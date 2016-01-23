Приготовление «виски» из самогона в домашних условиях – дело несложное. У нас на сайте уже есть статьи с рецептами-хамелеонами – домашний коньяк, эрзац-ром, имитация джина и прочее. Как и в предыдущих случаях, для самодельного виски применяется ряд добавок – специй, трав, сухофруктов – большую часть из которых можно приобрести или изготовить своими руками.

Виски из самогона в домашних условиях – что нам понадобится?

Еще раз оговоримся – ни один из приведенных рецептов не претендует на него самого – «виски» мужского рода. Для любителей оригинальных напитков у нас есть отдельные статьи – например, о самодельном кукурузном бурбоне . Однако в сегодняшних рецептах мы постараемся по возможности избежать химозных ароматизаторов, увкуснителей и прочей гадости. Да, не виски. Зато – вкусная домашняя настойка на натуральных ингредиентах. Похоже на вискарь? Хорошо! Не похоже – все равно ничего плохого не будет, если вы, конечно, не собирались продавать свой напиток под видом Johnnie Walker Black Label.

В большинстве рецептов домашнего виски из самогона применяется наш старый друг – дубовая щепа, которая позволяет достаточно просто и недорого заменить самый главный компонент виски и скотча – выдержку в дубовой бочке. В других случаях вместо щепы используется дубовая кора – куда менее «правильный» ингредиент, но все равно тот же дуб, только в профиль.

Что дает дубовая древесина напитку и как правильно приготовить щепу – читайте в статье о домашнем коньяке.

Характерный цвет достигается той же щепой, сухофруктами, специями и натуральным сахарным колером – карамелью. Они же дают «карамельные», «фруктовые» и «пряные» тона в запахе. Кроме того, в Scotch whisky – а сегодня мы готовим преимущественно его имитации – в той или иной степени присутствует привкус и аромат дыма, копченостей. Его можно имитировать копченой сушеной грушей, абрикосом, черносливом, сильно обжаренной щепой, подкопченным солодом или – для ленивых – «жидким дымом».

И последний важный вопрос – непосредственно алкогольное сырье. «Виски» из спирта в домашних условиях получится, естественно, хуже, чем из хорошего самогона. Лучше всего выбирать зерновой дистиллят (конечно еще лучше – солодовый, но тогда уж можно не морочиться с имитациями), на крайняк – обычный сахарный самограй, перегнанный 2-3 раза. А в имитацию на водке иногда даже добавляют немного первака – «для запаху».

В общем, довольно демагогии – переходим к рецептам.

Имитация виски с солодом и ячменем

Большая часть виски готовится на браге из ячменного солода. Естественно, что существуют рецепты домашнего виски из самогона, в которых используется либо непосредственно сам солод, либо обжаренный ячмень. Солод можно приготовить самому, прорастив ячменное зерно, высушив его и обжарив либо подкоптив. Ячмень проще всего достать в виде перловки – ее также нужно предварительно обжарить.

Рецепт№1 – на солоде с перегонкой

Рецепт №2 – ячменная настойка с пряностями

Самогон сахарный двойной – 3 литра;

Перловка обжаренная – 400 г;

Чай – 1 ст. л.;

Перец черный – 10 шт.;

Гвоздика – 2 шт.;

Все, что нужно – это стакан с горкой копченого ячменного солода и 6 литров 50-градусного сахарного самогона двойной очистки. Алкоголь настаивается на солоде 2 суток, после чего – перегоняется вместе с зерном, причем хвосты можно практически не отсекать – в них содержится весь аромат. Готовый продукт разбавляется до 50-и градусов и настаивается 2 месяца на дубовой щепе средней обжарки.Этот рецепт – попроще. В качестве красителя тут используется черный чай, а за основу берется слегка обжаренная до коричневатого цвета перловка. Крупу не нужно пережаривать, иначе напиток будет отдавать горелым!

Крупу после обжарки охладить, после чего – залить самогоном, добавить чай и специи. Настаивать в темном месте 2 недели, периодически встряхивая, после этого срока отфильтровать, при надобности – добавить немножко сахара, разлить по бутылкам.

Настойка «Виски» с сухофруктами, корой и щепой дуба

Самогон 45% – около 3 литров;

Курага – 8 шт. (или 8 небольших черносливин);

Сушеное яблоко – 8 долек (или копченая груша – то же количество);

Сахар тростниковый – 30 граммов;

Дубовая щепа (максимальной обжарки) – 8г;

Дубовая кора (запаренная в кипятке и высушенная) – 4 г;

Жидкий дым (по желанию) – 0.5 ч.л или меньше.

В рецепт данной имитации виски в домашних условиях входит жидкий дым, правда немного – всего пол чайной ложки, но использовать его не обязательно – тут уж на ваше усмотрение. Если отказываетесь от химии – лучше замените указанные сухофрукты копчеными: грушей, черносливом и т.д.

Все ингредиенты всыпать в банку, залить алкоголем, перемешать до полного растворения сахара. Настаивать 2 недели, периодически встряхивая. После этого профильтровать, выбросить все ингредиенты, кроме щепы, которую вернуть в банку и настаивать столько, на сколько хватит терпения – до 2 месяцев.

«Виски» из водки с добавлением хереса

Водка – 1 литр;

Херес – 50 мл;

Самогон первого перегона – 50 мл;

Кора дуба – 40 г;

Черный (ржаной) хлеб – небольшой кусочек;

Сахар – 2 ст.л.

Фишка этого рецепта – алкогольная основа. В него, помимо водки, входит небольшое количество первака и хереса – так же как в настойку «Стрижамент» входит коньяк и портвейн. Для подкрашивания используется жженый сахар, а для ароматизации – вот неожиданность! – корочка черного хлеба.

Кору предварительно залить кипятком, дать постоять пару минут, после чего – хорошо высушить. Черный хлеб высушить и измельчить. Все ингредиенты ссыпать в подходящую банку, долить вино и самогон. Настаивать 10 дней в прохладном месте, после этого – тщательно профильтровать. Сделать карамельный сироп (рецепт есть в статье о сахарном сиропе), подкрасить с его помощью напиток до желаемого цвета. Все, вы сделали простой виски из самогона в домашних условиях!

И напоследок – очередная глубокомысленная цитата от великих: