготовить сидр яблочный в домашних условиях, вам необходимы следующие ингредиенты:

яблоки – 10 кг;

сахар – 1,5 кг;

вода (в редких случаях) – до 1 литра.

Шаги приготовления

Яблоки следует вначале протереть обычной тряпкой (сухой), но ни в коем случае не следует их мыть, так как на поверхности яблок находятся специальные дрожжи, которые соответственно и выполняют функцию по брожению, поэтому их нельзя смывать. Затем необходимо ёмкость с фруктами положить на несколько дней в теплое помещение. Затем удалите листочки плодов, а также хвостики. Яблоки следует промыть не извлекая кожуру и косточки, а затем измельчить с помощью бытового блендера или же мясорубки. Емкость используемое для брожения следует промыть в кипятке, после чего вытереть насухо. Его следует заполнить ⅔ яблок от общего объема. Свободное пространство будет использоваться для двух компонентов: пены и углекислого газа. На 1 кг яблок следует добавить порядка 125 гр сахара. Горлышко вашей емкости следует завязать марлей, и в течение 5 дней должно храниться в темном теплом месте. Ежедневно следует перемешивать все содержимое внутри, утапливая плотные фракции в соке. Из итоговой массы яблок отжать весь сок, после чего перелить в другую, заранее подготовленную чистую емкость, чтобы происходил процесс брожения напитка. Потом сделайте водяной затвор или наденьте перчатку и проделайте дырочку на любом пальце. Брожение сидара следует производить в темном месте, а температурный режим процесса должен быть от 17 до 28°C, а длительность процесса порядка 30 – 65 дней. После этого вы сможете увидеть на дне небольшой осадок, а водный затвор перестанет испускать пузыри, а напиток будет светлее – это признаки того, что процедура по брожению успешно закончен. Перебродивший сидр слейте с осадка, после чего пропустите его так несколько раз в марле (3 – 4 слоя). Разлейте в заранее подготовленные бутылки ваш отфильтрованный алкогольный напиток. После этого напиток должен пролежать еще порядка 3 месяцев, чтобы он “дозрел”. Условия хранения – прохладное помещение с температурой от 6 до 12°C.

Советы по выбору яблок для сидра

Лучшие яблоки – это те, в качестве которых вы не сомневаетесь.

Оптимально, если вы их вырастили в своем саду или купили на рынке у самой аутентичной бабульки. Магазинные экземпляры часто обрабатывают восками, чтобы они долгое время сохраняли товарный вид, не гнили и вообще блестели на солнышке и радовали глаз покупателя. Нам такие плоды категорически не подходят, и вот почему.

Чтобы запустить брожение, нужны дрожжи. Либо мы вносим их дополнительно, купив в магазине, либо довольствуемся натуральными дикими дрожжами с поверхности яблок. Второй способ, конечно, предпочтительнее.

На вкус старайтесь выбирать яблоки с кислинкой. Эта самая кислинка говорит о присутствии танинов, которые придают домашнему яблочному сидру тот характерный вкус и терпкую горчинку.

Яблоки должны быть зрелыми – при сжатии плода, на нем должен оставаться след. Если на яблоке есть едва заметный белый налет – это просто отлично! Перед приготовлением сидра плоды ни в коем случае нельзя мыть! Максимум – протереть сухой чистой тряпочкой.

Если же быть совсем занудами, то идеально подойдут следующие сорта:

ароматный поздний Джонатан;

Кальвиль снежный;

Черный Кингстон – идеальный вариант с его характерной аристократичной горчинкой;

Рубиновое Дуки – негласная классика, сорт урожайный, поэтому сидр получится недорогим;

Макинтош.

Сидр можно готовить как из одного сорта яблок, так и комбинируя их между собой.

Простые рецепты домашнего сидра

Сделать домашний яблочный сидр совсем несложно. Это рецепт из серии «поставил и забыл». Для этого вам потребуется большая бутыль с широким горлом, гидрозатвор, сокодавка (или соковыжималка, или даже мясорубка), марля и чистые бутылки для готового продукта.

