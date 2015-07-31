Тема абрикос оказалась столь объемной, что ее пришлось разбить на несколько статей. Оказывается, существует масса рецептов абрикосовых настоек и наливок. Некоторые из них – по-детски просты (чем, собственно, и хороши), а некоторые – прямо-таки удивляют своей свежестью и оригинальностью. В общем, продолжим наш разговор, начатый в посте об абрикосовом вине, и попробуем сварганить своими руками наливку или настойку из абрикосов. Вашему вниманию представляются как классические рецептуры абрикосовых наливок собственного брожения, так и варианты настоек с водкой, спиртом и даже белым вином.

Классика. Абрикосовые наливки без спирта

№1. Самая простая наливка на абрикосах

2 кг спелых абрикосов

800 г гранулированного сахара

250 мл чистой воды

Фрукты освобождаются от кости и протираются тряпочкой, после чего – режутся на четвертинки или половинки.

Совет! Если вы хотите получить миндальный привкус и слегка пряный аромат, косточки можно раздробить молотком или орехоколом, извлечь из них ядрышки, растолочь и добавить в банку – только не все, а половину или даже четверть. Существует даже отдельная настойка на абрикосовых косточках – о ней я расскажу в следующей статье. Если боитесь синильной кислоты – для этой же цели в абрикосовую наливку можно всыпать немного молотого миндаля.

Воду греем в кастрюльке, после вскипания – добавляем сахар. Снимаем пену и постепенно помешиваем, до полного растворения. Ждать, пока сахар карамелизуется не нужно – напиток и так приобретет янтарный цвет. Кусочки фруктов помещаются в подходящую банку, заливаются остуженным до 30° сиропом. Банка перевязывается марлей и отправляется в теплое затемненное место на 2-3 дня. При появлении признаков брожения – пузырей, кислого аромата, шипения – на банку надевается гидрозатвор или простая перчатка (для наливки этот момент не принципиален). Все – теперь осталось ждать, пока содержимое не перебродит. Обычно это занимает 25-40 дней, вы поймете, что процесс окончился по сдувшейся перчатке или стихшему гидрозатвору. Готовая наливка сливается, мезга отжимается и выбрасывается. Получившуюся жидкость нужно выдержать в холодильнике или погребе еще 15-20 дней.

Совет! Если жаль выбрасывать мезгу, ее можно не отжимать, а залить водкой, получив таким образом еще и оригинальную абрикосовую настойку, которую можно будет или смешать с изначальным продуктом (после чего всё дополнительно отстоять не меньше месяца) или – подсластить и употреблять как самостоятельный напиток.

Слегка отстоявшуюся наливку снять с осадка, при надобности – очистить через ватку и отправить дозревать еще месяц-два. Готово, можно дегустировать!

№2. Двойная густая наливка из абрикосов

10 кг спелых абрикосов

1,3 кг сахарного песка

вода - по потребности

Абрикосы чистятся от косточки, смешиваются с 1 кг сахара (остальной сахар понадобится позже) и кладутся в бродильную емкость так, чтобы заполнилось около ¾ объема. Остальное пространство заполняется водой и бутыль отправляется на солнце на 2-3 дня. Баллон нужно периодически поворачивать. Когда абрикосы активно забродили – на бутыль нужно надеть гидрозатвор или перчатку и переставить ее в темное место. Там будущая абрикосовая наливка будет бродить еще 1,5-2 месяца. Когда брожение окончено – жидкость отфильтровывается через марлю, переливается в бутылки и отправляется отдыхать в темном прохладном месте. Мякоть не отжимать ! Готовим сироп – его нам нужно по пол литра на каждый килограмм мезги. Для приготовления сиропа смешайте воду и сахар в пропорции 1/3, прокипятите до полного растворения сахара и остудите. Мякоть заливается получившимся сиропом и ставится на солнце до начала брожения, как в пункте 1, после чего – отправляются в темное место под гидрозатвор еще на 3-4 недели. После окончания брожения сусло хорошенько отфильтровывается – через один, а потом – через два слоя марли, и смешивается с первой наливкой из пункта 3, которую нужно предварительно снять с осадка при помощи трубочки. Смешанные напитки №1 и №2 нужно отстоять еще пару недель, слить с осадка и разлить по бутылкам. Пробовать можно будет через 1-2 месяца.

