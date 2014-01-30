В отличие от итальянского ликёра Лимончелло, технология которого сводится к максимальной концентрации лимонного вкуса, лимонные водки домашнего приготовления зиждутся на тонком балансе свежего фруктового характера цитрусовых. Именно этот баланс, которым славится небезызвестная водка Absolut Citron с преобладающим ароматом лимона (хотя в ней чётко прослеживается и лайм, и апельсин, и даже где-то грейпфрут), сыграл основополагающую роль в создании Космополитена.

Но вы только посмотрите на этот чудовищный ценник «цитрона»! Не сильно он подвинулся и в отношении менее известных аналогов, таких как Smirnoff Citrus, Stolichnaya Citron, Laplandia Lemon Shot, Skyy Citrus и Grey Goose Le Citron. При этом большинство производителей хвастает натуральностью их продукта. Но что может быть натуральней собственноручно приготовленного напитка в домашних условиях, в состав которого будет входить только водка и лимоны?

Кроме того, такая настойка станет простейшим способом облагородить не слишком удачную казёнку или самогон. Но вкусное блюдо приготовит без вкусных продуктов действительно сложно!

Рецепт настойки лимонов на водке Универсальный рецепт лимонной водки с вариациями вкусовых добавок и технологий приготовления. Лимонная водка классическая: 1-3 шт. ароматных лимонов

1 л качественной водки Вкусовые добавки (на выбор, опционально): ½ большого огурца

3-4 веточки мяты

2-3 средних стебля лемонграсса

3 см свежего корня имбиря

1-4 веточки тимьяна, базилика или розмарина

3-5 ч. л. сахарной пудры, ванильного сахара или мёда Лимоны ошпарить кипятком и натереть жёстким полотенцем, чтобы убрать воск и прочие консерванты. Ножом для овощей или с помощью мелкой тёрки снять с подготовленных лимонов цедру, стараясь не захватывать белую подкожицу, альбедо, которая даёт горечь. Цедру поместить в банку подходящего объёма, добавить при желании вкусовые добавки и залить водкой. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 3-4 дня минимум, но больше 2-х недель настаивать не имеет смысла. Периодически содержимое банки можно перемешивать встряхиванием. Через 3 дня (или раньше, если используются выразительные вкусовые добавки) начинать пробовать напиток и когда насыщенность вкуса покажется оптимальной, процедить настой через мелкое сито и перелить в чистые бутылки. Хранить лимонную водку следует в герметично закупоренной таре в тёмном прохладном месте. Использовать в течение 1 года! Подготовка вкусовых добавок. Огурец помыть и нарезать колечками, мяту предварительно «оживить» похлопываниями между ладонями, стебли лемонграсса очистить от внешних жёстких листьев и подсохших кончиков, а затем нарезать на кусочки длиной 2-3 см. Корень имбиря очистить и нарезать мелкой соломкой. Зелень промыть под проточной водой и дать высохнуть. К комбинированию ингредиентов подходите аккуратно, чтобы не потерять освежающую сущность лимона. Помимо подсластителя, который смягчает напиток и усиливает вкусы, для первых экспериментов лучше ограничится только одной добавкой. Хороший баланс даёт комбинация огурца и мяты – такая водка не нуждается в каком-либо дополнении вообще и хорошо смакует на льду. Альтернативные способы приготовления лимонных водок: Лимонный «висельник». В трёхлитровую банку налить 1-2 литра водки, над которой, используя иголку with ниткой или марлю, подвесить 1-2 лимона. Важно, чтобы лимоны не касались алкоголя. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 3-4 дня. Дольше не советуем – может горчить. По прошествии положенного времени вынуть лимон, а ароматную настойку перелить в чистые бутылки. Водка, приготовленная таким способом, будет немного отличаться от напитка с традиционным настаиванием на цедре, поскольку пары спирта экстрагируют только определённые химические соединения (некоторые терпены, трикарбоновые кислоты, эфирные масла и т.д.), отвечающие за вкус. Чтобы было понятней, приготовленная мною таким способом настойка с апельсином (в целом, подвешивать можно любые цитрусовые) больше походила на Фанту. Для выразительных коктейлей самое то. При этом сама водка становится гораздо мягче, что наводит на мысли использовать вместо неё разбавленный спирт для его умягчения. Лимоны целиком. Лимоны нарезать колечками или крупными дольками, а затем залить водкой. Пробовать можно уже через 24 часа и процеживать, когда вкус покажется оптимальным. Данный способ хорош тем, что помимо эфирных масел цедры экстрагируются все части плода, включая кислый сок и горькие компоненты альбедо. Фактически здесь достигается безупречный вкусовой баланс правильно сделанного лимонада. Но хранить такую водку дольше месяцев мы не рекомендуем – вкус, из-за присутствия в напитке кислого сока, будет очень быстро деградировать.

