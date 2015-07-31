Тема абрикос оказалась столь объемной, что ее пришлось разбить на несколько статей. Оказывается, существует масса рецептов абрикосовых настоек и наливок. Некоторые из них – по-детски просты (чем, собственно, и хороши), а некоторые – прямо-таки удивляют своей свежестью и оригинальностью. В общем, продолжим наш разговор, начатый в посте об абрикосовом вине, и попробуем сварганить своими руками наливку или настойку из абрикосов. Вашему вниманию представляются как классические рецептуры абрикосовых наливок собственного брожения, так и варианты настоек с водкой, спиртом и даже белым вином.
Классика. Абрикосовые наливки без спиртаАбрикосовая наливка – продукт более простой и не столь прихотливый в приготовлении, как вино. Для него не требуется ничего, кроме собственно фруктов и сахара + небольшого количества воды. Ни тебе громадных бутылей, ни возни с мезгой – все делается достаточно быстро, а на выходе мы получаем напиток ароматный, крепкий и сладкий.
№1. Самая простая наливка на абрикосах
- Фрукты освобождаются от кости и протираются тряпочкой, после чего – режутся на четвертинки или половинки.
- Воду греем в кастрюльке, после вскипания – добавляем сахар. Снимаем пену и постепенно помешиваем, до полного растворения. Ждать, пока сахар карамелизуется не нужно – напиток и так приобретет янтарный цвет.
- Кусочки фруктов помещаются в подходящую банку, заливаются остуженным до 30° сиропом. Банка перевязывается марлей и отправляется в теплое затемненное место на 2-3 дня.
- При появлении признаков брожения – пузырей, кислого аромата, шипения – на банку надевается гидрозатвор или простая перчатка (для наливки этот момент не принципиален). Все – теперь осталось ждать, пока содержимое не перебродит. Обычно это занимает 25-40 дней, вы поймете, что процесс окончился по сдувшейся перчатке или стихшему гидрозатвору.
- Готовая наливка сливается, мезга отжимается и выбрасывается. Получившуюся жидкость нужно выдержать в холодильнике или погребе еще 15-20 дней.
- Слегка отстоявшуюся наливку снять с осадка, при надобности – очистить через ватку и отправить дозревать еще месяц-два. Готово, можно дегустировать!
№2. Двойная густая наливка из абрикосов
- Абрикосы чистятся от косточки, смешиваются с 1 кг сахара (остальной сахар понадобится позже) и кладутся в бродильную емкость так, чтобы заполнилось около ¾ объема. Остальное пространство заполняется водой и бутыль отправляется на солнце на 2-3 дня. Баллон нужно периодически поворачивать.
- Когда абрикосы активно забродили – на бутыль нужно надеть гидрозатвор или перчатку и переставить ее в темное место. Там будущая абрикосовая наливка будет бродить еще 1,5-2 месяца.
- Когда брожение окончено – жидкость отфильтровывается через марлю, переливается в бутылки и отправляется отдыхать в темном прохладном месте. Мякоть не отжимать!
- Готовим сироп – его нам нужно по пол литра на каждый килограмм мезги. Для приготовления сиропа смешайте воду и сахар в пропорции 1/3, прокипятите до полного растворения сахара и остудите.
- Мякоть заливается получившимся сиропом и ставится на солнце до начала брожения, как в пункте 1, после чего – отправляются в темное место под гидрозатвор еще на 3-4 недели.
- После окончания брожения сусло хорошенько отфильтровывается – через один, а потом – через два слоя марли, и смешивается с первой наливкой из пункта 3, которую нужно предварительно снять с осадка при помощи трубочки.
- Смешанные напитки №1 и №2 нужно отстоять еще пару недель, слить с осадка и разлить по бутылкам. Пробовать можно будет через 1-2 месяца.
Настойки на абрикосахАбрикосовые настойки делают с водкой, спиртом, специями, пряностями, лимонным соком, как с дроблеными ядрышками, так и без них. Такой напиток сделать проще, чем наливку, но и в нем есть свои нюансы.