Абрикосовая наливка – продукт более простой и не столь прихотливый в приготовлении, как вино. Для него не требуется ничего, кроме собственно фруктов и сахара + небольшого количества воды. Ни тебе громадных бутылей, ни возни с мезгой – все делается достаточно быстро, а на выходе мы получаем напиток ароматный, крепкий и сладкий.

Настойки на абрикосах

№1. Простейший рецепт абрикосовой настойки

1 кг спелых абрикосов

1 л водки/спирта/самогона 40-50%

1 кг сахарного песка

Абрикосы освобождаются от косточек, укладываются в банку и доверху заливаются водкой – под самую крышку. Ёмкость отправляется на солнце на 3 недели – месяц. После окончания этого срока жидкость надо слить, не отжимая мякоть. Вместо водки банка наполняется сахаром и снова ставится на солнышко. Содержимое нужно периодически встряхивать, чтобы сахар не застаивался, а растворялся и вытягивал из фруктов остатки спирта. Через 2 недели сахарный настой отфильтровывается через марлю, мякоть тщательно отжимается и смешивается с изначальной абрикосовой настойкой.

Совет! Добавляйте сахарный настой в абрикосовую водку постепенно, все время пробуя на вкус, иначе напиток может получиться слишком сладким. Остаток сиропа можно будет использовать для кондитерских целей.

Смешанные жидкости отстаиваются 5-7 дней в прохладном темном месте, после чего – повторно отфильтровываются для улучшения цвета. Все, наша сладкая настойка на абрикосах готова!

№2. Абрикосовая настойка с ядрышками и пряностями

1 кг спелых абрикосов

0,5 л водки/спирта/самогона 40-50%

250 г сахарного песка

щепотка молотой корицы

2-3 бутона гвоздики

щепотка ванильного сахара (опционально)

Абрикосы моются, сушатся, режутся половинками и освобождаются от косточек. Косточки нужно расколоть и вынуть из них ядрышки, которые тщательно измельчаются в ступке или блендере. Абрикосы складываются в банку, сверху засыпаются молотые ядрышки, корица, гвоздика, ванильный и обычный сахар. Все это благоуханное дело заливается водкой и отправляется настаиваться в теплое темное место примерно на месяц. Настоявшуюся жидкость нужно хорошенько отфильтровать через сито, марлю, ватный фильтр несколько раз, после чего – разлить по бутылкам. Пробовать можно сразу, но лучше – подождать еще пару недель – месяц.

№3. Настойка на абрикосах с вином

0,5 кг спелых абрикосов

450 г сахарного песка

150 мл водки/спирта/самогона 40-50%

750 мл белого вина (сухое или полусладкое)

Вино заливается в кастрюльку, смешивается с сахаром и греется, пока сахар полностью не растворится. Туда же отправляются порезанные абрикосы без косточек. Масса доводится до кипения и варится, пока фрукты не превратятся в кашицу. Выключаем огонь, добавляем водку и остужаем смесь до комнатной температуры. Жидкость переливается в бутылку и отправляется в холодильник на неделю, после чего, при надобности фильтруется.

Абрикосовые настойки делают с водкой, спиртом, специями, пряностями, лимонным соком, как с дроблеными ядрышками, так и без них. Такой напиток сделать проще, чем наливку, но и в нем есть свои нюансы.

Эта легкая, ненавязчивая абрикосовая настойка – отличный аперитив, также его можно пить как дижестив с десертом.

№4. Лечебная настойка на абрикосах с мятой и медом

300 мл свежевыжатого абрикосового сока

300 мл пищевого спирта 70%

100 г ароматного мёда

15 г свежей перечной мяты

300 мл чистой воды

Мята заливается 300 мл кипятка, после чего – настаивается под крышкой около 4 часов. Отвар процеживается, в него добавляется абрикосовый сок, спирт и мед. Жидкость отправляется в теплое темное место на 2 недели, причем первую неделю ее нужно встряхивать, а вторую – оставить в полном покое. Теперь настойку можно отфильтровать и попробовать.

Эта абрикосовая настойка хороша и как самостоятельный алкогольный напиток, и как лечебное средство при заболеваниях ССС, отеках и остром гастрите. Пить ее нужно по 1-2 столовых ложки 3-4 раза в день, до еды.

Пока все! В следующих статьях, чтобы окончательно закрыть абрикосовую тематику, поделюсь несколькими отличными рецептами абрикосовых ликеров, в том числе – легендарного французского «Абрикотина». А если у вас остались абрикосовые косточки – не выбрасывайте их! Они входят в рецепт популярного итальянского ликера «Амаретто»!