Как пить лимонную водку

Коктейль «Перечный лимонад» / Black Pepper Lemonade 30 мл водки на чёрном перце*

30 мл лимонной водки

60 мл простого сиропа

30 мл свежевыжатого лимонного сока

120 мл газированной воды

долька лимона для украшения В хайбол со льдом последовательно налить водку на чёрном перце, лимонную водку, простой сиропа, лимонный сок и газировку. Перемешать барной ложкой и украсить долькой лимона.

Многим напиток может прийтись по вкусу в чистом виде, со льдом или без него, но его основное предназначение – коктейли. Мир смешивания цитрусовых водок с другими напитками просто безграничен. Начните с простых комбинаций настойки с тоником (его можно приготовить самостоятельно ), отшлифуйте идеальный Космополитен или даже Кровавую Мэри , а затем неспешно переходите к коктейлям, где водка на лимонах удачно сочетается с другими домашними поделками. Например, с водкой на чёрном перце в нашем «Перечном лимонаде»:

Этим рецептом мы уже делились на нашем канале в Яндекс.Дзен. Для увековечения рецепта публикуем его и здесь:

750 мл качественной водки (можно хороший самогон)

50 г грубо разломанного в ступке чёрного перца горошком

Смешать перец и водку в банке подходящего объёма, банку плотно закрыть и тщательно перемешать содержимое встряхиванием. Оставить банку в тёмном прохладном месте на 2-4 часа, пока водка не приобретёт отчётливый вкус и аромат свежемолотого чёрного перца (через 2 часа мацерации начинать пробовать). Процедить через мелкое сито, при желании профильтровать через ватный или кофейный фильтр и перелить в чистую бутылку. Хранить в прохладном тёмном шкафу.

Немного цветочной составляющей нашей настойке тоже не повредит. Домашний ликёр на основе календулы будет в самый раз.

Коктейль «Солнечный Космо» / Sunshine Cosmo 60 мл ликёра «Чистое золото»

30 мл лимонной водки

45 мл свежевыжатого апельсиного сока

твист апельсиновой цедры Ликёр, водку и сок взбить в шейкере со льдом, подождать 1 минуту, взбить ещё раз и процедить в охлаждённый коктейльный бокал. Украсить твистом апельсиновой цедры.

А ещё немного цитрусовых и тропических фруктов скрасят зимнюю хандру.

Коктейль «Наглая блондинка» / Brassy Blond 60 мл лимонной водки

60 мл ананасового сока

7,5 мл ликёра «Куантро» Взбить все ингредиенты в шейкере со льдом и процедить в охлаждённый коктейльный бокал.

Апогеем нашей лимонной истории будет классика. Коктейль «Лемон дроп» был придуман в 1970-х годах в Сан-Франциско, вьетнамским ветераном Норманом Джеем Хобдеем, который в 1969 году открыл бар «Henry Africa». Его заведение часто называют первым в стране «папоротниковым баром» (fern bar) – это сленговое название для высококлассных баров и таверн для одиноких дам, обычно украшенных папоротниками или другой растительностью, а также декорированные поддельными лампами Тиффани.

Коктейль быстро завоевал популярность и на протяжении двух с лишним десятилетий доминировал в меню большинства тропических баров. Иногда его ошибочно называют «Лемон дроп мартини», но самым близким родственником напитка считается не Мартини, а новоорлеанский коктейль «Круста» (Crusta). Объединяет их, прежде всего, обязательный сахарный ободок по краю бокала, круста, который обязательно нужно сделать за пару минут до смешивания идеального Lemon Drop’а.

Коктейль «Лемон дроп» / Lemon Drop 60 мл лимонной водки

15 мл ликёра «Трипл Сек»

30 мл простого сиропа

30 мл свежевыжатого лимонного сока По ободку большого коктейльного бокала или бокала купе сделать сахарную крусту. Все ингредиенты взбить в шейкере со льдом и процедить в подготовленный заранее бокал.

Удачи!