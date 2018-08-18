Итак, черника нам не впервой – некоторое время назад мы пробовали готовить с ней вкуснейшие наливки, рассматривали полезные свойства этой ягоды и некоторые нюансы, связанные с тематикой нашего ресурса. Настойка из черники не такая изящная, но ей и не нужно. Ей нужно быть ягодной, яркой, крепкой, без приторной сладости и вот этого всего. Её должно быть приятно потягивать из наполненного под завязку льдом стакана. Ей должно быть легко подобрать спутника для идеального коктейля. И обязательно её должно быть легко готовить. И её действительно легко готовить: достаточно смешать одну часть ягоды и две части водки, а потом… а потом начинается магия!
Универсальный рецепт настойки из черники
Простой, вариативный, выверенный рецепт черничной настойки на любой вкус.
Основные ингредиенты
- 1-1,5 части спелой черники (свежей и замороженной, по объему)
- 2 части водки/спирта/самогона/джина/текилы (40-50%)
Дополнительные ингредиенты на выбор
- 1-2 лимона или апельсина (только цедра на 750 мл любой основы)
- 1 стручок ванили (на 750 мл любой основы)
- 1 средняя палочка корицы (на 750 мл любой основы)
- 2-3 лавровых листа (на 750 мл водки или джина)
- 1 ч. л. чёрного перца горошком (на 750 мл водки)
- 5 веточек базилика (на 1 л водки или джина)
- 3-4 веточки мяты (на 1 л водки или текилы)
- гвоздика и прочие пряности (по вкусу)
- Если черника свежая – промыть и высушить, если замороженная – разморозить и дать стечь. Подготовленную ягоду поместить в банку подходящего объема и слегка подавить пестиком или деревянной ложкой, чтобы высвободить сок.
- Добавить в банку любую из добавок на выбор. Некоторые из них хорошо комбинируются, к примеру: лимонная цедра и ваниль, цедра и корица, ваниль и другие пряности. Но для начала рекомендуем использовать только один из них.
- Залить всё водкой, спиртом, качественным дистиллятом или джином. Хорошее правило: на одну объемную часть ягоды использовать две части алкогольной основы. Проверенная комбинаций: полулитровая банка ягоды и 0,75-1 л водки. Убедитесь, что алкоголь покрывает ягоды полностью.
- Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 2 недели минимум, но не больше, чем на 4 недели. Периодически содержимое банки можно встряхивать.
- По истечении срока процедить черничную настойку через сито или несколько слоёв марли, профильтровать через кофейный или ватный фильтр и перелить в чистую бутылку. К дегустации можно приступать через 2-3 недели выдержки.
- Хранить настойку желательно в холодильнике или прохладном тёмном месте. Выпить её нужно в течение 1 года – к длительному старению такая настойка не предназначена и с течением времени теряет во вкусе.
- По дополнительным ингредиентам:
- Чёрный перец горошком желательно измельчить в ступке или в мельнице для пряностей. Через 4-5 дней начните пробовать настойку и приступайте к фильтрации, когда почувствуете, что перечной остроты достаточно. Для ягоды 4-5 дней недостаточно, поэтому сначала настаиваем чернику 1-1,5 недели и только потом добавляем перец.
- Стручок ванили перед добавлением нужно разрезать вдоль и вытащить через 3-4 дня настаивания.
- Лавровый лист желательно удалить через 2 недели настаивания, не позже. Ещё лучше начать пробовать настойку через 2-3 дня и убрать листья до предполагаемой катастрофы.
- Базилик «работает» быстро, поэтому его следует добавлять через 1-2 недели настаивания ягоды и начинать пробовать настойку через 24 часа после добавления зелени – когда вкус вас устраивает, значит можно фильтровать. Перед добавлением базилик можно слегка подавить пестиком или грубо разорвать руками. Также следует поступить и с мятой.
- Для извлечения большего количества сока и улучшения экстракции ягоды можно потомить на огне: высыпать промытую и просушенную чернику в небольшую кастрюлю, затем поставить на средний огонь и томить, постоянно помешивая, пока ягода не отдаст приличное количество сока. Термическая обработка ягоды также ускоряет весь техпроцесс и настойку можно сливать уже через неделю.
