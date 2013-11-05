Карловы Вары знамениты, в первую очередь, своими 12-ю целебными источниками, но есть и 13-й. Им шутливо называют ликер Бехеровку, которая является настоящей гордостью Чехии. Был даже забавный случай, когда чехи открыли еще один лечебный источник, тот самый, 13-й. Но все привыкли считать таковым золотистую жидкость из зеленых бутылок, поэтому, дабы не портить имидж, чехи переименовали 8-й источник в 8а, а новоиспеченный назвали 8б. Даже очередное месторождение целебной воды было названо не 13 и даже не 14, а 15 источником. Чехи любят Бехеровку.

Добрый день, читатели и случайный прохожие, оказавшиеся волею случая на Ромовом дневнике. Сегодня, как вы, наверное, уже догадались, речь пойдет о прекрасном напитке Бехеровке. Я серьезно намерен рассказать вам об истории его появления, немного затронуть состав, а также рассказать, как правильно употреблять целебный источник №13. Начнем, пожалуй, с истории.

Бехеровка: достойная история достойного напитка

Йозеф Бехер был человеком довольно предприимчивым. Помимо фармацевтической деятельности, он содержал гостиницу «Три жаворонка», которая приносила ему ощутимый доход. Однажды в его гостинице остановился граф Плеттенберг-Миттинген, английский судья. В Карлсбад он приехал подлечить здоровье, а посему прихватил собой лекаря по фамилии Фробиг. Лекарь и фармацевт сдружились благодаря свой страсти к целебным настойкам. Уезжая, Фробиг оставил Бехеру клочок бумаги, на котором небрежным почерком был написан рецепт какой-то настойки. Фармацевту рецепт показался коммерчески выгодным.

Экспериментируя с новой настойкой, Бехер вывел формулу горького биттерра, который он начал продавать в 1807 году как средство от нервных расстройств и желудочных болезней. Сначала новинка получила название English Bitter, как дань английскому товарищу. Позже, современная Бехеровка получила название Original Karlsbader Becherbitter (Оригинальный битер Бехера из Карлсбада). После смерти Йозефа в 1841 году семейное дело перешло к его сыну, Йоганну Бехеру. Наследством Йоганн распорядился разумно, поручив своему шурину Карлу Лаубу разработать форму бутылок для отцовской настойки. С тех пор форма бутылки Бехеровки осталась неизменной.

Сын Йоганна, Густав, в 1890 году основал торговую марку Becherovka. Брат Густава, Рудольф, благодаря своему коммерческому таланту, распространил семейный напиток по всей Европе. С 1915 года производство Бехеровки производилось под руководством следующего Бехера – Альфреда. Он познакомил с настойкой Америку. Дальнейшее производство напитка было под большим вопросом из-за Второй мировой. После поражения фашистов, с бутылки Бехеровки пропало имя Йоганна Бехера – его заменили на Яна. В 50-х завод собирались вообще закрыть, но этому помешал Вацлав Лупинек – ему мы обязаны наличием Бехеровки практически в любом супермаркете.

Состав Бехеровки и ее производство

Разумеется, состав ликер строго засекречен (по традиции, весь этап производства знают лишь 2 человека). Известно, что в него входит порядка 20 трав, которые помещаются в холщовый мешок и погружают в емкости со спиртом (эксперты предполагают, что в состав Бехера входят: кориандр, гвоздика, ромашка, полынь, мед и лимон). Спирт получают на основе воды из источников Карловых Вар, поэтому Бехеровка не чешского производства особой популярности не получила. Травы в спирте настаиваются около недели, после чего полученный продукт переливаются в дубовые бочки и добавляют воду с сахаром. Бочки имеют уникальную форму, которая позволяет спирту максимально полно взаимодействовать с дубовыми стенками. Настаивается Бехеровка около 2-3 месяцев, после чего разливается по бутылкам.

