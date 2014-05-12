Латинское слово aperīre, что переводится как «открывать», появилось еще в Древнем Риме. Но только через века во французском лексиконе возникло родственное apéritif, смысл которого свелся к напитку, открывающему возможность стимулировать слюноотделение, пищеварение и перейти к более приятному, даже жадному, поглощению пищи. Есть мнение, что слово «аперитив» у французов появилось вместе с напитком, изобретенным парижским химиком и виноторговцем Джозефом Дюбонне в 1846 году.

Ароматизированный корицей, зелеными кофейными зернами, цедрой цитрусовых, ромашкой и специальным сбором трав — винный напиток Dubonnet был создан не только, чтобы дразнить аппетит. В его состав вошел хинин. Мы уже рассказывали про хининосодержащий напиток того времени «Пикон». В 19 веке хинин был единственным оружием против малярии, изводившей колонизаторов. У фармацевтов стояла задача замаскировать горечь хинного вещества. Например, в британских колониях для профилактики пили джин, смешанный с насыщенной хинином водой. А французы сделали ставку на виноделие. «Власти предложили награду любому, кто придумает основанный на вине напиток, который сделает прием хинина более приемлемым» — пишет коктейльный эксперт и историк Пол Кларк в своей статье (к сожалению, ссылку дать не можем, ибо сайт, где располагается эта статья, периодически не работает).

Так что появление в те годы «Дюбонне» не было случайным. Как не было случайным появление еще одного известного французского напитка с хинином — Kina Lillet. Правда, произошло это через тридцать с лишним лет. Приготовленный на виноградных винах и приправленный фруктовыми ликерами, Лилле стал производиться в пригороде Бордо и дожил до наших дней. Белая версия напитка — Lillet Blanc — на 85% состоит из белого вина сортов Совиньон Блан и Семильон. Красный Лилле (Lillet Rouge) готовят из винограда сортов Мерло и Совиньон. Обе версии «закреплены» ликёром из апельсинов, померанца и хинной коры. Сейчас в этом аперитиве количество хинина уменьшено. Поэтому бармены стали дополнительно добавлять хинин, дабы возродить первоначальный вкус.

Но вернемся к аперитиву, придуманному Дюбонне. Мадам Дюбонне страстно увлекалась кошками. Ее хобби и капризы так влияли на месье Джозефа, что, однажды, он поручил художникам Жюлю Шере и Анри Де Тулуз-Лотреку нарисовать серию рекламных плакатов в стиле Art Nouveau. Вскоре на рекламных тумбах Парижа красовались рыжеволосая красотка с хининовым напитком и кошками.

Постеры в стиле «Арт Нуво» с мадам Дюбонне стали не только лицом марки, а неким характерным графическим символом моды того времени. Традицию рисовать плакаты для алкогольных напитков и всяческих продуктов в дальнейшем подхватили и другие не менее талантливые художники.

На сегодняшний день выпускается два вида винного аперитива «Дюбонне»: на красном и белом вине. У обоих крепость 14,8%. Употребляют напиток как в чистом виде со льдом, так и в составе коктейлей. Дома французы любят смешивать Dubonnet с тоником, апельсиновым соком или игристым вином.

Коктейли с Дюбонне

Пожалуй, один из самых известных коктейлей на Дюбонне — Dubonnet Royal. Не секрет, что Елизавета Боуз-Лайон, известная как Королева-Мать и супруга Короля Георга VI, была неравнодушна к коктейлю на Дюбонне и джине. В 2008 году за 16 тысяч фунтов стерлингов (порядка 25000$) на аукционе была продана ее записка к слуге Уильяму Теллону. В записке всего лишь значилось, что Королева желает упаковать на пикник две маленькие бутылочки Дюбонне и джина. Шутки-шутками, а вдруг через сотню лет бумажный чек с перечнем выпитого вами на вечеринке заинтересует коллекционеров?

Но мы хотим предложить вам более интересные варианты, найденные на страницах уважаемых имбайберов всего мира. Первенство, несомненно, принадлежит удивительной замене в классическом коктейле Манхэттен, в который, как вы знаете, идет вермут. Дюбонне – тоже вермут, но своеобразный, с добавлением хинной коры, которая дает горечь биттера. Именно поэтому Dubonnet Manhattan лучше готовить без Ангостуры:

35 мл бурбона или ржаного виски;

35 мл Дюбонне Руж.

Приготовление: размешайте в смесительном стакане с большим количеством льда. Процедите через в стрейнер в коктейльный бокал. Украсьте вишенкой.

Впрочем, есть еще один, не менее интересный Манхэттен Дюбонне, с сухим вермутом и битером:

50 мл бурбона;

20 мл Дюбонне Руж;

7 мл сухого вермута;

3 деш биттера Ангостура.

Приготовление: размешайте в смесительном стакане с большим количеством льда. Процедите через стрейнер в коктейльный бокал. Взбрызните поверхность коктейля соком из цедры лимона и украсьте коктейльной вишней.

45 мл темного рома;

10 мл Дюбонне Руж;

1 деш ликера Гран Марнье (апельсиновый ликер).

Еще один интересный и простой коктейль с Дюбонне называется Louisiana Lullaby, в его состав входит темный ром:

Приготовление: размешайте в смесительном стакане с большим количеством льда. Перелейте через стрейнер в коктейльный бокал. Украсьте долькой лимона. Гран Марнье можно заменить любым другим цитрусовым ликером.