- Не спешите выбрасывать отработанную ягоду – она станет отличным ингредиентом для выпечки, к примеру, для кексов. Её также можно заморозить в формах для льда с водой, соком, лимонадом и т.д. для ароматизации других напитков.
- Чтобы настойка получила красивый пурпурный оттенок черники, перед давлением ягоды добавьте 1 ст. л. лимонного сока – при снижении кислотности красящие вещества черники меняют цвет на синий.
- Для смягчения вкуса настойку можно подсластить. Начните с 1 ст. л. на 0,75 л настойки, дальше по вкусу. Ещё лучше подслащивать настойку черничным сиропом: смешать в кастрюле четверть стакана воды, четверть стакана сахара и пол стакана черники, довести до кипения, проварить на среднем огне 10 минут, постоянно помешивая, процедить, отжать, остудить и использовать на своё усмотрение. Данное количество сиропа рассчитано на 1 л настойки, сделайте больше по вкусу. Черничный сироп храниться в холодильнике до 2 недель.
Несколько способов пить черничную настойку… вкусно!Черничная настойка со льдом – так же просто, как 2х2. Не многим сложнее смешать в любимых пропорциях настойку с тоником, нейтральной газировкой, имбирным элем или пивом собственного приготовления, клюквенным морсом и т.д. Домашняя настойка из черники отлично смакует с лимонадом, особенно лимонадом домашнего приготовления. Ещё лучше получается напиток с замороженным медовым лимонадом:
Черничная настойка с фрозен-лимонадомДля лимонада:
- 200-320 мл ароматного мёда
- 200-250 мл свежевыжатого лимонного сока
- 1,5 л чистой воды
- 4 ст. л. настойки из черники
- 4 ст. л. газированной воды
- 400 мл медового лимонада
Лимонад: мёд и лимонный сок поместить в блендер и взбивать на средних оборотах в течение 30 секунд. Добавить воду и взбивать до смешивания. Охладить перед использованием.
Коктейль: в блендере взбить 2 стакана лимонада с 2-мя стаканами колотого льда. Смешать в стакане объемом 240 мл 2 ст. л. настойки, 2 ст. л. газированной воды и фрозен-лимонад доверху, перемешать.
А ещё с черничной водкой можно готовить множество несложных, но вкусных коктейлей. Например:
Коктейль Черничный сауэр / Blueberry Sour
- 45 мл черничной настойки
- 22,5 мл бузинного ликёра
- 22,5 мл лимонного сока
- 2-3 дэш цветочного биттера
- 30 мл яичного белка
Сухой шейк, интенсивный шейк со льдом, стрейн в бокал олд-фэшн со льдом.
Коктейль Разбитая черника / Blueberry Smash
- 2 колеса лимона
- 2 колеса лайма
- 3-6 ягод черники
- 2 листочка мяты
- 75 мл черничной настойки
- 30 мл бузинного ликёра
- содовая
Подавить лимон, лайм, чернику и мяту в шейкере мадлером, добавить настойку и ликёр. Шейк со льдом, стрейн в коллинз со льдом, долить доверху содовую и перемешать.
Коктейль Синий джулеп / Blue Julep
- 60 мл черничной настойки
- 4-6 листиков мяты
- 1 ч. л. сахарной пудры
Подавить мяту с сахаров в шейкере, добавить настойку и взбить со льдом. Стрейн в кружку для джулепа с ледяной крошкой. Украсить веточкой мяты.
Коктейль Скарлетт О’Хара / Scarlet O’Hara
- 60 мл черничной настойки
- 22,5 мл аперитива Апероль
- 22,5 мл апельсинового сока
- 22,5 мл клюквенного морса
Шейк со льдом, стрейн в коктейльный бокал. Украсить твистом лайма.
Коктейль Приступ ярости / The Temper Tantrum
- 60 мл настойки из черники
- 22,5 мл ликёра Амаретто
- 22,5 мл жидких сливок 10-15%
Шейк со льдом, стрейн в коктейльный бокал. Посыпать тёртым мускатным орехом.
Простых и понятных всем напитков!