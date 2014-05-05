Почти в каждой кнайпе вы найдете различные настойки, среди которых почетное место всегда занимала настойка на корне калгана, она же калгановка. Еще наши предки обнаружили лечебные свойства этого растения – использовали его как противовоспалительное, вяжущее, кровоостанавливающее и желчегонное средство, при различных кровотечениях, заболеваниях желчного пузыря и печени, кожных заболеваниях и т.д. В общем, панацея от всех болезней. Спросите у любой бабушки: «От чего помогает корень калгана?», она вам непременно ответит: «От всего, сынку…». А еще корешками можно облагородить домашний самогон и любую другую водно-спиртовую смесь. Вот сегодня и поговорим о том, как сделать настойку калгана на водке в домашних условиях.

Вообще, для настойки лучше использовать собственноручно добытый корень калгана, который растет во многих районах СНГ (в лиственных и смешанных лесах, на опушках и лесных полянах). Правда, это дикий калган, так называемая калган-трава. Проще всего добыть лапчатку прямостоячую (Potentilla erecta L.) – она продается в аптеке. Еще есть узик (Potentilla tormentilla Neck), который часто путают с лапчаткой, но свойства у нее не те.

Так выглядит лапчатка, произрастающая в наших широтах

Это почти идентичные заменители настоящего калгана, который является ближайшим родственников китайского имбиря родом с острова Хайнань – в Росси, к сожалению, он не растет. А вообще, пройдитесь до ближайшего «народного» рынка и приобретите у бабушек настоящий корень.

Рецепты калгановки

возьмите 1 л хорошей водки, самогона или спирта 65-70% (разбавить можно по таблице в этой статье);

залейте ею 5-6 высушенных корешков корня калгана (можно порезать на 2-3 части кухонными ножницами, но можно и целиком);

настаивать 10-14 дней с периодическим взбалтыванием содержимого;

по истечении срока пробовать и вносить коррективы, корень можно не вынимать.

Первый рецепт самый распространенный:

В результате вы получите напиток благородного коньячного цвета, с тонким ароматом и вкусом, правда, это будет жгучая смесь. Данный рецепт используют в основном для облагораживания самогона, который не всегда отличается благородными качествами. С теми же целями можно взять 25 г измельченной лапчатки на 4 л крепкого сэма двойной перегонки – результат должен вас порадовать. А вот для облагораживания вкуса можно еще добавить корень солодки и кофе. Рецепт следующий:

0,5 л водки или хорошего самогона;

1,5 ч. ложки сушеного корня калгана из аптеки;

1 ч. ложка сушеного корня солодки из аптеки;

5 шт. кофейных зерен.

Солодка смягчит вкус калгановки, сделает ее более мягкой и цельной. Кофейные зерна благотворно повлияют на цвет напитка и его ароматные качества. Все это добро достать совсем не сложно, в аптеке, как уже было сказано выше. Дальше готовим так:

все корешки и кофе складываем в стеклянную емкость нужного объема;

заливаем водкой или другой водно-спиртовой смесью;

плотно закрываемы и ставим в теплое место на 3 недели, периодически (хотя бы раз в день) перемешиваем;

после приобретения настойкой красивого, темно-коньячного оттенка, калгановку можно процедить и поставить в холодильник.

Хранить полученное добро лучше в темной таре. Увлекаться настойкой не стоит – и похмелье не самое приятное, и давление скачет, и заснуть тяжело (это если пить водочными дозами). Из той же оперы: 3 литрами водки залить 70 г калгана, 30-40 мл перегородок грецкого ореха и 20 г женьшеня (корня); настаивать 2 недели и процедить. Еще с калганом очень качественной получается водка «Ерофеич», вот один из старинных рецептов:

50 г корня калгана;

15 г шалфея;

15 г аниса;

10 г зверобоя;

20 г укропа (можно заменить фенхелем);

20 г корня солодки;

10 г мелисы.

Все компоненты поместите в 6-литровый стеклянный или другой подходящий сосуд и залейте 5,5 л 50% очищенным самогоном или спиртом. Настаивать 2 недели в темном теплом месте, после чего процедить и выдержать еще около месяца. Говорят вещь стоящая. Может, приготовлю как-нибудь и обязательно поделюсь с вами впечатлениями. Пока же у меня стандартные самогонные будни: домашняя Бехеровка и Лимончелло – оба напитка идут у друзей на ура.

Что ж, сегодня мы научились готовить корень калгана на водке, то есть калгановку, а также рассмотрели несколько альтернативных рецептов. В народе эту настойку любят и почитают, так что не упустите возможность, тем более ингредиенты достать не сложно. До скорых встреч на Ромовом! Пока! hi