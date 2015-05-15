Несмотря на выразительность и жгучесть, которая при должной навеске корня может даже уделать самую матёрую перцовку или хреновуху, алкогольные напитки на основе свежего корня имбиря могут быть элегантными и тонкими. Настолько элегантными, что большинство дегустаторов не поверят, что вы сделали их сами. И это замечательно, поскольку платить больше $40 за популярный имбирный ликёр Domaine de Canton (28% алкоголя) и не менее популярный и дорогой King’s Ginger (41% алкоголя) я считаю несусветней глупостью.

Итак, предлагаю вам приготовить, а затем с удовольствием испить эти шесть потрясающих, проверенных временем, мною лично, отечественными самогонщиками и их заграничными коллегами по цеху настойками и ликёрами из свежего корня имбиря. Приготовить, чтобы всегда иметь под рукой надёжное средство от простудных заболеваний и безупречный коктейльный ингредиент.

Имбирная настойка классическая

750 мл водки или бренди

50-150 г свежего корня имбиря Вкусовые добавки на выбор: 4-5 мелких груши типа «Бере Боск»

2 ароматных персика

5-6 шт. сушеного инжира

10 зелёных коробочек кардамона

1-2 палочки корицы

3-4 бутона гвоздики

Простейший в приготовлении сухой, но очень пикантный напиток, идеальный коктейльный ингредиент и надёжное средство «для согрева» (охотникам и рыбакам на заметку). Вариативность ограничивается лишь вашей фантазией. Если она у вас предназначена для другого, просто используйте одну из предложенных мною вкусовых добавок или их разумную комбинацию. Количество имбиря подбирайте под себя: 50 грамм дадут слегка острый пикантный вкус, 150 г – адски острую, прогревающую до пяток, но при этом питкую тинктуру. Мне хватает 10-15 срезов толщиной 0,5 см.

Имбирь очистить, нарезать «слайсами-монетами» по 0,5 см толщиной и добавить в банку подходящего объёма. При желании добавить одну или несколько (комбинируйте с умом!) предварительно подготовленных вкусовых добавок: груши (без семечек) и персики (без косточки) нарезать дольками, инжир располовинить, кардамон слегка раздавить плоскостью ножа, а палочки корицы грубо разломать. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 1-2 недели. Затем процедить, профильтровать, дать отдохнуть 2-3 недели и можно пить.

На заметку! Очистка имбиря обычной чайной ложкой позволит гораздо легче ориентироваться в изгибах и неровностях корня, чем при использовании ножа.

Настойки хороши для согрева и в редких коктейлях, а вот для неспешного потягивания из бокала и сложных миксов лучше подходят имбирные ликёры. Их достаточно много, но проверенных мною лично или моими коллегами только пять. Имбирно-ореховый стал моим любимчиком.

Имбирно-ореховый ликер (made in Russia)

50 г свежего корня имбиря

500 мл водки или спирта/самогона 40-50%

100 г сахара (можно коричневого)

½ среднего лимона

6 шт. крупных грецких орехов (только ядра)

1 ч. л. ванильного сахара

50 мл воды (опционально)

Свежий корень имбиря почистить, нарезать мелкой соломкой и забросить в банку подходящего объёма. Добавить цедру с половины лимона без альбедо, ядра грецких орехов, ванильный и обычный сахар. Из сахара предварительно можно сварить сироп в 50 мл воды (это не обязательно, просто банку придется ежедневно взбалтывать, чтобы сахар полностью растворился). Настаивать ликер нужно 1-2 недели в тёмном прохладном месте, а затем профильтровать и разлить по бутылкам.

Орехи, кстати, приобретают очень яркий, необычный вкус, поэтому их я рекомендую не выбрасывать, а оставить для десертов, выпечки или закуски. С имбирём тоже можно попробовать что-нибудь сотворить, здесь полагаюсь на вашу фантазию. Ликёр этот из имбиря очень нежный, с приятным имбирным жжением и сложным цитрусово-ванильным послевкусием. Сахара может показаться мало или много – здесь подстраивайте под себя.

На заметку! Лучшее, что вы можете сделать с этим чудным имбирно-ореховым ликёром, так это смешать его 50/50 с жирным молоком. В подогретом виде стаканчик такого «моктейля» ликвидируют даже самую въедливую бессонницу.

