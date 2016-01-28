Классический рецепт настойки «Охотничья» включает более 10 специй, портвейн и сахар, делается напиток в 2 этапа: сначала настаивается ароматная насыщенная основа, потом готовится собственно настойка. В советское время на производстве делали ароматный спирт, перегоняя алкоголь вместе со специями, этот вариант будет наилучшим для владельцев аппаратов. Но можно приготовить сходный напиток и методом мацерации. Сегодня мы подробно ознакомимся с обоими способами, а также – узнаем самый простой рецепт «Охотничьей», которую можно пить сразу после недельного настаивания.

Откуда взялась горькая охотничья настойка – точно неизвестно. По логике, ароматные травы, входящие в ее состав, собирали в лесу охотники, грибники, травники. Настойка отлично помогает согреться в холодное время, на зимней рыбалке, в походе – она бодрит, но не дискоординирует, тем более что переборщить с этим напитком сложно – больно уж он резкий и насыщенный. Пара чарок «Охотничьей» поможет расслабиться после тяжелого труда, долгого дня на холоде, она отлично подойдет в качестве аперитива к дичи или пряным, острым мясным блюдам, поможет переварить пищу и усилит аппетит.

”Между первым и вторым стаканом охотничьей была пауза в тридцать секунд, а я не сверхчеловек, чтобы в тридцать секунд что-нибудь успеть. Да сверхчеловек и свалился бы после первого стакана охотничьей, так и не выпив второго…” В. Ерофеев

Известно, что водку «Охотничью», как и зубровку, очень любил генсек Леонид Брежнев – отличный стрелок и любитель бурных застолий. Якобы, именно к его юбилею был приурочен выпуск первой промышленной партии настойки, которая пришлась по вкусу как лидеру страны, так и простым работягам.

А некто Лазарев Андрей в своем блоге утверждает, что рецепт «Охотничьей» его деду поведал беглый контрабандист, который, в свою очередь, узнал его от… лесной колдуньи. Спорить не буду, но что-то я не слышал, чтобы для оккультных практик применяли бадьян, например, или черный перец горошком. Или портвейн, раз уж на то пошло.

В общем, довольно демагогии – к рецептам!

Простейший рецепт настойки «Охотничья» на водке

Этот рецепт фигурирует во многих источниках, в том числе его опробовал широко известный в узких кругах видеоблоггер Алкофан. Эта настойка имеет мало общего с «Охотничьей», сделанной по советским ГОСТам. Но это совершенно не значит, что напиток будет невкусным. Отличная пряно-острая настойка, крайне простая по ингредиентам и приготовлению.

На литр водки будет нужно:

50 граммов семян укропа

40 граммов хрена

Можжевеловые ягоды (30 штук – если красные, «Можжевельник колючий», 20-25 – если синие, «Можжевельник обыкновенный»). Помните, что некоторые сорта можжевельника отравны, почитайте сначала данную статью.

2 грамма молотого перца

3-5 граммов соли

Приготовление очень простое. Хрен нужно почистить и порезать кусочками, можжевельник – раздавить пальцами. Все ингредиенты ссыпать в подходящую банку, залить алкоголем и выдержать в темном месте 14 дней, после чего – отфильтровать через марлю. Дегустировать настойку можно уже на этом этапе, но лучше подождать еще недельку, чтобы она осветлилась, и профильтровать через ватку.

Советская «Охотничья» без перегонки

Ингредиенты (для пряного настоя-концентрата):

спирт 70% – 200 мл;

сушеная лимонная цедра – 3 г;

сушеная апельсиновая цедра – 3г;

имбирь (свежий, тёртый) – 2г;

кофе (в зернах) – 2г;

корень калгана (лапчатки) – 1г;

корень дягиля – 1г;

гвоздика – 1г;

бадьян – 1г;

перец черный (молотый) – 0.3г;

перец красный (молотый) – 0.2г;

можжевельник – 0.2г

Этот рецепт – упрощенная копия настоящего советского по ГОСТу СССР. Перегонный куб тут не нужен, эффект достигается методом мацерации. Соответственно, навеска ингредиентов значительно уменьшена автором, чтобы напиток не получился слишком уж насыщенным. Вначале изготавливается концентрат, а уж затем – сама «Охотничья». Большой плюс данной технологии – вы сможете сами регулировать интенсивность вкуса и аромата, добавляя экстракт в основной напиток и по чуть-чуть его дегустируя.