Классический из яблок

Для приготовления яблочного сидра по классическому рецепту вам понадобятся 5 кг яблок и примерно 1 кг сахара. При необходимости количество ингредиентов можно увеличить в тех же пропорциях.

Итак, при начальной подготовке яблоки мыть не нужно. Достаточно протереть их сухим полотенцем. Затем удалить черенки, плодоножки и листики. Нарезать на четвертинки. Сердцевину можно не удалять.

Для начала нужно измельчить сырье при помощи соковыжималки или мясорубки. Если у вас современная соковыжималка, то в баллон нужно закладывать и получившийся сок, и жмых. Кстати, это отличный вариант утилизации жмыха, даже если сок выпит. Однако в этом случае его нужно разбавить водой и дополнительно внести в баллон сахар, лимонную кислоту и дрожжи. На каждый килограмм яблок в баллон вносим примерно 160 г сахара. Наполнять тару нужно не до краев, оставляя примерно ¼ объема для брожения. Накрываем горлышко марлей и оставляем в теплом темном месте на 3-4 дня. Не забываем перемешивать содержимое 1-2 раза в сутки. По истечении отведенного срока последний раз взбалтываем бутыль с содержимым и фильтруем полученное. Оставшийся жмых можно отжать, но без фанатизма. Теперь нам предстоит ставить наш сидр на длительное брожение. Бутыли с разлитым соком укупориваем гидрозатвором, конец которого опускаем в стакан с водой. Вместо гидрозатвора, можно использовать медицинскую перчатку с проколом. В таком виде будущий яблочный сидр должен простоять 40-60 дней в темном месте при комнатной температуре. Взбалтывать его не нужно. Теперь нам предстоит слить жидкость с осадка. Для этого баллон нужно поднять на возвышение (табурет, стол, тумба) и оставить там еще на день-два, что поднятая нами взвесь снова улеглась на дно. Затем сливаем сидр при помощи шланга, нижний конец которого подсасываем и опускаем в чистую бутылку. Не нужно опускать шланг совсем уж на дно баллона. Не жадничайте, иначе придется фильтровать весь сидр от «захваченного осадка». При необходимости профильтруйте через марлю, сложенную в несколько слоев. Для газирования в каждую бутылку внесите дополнительный сахар из расчета 10 г на 1 л сидра и герметично укупорьте. В таком виде напиток должен простоять еще несколько недель для того, чтобы в нем образовались приятные «бульки», как в шампанском.

Все, теперь яблочный сидр готов, и его можно пить.

Из сока без сахара

Сок из магазина имеет совершенно непредсказуемый состав, поэтому вряд ли будет бродить самостоятельно, без дополнительных дрожжей.

Если готовить напиток без сахара, то в итоге получится сухое яблочное вино прозрачное, практически без осадка. Если вы решили сделать его из сока (без жмыха), то имейте в виду, то сок должен быть домашним, а не магазинным.

Пошаговая технология приготовления яблочного сидра из сока следующая.

Свежевыжатый сок должен отстояться не менее суток. Далее переливаем его в чистый баллон, закупориваем гидрозатвором и выдерживаем не менее 40 дней. На дне появится осадок. Снимаем с осадка, фильтруем при необходимости. Переливаем в чистую тару и через 3-4 дня наш сидр готов.

Однако без добавления сахара яблочный сидр получится сухим и негазированным. Он будет похож на хорошее сухое вино.

Газированного сидра

Если следовать традиционному рецепту, приведенному выше, то у вас как раз получится газированный яблочный сидр. Пузырьки газа появляются на конечном этапе хранения, когда мы добавляем по 10 г сахара на литр напитка и плотно укупориваем его в чистые бутылки.

Небольшое количество сахара снова запускает брожение с выделением углекислоты, а наглухо закрытая пробка не дает газу улетучиться. Вуаля, вот вам и натуральное фруктовое шампанское!

Сухого сидра брют

Сухой сидр неизменно пользуется популярностью у прекрасного пола. Во-первых, он содержит совсем немного алкоголя, во-вторых, брют наименее калориен из всех спиртных напитков.

