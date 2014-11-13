Ромовый Дневник

Апельсиновая водка – настойка на цедре и мякоти апельсина

Рецептом настоек на апельсине много, но мы предлагаем вам только лучшие и проверенные. В принципе, все рецепты с лимонными настойками, в частности рецепт лимонной водки, легко адаптируется под апельсины, мандарины и прочие схожие фрукты. Самый, наверное, популярный рецепт – это настойка на апельсиновых корках, при этом ее можно готовить по той же схеме, что и домашний Лимончелло, а полученный напиток можно смело назвать «Оранчелло».

Готовая настойка на апельсинах

Рецепт настойки на апельсиновой цедре, «Оранчелло»

  • 500 мл спирта 96%
  • 1 кг апельсин
  • 350 г сахара
  • 900 мл воды

апельсин для апельсиновой водки Перед очисткой апельсина рекомендуется его хорошо помыть щеткой, чтобы убрать воск и прочие консерванты, которыми обрабатывают почти все фрукты

Важно срезать цедру правильно, а именно не зацепить белую кожуру. Делать это можно ножом для чистки овощей, а лучше использовать мелкую терку (есть даже специальные приспособления для снятия цедры цитрусовых).

Процесс приготовления следующий:

  1. Снять цедру апельсина в нужном количестве и поместить её в стеклянную банку.
  2. Залить её спиртом и настаивать неделю, периодически (2-4 раза в сутки) перемешивая настой.
  3. Через неделю фильтруем, варим сироп: в 0,5 л теплой воды растворяем сахар, можно пару раз прокипятить и снять белую пенку; добавляем остальное количество воды.
  4. Выливаем спирт в сироп (можно через угольный фильтр) и отправляем в холодильник на 3-4 дня, за это время на поверхности должна образоваться маслянистая пленка.
  5. Сливаем «оранжелло» через трубочку в бутылку (снизу, чтобы маслянистая пленка осталась на стенках тары).
  6. Пьем с удовольствием в охлажденном виде.
Добываем цедру для апельсиновой водки

Следующий рецепт кардинально отличается от предыдущего, так как в его приготовлении используются полностью плод апельсина.

Апельсиновая настойка на плодах

  • 2,5 л самогона/спирта/водки крепостью 40-50%
  • 2 крупных апельсина
  • 150-175 ароматного мёда
Приготовление:
  1. Апельсины порезать в 3-х литровую банку небольшими кусочками (со спичечный коробок), косточки по возможности изъять;
  2. Мёд растворить в отдельной банке в 0,5-0,8 л водки/самогона/спирта;
  3. Растворенный мёд перелить в банку с апельсинами и добавить остальное количество спиртовой смеси;
  4. Настаиваем неделю, фильтруем;
  5. Ждем еще 4-5 дней, декантируем (сливаем с осадка), еще раз фильтруем и употребляем в чистом виде или в составе коктейлей.

Полученный напиток можно отстоять в прохладном месте до полного осветления и профильтровать. Тогда останется кристально чистый напиток нежно-желтого цвета.

осветленная апельсиновая водка Так выглядит осветленная апельсиновая настойка

Из еще интересных апельсиновых водок мне приглянулась лишь одна:

  • 400 г апельсиновых корочек (можно сушеных);
  • 2,5 л водки;
  • 20-25 г корня имбиря.

Измельченный корень имбиря и корки положить в банку и залить их водкой. Настаивать 2 недели, профильтровать, отстоять еще 3-4 дня, отфильтровать и разлить по бутылкам.

А вот следующий рецепт действительно можно назвать оригинальным и необычным. Сейчас вы поймете почему.

Оригинальный рецепт настойки апельсина

  • 1 небольшой апельсин
  • 350 мл 70% спирта
  • 400 мл воды
Приготовление:
  • в литровую банку наливаем спирт (разбавляем его до 70% при помощи нашего калькулятора);
  • апельсин нужно купить такого размера, чтобы он спокойно, даже с запасом, пролазил в банку (он со временем затвердеет и его будет сложно вытаскивать);
  • апельсин с помощью иголки, нитки и проволоки подвешиваем над спиртом так, чтобы они не соприкасались (апельсин и спирт);
  • настаивать 2-3 недели в прохладном месте, затем убрать апельсин и разбавить напиток водой;
  • после разбавления настойка помутнеет (эфирные масла эмульгируются, как и в случае с абсентом, если пить его с водой), поэтому если вам нужен прозрачный напиток, придется подождать еще 3-4 недели – в течение этого времени настойка полностью осветлится.
Проще посмотреть это видео:

https://www.youtube.com/watch?v=O7twNiUHjMs

Напиток, приготовленный по этому рецепту, будет иметь ярко выраженный апельсиново-карамельный запах и мягкий цитрусовый вкус. Изначально в спирт можно добавить немного сахарной пудры, где-то 200 г на наше количество спирта, но это уже опционально и получится скорее ликер, чем настойка. Куда потом девать это добро? Можно пить в чистом виде, а можно использовать для коктейлей. С соками наша апельсиновая водка будет в самый раз.

Экспериментируйте, делитесь с нами своими результатами в комментариях. Апельсиновая настойка – это очень вкусно и не так вредно, как многие другие алкогольные напитки, разумеется, если пить в меру. В конце концов, это отличный способ облагородить самогон, особенно если он посредственного качества.

