Одно известно точно: настойка «Ерофеич» – это самогон, настоянный на травах. А вот когда появился рецепт, кто является его изобретателем, какие ингредиенты должны входить в состав и в каких пропорциях, сколько раз должен быть перегнан дистиллят, можно ли использовать для приготовления не самогон, а спирт и какой он должен быть крепости – всё это вопросы дискуссионные. Сегодня мы попытаемся разобраться в истории этого напитка, а также – узнаем несколько… а, чего уж мелочиться! – сразу 10 рецептов настойки «Ерофеич», на ваш выбор!

Откуда взялся рецепт настойки «ерофеич»?

Есть и свидетельства о том, что ерофеичи производились в России задолго до середины XVIII века, когда жили граф Орлов и Василий Ерофеич. Одно известно точно – в 1700-х частное самогоноварение достигло на Руси невиданных размахов. Самогонщик того времени – это вам не бабулька, разбавляющая отвратное бырло димедролом. Это – настоящий алкогольный эстет, наотрез отказывающийся и от дрянной «казёнки», и от редкой и крайне дорогой тогда «элитки». Это – экспериментатор, не жалеющий ни сил, ни средств, ни изобретательности для производства настоящих шедевров! В общем, это – кто-то типа нас с вами.

Большинство источников связывают название настойки с неким цирюльником по отчеству Ерофеевич. Этот эскулап, чье имя история не сохранила, якобы в свое время вылечил страдавшего желудочной хворью графа Алексея Орлова с помощью некой загадочной травяной настойки. С тех пор цирюльник, опять же якобы, получил неограниченное право на производство травяных эликсиров под именем «Ерофеичей». Другие авторы придерживаются более правдоподобной версии: что данную настойку назвали по имени Василия Ерофеича – крупного виноторговца, а легенда о бедном цирюльнике, поднявшемся из грязи в князи, была выдумана чисто в коммерческих целях.

Чаще всего частные винокуренки были в имениях уездных помещиков. Технология производства была еще не так развита, бражных колонн не было, поэтому кристальности продукта добивались многократной перегонкой и хитрыми методами очистки. Некоторые деятели умудрялись на своих полукустарных дистилляторах доводить спирт до 85° и выше. Разбавлять столь чистый самогон считалось дикостью – как же, все старания насмарку! Легковозгораемую жидкость пили просто так, а чтобы скрасить крепость – настаивали ее на травках, пряностях, корешках – что у кого в губернии росло. Иногда после настаивания жидкость перегоняли еще раз – по принципу джина. Общее количество перегонов порой доходило до 5-и.

Классический «ерофеич» – это аперитив, принимать больше 2-3 стопок крепчайшего, насыщенного эфирными маслами, напитка, никому в голову не приходило. Закусывали настойку мясом, дичью или – как и положено недорезанным большевиками помещикам – холодными закусками и супом. Во время и после еды, естественно, усугубляли, но уже другим: благо, ассортимент ратафий-водок-старок–зубровок-жжёнок был широк. А ерофеич, как гордость самогонщика и образчик чистоты, принимали по чуть-чуть.

Как сделать «Ерофеич»? Общие принципы

Естественно, сейчас никто не станет пить 80-градусный дистиллят – полезного в этом точно ничего нет. В наше время ерофеичи настаивают, используя либо двойной-тройной самогон, либо спирт, разбавленный таким образом, чтобы конечная крепость продукта составила не более 60°. Сахар по традиции в напиток не добавляют, однако есть рецепты, включающие сладкие растения – солодку, изюм, сухофрукты – или мед, для смягчения вкуса.

Насчет основного «травяного» ингредиента старинной водки «Ерофеич» также нет единого мнения. Например, многоуважаемый Похлёбкин считал, что это – корень женьшеня, классик кулинарной литературы Елена Молоховец – что калган. Википедия под названием «Ерофей» дает ссылку на травку «Черный Коровяк», также под этим именем был известен hypericum perforatum – зверобой обыкновенный.

Как мы видим, путаница та еще. А ответ на самом деле прост – рецепта «классического ерофеича» нет, и – скорее всего – никогда и не было. Это просто общее название горьких настоек на травках и пряностях, крепкой, горькой, без сахара, на как можно более чистой спиртовой основе. Что входило в состав – зависело от вкусов конкретного помещика или винокура, от региона его обитания.

Ниже приведены различные рецепты этой настойки, включающие большой спектр ингредиентов. Пропорция указана везде одинаково – на 10 литров 50-градусной сортировки или самогона, при желании соотношение несложно пересчитать на нужный вам литраж. Правильнее не кидать все травы сразу, на весь объем, а сначала сделать концентрат, взяв 1 литр спирта, который потом потихоньку вводить в основную часть алкоголя и все время пробовать – чтобы добиться нужной вам насыщенности. Время настаивания во всех случаях – 2 недели, в теплом месте, после этого напиток нужно тщательно профильтровать.

10 «Ерофеичей» на любой вкус

№1 Старинный «Ерофеич» по Е.И. Молоховец

50 г золототысячника;

50 г тысячелистника;

50 г английской (перечной) мяты – о выборе мяты читайте в данной статье;

50 г чабреца;

80 г калгана.

Этот рецепт был приведен в одной из первых кулинарных книг Российской империи: «Подарок молодым хозяйкам» Елены Молоховец, ингредиенты пересчитаны на 10 литров.

№2 Еще один старинный рецепт ерофеича

300 г мяты перечной;

300 г аниса;

150 г толченых померанцевых орешков (недозрелые сушеные плоды померанца горького, заменять их рекомендуют сушеными апельсиновыми корками).

Авторство выяснить не удалось, но этот рецепт также присутствует в массе кулинарных справочников, он же упоминается героем Куравлёва в фильме «Барышня-крестьянка».

На мой взгляд, навеска ингредиентов просто мастадонтская, слишком насыщенной выйдет настойка. Но историческая правда превыше всего – вдруг кто решится проверить?

№3 Ерофеич с калганом и полынью

200 г корня калгана;

35 г полыни;

35 г корня дягиля лекарственного;

35 г можжевельника – подробнее о можжевельнике и настойках на нем читайте тут;

35 г ромашки;

35 г сенны;

35 г корня пионов.

Подтверждения тому, что последний ингредиент применяется в настойках, я не нашел, можно обойтись без него или заменить корнем желтого ириса – он даст напитку легкий фиалковый аромат.

№4 Второй ерофеич с калганом и полынью

100 г измельченного корня калгана (лапчатки);

30 г трилистника;

30 г полыни;

30 г семян укропа;

30 г шалфея;

30 г аниса.

С полынью нужно быть осторожным – она нравится далеко не всем, если не уверены, лучше положить ее меньше, чем больше.

№5 Ерофеич со зверобоем

50 г зверобоя;

50 г мяты;

50 г чабреца(тимьяна);

50 г золототысячника;

50 г донника.

№6 Ерофеич с калганом и зверобоем

80 г калгана;

50 г зверобоя;

50 г донника;

50 г горца (горец почечуйный, почечуйная трава);

50 г мяты;

50 г чабера (не путать с чабрецом);

50 г золототысячника.

Первый рецепт, в котором присутствует непосредственно «Ерофей» – зверобой.

№7 Ерофеич сложный

100 г калгана;

60 г донника;

60 г золототысячника;

60 г чабреца;

60 г горца;

35 г чернобыльника;

35 г аниса;

35 г укропа;

35 г шалфея;

35 г дягиля;

35 г можжевельника обыкновенного;

35 г ромашки.

№8 Ерофеич с мятой и мелиссой

25 г мелиссы лекарственной;

25 г мяты перечной;

20 г зверобоя;

20 г душицы;

15 г измельченных ягод боярышника;

10 г тимьяна;

10 г донника;

10 г майорана садового;

10 г буковицы белой;

10 г тысячелистника;

10 г полыни;

5 г кардамона;

5 г аниса.

№ 9 Ерофеич с… маком

50 г семян мака;

50 г шалфея;

50 г трилистника;

50 г чернобыльника;

50 аниса;

50 г укропа.

В составе – опять же калган или лапчатка.

Раньше не слышал, чтоб в настойки добавляли мак, но попробовать можно.

№10 Ерофеич с имбирем

100 г измельченного корня имбиря;

40 г укропа;

40 г аниса;

40 г зверобоя;

40 г золототысячника;

40 г горца почечуйного;

40 г полыни;

40 г цикория;

40 г можжевельника;

40 г тимьяна;

25 г шалфея;

25 г сенны (александрийский лист).

Во всех рецептах настойки на самогоне «Ерофеич» навеска ингредиентов большая, поэтому крайне рекомендую делать сначала насыщенный концентрат на 1 литре алкоголя, а затем постепенно вводить его в основную массу – слишком велик шанс испортить напиток. В крайнем случае настойку всегда можно перегнать (если у вас есть аппарат) или разбавить (если его нет).

В общем, не бойтесь экспериментировать – знатоки утверждают, что ерофеич – настойка чисто индивидуальная, поэтому не будет никакой беды, если вы исключите либо добавите какой-нибудь ингредиент. И не забывайте, что таким напитком нельзя злоупотреблять, так как в нем много лекарственных трав, которые могут бог знает как подействовать на организм – пару рюмочек перед ужином, не больше!