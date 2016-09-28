Действительно, что вы знаете о барбарисе? Растет себе странный куст на задворках, шипастый, не очень приветливый. Ягодки, правда, вкусные, кисленькие. Большинство таких кустов обходят стороной. Ну, кроме птиц, разумеется. Так вот, в следующий раз, когда заметите такой кустик в середине ноября, после первых морозов, не проходите мимо!

Мало кто знает, но барбарис – кустарник очень полезный. Все его составляющие, в том числе яркие красные ягодки, содержат массу полезных веществ, способствующих общему укреплению организма и выведению шлаков, токсинов и солей тяжелых металлов. Отвары из листьев барбариса с давних времен использовали как противовоспалительное, вяжущее, мочегонное и противомикробное средство. Ягоды безвредно способствуют улучшению аппетита, поэтому их рекомендуют кушать анорексикам.

Во всех частях барбариса есть берберин – алкалоид, который в виде бисульфита поселился в аптеках. Он обладает массой полезных фармакологических свойств: понижает артериальное давление, замедляет сердечную деятельность, усиливает отделение желчи. Раньше он использовался как лекарство от малярии и лейшманиоза. Сейчас его прописывают при хроническом гепатите, холецистите, желчнокаменной болезни и т.д.

Зачастую лекарство от яда отличается лишь дозой. Употреблять берберин и продукты его содержащие в больших количествах и на протяжении длительного времени крайне не желательно. И вообще, на этот счёт лучше проконсультироваться с врачом. Благо, берберин очень плохо растворяется в спирте, поэтому напитки с барбарисом можно пить смело, но в разумных количествах, разумеется.

Питьевые алкогольные напитки из ягод барбариса готовят крайне редко. Просто мало кто знает, как из этой мало ароматной и очень кислой ягоды приготовить что-то стоящее. Тут главное подойти к процессу правильно и с творчеством. Правильно заготовить ягоды, брать их не две столовые ложки, как в большинстве рецептов в Рунете, а минимум полкило, и, конечно же, проявить терпение. Заготавливать ягоды нужно обязательно после первых морозов. Если такой возможности нет, то ягоды нужно на пару дней поместить в морозилку – сильный холод убирает горечь.

Ягоды, кстати, нужны сочные, не мясистые, поэтому не каждый вид кустарника нам подходит. Просто настоять барбарис на водке не получится – ни запаха, ни достойного вкуса. Обязательно нужен ароматный наполнитель, к примеру, ваниль или другие пряности, а также нужный подсластитель. В качестве подсластителя (ягода ведь очень кислая) лучше липового мёда ни чего пока не придумали. Так что запасайтесь барбарисом, водкой-спиртом-самогон, липовым мёдом, ванилью и нешуточным терпением. С нас же, как всегда, рецепты…

Водка на барбарисе – настойка с мёдом

1 кг свежего барбариса

0,85 л спирта

0,4 л воды

0,4 кг липового мёда

0,1 кг сахара

½ стручка ванили (4 г ванильного сахара)

2-2,5 см палочки корицы

Если барбарис собирался до морозов, подержать его в морозилке пару дней. Затем перебрать и хорошо промыть, поместить в двухлитровую банку. Добавить остальные ингредиенты и настаивать в тёмном прохладном месте 2 месяца. После мацерации настой слить, а ягоды засыпать 100 г сахара. Подождать 3-5 дней и слить образовавшийся сироп. Объединить настой и сироп, профильтровать через вату или кофейные фильтры. Разлить настойку в бутылки и отправить на выдержку в течение 4-6 месяцев минимум. Сироп делать не обязательно – тогда получится более «грубый» мужской напиток.

Барбарисовая настойка с ромом

500 свежего барбариса

1 л водки или самогона 40-45%

50 мл светлого рома

250 мл воды

200 г сахара

½ лимона (цедра)

2 см палочки корицы

Подмороженный барбарис перебрать и хорошо промыть. Переложить ягоды в двухлитровую банку, добавить к ним цедру половины лимона, кусочек палочки корицы, залить всё водкой и ромом. Банку плотно закрываем и оставляем настаиваться в тёмном прохладном месте на 2-3 недели. Затем настой следует слить через несколько слоёв марли, а ягоды хорошо отжать. В небольшой кастрюльке подогреть воду и растворить в ней сахар. Полученный сироп охладить и добавить к настою. Полученный напиток профильтровать через вату или кофейные фильтры, после чего разлить в бутылки. Выдержать настойку минимум 4 месяца.

Ликер из барбариса с имбирем

1 кг свежего барбариса

0,5 кг сахара

1 л спирта или самогона 50%

1 стручок ванили (ванильный сахар)

кусочек сушеного имбиря

Подмороженный барбарис перебрать и хорошо промыть. Переложить ягоды в двухлитровую банку, добавить 1 стручок ванили (около 8 г ванильного сахара), кусочек сушеного корня имбиря по вкусу. Залить всё спиртом или самогоном крепостью 50%, добавить сахар и настаивать в тёмном прохладном месте 4 недели. Периодически банку нужно встряхивать. Процедить настой через сито, ягоды можно слегка отжать. Профильтровать напиток через вату или кофейные фильтры, разлить в бутылки. Выдержать месяц и подавать к столу. Пить ликер исключительно в лечебных целях, не более 20 мл за один приём. Этот напиток не для обильных возлияний!

Наливка из барбариса питьевая

1 кг свежего барбариса

500 мл спирта

500 мл водки

200 мл мёда

200 г сахара

1 стручок ванили (ванильный сахар)

Подмороженный барбарис перебрать, хорошо промыть и просушить. После морозильной камеры ягодам дать оттаять, после чего разложить их на противне, застеленный пергаментом для выпечки, и отправить на 1 час в духовку при температуре 70оС. Прогретые плоды лучше раскрываются в напитке и становятся слаще. Дальше ягоды нужно переложить в банку с плотно закрывающейся крышкой и слегка подавить деревянной ложкой. Добавить к ним мёд, стручок ванили (8 г ванильного сахара) и залить всё спиртом. Настаивать на солнечном подоконнике 4 недели, каждые 2-3 дня банку встряхивать.

Через месяц полученный спиртовой настой нужно слить через сито или плотную ткань, а ягоды залить водкой, предварительно добавив туда сахар. На этот раз настаивать нужно на солнечном подоконнике 8-10 недель. Слить получившийся водочный настой, смешать его со спиртовой настойкой, профильтровать и разлить в бутылки. Выдерживать готовую наливку нужно в тёмном прохладном месте, по крайней мере, 3-4 месяца, лучше полгода. Дегустировать можно и раньше, но результат не выдержанного напитка может сильно разочаровать.