№1. Простейший рецепт абрикосовой настойки
- Абрикосы освобождаются от косточек, укладываются в банку и доверху заливаются водкой – под самую крышку. Ёмкость отправляется на солнце на 3 недели – месяц.
- После окончания этого срока жидкость надо слить, не отжимая мякоть. Вместо водки банка наполняется сахаром и снова ставится на солнышко. Содержимое нужно периодически встряхивать, чтобы сахар не застаивался, а растворялся и вытягивал из фруктов остатки спирта.
- Через 2 недели сахарный настой отфильтровывается через марлю, мякоть тщательно отжимается и смешивается с изначальной абрикосовой настойкой.
- Смешанные жидкости отстаиваются 5-7 дней в прохладном темном месте, после чего – повторно отфильтровываются для улучшения цвета. Все, наша сладкая настойка на абрикосах готова!
№2. Абрикосовая настойка с ядрышками и пряностями
- 1 кг спелых абрикосов
- 0,5 л водки/спирта/самогона 40-50%
- 250 г сахарного песка
- щепотка молотой корицы
- 2-3 бутона гвоздики
- щепотка ванильного сахара (опционально)
- Абрикосы моются, сушатся, режутся половинками и освобождаются от косточек.
- Косточки нужно расколоть и вынуть из них ядрышки, которые тщательно измельчаются в ступке или блендере.
- Абрикосы складываются в банку, сверху засыпаются молотые ядрышки, корица, гвоздика, ванильный и обычный сахар. Все это благоуханное дело заливается водкой и отправляется настаиваться в теплое темное место примерно на месяц.
- Настоявшуюся жидкость нужно хорошенько отфильтровать через сито, марлю, ватный фильтр несколько раз, после чего – разлить по бутылкам. Пробовать можно сразу, но лучше – подождать еще пару недель – месяц.
№3. Настойка на абрикосах с вином
- 0,5 кг спелых абрикосов
- 450 г сахарного песка
- 150 мл водки/спирта/самогона 40-50%
- 750 мл белого вина (сухое или полусладкое)
- Вино заливается в кастрюльку, смешивается с сахаром и греется, пока сахар полностью не растворится.
- Туда же отправляются порезанные абрикосы без косточек. Масса доводится до кипения и варится, пока фрукты не превратятся в кашицу. Выключаем огонь, добавляем водку и остужаем смесь до комнатной температуры.
- Жидкость переливается в бутылку и отправляется в холодильник на неделю, после чего, при надобности фильтруется.
Эта легкая, ненавязчивая абрикосовая настойка – отличный аперитив, также его можно пить как дижестив с десертом.
№4. Лечебная настойка на абрикосах с мятой и медом
- 300 мл свежевыжатого абрикосового сока
- 300 мл пищевого спирта 70%
- 100 г ароматного мёда
- 15 г свежей перечной мяты
- 300 мл чистой воды
- Мята заливается 300 мл кипятка, после чего – настаивается под крышкой около 4 часов.
- Отвар процеживается, в него добавляется абрикосовый сок, спирт и мед. Жидкость отправляется в теплое темное место на 2 недели, причем первую неделю ее нужно встряхивать, а вторую – оставить в полном покое.
- Теперь настойку можно отфильтровать и попробовать.
Эта абрикосовая настойка хороша и как самостоятельный алкогольный напиток, и как лечебное средство при заболеваниях ССС, отеках и остром гастрите. Пить ее нужно по 1-2 столовых ложки 3-4 раза в день, до еды.
Пока все! В следующих статьях, чтобы окончательно закрыть абрикосовую тематику, поделюсь несколькими отличными рецептами абрикосовых ликеров, в том числе – легендарного французского «Абрикотина». А если у вас остались абрикосовые косточки – не выбрасывайте их! Они входят в рецепт популярного итальянского ликера «Амаретто»!