Сорта Бехеровки

На протяжении двух столетий, семейство Бехера не ограничилось выпуском лишь классической настойки, рецепт которой не менялся с 1807 года. На сегодняшний день можно приобрести следующие сорта Бехеровки:

Becherovka Original – классический биттер крепостью 38%, рецепт неизменен с 1807 года.

– классический биттер крепостью 38%, рецепт неизменен с 1807 года. Becherovka KV 14 (Aperitiv KV 14) – Бехеровка с меньшим содержанием сахара и с добавлением красного вина. На рынке появилась в 1966 году. Крепость – 40%. Аббревиатура KV расшифровывается как «Карловы Вары».

– Бехеровка с меньшим содержанием сахара и с добавлением красного вина. На рынке появилась в 1966 году. Крепость – 40%. Аббревиатура KV расшифровывается как «Карловы Вары». Becherovka Cordial – травяной ликер с добавлением липового цвета и белого вина. Имеет крепость 35% и выпускается с 2008 года.

– травяной ликер с добавлением липового цвета и белого вина. Имеет крепость 35% и выпускается с 2008 года. Becherovka Lemond – выпускается также с 2008 года. В состав ликера входят цитрусовые. Крепость напитка самая низкая в семействе – 20%.

Экспортируется только оригинальная Бехеровка и Lemond, остальные можно приобрести только на заводе.

Как пить Бехеровку

Сначала хочу сказать, что Бехеровка является дижестивом, то есть напитком, который следует употреблять после приема пищи. Аперитивы улучшают аппетит, а дижестивы ускоряют переваривание. Следовательно, Бехеровку стоит пить после еды. Исключением является Becherovka KV 14 – этот ликер относится к аперитивам. Как правило, Бехеровку употребляют в чистом виде, охлажденную до 5-7 градусов, в маленьких рюмках. Пить следует маленькими глотками, смакуя, наслаждаясь неповторимым вкусом настойки. Закусывать не положено, но если сильно хочется, то подойдет долька апельсина, посыпанная корицей – очень гармонично. Вкус у напитка сладковатый, с горькими нотками и длительным пряным послевкусием. Теплую Бехеровку пить тоже можно, но она становится намного жестче.

В Словакии Бехеровку запивают светлым пивом. Получается уникальное сочетание вкуса, но частый прием ликера таким способом приводит к быстрому опьянению. Стоит помнить, что Бехеровка создавалась как лечебный напиток, поэтому ее очень часто добавляют в чай или кофе по 1-2 столовой ложке. Такое сочетание благотворно сказывается на здоровье: улучшает пищеварение, тонизирует и укрепляет иммунитет.

Коктейли с Бехеровкой

Резковатый вкус и аромат Бехеровки нравится не всем, поэтому ликер стали использовать в качестве ингредиента для коктейлей. Самым популярным на сегодняшний день является коктейль «Бетон», Бехеровка с тоником. Пропорции могут быть любыми, но чаще всего к 1 части настойки добавляют 1 часть тоника. Коктейль готовится со льдом и украшается долькой лайма или лимона. Также неповторимый вкус Бехеровки раскрывается в сочетании с различными соками, особенно с яблочным и смородиновым. Не менее популярным является коктейль «Red Moon»: стакан наполнить льдом, добавить 40 мл Бехеровки, 10 мл смородинового сока и долить до краев газировку. В качестве украшения прекрасно подойдет долька апельсина.

Есть еще несколько проверенных рецептов, в которых Бехеровка смешивается с другими алкогольными напитками, о них я поведаю позже. Я же смешивать не рекомендую – в ликере итак много примесей, которые являются не чем иным, как серьезным ударом по печени. Собственно, злоупотреблять напитком в чистом виде я также не рекомендую: похмелье будет суровым, а печень от постоянного употребления Бехеровки может сдать позиции. В общем, думайте, что и как пьете. Cheers! Будьте здоровы!