Имбирный ликер «Пикантный» на коньяке

3 ст. л. измельчённого корня имбиря

240 г белого сахара

120 г коричневого тростникового сахара

350 мл чистой воды

3 бутона гвоздики

1 ч. л. семян кардамона

1 ч. л. натёртой цедры апельсина

250 мл водки или спирта 40-50%

120 мл коньяка (любой фруктовый бренди)

Белый и коричневый сахар пересыпать в кастрюлю, добавить воду и довести до кипения. Добавить очищенный, натертый на терку или мелко порезанный корень имбиря, гвоздику, кардамон и проварить на медленном огне 5 минут. Снять с огня и охладить до комнатной температуры. Процедить ароматный сироп через сито, чтобы получилось жидкость без твердых остатков. Перелить её в литровую банку, добавить цедру апельсина, разведенный до 50% спирт или водку и коньяк. Настаивать ликер в темном прохладном месте 3-4 недели.

Выдержанный ликер процедить и отфильтровать через вату. Разлить по бутылкам и выдержать еще 1 неделю минимум. Напиток очень вкусный, но имбиря в нём маловато (на мой вкус, вам советую начать именно с этого количества), поэтому есть смысл использовать корня немного больше. Его лучше нарезать очень мелко, чтобы во время варки сиропа имбирь отдал максимум вкуса и аромата. Употребить ликёр желательно в течение 1 года!

Ликёр из имбиря «Шипастая ромашка»

100-150 г свежего корня имбиря

200-250 мл чистой воды (необходимый минимум для «чая»)

150 г ароматного мёда

1 ст. л. сушеной ромашки

1 стручок ванили или эквивалент экстракта

1 крупный апельсин

750 мл виноградного или фруктового бренди

Ещё один из моих фаворитов. Богатый имбирно-ромашково-апельсиновый вкус ликёра отлично заходит в чашечку вечернего чая, добавит немного жгучести в бокале с шампанским и привнесёт во многие коктейли необходимый им пикантный вкус. Вкуснятина!

Имбирь очистить, мелко нарезать «слайсами-монетами» по 0,5 см толщиной и добавить в банку подходящего объёма. Добавить бренди (в крайнем случае, заменить качественной водкой; в идеальном случае – недорогим скотчем) и настоять в тёмном прохладном месте 1 неделю, встряхивая регулярно. Затем настой процедить, а оставшийся имбирь смешать в кастрюле с водой и ромашкой, довести до кипения и проварить на слабом огне 3-5 минут. Имбирно-ромашковый чай остудить до +35 оС, добавить мёд и размешать до полного его растворения.

Снять с апельсина цедру, ваниль разрезать вдоль. Цедру и ваниль добавить к ароматизированному бренди, туда же вылить без процеживания подслащенный мёдом чай. Настаивать в тёмном прохладном месте ещё 1 неделю, после чего процедить через сито или несколько слоёв марли, тщательно профильтровать и отправить на отдых в чистых бутылках на 2-3 недели. Употребить в течение 1 года!

Имбирь классно сочетается с ванильными вкусами, поэтому большинство рецептов с ним включают стручок ванили как самый тонкий и натуральный источник этих вкусов. Не стесняйтесь заменять его ванильным сахаром или приготовленным собственноручно ванильным экстрактом. Рецепт экстракта и рекомендации по взаимозаменяемости ингредиентов ищите в материале о кофейном ликёре Калуа, где ванили уделяется особое внимание. Не используйте ванилин – он слишком химозный и часто конфликтует с другими компонентами в напитках!

Имбирный ликёр на спирту «Коктейльный»

100-150 г свежего корня имбиря

1 стручок ванили или эквивалент экстракта

600 г сахара

600 мл воды

750 мл спирта 75%

Интерпретация предыдущего рецепта, но проще. Он более выразительный, чем большинство коммерческих имбирных ликёров, а потому бережливый – для большинства коктейлей, чтобы добавить им пикантной остроты, будет достаточно 15-20 мл нашего снадобья. При использовании спирта 75% получим напиток крепостью около 35%.

Имбирь почистить, нарезать мелкой соломкой и переложить в банку подходящего объёма. Добавить разрезанный вдоль стручок ванили, спирт и настоять 24 часа. Ваниль вынуть и дать напитку постоять в тёмном прохладном месте ещё 7-10 дней (или дольше для более выраженного имбирного вкуса). Процедить, профильтровать и добавить остуженный простой сироп, сваренный из равных частей сахара и воды. Перед смешиванием идеального коктейля дать ликёру отдохнуть 2-3 недели. Употребить в течение 1 года!

