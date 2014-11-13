Рецептом настоек на апельсине много, но мы предлагаем вам только лучшие и проверенные. В принципе, все рецепты с лимонными настойками, в частности рецепт лимонной водки, легко адаптируется под апельсины, мандарины и прочие схожие фрукты. Самый, наверное, популярный рецепт – это настойка на апельсиновых корках, при этом ее можно готовить по той же схеме, что и домашний Лимончелло, а полученный напиток можно смело назвать «Оранчелло».

Рецепт настойки на апельсиновой цедре, «Оранчелло»

500 мл спирта 96%

1 кг апельсин

350 г сахара

900 мл воды

Перед очисткой апельсина рекомендуется его хорошо помыть щеткой, чтобы убрать воск и прочие консерванты, которыми обрабатывают почти все фрукты

Важно срезать цедру правильно, а именно не зацепить белую кожуру. Делать это можно ножом для чистки овощей, а лучше использовать мелкую терку (есть даже специальные приспособления для снятия цедры цитрусовых).

Снять цедру апельсина в нужном количестве и поместить её в стеклянную банку. Залить её спиртом и настаивать неделю, периодически (2-4 раза в сутки) перемешивая настой. Через неделю фильтруем, варим сироп: в 0,5 л теплой воды растворяем сахар, можно пару раз прокипятить и снять белую пенку; добавляем остальное количество воды. Выливаем спирт в сироп (можно через угольный фильтр) и отправляем в холодильник на 3-4 дня, за это время на поверхности должна образоваться маслянистая пленка. Сливаем «оранжелло» через трубочку в бутылку (снизу, чтобы маслянистая пленка осталась на стенках тары). Пьем с удовольствием в охлажденном виде.

Следующий рецепт кардинально отличается от предыдущего, так как в его приготовлении используются полностью плод апельсина.

Апельсиновая настойка на плодах

2,5 л самогона/спирта/водки крепостью 40-50%

2 крупных апельсина

150-175 ароматного мёда

Апельсины порезать в 3-х литровую банку небольшими кусочками (со спичечный коробок), косточки по возможности изъять; Мёд растворить в отдельной банке в 0,5-0,8 л водки/самогона/спирта; Растворенный мёд перелить в банку с апельсинами и добавить остальное количество спиртовой смеси; Настаиваем неделю, фильтруем; Ждем еще 4-5 дней, декантируем (сливаем с осадка), еще раз фильтруем и употребляем в чистом виде или в составе коктейлей.

Полученный напиток можно отстоять в прохладном месте до полного осветления и профильтровать. Тогда останется кристально чистый напиток нежно-желтого цвета.

Так выглядит осветленная апельсиновая настойка

Из еще интересных апельсиновых водок мне приглянулась лишь одна:

400 г апельсиновых корочек (можно сушеных);

2,5 л водки;

20-25 г корня имбиря.

Измельченный корень имбиря и корки положить в банку и залить их водкой. Настаивать 2 недели, профильтровать, отстоять еще 3-4 дня, отфильтровать и разлить по бутылкам.

А вот следующий рецепт действительно можно назвать оригинальным и необычным. Сейчас вы поймете почему.

Оригинальный рецепт настойки апельсина

1 небольшой апельсин

350 мл 70% спирта

400 мл воды

в литровую банку наливаем спирт (разбавляем его до 70% при помощи нашего калькулятора);

апельсин нужно купить такого размера, чтобы он спокойно, даже с запасом, пролазил в банку (он со временем затвердеет и его будет сложно вытаскивать);

апельсин с помощью иголки, нитки и проволоки подвешиваем над спиртом так, чтобы они не соприкасались (апельсин и спирт);

настаивать 2-3 недели в прохладном месте, затем убрать апельсин и разбавить напиток водой;

после разбавления настойка помутнеет (эфирные масла эмульгируются, как и в случае с абсентом, если пить его с водой), поэтому если вам нужен прозрачный напиток, придется подождать еще 3-4 недели – в течение этого времени настойка полностью осветлится.

https://www.youtube.com/watch?v=O7twNiUHjMs

Напиток, приготовленный по этому рецепту, будет иметь ярко выраженный апельсиново-карамельный запах и мягкий цитрусовый вкус. Изначально в спирт можно добавить немного сахарной пудры, где-то 200 г на наше количество спирта, но это уже опционально и получится скорее ликер, чем настойка. Куда потом девать это добро? Можно пить в чистом виде, а можно использовать для коктейлей. С соками наша апельсиновая водка будет в самый раз.

Экспериментируйте, делитесь с нами своими результатами в комментариях. Апельсиновая настойка – это очень вкусно и не так вредно, как многие другие алкогольные напитки, разумеется, если пить в меру. В конце концов, это отличный способ облагородить самогон, особенно если он посредственного качества.