Чтобы получить брют, нужно добавить минимально возможное количество сахара и выждать, пока брожение пройдет полностью. Так сахар превратится в спирт, яблочный сидр приобретет характерный терпко-кислый вкус с небольшой горчинкой.

Важно! Если для приготовления яблочного сидра вы берете кислые яблоки, то сахара все равно нужно будет добавить чуть больше. Если же сорт сладкий, то получится обойтись минимальными заявленными количествами, чтобы сок забродил.

Яблочно-грушевый

Чтобы приготовить яблочно-грушевый сидр, нужно в качестве исходного сырья взять яблоки и груши в соотношении 1:1. Дальше действуйте по описанной выше схеме и все у вас получится!

Однако опытные винокуры рекомендуют пойти еще дальше в своих изыскания. Чтобы получить идеально сбалансированный по вкусу и аромату сидр, нужно брать не абы какие плоды, а разной степени сладости, причем, в определенных пропорциях.

Золотым стандартом в этом случае будет 40 % сладких плодов, 40 % горьких и 20 % кислых.

Это работает и в случае с грушевого сидра. Получается, что груш и яблок нужно брать не 1:1, а ориентируясь на их вкус и степень зрелости.

Яблочно-медовый

Медовый длинный

яблоки – 5 кг;

мед – 1 кг;

вода – 4 л.

Помним о том, что яблоки мыть не нужно, и дополнительные дрожжи мы не используем.

Вытираем яблоки, удаляем плодоножки, гниль и листики. Измельчаем сырье. Разводим 1/3 меда 1/3 воды. Заливаем яблоки и ставим под гнет на месяц. Через месяц сливаем сидр с осадка и переливаем в чистый бутыль. Жмых снова заливаем смесью меда и воды. Выдерживаем. Фильтруем. Последний раз заливаем жмых раствором меда в воде. Выдерживаем. Фильтруем. Объединяем все три порции. Выдерживаем в теплом темном месте еще не менее месяца, а лучше больше. Перед употреблением яблочно-медовый сидр нужно процедить.

Яблочно-медовый сидр – это не только ароматный напиток, но и на 100 % натуральный. Конечно, он обойдется немного дороже и готовится дольше, чем на сахаре, но почему бы и не попробовать?Итак, рецепт с пропорциями на те же 5 кг яблок, которые мы использовали в классическом варианте:

С добавлением винных дрожжей

Измельчаем яблоки и пересыпаем сахаром из расчета 100 грамм на каждый килограмм растительного сырья. Оставляем на 3 дня побродить. Отжимаем сок, переливаем его в большой бутыль, заполняя его примерно на ¾ объема. Вносим дрожжи и сахар (150 г на литр сока). Укупориваем гидрозатвором. Оставляем бродить на 40-60 дней. Сливаем с осадка, фильтруем, разливаем по бутылкам, оставляем на месяц.

Альтернативный метод практически ничем не отличается от классического, за исключением необходимости покупать винные дрожжи. Однако сторонники всего натурального могут вздохнуть с облегчением.

Если яблоки вам достались магазинные и их поверхность обработана восками и глицерином, то без мытья не обойтись. В этом случае, чтобы приготовить сидр понадобятся винные дрожжи в количестве примерно 1 грамм на литр сока.

Дорогие винные дрожжи промышленного производства можно легко заменить на изюм или вяленый виноград. 150 грамм на 5 кг яблок будет вполне достаточно.

Важно! Изюм не должен быть обработан глицерином или другими влагоудержателями. Внешне это можно заметить по характерному блеску. Настоящий вяленый изюм матовый с белесым налетом.

Из кислых яблок

Воду добавляем в количестве не более 100 мл на литр сока. Если добавить больше, то сидр получится водянистый и неароматный.

Сидр – напиток настолько неприхотливый и универсальный, что его можно делать из любых яблок, даже из паданки. А она, в свою очередь, часто бывает кислой. Чтобы нивелировать это, рекомендуется разбавить сок водой, перед тем как закрыть баллон гидрозатвором на брожение.