Ликёр «Имбирный цитрус» с лимоном и мёдом

100 г свежего корня имбиря

2 лимона или лайма

100 г сахара (можно коричневого)

3 ст. л. ароматного мёда

350 мл спирта 70% или 500 мл водки

400 мл воды (только для спирта)

Это один из тех ликёров, который должен присутствовать в каждом доме всегда. В сезон простуд и гриппа он станет хорошей профилактикой от этих недугов, укрепит иммунитет и, при необходимости, быстро поставит на ноги. Летом же он станет ярким коктейльным ингредиентом, например, в безупречном « Московском муле » или как алкогольная составляющая домашнего лимонада . Готовить ликёр «Имбирный цитрус» можно круглый год, но мы рекомендуем заняться этим прямо сегодня – напитку нужно много времени для приготовления и отдыха!

Имбирь почистить, нарезать мелкой соломкой и переложить в банку подходящего объёма. Лимоны обдать кипятком, натереть жёстким полотенцем, а затем снять цедру без горькой подкожицы, альбедо. Добавить цедру к имбирю. Из сахара и воды сварить простой сироп, отсудить до +35 оС, растворить в нём мёд и выжать туда же сок из оставшихся лимонов. Залить сироп в банку с имбирём, добавить водку, тщательно перемешать и оставить в тёмном прохладном месте на 2 месяца. Периодически ликёр можно встряхивать. Затем процедить, профильтровать, дать отдохнуть 2-3 месяца и можно пить.

Имбирь почистить, нарезать мелкой соломкой и переложить в банку подходящего объёма. Лимоны промыть, натереть и разрезать на восемь частей. Добавить лимоны к имбирю, добавить туда же все остальные ингредиенты, банку плотно закрыть, тщательно перемешать и оставить в тёмном прохладном месте на 1-3 месяца. Периодически, чтобы растворился весь сахар, содержимое банки нужно встряхивать. Затем процедить, профильтровать, дать отдохнуть 2-3 месяца и можно пить. Из-за лимонного сока напиток будет быстро деградировать во вкусе, окисляться, поэтому его лучше выпить не позднее 6 месяцев после фильтрации.

Несколько коктейлей с имбирным ликёром

Коктейль «Пенициллин» / Penicillin 2 ч. л. жидкого мёда

15 мл свежевыжатого лимонного сока

20 мл скотча с Айлей

20 мл купажированного скотча

15 мл имбирного ликёра Стир мёд с лимонным соком в шейкере до полного растворения, шейк со льдом с остальными ингредиентами. Файн стрейн в бокал олд-фэшн со льдом.

Коктейль «Вступительный акт» / The Opening Act 60 мл имбирного ликёра

15 мл биттера Кампари

15 мл свежевыжатого сока лайма

1 дэш биттера Ангостура

тоник Шейк первые четыре ингредиенты со льдом, стрейн в бокал коллинз со льдом. Долить доверху тоником и украсить веточкой мяты.

Коктейль «Ржавая кнопка» / Rusty Tack 60 мл шотландского виски

15 мл ликёра Драмбуи

15 мл имбирного ликёра Стир все ингредиенты со льдом, стрейн в бокал олд-фэшн со льдом.

Коктейль «Моё последнее слово» / Mon Dernier Mot 40 мл коньяка

20 мл имбирного ликёра

20 мл жёлтого Шартреза

20 мл свежевыжатого лимонного сока Шейк со льдом, файн стрейн в охлаждённый коктейльный бокал. Украсить твистом лимонной цедры.

Коктейль «Ооох имбирь!» / Oooh Ginger 60 мл текилы añejo

20 мл имбирного ликёра

15 мл сухого вермута Стир со льдом, файн стрейн в охлаждённый коктейльный бокал. Украсить твистом лимонной цедры.

Если настойка из имбиря станет хорошей заменой водки, то есть алкогольной основы коктейля, имбирный ликёр – это удивительно сложный подсластитель, который добавит смешанным напиткам немного пикантной жгучести и глубины вкуса. В рецептах будут ссылки на домашние имитации ингредиентов.

Имбирь – универсальный корешок. Зимой согреет, летом поможет переносить жару. С ним легко побороть простуду и поднять настроение. А еще ученые доказали, что имбирь уменьшает риск инсульта. В общем, настойки и ликёры на имбире не только вкусные, но и отчасти полезные. Разумеется, если знать меру.

Знайте меру