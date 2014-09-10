На днях довелось попробовать перцовку домашнего производства (товарищ балуется). Напиток пришёлся мне по вкусу, в связи с чем решил поделиться его рецептом с вами. Что можно сказать о перцовке? Это очень старинная настойка, чуть ли не «петровских» времен, используется не только как аперитив (а аппетит они возбуждает очень даже), а и как лечебное средство, в частности от простудных заболеваний. В магазинах вы найдете несколько экземпляров, к примеру, «Немирофф с перцем», где последний находится непосредственно в бутылке. Не худший вариант, но домашнее оно всегда лучше, особенно если приготовлено своими руками.

Товарищ мне поведал рецепт в общих чертах, поэтому пришлось проштудировать еще некоторое количество дополнительной информации (а затем еще и приготовить). Что могу сказать точно: из ингредиентов важен только перец и мёд, ну и спиртосодержащая смесь (водка, самогон, спирт), разумеется, - остальные ингредиенты не так важны, но без них вкус будет бедноватым. В общем, перейдем непосредственно к рецепту.

Рецепт перцовки с мёдом в домашних условиях

0,45 спирта крепостью 96%;

1 ст. ложка мёда;

3 стручка перца чили (красный);

1 ст. ложка сушеной паприки;

черный перец горошком, цедра лимона, щепотка прополиса, ванильный сахар, корица (кора).

как было сказано выше – мёд и перец чили обязательны, с остальными ингредиентами можно шаманить;

спирт можно брать и меньшей крепости, но в итоге нам нужно довести его до 40% (смотрим статью о том, как правильно развести спирт водой и находим в ней ссылку на полезный калькулятор);

мёд лучшего качества – вересковый или акации, в общем, самый ароматный и свежий;

перец чили – стручки по 6-10 см, толщиной не больше диаметра горлышка бутылки из-под водки, можно брать меньше стручков, три – это для сильных духом, так сказать;

количество паприки тоже на свой вкус, но ее сыпать все-таки желательно, иначе вкусно не получится;

перец горошком нужно раздробить, количество на вкус (около 5-7 горошин);

цедра лимона – срезанных ножом для чистки овощей нужно 3-5 полос без белой прожилки площадью 2-4 кв. см.;

прополиса – буквально на кончике ножа, если в комочках – заморозить и измельчить (можно между двумя листами бумаги скалкой);

ванильный сахар – аналогично, на кончике ножа;

корицу нужно брать именно в виде коры, то есть не измельченную, кусочек где-то с ноготь (1 см), молотую лучше не класть вовсе.

Приготовление домашней перцовки с мёдом на спирту

Для начала наливаем в емкость для настаивания (в идеале 2-х литровая банка) кристально чистую воду в количестве приблизительно 0,55 мл и добавляем к ней спирт. В общей сложности у нас должно получится 1 л водно-спиртовой смеси. В перце чили острым ножом делаем продольные надрезы и отправляем стручки в банку, туда же помещаем все ингредиенты (другой вариант читайте ниже). Настаиваем неделю, часто и интенсивно перемешиваем. По истечении срока фильтруем через слой ваты и даем отстояться еще пару дней, после чего декантируем (снимаем с осадка при помощи резиновой трубки) и еще раз фильтруем, подаем к столу.

Это вариант наиболее простой и менее трудоемкий. Мой товарищ, как я понял, делал немного иначе. Все ингредиенты (кроме мёда) он настаивал на спирту, после чего разбавлял его до 40% и затем добавлял мёд. Мёд он подогревал. Для этого рекомендую разбавить его водой или небольшим количеством получившегося настоя, а затем отправить на огонь – подогревать, постоянно помешивая, где-то до 40 градусов, не больше (при высоких температурах мёд не только теряет свои полезные свойства, но и становится опасным для здоровья).

Для начала поделюсь рецептом перцовки на спирту – именно это вариант и делал мой товарищ. Для приготовления настойки нам понадобится:

Настаивать, кстати, можно и дольше, но делать это нужно очень осторожно – перцовка может получится очень ядерной и пить ее будет «невкайф». Мёда можно положить больше – ложки 2-3, все зависит от жгучести полученного напитка (понятно, что перед употреблением нужна дегустация). Что касается фильтрации – осветлить будет сложно из-за присутствия в перцовке мёда и паприки. Можно взять терпением – просто дать хорошо отстояться и снять с осадка. Проверенный способ «профессионалов»: прогнать напиток через фильтр, который нужно соорудить из фильтровальной бумаги (продается для кофемашин, кажется), между двумя листами которой следует поместить ватный кружок из женской косметички. Вроде получается как слеза =).

Разумеется, не мог обойти стороной и менее трудоемкий рецепт, на водке в этот раз. Для этого нам понадобится:

0,5 л водки;

1 стручок красного перца чили;

4-7 горошин черного перца;

1 столовая ложка мёда (можно больше, вплоть до 3);

3 коробочки гвоздики.

Приготовление следующее: все ингредиенты залить водкой в литровой банке и поставить настаиваться в темное место на 5 дней. Первые три дня хорошенько взбалтывать, последние два дать отстояться. Через 5 дней профильтровать через плотный кусок ткани и пить с удовольствием. Данный вариант буде похож на упомянутую выше перцовку от Немирофф.

Как пить перцовку – это важно

Действительно важный момент. Пить перцовку следует комнатной температуры, не ниже и не выше – сильно охлажденная идет не очень, теплая – сильно «спиртуозная». Первая рюмка сильно обжигает, последующие пьются с куда большим удовольствием. В качестве закуски подойдет все что угодно, от маленького огурчика, до ломтя мяса. Очень порадовало под жареную картошечку. Уверен, что зимой перцовка придется по вкусу еще больше.

[warning]Сама по себе перцовка очень острая, поэтому следует думать о своем здоровье, прежде чем ее употреблять. Разумеется, не рекомендуется ее дегустировать людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта и печени. Со своим гастритом я дискомфорта не ощутил, хоть изжогой мучаюсь часто. Делайте выводы![/warning]

Активно-пассивно готовлю различные настойки и ликеры в домашних условиях. Буду держать в курсу о своих «полевых» исследованиях!

А в данной статье тот самый товарищ – дон Помазан – описал еще несколько способов приготовления перцовки. Ознакомьтесь!

UPD #1 от 21.09.2014. Сегодня снял пробу с первой моей перцовки со следующими ингредиентами: 0,45 мл спирта, вода до 1 л общей смеси, 1,5 перца “Огонек” (большой, где-то по 14 см) и 1 перец Чили, который оказался, почему-то не острым, 1 ст. ложка меда, 3 шт. душистого перца, с пол ноготка коры корицы, половинку зубчика чеснока для эксперимента, 1 бутон гвоздики, 0,5 ст. ложки паприки. Первый блин комом - пахнет рассолом от помидор, вкус просто ядерный, не знаю, будет ли кто-то пить. Сейчас прогоняю через ватный фильтр, очищу углем, добавлю пару ложек меда и в холодильник - может поможет. Обязательно отпишусь.

UPD #2 от 02.12.2014. Постояла два с лишним месяца. Получился великолепнейший напиток с изысканным вкусом. Выдержка сделала перцовку домашнего приготовления одним из лучших напитков, которые я готовил дома. Очень рекомендую вышеупомянутые рецепты.