А вот излишне засахаривать не стоит. Во-первых, это увеличит градус, а во-вторых, брожение может и вовсе остановиться. Сахар – это отличный консервант, который в больших количествах как раз предотвращает брожение и скисание. Вспомните, как долго могут храниться перетертые с сахаром ягоды или сгущенное молоко?

Из лесных яблок

Сидр из лесных яблок получается не очень сладким, однако, его неоспоримое достоинство в цене. В 99 случаев из 100 лесные яблоки достаются нам совершенно бесплатно, если не считать усилий, потраченных на их сбор.

Малое количество сахаров в яблоках говорит о том, что самостоятельно сырье не забродит, поэтому нужно запустить процесс каким-то катализатором. Опытные винокуры используют для этого изюм или сушены яблоки (обычная сушка для компота или извара). Закладываются они в бутыль на этапе брожения под гидрозатвором, который длится не менее 40 дней.

В остальном рецепт аналогичен классическому, о котором мы говорили в начале статьи.

Рачительные хозяева, кстати, говорят, что жмых, оставшийся после первого брожения, можно залить водой с сахаром еще раз и снова попробовать настоять.

Рецепт по Брокгаузу и Эфрону

В том, что яблочный сидр – напиток, распространенный во многих странах Европы, мы уже убедились, однако, он был известен и в России. Причем очень давно. Знаменитый «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» упоминает о нем, приводя оригинальный рецепт XIX века.

Согласно прописи, для вкусного и ароматного сидра необходимо было взять 2 части сладких плодов и 1 часть – терпких. Если хотите, чтобы напиток пережил зиму и вообще стоял долго, то берутся обратные пропорции – на 1 часть сладких яблок 2 части кисло-терпких.

И еще наши предки подметили такие тонкости – яблоки желательно брать сортов, созревающих в одно и то же время.

Вишневый

Вишня отлично подходит для этого, главное, удалить из нее все косточки, чтобы не отравиться синильной кислотой.

Как вы уже поняли сидр готовится не только из яблок. В него не возбраняется добавлять любые ароматные плоды и ягоды. Главное, чтоб они поддерживали брожение (были не очень кислыми) и не были ядовитыми.

Самый интересный рецепт яблочного сидра с вишней даже получил свое уникальное название.

Кровь дракона

Вишню для этого можно брать любую, даже кислую мелкую дичку.

Это оригинальный рецепт, который отличается крепостью и насыщенным алым цветом. Чтобы достичь желаемого оттенка, сидр готовят не чисто из яблок, а добавляют в сырье вишню. Много вишни, в соотношении практически 1:1 с яблоками.

Сидр настаиваем по стандартной схеме, накрепко запечатывая бутылки с конечным продуктом для формирования эффекта «шампанского».

Чтобы сделать сидр еще более оригинальным, можно добавить в него крепкий алкоголь – коньяк или темный ром. Тогда «Кровь дракона» будет на 100 % оправдывать свое название.

Безалкогольный

Безалкогольный яблочный сидр – это и не совсем сидр. По способу приготовления он скорее напоминает сбитель или извар. Но для случаев, когда необходимо воздержаться от употребления спиртного, этот напиток вполне подойдет.

Итак, для самого быстрого безалкогольного сидра нам нужны:

яблоки;

газированная минеральная вода с нейтральным вкусом;

мед или сахар;

пряности – корица, бадьян, гвоздика, ваниль.

Из яблок нужно выжать сок, дать ему отстояться и процедить. Затем сок нагреваем на плите, предварительно, опустив в кастрюльку специи. Варить смесь не надо! Добавляем мед или сахар, остужаем, еще раз процеживаем.

Перед подачей разбавляем газированной минеральной водой, чтобы получить эффект «шампанского». Готово!

Что это за напиток

В промышленных напитках могут присутствовать углекислота (те самые бульки в нос), лимонная кислота в качестве регулятора кислотности и бензоат натрия, как консервант.

Яблочный сидр – это некое подобие вина, которое производится из яблок (неожиданно, да?). В классическом варианте нужно всего два ингредиента – собственно яблоки и сахар. Если же яблоки у вас не очень, или же руки растут не из того места, то придется добавить немного дрожжей.

