Что нам известно об инжире, как сырье для алкогольных напитков:

В Тунисе (и об этом уже упоминал Поамзан в статье с рецептами Тибарина, ликёра из фиников) готовят инжирную водку под название Буха. Похожий напиток готовят из риса и инжира в Северной Африке, называется он Boura. В 1930-х во Франции был популярен фиговый ликёр Делон (Delaunay), но до сегодняшних дней он не дожил. Во Франции продаётся местный аперитив Figoun, яркий прованский напиток с инжиром. Ниже вы найдете пару рецептов этого потрясающего нектара. Немецкая компания Waldemar Behn GmbH с 1992 года выпускает ряд ликёров Kleiner Feigling. В линейке вкусов числится фиговый шнапс. В ассортименте другой немецкой компании, AG Vom Fass, присутствует инжирный ликёр на «премиальной» водке. В Хорватии готовят ракию (фруктовый бренди) на основе инжира, называется она smokovaca (фиговое дерево, оно же инжир, также называют смоковицей обыкновенной). Самый лучший сайт Рунета об алкогольных напитках «Ромовый Дневник» предлагает в домашних условиях готовить из инжира вкусные настойки и ликёры…

Простая настойка из инжира на водке

400-450 г свежего инжира (или половина-треть сушеного)

500 мл водки или спирта/самогона 40-50%

50-150 мл простого сахарного сиропа

Если вы используете сушеный инжир, для начала его нужно «восстановить». Для этого вскипятите немного чистой воды, поместите в неё сухофрукты, накройте крышкой и выключите огонь. Дайте плодам побыть в горячей воде 5 минут, после чего слейте воду. После этого инжир нужно мелко нарезать и залить водкой в ёмкости подходящего объема, ёмкость плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 2-3 недели. Периодически содержимое ёмкости нужно перемешивать. Когда подойдёт срок, слить настойку через сито, профильтровать и подсластить простым сахарным сиропом по вкусу. Инжир, как правило, очень сладкий, поэтому начинайте с небольшого количества сиропа. Выдержка приветствуется. Употребить в течение 1 года!

Инжирная настойка с кардамоном

1 л водки/коньяка/рома

400-450 г свежего инжира (или половина-треть сушеного)

1-2 стручка ванили (или эквивалент экстракта, ванильного сахара)

1-2 ст. л. сушеных коробочек зеленого кардамона

Оригинальная настойка для оригинальных домашних коктейлей. Вкусная сама по себе. Попробуйте смешать 1 чайную ложку инжирного или любого другого фруктового варенья с 60 мл инжирно-кардамоновой водкой, процедить, перелить в высокий стакан и добавить просекко или любое другое сухое или полусладкое игристое вино. Очень!

Приготовление очень простое. Прежде всего, если вы используете сушеный инжир, «восстановите» его так же, как описано в первом рецепте. После этого плоды нужно разрезать пополам или на четверти, поместить в банку подходящего объема, добавить разрезанную вдоль ваниль (можно заменить 8-16 г ванильного сахара или экстрактом ванили, рецепт которого описан в этой статье) и кардамон (начните с 2-3 бутонов, сильная пряность). Залить всё водкой, банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 1-2 недели. Процедить, профильтровать и перелить в чистые бутылки. Выдержка приветствуется. Употребить в течение 1 года!

Джин на фиговом листе

40 молодых листьев с фигового дерева

2 л джина (можно попробовать настойки под джин)

2 л чистой воды

1,5 кг сахарной пудры

Голландские колонисты в Южной Африке делали настойку из листьев инжира, вываривая молодые листья фигового дерева в воде, после чего та становилась слегка зеленой и приобретала инжирный вкус. С чем смешивать ароматную водицу голландцу? Правильно, с женевером. Ну, а где женевер, там и джин…

Вымыть и просушить листья фигового дерева. Взять две трети от них и поместить в банку подходящего объема, после чего залить джином, хорошо перемешать, банку плотно закрыть и оставить на 24 часа в тёмном прохладном месте. Слить джин, листья выбросить, джин профильтровать через муслин или кофейные фильтры, перелить в чистую ёмкость подходящего объема, добавить половину воды. Оставшуюся воду подогреть (не доводить до кипения) и растворить в ней сахарную пудру. Оставшиеся фиговые листья поместить в блендер, залить небольшим количеством сиропа, измельчить. Добавить оставшийся сахарный сироп и оставить в таком виде на ночь.

