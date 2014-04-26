Вообще малоизвестных напитков много и даже очень много. Некоторые так и не становятся звездами в своей категории, некоторые пылятся на барных полках в надежде, что с ними придумают какой-нибудь вкусненький коктейль (вспоминаем успех ликера Пизан Амбон). Есть и такие напитки, которые непопулярны у нас, в СНГ – они попросту не нашли широкого отклика у публики. Впрочем, в хорошем баре всегда можно найти что-нибудь этакое, уникальное. Несомненно, биттеры, все биттеры без исключения, являются такими напитками.

Вот вы много знаете представителей этого класса? Наверное, слышали про Кампари, ведь это один и самых популярных напитков в Италии, почти как Лимончелло, только последний любят готовить на юге страны, а первый – на севере. Наверное слыхали и про Ангостуру. Почти уверен, что мало кто из вас слыша про итальянский биттер Чинар, а он есть и чувствует себя, надо сказать, вполне не плохо. Вот о нем и поговорим.

Что такое битеры и происхождение породистого итальянского напитка Чинар

Биттер с немецкого переводится как «горький», что в полной мере описывает вкусовые качества данной группы напитков. Это настойки на основе кореньев, экстрактов трав, листьев лекарственных растений, цедры цитрусовых, пряностей и т.д. на основе вермутов, ликеров и прочих «спиртов». По сути, это настойки, которые условно можно разделить на два основных вида. Первый вид битеров горький, очень концентрированный и используется барменами очень аккуратно при приготовлении некоторых классических коктейлей, к примеру, Лошадиная шея, в состав которой входит биттер Ангостура (Angostura).

Вторая вид предназначен для непосредственного употребления внутрь, то есть как обычный дижестивчик, для улучшения пищеварения. К слову сказать, в эту группу биттеров входит и Бехеровка, и небезызвестный Егермейстер, и даже Рижский бальзам. Итальянский Чинар тоже является одним из таких биттеров, причем в Италии он уступает только раскрученному Кампари.

Хоть на этикетке биттера Чинар красуется изображение артишока, вкус напитка определен не только этим растением, а, вернее сказать, — не столько. В большей степени вкус обязан целой дюжине трав и выжимок из растений, заявленных и не рассекреченных изготовителями. Впрочем, знатоки определяют среди возможных компонентов ревень, сладкий и горький померанец, горечавку и даже съедобный чертополох. Остальное еще нужно отгадать.

Несмотря на обилие трав в рецепте, для названия самой марки и дальнейшей рекламы продукта итальянцам понадобился, именно, артишок «Cynara cardunculus». Растение, известное с древних времен, а в настоящее время широко распространившееся в Италии, Франции, Греции и Южной Америке. Вкусовые свойства артишока-овоща, конечно, сыграли свою роль при выборе «лица» напитка. Но определяющими, нужными для создания имиджа стали именно лекарственные свойства. От желтухи и цинги, ревматизма, атеросклероза и еще целого ряда серьезнейших заболеваний исцеляют с помощью артишоков, начиная с древнеримских времен. Эврика! Как раз то, что нужно! Такой знакомый поварам, но при этом до конца и не открывший своих тайн загадочный компонент для биттера! И итальянцы, сделав ставку, не прогадали.

В отличие от ликеров-долгожителей, биография Чинара относительно коротка и ведет путь с начала 1950-х годов. Именно тогда 16,5%-ый биттер Cynar был выпущен компанией «Pezziol» в Падуе (северная Италия). Да, да! та самая компания Pezziol, основатель которой Жан Батист Пецьоль, будучи талантливым кондитером, взял да и и придумал в 1840 году яичный ликер. А все потому, что Жан Батист не хотел выбрасывать остававшиеся в производстве яичные желтки. Он добавил к ним крепкое десертное сицилийское вино «марсалу» и сахар. На местном диалекте «яйца» — «vovi», а ликер стал знаменитым “VOV”.

Но вернемся к ликеру из артишоков. Бармены быстро привили культуру пить его как аперитив, дижестив, с тоником, содовой или апельсиновым соком. А в 1960-х Чинар очень активно продвигался рекламными роликами на телевидении. Один из самых популярных роликов — «итальянский агент-007» Эрнесто Чалиндри проводит на себе испытания, а их успешность объясняет невероятными свойствами Чинара. Пролетели десятилетия, с 1995 года артишоковый биттер стал выпускаться компанией «Gruppo Campari», позиционируясь как «after dinner bitter». Напиток, как и прежде, поддерживается промо-роликами.

Коктейли с битером Чинар

До недавнего времени «Cynar» был редким гостем в барах, но необычная визуализация напитка из артишока и волна интереса к биттерам, явно прибавили очков в популярности среди барменов. Чинар стал часто встречаться в качестве коктейльного ингредиента. Появился коктейль «The Getaway» (Cynar Daiquiri) на темном роме, придуманный Дереком Брауном (Вашингтон), «The Art of Choke» Кайла Дэвидсона (Чикаго), «The Trident Cocktail» Чака Траггарта (Нью-Орлеан — Лос-Анджелес), быстро распространяется «Cynar Flip».

И даже Негрони с 2004 года нашел новую жизнь, когда известный берлинский бартендер-миксолог Гонсало Де Соуза Монтейро заменил Кампари на Чинар, превратив коктейль в «Berlioni». Собственно, вот вам рецептик для затравки:

1 унция Tanqueray сухой джин;

⅔унцииЧинара;

½ унции Noilly Prat сухойвермут.

налейте все ингредиенты в смесительный стакан со льдом;

хорошенько перемешайте;

процедите через стрейнер в рокс (стакан олд-фэшн);

украсьте твистом апельсиновой цедры.

Кстати, в «TheTridentCocktail» идет уже знакомый нам аквавит. Готовится он так:

1 унцияаквавита;

1 унция Чинара;

1 унция хереса;

2 деша персикового биттера.

налейте все ингредиенты в смесительный стакан со льдом;

хорошенько перемешайте барной ложкой в течении 20-30 сек;

процедите через стрейнер в коктейльный бокал;

украсьте твистом лимонной цедры.

Кто не помнит, 1 унция равна нашим 30 мл, а если быть точным – 29.5735296 мл. Пейте на здоровье, в буквальном и переносном смысле. Рецепты остальных напитков вы без проблем найдете на просторах буржунета. С вами был Ромовый дневник, пока! hi