Суть приготовления сводится к тому, что яблоки с сахаром в отсутствии кислорода начинают бродить с образованием спирта. Ну совсем как виноградное вино!

История появления

Удивительно, но сидр сначала расценивали, как исключительно женский напиток. Только в XIX веке его стало не зазорным пить и представителям сильного пола, хотя по популярности продукт брожения яблок сильно уступал вину и пиву.

Классический рецепт появился в Западной Европе, а точнее, в Наварре, откуда потом распространился во французскую Нормандию. Первые упоминания о нем датированы XII веком, хотя о тех временах данных не так уж и много. А вот в XVIII – XIX веках производство алкоголя из яблок уже стали регламентировать, а упоминание о нем стало частым явлением в литературе.

Сегодня он продается в любом магазине и считается премиальным продуктом, так как стоит немного дороже пива. В последние годы сидр превратился в модную фишку продвинутой молодежи, выехав на натуральном тренде.

Дополнительный плюс к популярности – небольшие объемы бутылок в 0,33 и 0,5 литра, в отличие от того же вина и шампанского.

Виды

В зависимости от добавленного сахара продукт может быть сухим, полусухим, полусладким и сладким по аналогии с вином. В зависимости от наличия углекислоты яблочные сидры бывают игристыми и тихими.

Сегодня производство подчинено технологическим регламентам, которые классифицируют его. Настоящий сидр должен содержать яблочного сока не менее 50 %, а его крепость не должна превышать 8 оборотов.

В наших магазинах первые распространены гораздо больше. Острые приятные пузырьки на языке напоминают шампанское и делают продукт не просто хмельным, но и изысканно-тонизирующим.

Цвет настоящий яблочный сидр может иметь от почти прозрачного до янтарно-бурого. Допускаются небольшой осадок и легкая взвесь в бутылке.

Крепость

Чаще всего яблочный сидр по крепости сравним с пивом.

Крепость яблочного сидра варьирует от 1 до 8 % и зависит от времени выдержки, количества добавленного сахара и изначального качества сырья, то есть яблок. Традиционно его не крепят спиртом, хотя в магазинах сейчас можно встретить все что угодно и даже такое извращение.

Можно посмотреть, сколько градусов содержат знаменитые бренды:

Ruwet Apple 0,33 л - 4,5 %;

Аval Cider Artisanal 0,33 л - 6 %;

Абрау-Дюрсо Сидр Полусладкий 0,75 л - 5,5 %;

Thatchers Rose 0,5 л - 4 %;

Fournier Rose 0,75 л - 3 %.

Калорийность и состав

В состав, например, такого популярного напитка, как Somersby, входят питьевая подготовленная вода, концентрат яблочного сока, глюкозно-фруктозный сироп (сахар), лимонная кислота и ароматизатор «Яблоко».

Полезные свойства и вред сидра

Если вы хотите оздоровиться, то сидр, пусть и натуральный яблочный – это далеко не лучший вариант.

Калорийность у яблочного сидра сравнительно невысокая – около 50-60 ккал на 100 г продукта. Питательную ценность обеспечивают простые углеводы из сахара и яблок.Несмотря на то что яблочный сидр – это натуральный продукт, пользы от него не много. Конечно, он содержит и витамин С для иммунитета, и антиоксиданты для сердца и сосудов, и пектины для пищеварения, однако, польза от всего этого с лихвой перекрывается наличием алкоголя.

Если же вы хотите выпить спиртное и выбираете из нескольких вариантов, то тут по количеству полезных нутриентов он будет на втором месте, уступая пальму первенства только сухому красному вину.

Напоминаем, что любой алкоголь вреден для здоровья, и поэтому нельзя говорить о каких-то полезных свойствах спиртных напитков в сравнении, например, с натуральными соками и просто сырыми плодами.

Противопоказания

Сидр не рекомендуется пить беременным и кормящим женщинам из-за содержащегося в нем алкоголя.

