Итак, черника нам не впервой – некоторое время назад мы пробовали готовить с ней вкуснейшие наливки, рассматривали полезные свойства этой ягоды и некоторые нюансы, связанные с тематикой нашего ресурса. Настойка из черники не такая изящная, но ей и не нужно. Ей нужно быть ягодной, яркой, крепкой, без приторной сладости и вот этого всего. Её должно быть приятно потягивать из наполненного под завязку льдом стакана. Ей должно быть легко подобрать спутника для идеального коктейля. И обязательно её должно быть легко готовить. И её действительно легко готовить: достаточно смешать одну часть ягоды и две части водки, а потом… а потом начинается магия!

Универсальный рецепт настойки из черники Простой, вариативный, выверенный рецепт черничной настойки на любой вкус. Основные ингредиенты 1-1,5 части спелой черники (свежей и замороженной, по объему)

2 части водки/спирта/самогона/джина/текилы (40-50%) Дополнительные ингредиенты на выбор 1-2 лимона или апельсина (только цедра на 750 мл любой основы)

1 стручок ванили (на 750 мл любой основы)

1 средняя палочка корицы (на 750 мл любой основы)

2-3 лавровых листа (на 750 мл водки или джина)

1 ч. л. чёрного перца горошком (на 750 мл водки)

5 веточек базилика (на 1 л водки или джина)

3-4 веточки мяты (на 1 л водки или текилы)

гвоздика и прочие пряности (по вкусу) Если черника свежая – промыть и высушить, если замороженная – разморозить и дать стечь. Подготовленную ягоду поместить в банку подходящего объема и слегка подавить пестиком или деревянной ложкой, чтобы высвободить сок. Добавить в банку любую из добавок на выбор. Некоторые из них хорошо комбинируются, к примеру: лимонная цедра и ваниль, цедра и корица, ваниль и другие пряности. Но для начала рекомендуем использовать только один из них. Залить всё водкой, спиртом, качественным дистиллятом или джином. Хорошее правило: на одну объемную часть ягоды использовать две части алкогольной основы. Проверенная комбинаций: полулитровая банка ягоды и 0,75-1 л водки. Убедитесь, что алкоголь покрывает ягоды полностью. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 2 недели минимум, но не больше, чем на 4 недели. Периодически содержимое банки можно встряхивать. По истечении срока процедить черничную настойку через сито или несколько слоёв марли, профильтровать через кофейный или ватный фильтр и перелить в чистую бутылку. К дегустации можно приступать через 2-3 недели выдержки. Хранить настойку желательно в холодильнике или прохладном тёмном месте. Выпить её нужно в течение 1 года – к длительному старению такая настойка не предназначена и с течением времени теряет во вкусе. По дополнительным ингредиентам: Чёрный перец горошком желательно измельчить в ступке или в мельнице для пряностей. Через 4-5 дней начните пробовать настойку и приступайте к фильтрации, когда почувствуете, что перечной остроты достаточно. Для ягоды 4-5 дней недостаточно, поэтому сначала настаиваем чернику 1-1,5 недели и только потом добавляем перец.

Стручок ванили перед добавлением нужно разрезать вдоль и вытащить через 3-4 дня настаивания.

Лавровый лист желательно удалить через 2 недели настаивания, не позже. Ещё лучше начать пробовать настойку через 2-3 дня и убрать листья до предполагаемой катастрофы.