Все ингредиенты залить спиртом и настаивать 2 недели в темном месте, отфильтровать через ватный или другой фильтр, после чего настой готов к купажированию.

Ингредиенты (для конечного напитка):

Концентрированный настой «Охотничий» – около 120 мл;

Белый портвейн – 30 мл;

Фруктоза – 0.5 ч.л.;

Спирт 40% – 850 мл.

Соединить жидкости, добавить фруктозу, хорошенько перемешать и пробовать. Настойка недостаточно насыщена? Добавьте концентрата. Наоборот, хотелось бы сделать ее менее интенсивной? Добавьте остальных ингредиентов.

Важно! После купажирования напиток должен в обязательном порядке отстояться не менее двух недель, лучше – больше, чтобы его вкус округлился, ароматы «подружились», а также – выпал возможный осадок. При необходимости после отстаивания его нужно еще раз профильтровать. Все, горькая настойка «Охотничья» готова к употреблению!

Водка «Охотничья» с перегонкой

Приготовление ароматного спирта «Охотничий»:

Это – самый что ни на есть аутентичный рецепт, взятый из советского справочника «Рецептуры ликеро-водочных изделий и водок», 1981 года. Естественно, количество ингредиентов и нюансы технологии адаптированы под бытовые нужды.Для производства нашей водки по данному рецепту сначала нужно сделать ароматный спирт. Для этого мы берем все специи и пряности, закидываем их в куб и перегоняем вместе с водно-спиртовой смесью крепостью 50%.

Ингредиенты:

Спирт 50% – 2 литра;

Корень имбиря – 20 граммов;

Корень калгана – 10 граммов;

Корень дягиля – 10 граммов;

Гвоздика – 10 граммов;

Перец черный (горошком) – 3 грамма;

Перец стручковый красный – 2 грамма;

Можжевельник – 2 грамма;

Бадьян – 10 граммов;

Кофе (зерна) – 20 граммов;

Сушеная лимонная корка – 30 граммов;

Сушеная апельсиновая корка – 34 грамма.

Всего у нас получится 151 грамм твердых ингредиентов, которые нужно смешать с 2-мя литрами спирта, настоять часов 12 и перегнать с небольшим отбором голов. В итоге должно получиться около 1.2 литра ароматного 75%-ного спирта, чего достаточно для приготовления 10 литров конечного напитка.

Приготовление водки «Охотничья»

Ароматный спирт «Охотничий» – 120 мл;

Портвейн белый – 20 мл;

Сахар – 5 граммов;

Карамель – по необходимости;

Очищенный спирт 40% или водка – около 800-900 мл.

На 1 литр продукта нам будет нужно:

Разбавляем ароматный спирт водкой по спиртометру, так, чтобы его крепость достигла 45-50%. Добавляем портвейн и сахар, подкрашиваем напиток карамелью до приобретения средне-коричневого оттенка. После этого настойка выдерживается в темном месте 2-3 недели, при необходимости – фильтруется.

Рецепт, конечно, сложный, но и настойка «Охотничья» в результате получится именно та, которую выпускали в СССР, безо всяких вольностей.

Сегодня на примере «Охотничьей» мы разобрали 3 основных способа создания домашних настоек: самый простой, когда напиток выдерживается на алкоголе и пьется, более сложный, с предварительным приготовлением пряного экстракта, и самый правильный, с ароматическим спиртом. Надеемся, эти принципы помогут вам в домашних экспериментах!