По этой же причине его не стоит пить детям, лицам с заболеваниями нервной системы и некоторыми другими.

Поскольку промышленный сидр содержит сахар, он противопоказан лицам с сахарным диабетом. Нельзя его пить и людям с гастритом, дуоденитом или панкреатитом, особенно в фазе обострения.

Пищевая ценность

Домашний яблочный сидр не содержит ни белков, ни жиров. Его пищевая ценность обусловлена только углеводами, а именно быстрыми моно- и дисахаридами. Всего в напитке содержится примерно 5 г чистого сахара на 100 мл.

Что касается заводского напитка, то тут производитель волен добавлять столько сахара, сколько ему заблагорассудится. А это значит, что и пищевая ценность будет варьировать в зависимости от марки.

Витамины и минералы

Натуральный сидр богат витаминами из яблок, а именно: витаминами С, Е, Р и группой В. Это значит, что теоретически то мог бы повышать иммунитет, улучшать состояние нервной системы, кожи и сосудов. Однако выпить его для такого эффекта нужно много, а мы не забываем, что сидр содержит алкоголь!

Также яблоки, а значит и продукты из них, богаты минералами. Фосфор, кальций, калий, магний, железо и натрий участвуют в обмене веществ и должны поступать извне. Подходит ли сидр в качестве источника минералов – тоже вопрос открытый.

Частые ошибки при изготовлении сидра в домашних условиях

Моют яблоки, смывая дикие дрожжи. Нет дрожжей – нет брожения. Добавляют много дрожжей. В этом случае у сидра будет присутствовать характерный дрожжевой аромат, что не пойдет ему на пользу. Не выдерживают, пока весь сахар перебродит. В итоге бутылки, в которые разливают уже готовый продукт, может просто разорвать, от скопившегося в них газа. Передерживают сидр. В этом случае спиртовое брожение перейдет в уксусное. Из названия понятно, что именно мы получим в итоге. Используют немытую тару. Нежные дикие дрожжи с яблок не выдерживают конкуренции с другими формами жизни и погибают. Оставляют банку бродить в комнате. Раз на раз не приходится и во время особо бурного брожения пробка может выстрелить прямо в свежевыбеленный потолок или новую мебель.

От ошибок не застрахован никто, особенно, в нелегком деле изготовления алкоголя. Итак, какие промахи чаще всего допускают новички:

И это далеко не полный перечень ошибок. Думаем, каждому найдется, что добавить в него…

Видео по теме

Хотя изготовить яблочный сидр - невесть какое сложное действо, всегда лучше подсмотреть, как это делает кто-то более опытный.

https://www.youtube.com/watch?v=X3Hr8nrV3ZQ

Как правильно и с чем пить сидр

Брутальные любители чего покрепче могут «укрепить» напиток виски или коньяком. Но будьте бдительны – продукты домашнего брожения (сидр, квас, вино и пиво) совершенно непредсказуемы в плане процента алкоголя. К тому же танины, содержащиеся в сидре, могут вызвать похмелье.

Яблочный или плодово-ягодный сидр – это прохладительный тонизирующий слабоалкогольный напиток. Соответственно и подавать его лучше охлажденным в больших стаканах, украшенными веточкой мяты или ломтиком лимона. Можно немного присыпать сидр корицей перед подачей.

Закусывать лучше свининой или птицей (молочный поросенок или утка в яблоках – это почти классика кулинарии). Сладкий сидр обычно подают к десертам или фруктам.

А вот свежую выпечку и алкоголь домашнего брожения лучше не сочетать. Желудок может взбунтоваться!

Заключение

Яблочный сидр – это универсальный слабоалкогольный напиток, который можно подать на стол по любому случаю. Он отлично подходит как для праздника, так и для утоления жажды посреди жаркого трудового дня на даче или в огороде.

Его очень просто сделать самому, а значит он обречен на успех и теперь точно заменит магазинное пиво в холодильнике вашего загородного домика.

Впрочем, и холодильника-то ему не нужно. Яблочный сидр отлично сохраняет свежесть в подвале или в погребе в плотно запечатанных бутылках.