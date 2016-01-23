Ромовый Дневник

Когда виски – «ОНО»… Рецепты эрзац-виски из самогона и спирта

Приготовление «виски» из самогона в домашних условиях – дело несложное. У нас на сайте уже есть статьи с рецептами-хамелеонами – домашний коньяк, эрзац-ром, имитация джина и прочее. Как и в предыдущих случаях, для самодельного виски применяется ряд добавок – специй, трав, сухофруктов – большую часть из которых можно приобрести или изготовить своими руками.

Рецепты виски из самогона в домашних условиях

Виски из самогона в домашних условиях – что нам понадобится?

Еще раз оговоримся – ни один из приведенных рецептов не претендует на него самого – «виски» мужского рода. Для любителей оригинальных напитков у нас есть отдельные статьи – например, о самодельном кукурузном бурбоне. Однако в сегодняшних рецептах мы постараемся по возможности избежать химозных ароматизаторов, увкуснителей и прочей гадости. Да, не виски. Зато – вкусная домашняя настойка на натуральных ингредиентах. Похоже на вискарь? Хорошо! Не похоже – все равно ничего плохого не будет, если вы, конечно, не собирались продавать свой напиток под видом Johnnie Walker Black Label.

Суровое русское виски на разливВ большинстве рецептов домашнего виски из самогона применяется наш старый друг – дубовая щепа, которая позволяет достаточно просто и недорого заменить самый главный компонент виски и скотча – выдержку в дубовой бочке. В других случаях вместо щепы используется дубовая кора – куда менее «правильный» ингредиент, но все равно тот же дуб, только в профиль.

Что дает дубовая древесина напитку и как правильно приготовить щепу – читайте в статье о домашнем коньяке.

Характерный цвет достигается той же щепой, сухофруктами, специями и натуральным сахарным колером – карамелью. Они же дают «карамельные», «фруктовые» и «пряные» тона в запахе. Кроме того, в Scotch whisky – а сегодня мы готовим преимущественно его имитации – в той или иной степени присутствует привкус и аромат дыма, копченостей. Его можно имитировать копченой сушеной грушей, абрикосом, черносливом, сильно обжаренной щепой, подкопченным солодом или – для ленивых – «жидким дымом».

"Виски" из водки готовили еще со времен СССРИ последний важный вопрос – непосредственно алкогольное сырье. «Виски» из спирта в домашних условиях получится, естественно, хуже, чем из хорошего самогона. Лучше всего выбирать зерновой дистиллят (конечно еще лучше – солодовый, но тогда уж можно не морочиться с имитациями), на крайняк – обычный сахарный самограй, перегнанный 2-3 раза. А в имитацию на водке иногда даже добавляют немного первака – «для запаху».

В общем, довольно демагогии – переходим к рецептам.

Имитация виски с солодом и ячменем

Большая часть виски готовится на браге из ячменного солода. Естественно, что существуют рецепты домашнего виски из самогона, в которых используется либо непосредственно сам солод, либо обжаренный ячмень. Солод можно приготовить самому, прорастив ячменное зерно, высушив его и обжарив либо подкоптив. Ячмень проще всего достать в виде перловки – ее также нужно предварительно обжарить.

Солод – основной ингредиент виски в домашних условиях

Рецепт№1 – на солоде с перегонкой

Все, что нужно – это стакан с горкой копченого ячменного солода и 6 литров 50-градусного сахарного самогона двойной очистки. Алкоголь настаивается на солоде 2 суток, после чего – перегоняется вместе с зерном, причем хвосты можно практически не отсекать – в них содержится весь аромат. Готовый продукт разбавляется до 50-и градусов и настаивается 2 месяца на дубовой щепе средней обжарки.

Рецепт №2 – ячменная настойка с пряностями

Этот рецепт – попроще. В качестве красителя тут используется черный чай, а за основу берется слегка обжаренная до коричневатого цвета перловка. Крупу не нужно пережаривать, иначе напиток будет отдавать горелым!

  • Самогон сахарный двойной – 3 литра;
  • Перловка обжаренная – 400 г;
  • Чай – 1 ст. л.;
  • Перец черный – 10 шт.;
  • Гвоздика – 2 шт.;

Крупу после обжарки охладить, после чего – залить самогоном, добавить чай и специи. Настаивать в темном месте 2 недели, периодически встряхивая, после этого срока отфильтровать, при надобности – добавить немножко сахара, разлить по бутылкам.

Настойка «Виски» с сухофруктами, корой и щепой дуба

В рецепт данной имитации виски в домашних условиях входит жидкий дым, правда немного – всего пол чайной ложки, но использовать его не обязательно – тут уж на ваше усмотрение. Если отказываетесь от химии – лучше замените указанные сухофрукты копчеными: грушей, черносливом и т.д.

Состав:
  • Самогон 45% – около 3 литров;
  • Курага – 8 шт. (или 8 небольших черносливин);
  • Сушеное яблоко – 8 долек (или копченая груша – то же количество);
  • Сахар тростниковый – 30 граммов;
  • Дубовая щепа (максимальной обжарки) – 8г;
  • Дубовая кора (запаренная в кипятке и высушенная) – 4 г;
  • Жидкий дым (по желанию) – 0.5 ч.л или меньше.
Приготовление:

Все ингредиенты всыпать в банку, залить алкоголем, перемешать до полного растворения сахара. Настаивать 2 недели, периодически встряхивая. После этого профильтровать, выбросить все ингредиенты, кроме щепы, которую вернуть в банку и настаивать столько, на сколько хватит терпения – до 2 месяцев.

Дубовая щепа входит почти в каждый рецепт домашнего виски из самогона

«Виски» из водки с добавлением хереса

Фишка этого рецепта – алкогольная основа. В него, помимо водки, входит небольшое количество первака и хереса – так же как в настойку «Стрижамент» входит коньяк и портвейн. Для подкрашивания используется жженый сахар, а для ароматизации – вот неожиданность! – корочка черного хлеба.

Состав:
  • Водка – 1 литр;
  • Херес – 50 мл;
  • Самогон первого перегона – 50 мл;
  • Кора дуба – 40 г;
  • Черный (ржаной) хлеб – небольшой кусочек;
  • Сахар – 2 ст.л.
Приготовление:

Кору предварительно залить кипятком, дать постоять пару минут, после чего – хорошо высушить. Черный хлеб высушить и измельчить. Все ингредиенты ссыпать в подходящую банку, долить вино и самогон. Настаивать 10 дней в прохладном месте, после этого – тщательно профильтровать. Сделать карамельный сироп (рецепт есть в статье о сахарном сиропе), подкрасить с его помощью напиток до желаемого цвета. Все, вы сделали простой виски из самогона в домашних условиях!

Виски из самогона в домашних условиях сделать совсем несложно!

И напоследок – очередная глубокомысленная цитата от великих:

«Имитация – самая искренняя форма плагиата» Альф