Базилик «работает» быстро, поэтому его следует добавлять через 1-2 недели настаивания ягоды и начинать пробовать настойку через 24 часа после добавления зелени – когда вкус вас устраивает, значит можно фильтровать. Перед добавлением базилик можно слегка подавить пестиком или грубо разорвать руками. Также следует поступить и с мятой. Для извлечения большего количества сока и улучшения экстракции ягоды можно потомить на огне: высыпать промытую и просушенную чернику в небольшую кастрюлю, затем поставить на средний огонь и томить, постоянно помешивая, пока ягода не отдаст приличное количество сока. Термическая обработка ягоды также ускоряет весь техпроцесс и настойку можно сливать уже через неделю. Не спешите выбрасывать отработанную ягоду – она станет отличным ингредиентом для выпечки, к примеру, для кексов. Её также можно заморозить в формах для льда с водой, соком, лимонадом и т.д. для ароматизации других напитков. Чтобы настойка получила красивый пурпурный оттенок черники, перед давлением ягоды добавьте 1 ст. л. лимонного сока – при снижении кислотности красящие вещества черники меняют цвет на синий. Для смягчения вкуса настойку можно подсластить. Начните с 1 ст. л. на 0,75 л настойки, дальше по вкусу. Ещё лучше подслащивать настойку черничным сиропом: смешать в кастрюле четверть стакана воды, четверть стакана сахара и пол стакана черники, довести до кипения, проварить на среднем огне 10 минут, постоянно помешивая, процедить, отжать, остудить и использовать на своё усмотрение. Данное количество сиропа рассчитано на 1 л настойки, сделайте больше по вкусу. Черничный сироп храниться в холодильнике до 2 недель.

Несколько способов пить черничную настойку… вкусно!

Черничная настойка с фрозен-лимонадом Для лимонада: 200-320 мл ароматного мёда

200-250 мл свежевыжатого лимонного сока

1,5 л чистой воды Для смешивания 2-х порций: 4 ст. л. настойки из черники

4 ст. л. газированной воды

400 мл медового лимонада Лимонад: мёд и лимонный сок поместить в блендер и взбивать на средних оборотах в течение 30 секунд. Добавить воду и взбивать до смешивания. Охладить перед использованием. Коктейль: в блендере взбить 2 стакана лимонада с 2-мя стаканами колотого льда. Смешать в стакане объемом 240 мл 2 ст. л. настойки, 2 ст. л. газированной воды и фрозен-лимонад доверху, перемешать.

Черничная настойка со льдом – так же просто, как 2х2. Не многим сложнее смешать в любимых пропорциях настойку с тоником, нейтральной газировкой, имбирным элем или пивом собственного приготовления, клюквенным морсом и т.д. Домашняя настойка из черники отлично смакует с лимонадом, особенно лимонадом домашнего приготовления . Ещё лучше получается напиток с замороженным медовым лимонадом:

А ещё с черничной водкой можно готовить множество несложных, но вкусных коктейлей. Например:

Коктейль Черничный сауэр / Blueberry Sour 45 мл черничной настойки

22,5 мл бузинного ликёра

22,5 мл лимонного сока

2-3 дэш цветочного биттера

30 мл яичного белка Сухой шейк, интенсивный шейк со льдом, стрейн в бокал олд-фэшн со льдом.

Коктейль Разбитая черника / Blueberry Smash 2 колеса лимона

2 колеса лайма

3-6 ягод черники

2 листочка мяты

75 мл черничной настойки

30 мл бузинного ликёра

содовая Подавить лимон, лайм, чернику и мяту в шейкере мадлером, добавить настойку и ликёр. Шейк со льдом, стрейн в коллинз со льдом, долить доверху содовую и перемешать.

Коктейль Синий джулеп / Blue Julep 60 мл черничной настойки

4-6 листиков мяты

1 ч. л. сахарной пудры Подавить мяту с сахаров в шейкере, добавить настойку и взбить со льдом. Стрейн в кружку для джулепа с ледяной крошкой. Украсить веточкой мяты.

Коктейль Скарлетт О’Хара / Scarlet O’Hara 60 мл черничной настойки

22,5 мл аперитива Апероль

22,5 мл апельсинового сока

22,5 мл клюквенного морса Шейк со льдом, стрейн в коктейльный бокал. Украсить твистом лайма.

Коктейль Приступ ярости / The Temper Tantrum 60 мл настойки из черники

22,5 мл ликёра Амаретто

22,5 мл жидких сливок 10-15% Шейк со льдом, стрейн в коктейльный бокал. Посыпать тёртым мускатным орехом.

Простых и понятных всем напитков!