Процедить сироп на фиговом листе через сито или несколько слоёв марли, ещё раз подогреть, чуть-чуть не доводя до кипения, снять с огня и остудить до комнатной температуры. Охлаждённый сироп добавить к джину, хорошо перемешать и дать настояться 1-2 недели в тёмном прохладном месте, прежде чем использовать. Подавать с большим количеством колотого льда или использовать для приготовления любимых коктейлей с джином.

Инжирный аперитив «Figoun»

400 г сушеного инжира

полоска апельсиновой корки (2,5х7,5 см)

1 стручок ванили (или эквивалент сахара, экстракта)

2 ст. л. целых семян кориандра

1 ст. л. душистого перца горошком

750 мл дешевого портвейна

Во Франции, а именно в Провансе, Figoun – это рождественский напиток, который принято подавать на le gros souper (большой ужин), сопровождающийся 13 традиционными десертами. Коммерческая версия аперитива представляет собой смесь инжира, дудника, ванили, апельсинов, мандаринов и красной полыни, мацерированных в красном вине. Есть рецепт попроще…

Поместить «восстановленный» инжир (можно крупно нарезать), апельсиновую корку и пряности в банку подходящего объема, налить не дорогой портвейн, банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 1-3 месяца, насколько хватит терпения. Когда терпение кончится, процедить «фигоун» через мелкое сито и перелить в чистую бутылку. Подавать как аперитив, с газировкой со льдом и лимонной цедрой. В качестве закуски очень хорошо впишутся пряные сыры, салями и, конечно же, сухофрукты.

Есть и другая вариация этого аперитива, который готовится по принципу наливки и с использованием более доступного красного вина…

600 г свежего инжира (или 400 г сушеного)

225 г сахарной пудры или ванильного сахара

полоска апельсиновой цедры (2,5х7,5 см)

750+ мл красного сухого вина

100 мл коньяка или другого ароматного фруктового бренди

Инжир промыть и нарезать на 8 частей, а затем выложить на дно небольшим слоем, пересыпать небольшим количеством пудры, повторять до тех пор, пока плоды и сахар не закончатся. Банку плотно закрыть и оставить в прохладном месте на 2-3 дня до полного растворения сахарной пудры. Когда сахар растворится, добавить цедру апельсина, коньяк и вино (при необходимости использовать больше вина, чтобы инжир был погружен в него полностью). Банку снова плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 2-3 месяца. Процедить через мелкое сито, затем через сито, застеленное муслином (или другой подходящей для фильтрования тканью). Перелить аперитив в чистые стерильные бутылки и хранить в холодильнике. В идеале, оставить напиток на месяц или около того в покое, прежде чем пить.

Ароматный инжирно-медовый ликёр

750 мл коньяка или фруктового бренди

1 ч. л. с горкой специй масала-чай (или 3 чайных пакетика)

350 мл жидкого ароматного мёда

200-250 мл чистой воды

24 шт. высушенного инжира, нарезанного

Вино (или пиво, не важно), приготовленное путём сбраживания мёда называется медовухой . Когда в сусло добавляют фрукты или ягоды, полученный напиток называют меломелем (melomel). Если добавить пряности, получится метеглин (metheglin). Это идеальное сочетание ароматных специй масала с мёдом и инжиром заслуживает более поэтичного названия, но таковое в голову мне пока не пришло. Масала – это смесь индийских специй. В данном случае используется чайная масала, в которой обычно доминирует кардамон в сочетании с корицей, имбирем, фенхелем, гвоздикой, черным перцем и т.д.

Довести воду до кипения, добавит чайную ложку с горкой специй масала-чай (в идеале 3 чайных пакетика с масалой), снять с огня, настоять 3 минуты, профильтровать через сито (или убрать пакетики). Добавить мёд, размешивать до полного его растворения, дать смеси остыть. В банке подходящего объема смешать медово-пряную смесь, коньяк и инжир, хорошо перемешать. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 2-3 дня. Когда жидкость приобретет отчетливый запах и вкус пряностей и инжира, процедить её через сито, профильтровать через кофейные фильтры или вату, перелить в чистые бутылки. Хранить в тёмном прохладном месте не более 1 года. Напиток очень сбалансирован и самодостаточен, поэтому в сопровождении не нуждается – пейте его как обычный дижестив в чистом виде, неспешно потягивая в прохладный вечер (ликёр очень хорошо согревает)!